బైబై అమెరికా - బ్యాక్ టు ఇండియా - ఇండియాకొచ్చే ఆలోచనలో అమెరికన్ ఇండియన్​లు

అమెరికాలోని భారతీయుల్లో అసహనం - ఇండియాకు వచ్చేయాలన్న ఆలోచన - కార్నెగీ ఎండోమెంట్ సర్వేలో వెల్లడి - వెనక్కి వచ్చే యోచనలో 40% మంది - హెచ్‌ 1-బీ వీసాల అంశంలో వ్యతిరేకత

Idi Sangathi on Why Indians Leave From US
Idi Sangathi on Why Indians Leave From US (ETV)
Published : April 24, 2026 at 4:06 PM IST

Idi Sangathi on Why Indians Leave From US: యూఎస్ రిటర్న్. ఒకప్పుడు గొప్పగా చెప్పుకున్న మాట ఇది. అమెరికాకు వెళ్లి డాలర్లు సంపాదించి సొంత దేశానికి తిరిగొచ్చిన వాళ్లకు అప్పట్లో ఇచ్చిన బిరుదు ఇది. ఇప్పుడు ఈ పదానికి అర్థం మారిపోతోంది. "యూస్ రిటర్న్" అనగానే "పాపం అక్కడ ఏం కష్టమొచ్చిందో" అని జాలి పడేలా చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే పరిస్థితులు అలా మారిపోయాయి. అక్కడ ఉన్నది ఎవరు? ట్రంప్. ఆయన నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా! అమెరికా ఫస్ట్ నినాదం తీసుకొచ్చారు బాగానే ఉంది.

కానీ ఇదొక్కటి అడ్డం పెట్టుకుని భారతీయులను పొమ్మనకుండా పొగ పెడుతున్నారు. ఇప్పటికే ట్రంప్‌తో పడలేకపోతున్నారు మన భారతీయులు. ఎప్పుడు ఏ బాంబు పేల్చుతారో అర్థం కాదు. చెప్తే మరీ అతిగా అనిపిస్తుందేమో కానీ రోజులు లెక్కపెట్టుకుంటూ గడపాల్సి వస్తోంది. ఇదంతా అవసరమా? ప్రశాంతంగా ఇండియాకు వెళ్లిపోక ఎందుకీ బాధలు అనుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతోందట. ఇదేమీ ఊరికే చెబుతున్న మాట కాదు. ఓ సర్వే లెక్కలతో సహా కుండ బద్దలు కొట్టిన విషయం. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

బైబై అమెరికా - బ్యాక్ టు ఇండియా - ఇండియాకొచ్చే ఆలోచనలో అమెరికన్ ఇండియన్​లు (ETV)

కార్నెగీ ఎండోమెంట్ సర్వేలో వెల్లడి: ఇప్పుడు మీరు చూసింది అతిశయం కాదు. ఇప్పటికిప్పుడు అమెరికాలో ఉంటున్న భారతీయుల ఆలోచన ఎలా ఉందో చెప్పడానికి చేసిన ఓ చిన్న ప్రయత్నం. డాలర్లు సంపాదించడానికని, సెటిల్ అవ్వడానికని ఇలా రకరకాల కారణాలతో అమెరికాకు క్యూ కడుతుంటారు ఇండియన్స్. ఏళ్ల పాటు అక్కడే ఉండిపోతారు. ఆర్థికంగా కాస్త కుదురుకున్న తరవాత కొంత మంది ఇండియాకు తిరిగి వస్తుంటారు. ఇది అత్యంత సాధారణంగా జరిగేదే. కానీ ఇప్పుడు కథంతా వేరే. ఎవరైతే "అమెరికా" అనగానే సంబరపడ్డారో ఇప్పుడు వాళ్లే నీరస పడిపోతున్నారు. సంపాదన ఎంత ఉన్నా ప్రశాంతత లేదు. ఎప్పుడు తమ జీవితం ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంటుందో అన్న ఓ చిన్న భయం వెంటాడుతూనే ఉంది. కారణం అక్కడి ట్రంప్ సర్కార్‌ వ్యవహరిస్తున్న తీరు. రానురాను భారతీయుల్లో తెలియని అసహనం పెరుగుతోంది. అభద్రతా భావమూ ఎక్కువవుతోంది. ఇదే విషయం కాస్త వివరంగా వెల్లడించింది కార్నెగీ ఎండోమెంట్ సర్వే.

వెనక్కి వచ్చే యోచనలో 40% మంది: కార్నెగీ ఎండోమెంట్ సర్వే ప్రకారం అమెరికాలోని భారతీయుల్లో దాదాపు 40% మంది ఇండియాకు తిరిగి వచ్చేయాలని అనుకుంటున్నారు. 40% అనేది చిన్న సంఖ్య కాదు. సుమారు సగం మందిలో అసహనం ఉందన్న మాట. యూ గవర్నమెంట్​ తో సంయుక్తంగా ఈ సర్వే నిర్వహించారు. వీరిలో 14% మంది తరచూ అమెరికా నుంచి వచ్చేయాలని భావించారు. అయితే 26% మందిలోనూ అప్పుడప్పుడూ ఈ ఆలోచన వచ్చినట్టు తేలింది. వీరందరిలో ఎక్కువ మంది చెప్పిన కారణం ఏంటో తెలుసా? అక్కడి రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ వైఖరితో విసిగిపోయామన్నది చాలా మంది చెప్పే మాట. ప్రతి పదిమందిలో ఆరుగురు ఇదే కారణం చెప్పారు. సర్వేలో పాల్గొన్న వారిలో 54% మంది జీవనవ్యయాలు ఓ కారణంగా చెప్పగా 41% మంది వ్యక్తిగత భద్రతను ప్రస్తావించినట్టు వివరించింది ఈ సర్వే.

