సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో స్లాట్ బుకింగ్ విధానం - 15 నిమిషాల్లోనే రిజిస్ట్రేషన్
స్లాట్ బుకింగ్తో రిజిస్ట్రేషన్ సమస్యకు చెక్ - 15 నిమిషాల్లో దరఖాస్తు, డాక్యుమెంటేషన్ - వేగంగా భూమి, స్థలాలు, ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లు - ఒక రోజులోనే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 12:38 PM IST|
Updated : March 13, 2026 at 1:32 PM IST
Idi Sangathi Story on Slot Booking System in Property Registration: భూములు, స్థలాలు ఇతర ఆస్తులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసుకి వెళితే ఎంత సమయం పడుతుందో అందరికీ తెలిసిందే. ఒక రోజు వ్యవధిలో పనులు పూర్తయిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ. కొన్ని సార్లు రోజులు, నెలలు అవుతాయి. దరఖాస్తు మొదలుకుని డాక్యుమెంటేషన్ పూర్తయ్యే వరకు ఏదో ఒక కారణంతో వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతూనే ఉంటాయి.
మధ్యవర్తులతో అయినా సమయానికి పని అవుతుందా? అంటే కచ్చితంగా చెప్పలేని పరిస్థితి. సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరిగి తిరిగి చెప్పులు అరిగిపోవడం తప్ప ఫలితం శూన్యం. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా కూటమి సర్కారు గతేడాదే రిజిస్ట్రేషన్ కోసం స్లాట్ బుకింగ్ ప్రక్రియను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీంతో ఒక్కరోజులోనే అది కూడా 10 నుంచి 15 నిమిషాల వ్యవధిలోనే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి అవుతోంది.
స్లాట్ బుకింగ్ విధానం: ఇంతకుముందు ఏదైనా పని మీద సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలకు వెళితే ఎంత ఆలస్యం అయ్యేదో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. చాలా మందికి ఈ అనుభవం అయ్యే ఉంటుంది కూడా. వెళ్లిన రోజే నూటికి 90% పనులయ్యేవి కావు. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన అన్ని పత్రాలు తీసుకుని వెళ్లినా ఎక్కువ మంది జనాలు రావడంతో మన పనులు పెండింగ్లో పెట్టేవారు అధికారులు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే సమస్యల నిలయంగా సబ్ రిజిస్ట్రర్ కార్యాలయాలు ఉండేవి అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగానే కూటమి సర్కారు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ కోసం ముందుగానే స్లాట్ బుకింగ్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది.
ఒక రోజులేనే రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తి: సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో వేగంగా, పారదర్శకంగా సేవలు అందించాలన్నదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన లక్ష్యం. అందులో భాగంగానే మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా త్వరితగతిన రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్లాట్ బుకింగ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. 2025 ఏప్రిల్లో ఈ విధానాన్ని తీసుకురాగా తొలి విడతలో 26 జిల్లాల్లోని ప్రధాన రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. మిగిలిన కార్యాలయాల్లో విడతల వారిగా ప్రవేశపెట్టారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలు, మండలాల్లోని రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో స్లాట్ బుకింగ్ విధానం విజయవంతంగా అమలు అవుతోంది.
స్లాట్ బుకింగ్ విధానం ద్వారా సంబంధిత రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో భూములు, ఇళ్లు, స్థలాల రిజిస్ట్రేషన్తో పాటు మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్స్ వంటివి తీసుకోవడం సులభంగా మారింది. ముఖ్యంగా ప్రజలకు రోజుల తరబడి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగే వెతలు తీరాయి. స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకున్న వారికి పారదర్శకంగా, వేగంగా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసే విధంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఫలితంగా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ కోసం రోజుల తరబడి వేచి చూడాల్సిన పనిలేదని, తక్కువ సమయంలో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి అవుతోందని జనాలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, స్లాట్ బుకింగ్ విధానం ద్వారా మధ్యవర్తులతో పనిలేకుండా రిజిస్ట్రేషన్ అవుతోందని అంటున్నారు.
రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా రెవెన్యూ కార్యాలయాల్లో స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకోవాలి. ఆస్తుల క్రయవిక్రయాలతో పాటు వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ సహా ఇతరత్రా పనుల కోసం ముందుగానే స్లాట్ నమోదు చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఎంచుకున్న తేదీ రోజు సమయానికి రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసుకి వెళితే ప్రక్రియ పూర్తి అవుతోంది. ఉదయం పదిన్నర నుంచి సాయంత్రం ఐదున్నర వరకు స్లాట్ బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు.
జిల్లా కేంద్రంలో 78 స్లాట్లు, మిగిలిన 12 కార్యాలయాల్లో 39 స్లాట్లు అందుబాటులో ఉంచారు. ముందస్తు స్లాట్ బుకింగ్ కోసం ఎలాంటి రుసుం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఐతే, మొదటిసారి స్లాట్ రద్దు చేసుకుంటే మాత్రం రూ. 100 చెల్లించాలి. ఒకవేళ వాయిదా వేస్తే రూ. 200 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే క్రమంలో సందేహాలు ఉంటే హెల్ప్డెస్క్లోని సిబ్బంది సహకారం అందిస్తారు.
