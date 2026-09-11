ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి కొత్త రూపు - వచ్చే ఏడాదికి 2000 పడకలతో సిద్ధం!
గతేడాది జనవరి 31న ఉస్మానియా ఆసుపత్రి కొత్త భవనానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు. సుమారు రూ.2,700 కోట్లతో 32 లక్షల చదరపు అడుగుల్లో హాస్పిటల్ నిర్మిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది అందుబాటులోకి రానుంది.
Published : September 11, 2026 at 1:15 PM IST
New Osmania Hospital Building : ఉస్మానియా ఆసుపత్రి పేరు చెబితే ఇరుకు గదులు, పాత భవనాలు, ముక్కుపుటాలు అదిరిపోయే దుర్గంధం గుర్తుకు వస్తాయి. అక్కడ మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుతున్నా సౌకర్యాల లేమి ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోంది. భవనం పెచ్చులూడి రోగులపైన పడి గాయాలైన సందర్భాలూ ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం కల్పించాలని భావించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.
అందులో భాగంగానే గోషామహల్లో కొత్త ఉస్మానియా ఆసుపత్రి భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసింది. భారీ భవంతులు, అత్యాధునిక సౌకర్యాలు, వాక్ వేలు నిర్మిస్తోంది. అన్ని వైపులా రహదారులు, మెట్రో, రోడ్డు కనెక్టివిటీ ఉండేలా చూస్తోంది. దాదాపు ఏడాదిన్నర క్రితం మొదలైన పనులు ఇప్పుడు ఎక్కడి వరకు వచ్చాయి? నిర్మాణం ఏ దశ వరకు వచ్చింది? ఎప్పటికి ఈ కొత్త ఆసుపత్రి అందుబాటులోకి రానుంది?
దశాబ్దాల కల సాకారమయ్యే దిశగా అడుగులు సాగుతున్నాయి. పేదలకు పెద్దమ్మలా సేవలందించిన ఉస్మానియా నయా భవనం శరవేగంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆస్పత్రిలో వైద్య సేవలు మెరుగ్గానే ఉన్నా, మౌలిక వసతుల కొరతతో ఇబ్బందులు తప్పట్లేదు. కొత్త హాస్పిటల్ నిర్మించాలని దాదాపు 30 ఏళ్లుగా డిమాండ్లు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. మొత్తానికి ఇన్నాళ్లకు కదలిక వచ్చింది. గతేడాది జనవరి 31న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉస్మానియా కొత్త ఆస్పత్రి భవన నిర్మాణానికి గోషామహల్లో శంకుస్థాపన చేశారు. అప్పటి నుంచి దశల వారీగా పనులు కొనసాగుతున్నాయి.
1910లో నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ తెచ్చిన ఆసుపత్రి
హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఉన్న ఉస్మానియా, గాంధీ ఆసుపత్రులకు పేద రోగులకు ఉచితంగా నాణ్యమైన సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు అందిస్తున్నాయి. వీటిలో ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి ప్రత్యేకమైన చరిత్ర ఉంది. వందేళ్లకు పైగా రోగులకు సేవలు అందించిన ఘనత ఈ ఆస్పత్రిది. 1910లో అప్పటి నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఈ ఉస్మానియా ఆస్పత్రిని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాడు.
డంగు సున్నం, గచ్చుతో రెండంతస్తుల్లో దీనిని నిర్మించారు. రోగుల తాకిడి పెరగడం వల్ల పాత భవనం ప్రాంగణంలోనే 1971లో ఓపీ బ్లాక్ను, 1992లో కులీ కుతుబ్షా బ్లాక్ను నిర్మించారు. తొలినాళ్లలో రోజుకు సుమారు 200 మందికి వైద్య సేవలందాయి. ప్రస్తుతానికి రోజూ సుమారు 2 వేల మందికి ఓపీ సేవలు అందుతున్నాయి. 1,100 పడకలు, 22 స్పెషాల్టీ విభాగాలు, ఓటీ థియేటర్లతో రోగులకు సేవలు అందిస్తోంది ఉస్మానియా హాస్పిటల్.