ఇక్కడ మరో విషయమూ ప్రస్తావించాలి. సర్వేలో పాల్గొన్న వారిలో దాదాపు 71% మంది ట్రంప్ పరిపాలనపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. డీపోర్టేషన్, పౌరసత్వం, హెచ్​1బీ వీసాల అంశాల్లో వ్యవహరిస్తున్న తీరుని ఎక్కువ మంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు. డెమొక్రాట్‌లపై క్రమంగా నమ్మకం తగ్గిపోతోందన్నది ఈ సర్వేలోని మరో ముఖ్యమైన విషయం. అదే సమయంలో రాజకీయ పరంగా ఉన్న అభిప్రాయాలు మారుతున్నాయి. 2020లో ట్రంప్‌ పని తీరుని సమర్థిస్తున్న ఇండియన్ అమెరికన్స్‌లో 69% మందిలో అసహనం ఉండగా ఇప్పుడది 71% కి పెరిగింది.

వ్యవహరిస్తున్న తీరుపైనా అసంతృప్తి: కార్నెగీ ఎండోమెంట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ సర్వే ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నుంచి ఏప్రిల్ మధ్య కాలంలో చేపట్టినదే. అంటే ప్రస్తుతానికి ఇండియన్ అమెరికన్స్‌లో ఓ రకమైన అనిశ్చితి ఉందని స్పష్టంగానే తెలుస్తోంది. కొన్నిలెక్కల ప్రకారం అమెరికాలో 54 లక్షల మంది వరకు భారతీయులు ఉన్నారని అంచనా. వీరిలో 40% మందిలో అసహనం ఉంది అంటే ఇది కచ్చితంగా తీవ్రంగా పరిగణించాల్సిన విషయమే. అమెరికాలో జనాభాలో భారతీయుల వాటా సుమారు 1.5%గా ఉంది. దాదాపు 250-300 బిలియన్ డాలర్ల మేర ఆ దేశానికి ఆదాయం తెచ్చి పెడుతున్నారు ఇండియన్స్. ట్రంప్ రెండోసారి అధ్యక్షుడు అవడం పట్ల చాలా మందిలో అసంతృప్తి కనిపిస్తోంది. దేశ ఆర్థిక, వలస, విదేశాంగ విధానాలను ట్రంప్ హ్యాండిల్ చేస్తున్న తీరు దాదాపు 71% మందికి నచ్చడం లేదని అంటోంది సర్వే. ఇక్కడ మరో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే భారత్‌తో అమెరికా వ్యవహరిస్తున్న తీరుపైనా అసంతృప్తి నెలకొంది. అమెరికా ఫర్ అమెరికన్స్ అనే విధానం వల్ల భారతీయుల్లో ఓ రకమైన అభద్రతా భావం పెరుగుతోంది.

ఈ లెక్కలన్నీ పక్కన పెడితే ఇండియన్ అమెరికన్స్‌లో ఈ స్థాయిలో అసహనం ఎందుకు పెరుగుతోంది అన్నది చర్చించాలి. పలు నగరాల్లో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఆర్థిక ఒత్తిడి అధికమవుతోంది. ద్రవ్యోల్బణం కూడా పెరుగుతుండడం పట్ల సర్వేలో దాదాపు 21% మంది అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికాల్లో ప్రస్తుతానికి పిల్లల్ని పెంచడానికి తక్కువలో తక్కువ 3 లక్షల డాలర్ల మేర ఖర్చవుతోంది. ఇక వన్ బెడ్‌రూమ్ ఫ్లాట్‌ అద్దెకు తీసుకోవాలంటే 3 వేల నుంచి 5 వేల డాలర్ల వరకూ రెంట్ ఉంటోంది. ఇంత మొత్తంలో ఖర్చు చేయాల్సి రావడం ఇబ్బందికరమే అవుతోంది. వలస విధానాల్లోని మార్పులు, చేర్పులు సవాల్ విసురుతున్నాయి. హెచ్​1బీ వీసాల ఫీ లక్ష డాలర్లకు పెంచారు. ఇదే అతి పెద్ద షాక్ అనుకుంటే ఆ తరవాత అలాంటి షాక్‌లు చాలానే ఇచ్చారు ట్రంప్. అక్రమ వలసలను అడ్డుకునేందుకు తెచ్చిన నిబంధనలతో చట్టబద్ధంగా జరిగే వలసలపైనా ప్రతికూల ప్రభావం పడింది. ఈ విషయాన్ని అమెరికాలోని క్యాటో ఇన్‌స్టిట్యూట్ సర్వే వెల్లడించింది. హెచ్​1బీ వీసాలపైనే ఈ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా కనిపించింది.

