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12 వేల అపార్ట్​మెంట్లలో ఎండిపోయిన బోర్లు - ప్రత్యామ్నాయం చేయలేమంటున్న జలమండలి

హైదరాబాద్ మహానగరంలో వేసవి పూర్తైనా తగ్గని తాగునీటి డిమాండ్ - నగర ప్రజల డిమాండ్​కు అనుగుణంగా సరఫరా చేయలేకపోతున్న జలమండలి - 12 వేల అపార్ట్​మెంట్లలో ఎండిపోయిన బోర్లు

హైదరాబాద్​లో తాగునీటి సరఫరా
DRINKING WATER SUPPLY IN HYDERABAD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 3, 2026 at 6:20 PM IST

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Drinking Water Issues In Hyderabad : ఎల్​నినో కారణంగా రాష్ట్రంలో ఏర్పడుతున్న వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల సాగు నీటికే కాదు, తాగు నీటికీ కష్టాలు తప్పేలా లేవు! ఈ ప్రభావం జిల్లాల్లో కంటే కోటిన్నర జనాభా దాటిన హైదరాబాద్​లో విపరీతం కావచ్చని సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటికే ప్రధాన జలాశయాల్లోనూ నిల్వలు వేగంగా తగ్గుతున్నాయి. నగరానికి నీటి సరఫరాపై ప్రస్తుతం జలమండలి తర్జనభర్జన పడుతోంది. రోజూ నగరంలో 560 మిలియన్ గ్యాలన్​ ఫర్ డే(ఎంజీడీ)ల నీటిని జలమండలి సరఫరా చేస్తున్నా, డిమాండ్, సరఫరాకు మధ్య అంతరం ఏర్పడుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో రాబోయే నీటి ఎద్దడిని నివారించడానికి జలమండలి ఎలాంటి చర్యలు చేపడుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్​ ఎండీ అశోక్​రెడ్డితో ప్రత్యేక ముఖాముఖి నిర్వహించింది.

ప్రస్తుతం నగరంలో ఎంతవరకు తాగునీటిని అందించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు?
గత పదేళ్ల నుంచి ఇప్పటి దాకా దాదాపు 8 నుంచి 10లక్షల వరకు కొత్తగా నల్లా కనెక్షన్లు పెరిగాయి. జనాభా కూడా విపరీతంగా పెరిగింది. దీంతో వాణిజ్య అవసరాలకు, గేటెడ్​ కమ్యూనిటీ ప్రాంతాలకు తగినంత నీరు అందించడం లేదు. నగరంలో డిమాండ్ మేరకు 100 నుంచి 150 ఎంజీడీల నీటి కొరత ఉంది. గోదావరి నుంచి నీరు అందించాలని ముఖ్యమంత్రి ఫేజ్​ 2,3లను పనులు ప్రారంభించమన్నారు. దీంతో ఇప్పుడు రోజూ సరఫరా చేస్తున్న 560ఎంజీడీకి అదనంగా మరో 325ఎంజీడీ నీటిని ఐదేళ్ల పాటు నగరానికి అందించవచ్చు. ఇందులో భాగంగా గోదావరి నీటిని ఉస్మాన్​సాగర్​కు అనుసంధానం కానుండటంతో ఈ జలాశయం నుంచి 25ఎంజీడీ తీసుకునే ఆలోచన ఉంది. దీంతో దాదాపు 80శాతం నగర ప్రజలకు సులభంగా నీటిని అందించవచ్చు.

వర్షాకాలం మొదలైనప్పటికీ ప్రజలకు నీటి ఎద్దడి తప్పడం లేదంటే ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుంది?
ఈ పరిస్థితులకు కొన్ని కారణాలున్నాయి. అవసరానికి అనుగుణంగా నీరు సరఫరా చేయలేకపోవడం ఒకటి. ఒక కుటుంబం నివాసం ఉండే ప్రదేశంలో 5 కుటుంబాలు జీవిస్తున్నాయి. దీంతో భూగర్భ జలం ఎంత వరకుంది? ఆ పరిధిలో ఎన్ని కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి? అన్న అంశాల పట్ల తేడా వస్తోంది. ప్రతి కుటుంబానికి కొంత నీటిని లెక్కగట్టి అందిస్తుంటాం. ఈ ఏడాదిలో 12వేల అపార్ట్‌మెంట్లలో బోరుబావులు ఎండిపోయి అక్కడి ప్రజలు వాటర్ ట్యాంకర్లపై ఆధారపడ్డారు. పరిమితికి మించి ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో కొరత ఏర్పడుతోంది. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని మేము తగిన ప్రణాళికలు రూపొందించకపోవడం కూడా మరో కారణం. అందుకే ప్రజలంతా తప్పనిసరిగా వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టి భూగర్భ జలాలను పెంచుకోవాలి.

