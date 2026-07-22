10లో 9 మందికి అసాధారణ కొలెస్ట్రాల్ - జీవన శైలిలో మార్పులే కారణం
ఐసీఎంఆర్ సర్వేలో యువత ఆరోగ్యంపై ఆందోళనకర వాస్తవాలు - 10లో 9 మందికి అసాధారణ కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నట్లు వెల్లడి - నిత్యం వ్యాయామం తప్పనిసరి అని సలహా - ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షలు చేయించుకోవాలని హితవు
Published : July 22, 2026 at 5:13 PM IST
ICMR Survey on Cholesterol : ప్రపంచంలోనే అత్యధిక యువ జనాభా కలిగిన దేశం భారత్. 65 శాతం జనాభా 35 ఏళ్ల లోపు వారే. అంటే అపార శ్రామిక శక్తి అందుబాటులో ఉన్నట్లు లెక్క. అయితే ఇది నాణేనికి ఒక వైపే. దేశ యువత ఆరోగ్యంపై ఐసీఎంఆర్ జరిపిన సర్వే ఆందోళనకర వాస్తవాలను వెల్లడించింది. వీరిలో కొలెస్ట్రాల్ సమస్య ఏ స్థాయిలో ఉందో కళ్లకు కట్టింది. 10 మంది యువతలో 9 మందిలో రక్తంలో కొవ్వు స్థాయి అసాధారణ స్థాయిలో ఉన్నట్లు ఈ సర్వే వెల్లడించింది. మహిళల్లో ఈ సమస్య అధికంగా ఉన్నట్లు ఇది తేల్చింది. ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తూనే కొలెస్ట్రాల్ అసాధారణ స్థాయికి చేరి గుండె ఆరోగ్యానికి ముప్పుగా మారుతున్నట్లు వెల్లడైంది. మరి సమస్య ఇంత స్థాయికి ఎందుకు చేరింది. పరిష్కారానికి యువత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
10లో 9 మందికి అసాధారణ కొవ్వు : సాంకేతికత ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతోందని మురిసిపోతున్నా ఆరోగ్య పరిరక్షణ మనుషులకు ఎప్పుడూ ఓ సవాల్గానే ఉంటూ వస్తోంది. కొత్త కొత్త వ్యాధులు, అనారోగ్య సమస్యలు పుట్టుకువస్తూ మనుషుల జీవితాలను దెబ్బతీస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం పెరిగిన తర్వాత సమస్య మరింత ఆందోళనకరంగా మారింది. ఇదే క్రమంలో భారత వైద్య పరిశోధనా మండలి ఐసీఎంఆర్ దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహించిన సర్వే ఆందోళనకర వాస్తవాలను వెల్లడించింది. దేశ యువతలోని పది మందిలో 9 మంది అసాధారణ కొవ్వు స్థాయిని అంటే అధిక కొలెస్ట్రాల్ను కల్గి ఉన్నట్లు ఈ సర్వే తేల్చింది. అంటే 87.3 శాతం మంది ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు లెక్కగట్టింది. దీని అర్థం ఇంత మందికి గుండె జబ్బుల ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లు లెక్క.
దేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో 23,665 మంది యువతలో సర్వే చేసిన ఐసీఎంఆర్ ఈ సమస్య కేవలం నగరాలకే పరిమితం కాలేదని, దేశవ్యాప్త సవాల్గా మారిందని వెల్లడించింది. ప్రతి ముగ్గురిలో సుమారు ఇద్దరికి మంచి రకం కొలెస్ట్రాల్గా పిలిచే హెచ్డీఎల్ తక్కువగా ఉన్నట్లు ఈ సర్వే తెలిపింది. దీనితో పాటు గుండె జబ్బుల ముప్పు రక్తంలోని ఒకే కొవ్వు కణం ఆధారంగా కాకుండా వేర్వేరు కణాల ఆధారంగా తలెత్తుతున్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు.
కొలెస్ట్రాల్ అంతా ప్రమాదకరం కాదు : ఐసీఎంఆర్ నివేదికలోని అంశాల గురించి మరింత లోతుగా తెలుసుకునే ముందు అసలు కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఏమిటి, అది మన శరీరానికి చేసే మంచి చెడ్డలు ఏమిటి అన్న విషయాలను తెలుసుకోవాలి. మన రక్తంలో ఉండే కొవ్వు కణాలను కొలెస్ట్రాల్ అంటారు. కాలేయం కొలెస్ట్రాల్ను ఉత్పత్తి చేసి రక్తంలోకి పంపుతుంది. మనం తీసుకునే ఆహారం ద్వారా కొంత కొలెస్ట్రాల్ రక్తంలోకి చేరుతుంది. ఇది మనం తిన్న ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అని చాలా మందిలో ఉండే అపోహ. మన శరీరంలో ఉండే కొలెస్ట్రాల్ అంతా ప్రమాదకరం కాదు. మన రక్తంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్, చెడు కొలెస్ట్రాల్ రెండూ ఉంటాయి. మంచి రకం అధిక సాంద్రత కల్గి ఉంటుంది. దీన్ని హెచ్డీఎల్ అని, తక్కువ సాంద్రత కల్గి ఉండే దాన్ని చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్ అని, ఎల్డీఎల్ అని పిలుస్తారు.