స్లాట్ బుకింగ్ ప్రక్రియ: స్లాట్ బుకింగ్ కోసం రాష్ట్ర రిజిస్ట్రేషన్లశాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ registraion.ap.gov.in లోకి వెళ్లాలి. ఆన్లైన్లో డాక్యుమెంట్ నమోదు, రిజిస్ట్రేషన్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. ముందుగా పేరు నమోదు చేసుకోవాలి. ఓటీపీ కోసం మొబైల్ నంబర్, ఈ మెయిల్ ఐడీ, ఆధార్ నంబర్లలో ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. అనంతరం ఓటీపీ ఆప్షన్ని ఎంచుకుని నమోదు చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత మళ్లీ లాగిన్ అయి పూర్తి వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. వెబ్సైట్లో పబ్లిక్ డేటా ఎంట్రీ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేయాలి.
బుక్ స్లాట్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి అన్ని వివరాలు పొందుపరచి స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి. వివరాలన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఐడీ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఐడీతో ఏ తరహా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఎంపిక చేసుకోవాలి. ధ్రువీకరణ కోసం క్యూఆర్ కోడ్తో కూడిన డిజిటల్ టోకెన్ని ఆన్లైన్లోనే కేటాయిస్తారు. ప్రతి టోకెన్ ఒక ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్ కోడ్తో లింక్ చేసి ఉంటుంది. ఇది సంబంధిత సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయానికి కేటాయిస్తారు.
దరఖాస్తు ఐడీ ఆధారంగా ఆస్తుల విలువ ప్రామాణికంగా స్టాంపు డ్యూటీ, ఇతర ఫీజులు చెల్లించాలి. ముఖ్యంగా రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లేందుకు ఏ సమయం అనుకూలమో చూసుకుని స్లాట్ నమోదు చేసుకోవాలి. స్లాట్ బుకింగ్ సమయం ప్రకారం రెవెన్యూ కార్యాలయానికి వెళ్తే 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లో సబ్ రిజిస్ట్రార్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తిచేస్తారు. ఐతే, ముందుగా ఆఫీసుకి వెళ్లిన వెంటనే టోకెన్ నెంబర్ చెబితే జూనియర్ అసిస్టెంట్ లాగిన్లో వచ్చిన వివరాలన్నింటినీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు.
అన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయని నిర్దారించుకున్న తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తారు. డ్యాక్యుమెంట్ చెక్ చేసిన అనంతరం నెంబర్ ఇస్తారు. కేవైసీతో పాటు సంబంధిత వ్యక్తులు ఆన్లైన్ చేసుకున్న తర్వాత డిజిటల్ సైన్ చేయిస్తారు. ఆ వెంటనే మ్యూటేషన్, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తి అవుతోంది. ఎక్కడ కూడా సమయం వృథా కావడానికి ఆస్కారం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు.
రోజుకు 10,000 రిజిస్ట్రేషన్లు! గతంలో ఉన్న ఆఫ్లైన్ పద్ధతి ద్వారా ఎన్నో సమస్యలు ఎదురయ్యేవి. డాక్యుమెంట్లలో అనేక తప్పులు జరిగేవి. స్లాట్ విధానంలో అందుకు ఆస్కారం లేదు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 290 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో స్లాట్ బుకింగ్ విధానం అమల్లో ఉంది. గతంలో రోజుకు 5,000 రిజిస్ట్రేషన్లు కావడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఇప్పుడు దాదాపు 10,000 రిజిస్ట్రేషన్లు అవుతుండటం గమనార్హం. స్థిరాస్తుల క్రయ, విక్రయాలతో పాటు వివాహ రిజిస్ట్రేషన్లు, ఇతర లావాదేవీల రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల్లో అధికంగా చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, రిజిస్ట్రేషన్లు పెరగటం వల్ల రెవెన్యూ శాఖకు ఆదాయం కూడా పెరిగిందని సంబంధిత శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఇంతకముందు రిజిస్ట్రేషన్ అంటే పెద్ద సాహసమే చేయాల్సి వచ్చేది. రోజుల తరబడి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. గంటల తరబడి పడిగాపులు కాయల్సి ఉండేది. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారికి అయితే ఒక రకంగా నరకం కనిపిచేంది. ఒకే సమయానికి అందరూ రావటంతో గందరగోళం ఏర్పడేది. అందరు తొందర పెట్టడంతో తప్పులు ఎక్కువగా దొర్లేందుకు ఆస్కారం ఉండేది. ప్రస్తుతం ఉన్న స్లాట్ బుకింగ్ విధానం ద్వారా ఆ వెతలన్నీ తీరాయని ప్రజలు చెబుతున్నారు. అనుకున్న సమాయానికి అన్నీ పత్రాలు తీసుకుని ఆ స్లాట్ బుక్ తో వస్తే సులభంగా పని అయిపోతోందని అంటున్నారు.
నిమిషాల వ్యవధిలోనే పూర్తి: గతేడాది అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ స్లాట్ బుకింగ్ విధానం గురించి మొదట ప్రజలకు అంతగా తెలియరాలేదు. క్రమంగా ప్రభుత్వం, అధికారులు అవగాహన కల్పించడంతో ప్రస్తుతం స్లాట్ బుకింగ్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ వేగంగా, పారదర్శకంగా జరుగుతోంది. ఇందుకోసం స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకోవడం పత్రాలు అన్ని సరిగ్గా చూసుకోవడమే తరువాయి. నిమిషాల వ్యవధిలోనే పని పూర్తవుతోంది.
కొబ్బరి రైతులకు గుడ్న్యూస్ - అభివృద్ధికి రూ.350 కోట్లు కేటాయింపు