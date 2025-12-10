హైదరాబాద్ లోకల్ కాదు గ్లోబల్ - పెట్టుబడులకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా భాగ్యనగరం
గ్లోబల్ డెస్టినేషన్గా మారిపోయిన హైదరాబాద్ నగరం - అంకుర సంస్థల నుంచి దిగ్గజ కంపెనీల వరకూ ఇక్కడే - హైదరాబాద్లో 1950 నాటి నుంచే విస్తరణ మొదలు
Published : December 10, 2025 at 11:37 AM IST
Hyderabad Capturing Global Attention : హైదరాబాద్. ఈ పేరులోనే ఓ వైబ్రేషన్ ఉంది. ఈ మాట ఏదో ఊరికే అనడం లేదు. ఎన్నో ఎన్నెన్నో అంకుర సంస్థల నుంచి దిగ్గజ టెక్ సంస్థల వరకూ అందరిదీ ఇదే అభిప్రాయం. భారత్లో తమ వ్యాపారాన్ని విస్తృతం చేసుకోవాలనుకునే వారు ముందుగా ఆలోచించేది భాగ్యనగరం గురించే. అంతగా గ్లోబల్ డెస్టినేషన్గా మారిపోయింది నగరం. పెట్టుబడులు రాబట్టుకోవడంలోనూ మిగతా నగరాలతో పోల్చి చూస్తే ముందంజలో ఉంటుంది చార్ సౌ సాల్ షెహర్ హైదరాబాద్. ఇప్పుడు తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్కి కూడా ఈ నగరమే వేదికైంది. ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. మరి హైదరాబాద్ నగరం ఇంతగా అభివృద్ధి చెందడానికి కారణాలేంటి ? దిగ్గజ సంస్థలన్నీ ఈ సిటీనే ఎందుకు గమ్యంగా మార్చుకుంటున్నాయి.
400 ఏళ్లకు పైగా ఘన చరిత్ర : ఉద్యోగం కావాలన్నా ఇక్కడికే. ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకోవాలన్నా ఈ చోటుకే. స్టార్టప్ మొదలు పెట్టాలన్నా ఈ నగరానికే. ఆఖరికి కూలీ నాలీ చేసుకుంటూ పొట్ట పోషించుకోవాలన్నా గమ్యస్థానం ఇదే. ఇప్పుడు చెప్పిందంతా హైదరాబాద్ గురించే. అవసరం ఏదైనా సరే చిరునామా మాత్రం ఈ నగరమే. అదేదో పాటలో తన ఒడిలో చోటిచ్చే ఈ హైదరాబాదుకి సాటింకేది అని చెప్పినట్టు నిజంగానే అందరినీ అక్కున చేర్చుకుంటుంది ఈ సిటీ. 400 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉన్న హైదరాబాద్ ఎంతో మందికి భవిష్యత్ ఇచ్చింది. కలలకు రెక్కలు ఇచ్చింది. ఎంతో మందిని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. చిన్న చిన్న వ్యాపారులకే కాదు ప్రపంచ దిగ్గజ సంస్థలకూ తన ఆతిథ్యాన్ని అందించి ఆదాబ్ హైదరాబాద్ అని అనిపించుకుంది. గతంలో ఎన్నో అంతర్జాతీయ సదస్సులకు ఆతిథ్యం అందించిన ఈ నగరం ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్కూ వేదికగా మారింది.