ఎల్​నినో ప్రభావంతో తాగు నీటికి మరింత ఇబ్బందులు తలెచ్చవచ్చని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏవైనా ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకుంటున్నారా?
నగరానికి నీటి సరఫరా కోసం ఇప్పటికిప్పుడు ప్రత్యామ్నాయంగా ఏర్పాట్లు చేయలేం. గోదావరి, కృష్ణా నుంచి పైప్​లైన్​ ద్వారా నీరు తీసుకురావడానికి కనీసం ఆరు నెలల సమయం పడుతుంది. అయితే, గోదావరి ఫేజ్​2,3, కృష్ణా ఫేజ్​1 పనులకు సంబంధించి ఇప్పటికే డీపీఆర్​లు పూర్తయి, దాదాపు 15శాతం పనులు కూడా జరిగాయి. 18 నెలల్లో ఈ పనులు పూర్తిచేసేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నాం. ప్రస్తుతానికి నిల్వ ఉన్న జలాశయాల్లోని నీటిని వినియోగించుకునేందుకు నీటి పారుదల శాఖ ఆమోదించింది. వాటినే ఉపయోగిస్తాం.

నగర విస్తీర్ణ పరిధి పెరిగింది. క్యూర్​ ప్రాంతంలో నీటి సరఫరాపై ఎలా ముందుకు వెళ్లబోతున్నారు?
ఇదివరకు నగర పరిధిలో ఆకాశ హర్మ్యాలు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, భవనాలు ఎక్కడ పెరుగుతాయో మాకు తెలియలేదు. అవసరం మేరకు వీలైనంత వరకు సరఫరా చేస్తూ వచ్చాం. క్యూర్​ పరిధిలోనూ ఇక మీదట విజన్​ 2047ను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒక మాస్టర్​ ప్లాన్​ను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. గోదావరి నుంచి నీటిని తీసుకురావడం ఒక ఎత్తు. కానీ వాటిని 200 చదరపు కిలోమీటర్ల లోపలే సమానంగా పంపిణీ చేయడం పెద్ద సవాలు. ఇందుకు మాస్టర్​ ప్లాన్ చాలా కీలకం. దీని కోసం నగరంలో అదనంగా రిజర్వాయర్లు ఎక్కడ కావాలి? ఎక్కడెక్కడ నిల్వ చేయాలి? అని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం.

క్యూర్ పరిధిలోనూ మీరే బాధ్యతలు తీసుకోవడంతో ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటోంది?
నగర శివార్లు కలవడంతో పరిధి పెరిగింది. సిబ్బంది కొరత వల్ల ప్రస్తుతం క్యూర్ ప్రాంతంలో పనుల నిర్వహణ కోసం మేనేజర్​ స్థాయి అధికారులను మాత్రమే నియమించాం. ఇంతవరకు మున్సిపాలిటీ, గ్రామపంచాయతీలు ఆయా ప్రాంతాలను సాగు నీరు, మురుగునీటి వ్యవస్థను నిర్వహించాయి. ఏదైనా సమస్య వస్తే వాటి స్థాయి మేరకు యంత్రాలతో పనిచేయించాయి. ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా మౌలిక వసతులు కల్పించాలంటే రూ.వేల కోట్లు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ప్రస్తుతం సిబ్బందిని నియమించాలంటే పొరుగు సేవలపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. ఈ విషయాలపై మంత్రులతో సమీక్షించి ముందుకెళ్తాం.

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DRINKING WATER ISSUES IN HYDERABAD
HMWSSB MD ON WATER SUPPLY
DRINKING WATER SUPPLY IN HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో తాగునీటి కష్టాలు
WATER SHORTAGE IN HYDERABAD

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