"కొలెస్ట్రాల్ అనేది కొవ్వు పదార్థం. మనిషిలో కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రొటీన్స్ తర్వాత ఇది మూడూ భాగం. మనం బ్లడ్ టెస్టు చేసే సమయంలో టోటల్, ఎల్డీఎల్, హెచ్డీఎల్, బీఎల్డీఎల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనే కొలెస్ట్రాల్లు ఉంటాయి. వీటిలో బీఎల్డీఎల్, ఎల్డీఎల్ కొలెస్ట్రాల్లు అత్యంత ప్రమాదకరం. కొవ్వు ముందే పెరుగుతుంది అని సూచించేది ట్రైగ్లిజరైడ్స్" - డా.కిరణ్ మాదల, వైద్య నిపుణులు
ఇది జరిగితే గుండెపోటు, పక్షవాతానికి దారి : చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్ రక్తంలో పోగుపడి పూడికలుగా ఏర్పడుతుంది. దీంతో రక్తనాళాల లోపలి భాగం కుంచించుకుపోయి రక్త సరఫరా తగ్గిపోతుంది. అంతేకాదు పూడికలు హఠాత్తుగా వదులై విడిపోతే రక్తనాళాల గోడ చిట్లిపోయి రక్తం గడ్డ కడుతుంది. గుండె, మెదడుకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే నాళాల్లో ఇది జరిగితే గుండెపోటు, పక్షవాతానికి దారి తీస్తుంది. అందుకే అధిక కొలెస్ట్రాల్, ముఖ్యంగా ఎల్డీఎల్ తగ్గించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. నివారించుకోదగ్గ ప్రధానమైన గుండెపోటు ముప్పు కారకాల్లో అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఒకటి. ప్రమాదకర విషయం ఏమిటంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉన్నా లక్షణాలు అరుదుగా కనిపిస్తాయి. ఐసీఎంఆర్ తాజాగా జరిపిన సర్వే కూడా ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించింది. చాలా మందిలో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండవు.
బాల్యం నుంచే మొదలు : గుండె జబ్బుల బారిన పడ్డాక లేదా, ఇతరత్రా అనారోగ్య సమస్యల సమయంలో పరీక్షలు చేయించుకున్నపుడు అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నట్లు బయటపడుతుంది. వాస్తవానికి ఐసీఎంఆర్ యువతలో అధిక కొలెస్ట్రాల్ సమస్య ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉన్నట్లు తేల్చినా ఇంతకు ముందు కూడా ఈ విషయం బయటపడింది. రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పోగుపడడం అనేది ఏ 60 ఏళ్ల వయసులోనో, 70 ఏళ్లలోనో జరగదు. యుక్త వయసు నుంచి ఆ మాటకు వస్తే బాల్యం నుంచే మొదలవుతుంది. అందువల్ల అంతా బాగానే ఉంది అనుకోకుండా అప్పుడప్పుడూ కొలెస్ట్రాల్ పరీక్షలు చేయించుకోవడం ఉత్తమం. గుండెజబ్బు ముప్పు కారకాలు కల్గిన వారు మరింత తరచూ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
రోజువారీ అలవాట్లపై ఆధారం : ఐసీఎంఆర్ సర్వే మరికొన్ని విషయాలను కూడా వెల్లడించింది. గుండె ఆరోగ్యం జన్యుపరమైన అంశాలపైనే కాకుండా రోజువారీ అలవాట్లపై ఆధారపడి ఉంటుందని దశాబ్దాలుగా ఉన్న వాదనను ఈ సర్వే ద్వారా మరోసారి చాటింది. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, వ్యాయామం, శరీర బరువును సరైన స్థాయిలో కొనసాగించడం, పొగాకుకు దూరంగా ఉండడం వంటివి గుండె ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయిస్తాయని మరోసారి తేలింది. రక్త నాళాల్లో అధిక కొలెస్ట్రాల్ వల్ల గుర్తించే లోపే గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తలెత్తుతుందని వెల్లడైంది. 30 నుంచి 39 ఏళ్ల వయసు మధ్యలో కూడా గుండె జబ్బుల సమస్య అధికంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. యువతలో జీవన ప్రక్రియకు హాని కల్గించే మార్పులు చాలా చిన్న వయసులోనే జరుగుతున్నట్లు ఐసీఎంఆర్ సర్వేలో గుర్తించారు. ఇక పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లో అధిక కొలెస్ట్రాల్ సమస్య అధికంగా ఉన్నట్లు తేలింది.