అభివృద్ధి చెందిన నగరాల వరుసలో : ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై, దిల్లీ, కోల్కతా. సాధారణంగా నగరాల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా వీటి గురించి కూడా చర్చిస్తారు. కానీ ఈ వరుసలో ముందుగా వినిపించే పేరు మాత్రం హైదరాబాద్. పేరులోనే కాదు. తీరులోనూ ముందుంటుంది ఈ నగరం. ఎందుకంటే మిగతా నగరాలకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంది. కానీ హైదరాబాద్లో మాత్రం అన్ని రకాల ప్రత్యేకతలూ ఉన్నాయి. సాంస్కృతికంగా, చారిత్రకంగా, వాణిజ్యపరంగా, ఆర్థికంగా ఇలా ఎలా చూసినా తనకు మాత్రమే సొంతమైన చరిత్ర సొంతం చేసుకుంది హైదరాబాద్. అందుకే ఏ చిన్న అంకుర సంస్థ అయినా తన వ్యాపారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే హైదరాబాద్ని నమ్ముకుంటుంది. అదే విధంగా దిగ్గజ సంస్థలూ తమ వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించుకునేందుకు ఈ నగరాన్నే కేంద్రంగా తీసుకుంటాయి. ఇంకా తీసుకుంటున్నాయి కూడా.
ప్రపంచస్థాయి దిగ్గజ సంస్థలు అంటే గుర్తుకు వచ్చేది గూగుల్, యాపిల్, మెటా, మైక్రో సాఫ్ట్, అమెజాన్ కంపెనీలే. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ అన్ని సంస్థల క్యాంపస్లు హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. అమెజాన్ అమెరికా తరవాత ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద సింగిల్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ని ఇక్కడే నెలకొల్పింది.
1950 నుంచే విస్తరణ :
- 1950 నాటి నుంచే హైదరాబాద్ విస్తరణ
- బీహెచ్ఈఎల్, డీఆర్డీవో, హెచ్ఏఎల్ లాంటి ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు ఏర్పాటు
- 1970 నాటికి ఫార్మా సహా పలు ఎలక్ట్రానికి పరిశ్రమలు ఏర్పాటు
- ఐటీ పరిశ్రమ విస్తరణతో మారిన హైదరాబాద్ రూపురేఖలు
- 1998లో సైబర్ టవర్స్ ఏర్పాటుతో ఐటీ విప్లవం
హైదరాబాద్ నగరంలో వ్యాపారానికి అనుకూలతలు :
- హైదరాబాద్లో ఉన్న మౌలిక వసతులు
- మెట్రోతో ప్రజారవాణాకు మరింత ఊతం
- అవుటర్ రింగురోడ్ కనెక్టివిటీ
- కొత్త ఐటీకారిడార్ల ఏర్పాట్లు
- అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం
- ఫ్లైఓవర్స్ నిర్మాణం
2035 నాటికి 200 బిలియన్ల డాలర్లకు : ఓ అంచనా ప్రకారం భారత్లోని అతి పెద్ద అర్బన్ ఎకానమీలో హైదరాబాద్ది 5వ స్థానం. అంటే జీడీపీకి ఈ నగరం ఏ స్థాయిలో తన వాటాను అందిస్తోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ నగరం నుంచి భారత జీడీపీ వాటా సుమారు 83 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నట్టు అంచనా. 2035 నాటికి ఇది 200 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుందనీ లెక్కలు కడుతున్నారు. ఇక్కడ చాలా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే హైదరాబాద్ అనేది ఐటీ రంగ విస్తరణకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఎంతో వైవిధ్యం చూపిస్తోంది. ఐటీతో పాటు బయోటెక్నాలజీ, ఫార్మా, తయారీ రంగాల్లోనూ దూసుకుపోతోంది. బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీ వాతావరణం ఉండడం వల్ల మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ఇక్కడికి వచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో స్టార్టప్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి.
పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్వోఐ ఎంత ఉందని గమనిస్తుంటారు. ఈ విషయంలోనూ హైదరాబాద్ సంతృప్తికర ఫలితాలు అందిస్తోంది. తక్కువ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్తో ఎక్కువ మొత్తంలో రిటర్న్స్ వస్తుంటే ఎవరు మాత్రం నగరాన్ని కాదనుకుంటారు. అందుకే ప్రొఫెషనల్స్కి, వ్యాపారాలకు ఇదో గమ్యస్థానంగా మారిపోయింది. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ అనే భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది ప్రభుత్వం. ఆ కల కూడా సాకారమైతే హైదరాబాద్ చరిష్మా ఇంకాస్త పెరిగే అవకాశముంది.