గోషామహల్లోని పోలీస్ స్టేడియం ప్రాంగణంలో ఆసుపత్రి
అయితే నిజాంల కాలంలో నిర్మించిన ఈ భవనం పాతదైపోయింది. 2020లో కురిసిన వర్షాలకు భవనం లోపలికి నీరు చేరడం వల్ల అక్కడి థియేటర్లు, బెడ్స్ను కులీ కుతుబ్ షాహీ బ్లాక్, ఓపీ బ్లాక్లలోకి మార్చాల్సి వచ్చింది. అంతకు ముందే ఎన్నోసార్లు పాత భవన స్థానంలో కొత్త భవనం నిర్మించాలన్న డిమాండ్లు వచ్చాయి. కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ ఆలోచన ముందుకు సాగలేదు. కొత్త హాస్పిటల్ ఎలాగైనా నిర్మించాలన్న ఉద్దేశంతో చంచల్గూడ, కొత్తపేట, గోషామహల్లోని ప్రాంతాలను పరిశీలించింది ప్రభుత్వం.
చివరకు గోషామహల్లోని పోలీస్ స్టేడియం ప్రాంగణంలో నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. గతేడాది శంకుస్థాపన చేసింది. సుమారు రూ.2,700 కోట్లకు పైగా వెచ్చించి 2,000 పడకలతో ఈ భవన నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. టెండర్ల విధానంలో మేగా ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్కు ఆస్పత్రి నిర్మాణ బాధ్యతలను అప్పగించారు. అదే ఏడాది దసరా తర్వాత మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తై మెయిల్ సంస్థ నిర్మాణ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.
మొత్తం 9 బ్లాక్లుగా ఆస్పత్రి నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. 26 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. రోజూ 2 వేల మందికి పైగా సిబ్బంది పని చేస్తున్నారు. వేగంగా పనులు పూర్తి చేసేందుకు భారీ యంత్రాలు వినియోగిస్తున్నారు. అవసరమైన చోట అత్యాధునిక మెషీన్లనూ వాడుతున్నారు. ఇంజినీర్లు చెబుతున్న దాని ప్రకారం 2027 డిసెంబర్ నాటికి ఆస్పత్రి నిర్మాణం పూర్తయ్యే అవకాశముంది. 26 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న ఈ ఆస్పత్రికి సంబంధించి చికిత్స అందించేందుకు గానూ 4 మెయిన్ బిల్డింగ్స్ అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తున్నారు. వీటిలో ఒక్కో భవనంలో వాహనాల పార్కింగ్ కోసం రెండు సెల్లార్లు కేటాయించనున్నారు. జీ ప్లస్ 12 ఫ్లోర్లను నిర్మించనున్నారు. 2 వేల కార్లు పార్క్ చేసేందుకు వీలుగా పార్కింగ్ వ్యవస్థను రూపొందిస్తున్నారు.
32 లక్షల చదరపు అడుగుల్లో ఆస్పత్రి నిర్మాణం
ఇక ఆస్పత్రి మెయిన్ బ్లాక్లు అన్నీ కలిపి 22.96 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తుండగా, అకడమిక్ బ్లాక్స్ హాస్టల్స్, ఆడిటోరియం, మార్చురీలు కలిపితే మొత్తం 32 లక్షల చదరపు అడుగుల్లో ఈ ఆస్పత్రి నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. మెయిన్ బ్లాక్లోనే రేడియాలజీ, ల్యాబ్లు, ఆపరేషన్ థియేటర్లు, ఓపీ, ఐపీలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతమున్న ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో సుమారు 10 ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఉన్నాయి.
కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చే ఆస్పత్రిలో అత్యాధునిక మాడ్యులార్ థియేటర్లు, రోబోటిక్ థియేటర్లు కలిపి 29 వరకూ ఉండనున్నాయి. 12 మైనర్ ఆపరేషన్ థియేటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటిలోనే అవయవ మార్పిడీ చేసే విధంగా వసతులు ఉండనున్నాయి. అత్యవసరమైతే రోగులను తరలించేందుకు హెలీ ప్యాడ్నూ అందుబాటులోకి తేనున్నారు. ఇక ఆస్పత్రికి నాలుగు వైపులా భారీ రోడ్లు, గాంధీ భవన్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి ఆస్పత్రికి నేరుగా కనెక్టివిటీని కల్పించనున్నారు. అత్యాధునిక మార్చురీ, ఫ్రీజర్లనూ సిద్ధం చేయనున్నారు.
ప్రపంచ స్థాయిలో నిర్మాణం
ప్రధాన ఆసుపత్రితో పాటు ఇదే ప్రాంగణంలో అకడమిక్ బ్లాక్స్ సిద్ధం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కోఠిలో ఉన్న ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ను గోషామహల్కు తరలించనున్నారు. విద్యార్థులు ఉండేందుకు గర్ల్స్, బాయ్స్ హాస్టళ్లతో పాటు అకడమిక్ బిల్డింగ్ ప్రత్యేకంగా రూపొందిస్తున్నారు. ఇందులోనే వరల్డ్ క్లాస్ ఆడిటోరియం, విద్యార్థుల కోసం స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లు ఉంటాయి. ఇక్కడే నర్సింగ్, డెంటల్, ఫిజియోథెరపీ కాలేజీలనూ ఏర్పాటు చేయాలని సర్కారు భావిస్తోంది. యుటిలిటీ కోసం మరో భవనం, 9 అంతస్తుల్లో రోగి బంధువులు ఉండేందుకు ధర్మశాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ల్యాండ్ స్కేప్లు, రూఫ్ గార్డెన్స్, క్రాస్ వెంటిలేషన్ విధానాలతో ఆసుపత్రిని ప్రపంచ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దనున్నారు.
ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో భవనాలు 50 నుంచి 70 ఏళ్ల క్రితం నాటివి. ఇందులో సదుపాయాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. కొత్త భవనాలు వస్తే ఆసుపత్రిలో సదుపాయాలు పెరుగుతాయి. రోగుల సంఖ్యా పెరుగుతుంది. రోగుల కోసం ప్రస్తుతం 1100 నుంచి 1200 బెడ్లు ఉన్నాయి. కొత్త ఆసుపత్రి నిర్మాణంతో 2,000 వరకు బెడ్ల సదుపాయం ఉంటుంది. - డా.రాకేశ్ సహాయ్, ఉస్మానియా ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్
2027 డిసెంబర్ నాటికి అందుబాటులోకి :
ప్రస్తుతానికైతే ఉస్మానియా ఆసుపత్రి నయా బిల్డింగ్ నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే నాలుగు మెయిన్ బిల్డింగ్స్కు సంబంధించిన సెల్లార్ పనులు పూర్తి కాగా, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. అకడమిక్ బ్లాక్స్, కళాశాలకు సంబంధించిన సెల్లార్ పనులు జరుగుతున్నాయి. అవసరమైతే సిబ్బందిని పెంచి పనులను వేగవంతం చేసే ఆలోచనలో ఉంది సర్కార్. 2027 డిసెంబర్ నాటికి ఉస్మానియా కొత్త ఆసుపత్రి నిర్మాణం పూర్తి చేసి రోగులకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఇందుకోసం మెయిల్ సంస్థ పూర్తి స్థాయిలో కృషి చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.
2027 డిసెంబర్ లోపు ఉస్మానియా, మిగిలిన టిమ్స్ ఆస్పత్రులు పూర్తి చేస్తాం : సీఎం రేవంత్
ఉస్మానియా కాలేజీలో ర్యాగింగ్ కలకలం - 12 మంది విద్యార్థులపై కేసు నమోదు - 6 నెలలు సస్పెండ్