ఈ వయసు నుంచే కొలెస్ట్రాల్ పరీక్షలు : యువతలో కొలెస్ట్రాల్ ముప్పుపై ఐసీఎంఆర్ నివేదిక నేపథ్యంలో వీరు ఇప్పటి నుంచే జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమం. కుటుంబంలో ఎవరికైనా గుండె జబ్బులు వచ్చి ఉన్నట్లైతే 9 నుంచి 11 ఏళ్ల వయసు నుంచే ముందస్తు కొలెస్ట్రాల్ పరీక్షలు జరిపించడం మంచిది. ఇది కాస్త ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా లక్షణాలు కనిపించడానికి చాలా ముందు నుంచే గుండె జబ్బు ఆరంభం అవుతుంది. అధిక కొలెస్ట్రాల్ను ముందుగా గుర్తించడమే కాదు వీలైనంత ముందే చికిత్స మొదలు పెట్టడం కూడా ముఖ్యమే. చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్గా పిలిచే ఎల్డీఎల్ ఎక్కువగా ఉంటే 30 ఏళ్ల నుంచే చికిత్స ఆరంభించడం మంచిది. మరింత కచ్చితంగా, దీర్ఘకాలం కొనసాగించడం కూడా తప్పనిసరి. అదే సమయంలో కేవలం పరీక్షలు మాత్రమే సరిపోకపోవచ్చు. గుండెపోటు ముప్పును కచ్చితంగా గుర్తించడానికి అదనపు పరీక్షలు కూడా అవసరం అవుతాయి. వీటిలో ఒకటి లైపోప్రొటీన్-ఏ. ఇతరత్రా కారణాలతో సంబంధం లేకుండా ఇది కూడా గుండెపోటుకు దారితీస్తుంది. ఇది మామూలు కొలెస్ట్రాల్ పరీక్షలతో నిర్ణీత మోతాదులకు చేరుకున్న తర్వాత కూడా పొంచి ఉన్న ముప్పును గుర్తించడంలో ఇది దోహదం చేస్తుంది.
"హైపో థైరాయిడిజంలో కూడా కొలెస్ట్రాల్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం, వ్యాయామం లేకపోవడం, ఎక్కువగా కార్బొహైడ్రేట్స్ తీసుకోవడం. మనం రోజు తీసుకునే అన్నం అధికమైనా కొవ్వుగా మారుతుంది. శరీరానికి అవసరమైనంత ఆహారం మాత్రమే తీసుకోవాలి. శరీరంలోకి ఆహారం ఎలా తింటున్నామో అదే తరహాలో ఖర్చు చేయాలి. లేదంటే అది కూడా కొవ్వుగా రూపాంతరం చెందుతుంది. 30 నిమిషాల చొప్పున వారానికి 5 రోజులు తప్పనిసరిగా వ్యాయామం చేయాలి. కుటుంబ బాధ్యతలు, స్ట్రెస్ వల్ల మహిళల్లో కార్టిజాల్ హార్మోన్ రిలీజ్ కావడంతో కొవ్వు నిల్వ ఉంటుంది. దీన్ని అధిగమించడానికి మెడిటేషన్, భర్త నుంచి ప్రేరణ, ప్రోత్సాహం ఉంటే కొంత వరకు సమస్యను అధిగమించవచ్చు" - డా.కిరణ్ మాదల, వైద్య నిపుణులు
ఇంట్లో వండిన ఆహారమే తినాలి : యువతలో అసాధారణ కొలెస్ట్రాల్ సమస్యపై ఐసీఎంఆర్ సర్వే వెలువరించిన వాస్తవాలు కాస్త ఆందోళన కల్గించేదే అయినా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా అలవాట్లు మార్చుకుంటే మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు అవసరం. వీలైనంత వరకు ఇంట్లో వండిన ఆహారమే తినాలి. కూరగాయలు, పండ్లు, గింజ ధాన్యాలు, చిక్కుళ్లు, పప్పులు, నట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. నూనెలో బాగా వేయించిన సమోసాలు, పకోడీ వంటి వాటికి బదులు ఆయా కాలాల్లో దొరికే పండ్లు తినాలి. బాగా పాలిష్ పెట్టిన తెల్లబియ్యంకు బదులు పట్టు బియ్యం, దంపుడు బియ్యం వాడుకోవాలి. మైదాకు బదులు గోధుమ పిండి వాడాలి. రోజుకు కనీసం అరగంట సేపు వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రి పూట 7నుంచి 9 గంటలు నిద్రించాలి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడమూ కీలకమూ. ఇక యువత ఎప్పటికప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ పరీక్షలు జరిపించుకుంటూ వైద్యుల సూచనలు పాటిస్తూ ఉండాలి.
ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటిస్తేనే విజయం : అయితే ఆహార, వ్యాయామ నియమాలతో కొలెస్ట్రాల్ తగ్గే మాట వాస్తవమే అయినా ఇవి అందరికీ పనిచేయకపోవచ్చు. ఎందుకంటే శరీరంలో 25శాతం కొలెస్ట్రాల్ మాత్రమే ఆహారం నుంచి అందుతుంది. మిగతా అంతా శరీరమే తయారు చేసుకుంటుంది. అందువల్ల కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించే స్టాటిన్లు అవసరం అవుతాయి. డాక్టర్లు సూచించినపుడు వీటిని తప్పకుండా తీసుకోవాల్సిందే. అప్పుడే కొలెస్ట్రాల్ అదుపులోకి వస్తుంది. ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటిస్తూ ఉంటే కొలెస్ట్రాల్పై విజయం సాధించగలం.
మీ గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలా? - ఈ మార్పులు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!