హెచ్‌ 1-బీ వీసాల అంశంలో వ్యతిరేకత: గతేడాది హెచ్​1బీ వీసాల జారీలో దాదాపు 25% మేర తగ్గుదల నమోదైంది. మరో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ఫీజును లక్ష డాలర్లకు పెంచడం వల్ల ఈ వీసాల కోసం పిటిషన్‌లు పెట్టుకునే సంస్థలు క్రమంగా వెనక్కి తగ్గుతున్నాయి. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే ఈ ఏడాది కూడా ఈ వీసాల జారీలో తగ్గుదల తప్పకపోవచ్చు. ఇక విదేశీ విద్యార్థులనూ టార్గెట్ చేసింది ట్రంప్ సర్కార్. సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ పేరుతో నిబంధనలు కఠినతరం చేసింది. ఈ కారణంగా విద్యార్థి వీసాలు కూడా 40% మేర తగ్గిపోయాయి. ఇక అమెరికాలో ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉంటూ గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న భారతీయులకూ ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. వీరి వంతు వచ్చే సరికి కనీసం 30-40 ఏళ్ల సమయం పట్టేలా ఉంది. ఆ స్థాయిలో నిబంధనలు తీసుకొచ్చారు. అసలు కొన్ని రిపోర్ట్‌ల ప్రకారం చూస్తే గ్రీన్‌కార్డ్ కోసం 70 ఏళ్ల వరకైనా ఎదురు చూడాల్సి వస్తుండొచ్చు. ఇక అక్కడ భారతీయులపై వివక్ష కూడా పెరుగుతోంది. ఆన్‌లైన్‌లో భారతీయులకు వ్యతిరేకంగా పోస్ట్‌లు పెట్టడం, ఇతరత్రా క్యాంపెయిన్‌లు 2023-25 మధ్య కాలంలో 115% మేర పెరిగాయని అంచనా. వర్ణ వివక్ష కూడా ఎక్కువగానే ఉంటోంది. ఇప్పుడు కొత్తగా మతపరమైన ద్వేషమూ పెరుగుతోంది.

ఈ పరిణామాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని భారతీయులు చాలా మంది బయట గ్యాదరింగ్స్‌లో పాల్గొనడం తగ్గించారు. రాజకీయపరమైన చర్చలకూ దూరంగా ఉంటున్నారు. అంతే కాదు. స్టోర్స్, మాల్స్‌లో జాబ్ అప్లికేషన్‌లు ఇచ్చినప్పుడూ భారతీయులపై వివక్ష తప్పడం లేదు. వలస విధానాల్లోని ఇబ్బందుల వల్ల వీసా బ్యాక్‌లాగ్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఇది అక్కడి భారతీయులను ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతోంది. టెంపరరీ వర్క్ వీసాలపై ఆధారపడిన వారికీ టెన్షన్ తప్పడం లేదు. అసలు అమెరికాలో సెటిల్ అవ్వడం అనేది ఇప్పటికైతే తీరని కలే అన్నది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ఇప్పటికే ఏళ్లుగా అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తున్న వారున్నారు. కానీ ఇప్పటికీ వారికి గ్రీన్‌కార్డ్ రాలేదు. పౌరసత్వం రానప్పుడు ఇక్కడ పని చేసి మాత్రం ఏం లాభం అన్న అసహనం భారతీయుల్లో పెరుగుతోంది.

"కార్నెగీ ఎండోమెంట్ సర్వేలో మొత్తం 1000 మంది పాల్గొన్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా ట్రంప్‌పై వ్యతిరేకత కనబడుతోంది. తరచూ యుద్ధాలు, పలు దేశాలతో గిల్లి కజ్జాలు పెట్టుకోవడం లాంటి పరిణామాలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బ తీస్తున్నాయన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. అమెరికన్లు ట్రంప్ పని తీరుపై అసంతృప్తితోనే ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంటే అది పట్టించుకోకుండా ఇరాన్‌పై యుద్ధానికి దిగడంపై వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది"-ఓ నరేశ్, ఐటీ రంగ నిపుణులు

తరచూ టారిఫ్‌ల వార్ ప్రకటించడంపైనా అసహనం పెరుగుతోంది. ఇన్ని సమస్యలుంటే అసహనం కాక ఇంకేం ఉంటుంది. భారతీయులు నిజంగానే వెనక్కి వస్తారా లేదా అన్నది పక్కన పెడితే వెనక్కి రావాలన్న ఆలోచన వచ్చే విధంగా మాత్రం అక్కడి పరిణామాలు ఉన్నాయన్నది ఈ సర్వేలతో అర్థమవుతోంది. ముందు ముందు పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయ్? నిజంగానే ఇండియన్ అమెరికన్స్ భారత్‌కు తిరిగి వస్తారా? అన్నది ఓపిగ్గా వేచి చూడాల్సిందే.

