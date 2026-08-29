ఫోన్ కొట్టేసి - మనతోనే పాస్వర్డ్ చెప్పించి ఖాతా ఖాళీ - అసలేంటీ 'హైబ్రిడ్ సైబర్ ఫ్రాడ్'
2025లో దేశవ్యాప్తంగా 28.15 లక్షల సైబర్ నేరాలు నమోదు - మొబైల్ ఆధారంగా హైబ్రిడ్ సైబర్ నేరం - ఫోన్లు దొంగిలించి బ్యాంక్ ఖాతాలు ఖాళీ - అమాయకులను బురిడీ కొట్టించి రూ.కోట్లల్లో దొంగతనం
Published : August 29, 2026 at 4:17 PM IST
Hybrid Cyber Fraud Crimes : సైబర్ నేరాలు రోజుకో రూపు మారుతున్నాయి. ప్రభుత్వాలు, పోలీసులు అవగాహన కల్పిస్తున్నా సైబర్ మోసాల దారి సైబర్ మోసాలదే. ప్రజల్లో వీటిపై అవగాహన పెరుగుతోంది అనుకున్న ప్రతిసారీ కొత్తదారుల్లో నేరాలు జరుగుతున్నాయి. నిన్న మొన్నటి వరకు సైబర్ నేరాలు అంటే స్పామ్, స్కామ్ కాల్స్, డిజిటల్ ఆరెస్టులు, నకిలీ ఈ-మెయిల్స్, మెసేజ్ల రూపంలో జరిగేవి. వీటిపై జనాలకు అవగాహన పెరగడంతో మోసగాళ్లు కొత్త పంథా ఎంచుకున్నారు. అదే 'హైబ్రిడ్ సైబర్ ఫ్రాడ్'. దీని గురించి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మొబైల్ ఫోన్ పోగొట్టుకుంటే కేవలం ఫోన్ పోయినట్లు కాదు. దాని ద్వారా బ్యాంక్ ఖాతాలు ఖాళీ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. మరి ఈ హైబ్రిడ్ సైబర్ నేరాలు ఎలా చేస్తున్నారు? ఎవరిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు? ప్రజలు ఏ విధంగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మొబైల్ ఫోన్ చిన్న,పెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరి చేతుల్లో ఉంటుంది. చెప్పాలంటే అత్యవసర వస్తువుగా మారింది. బయటికి వెళ్లాలంటే తప్పనిసరిగా మొబైల్ వెంట తీసుకు వెళితేనే పని అవుతోందనే స్థాయికి చేరుకుంది సెల్ఫోన్ వినియోగం. చిన్న అవసరాల నుంచి మొదలుకుని పెద్ద పెద్ద పనులు కూడా మొబైల్తోనే జరిగిపోతున్నాయి. ఇలా అన్ని పనులను చేసి పెడుతున్న మొబైల్ సైబర్ మోసాలకూ కారణం అవుతోందనేది అందరికీ తెలిసిన వాస్తవమే. అందుకు లెక్కకు మిక్కిలి ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం 2025లో దేశవ్యాప్తంగా 28.15 లక్షల సైబర్ నేరాలు నమోదయ్యాయి. అవగాహన లేని వారిని, అమాయకులను బురిడీ కొట్టించి రూ.కోట్లల్లో దారి మళ్లించారు కేటుగాళ్లు. అయితే ఇప్పుడు కొత్త తరహా సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతూ ప్రజల సొమ్మును కాజేస్తున్నారు. అదే హైబ్రిడ్ సైబర్ నేరాలు.
హైబ్రిడ్ సైబర్ నేరం అంటే ఏంటి? : ఇప్పటి వరకు అనేక రకాల సైబర్ నేరాల గురించి మనకు తెలుసు. ప్రభుత్వాలు, పోలీసులు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతుండటంతో జనాలు మెల్లగా వీటిపై అవగాహన పెంచుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఈ విషయం సైబర్ కేటుగాళ్లకు కూడా బాగా అర్థమైంది. అందుకే కొత్త దారుల్లో మోసాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న హైబ్రిడ్ సైబర్ ఫ్రాడ్ కూడా అలాంటిదే. మొబైల్ ఆధారంగానే ఈ హైబ్రిడ్ సైబర్ నేరం జరుగుతుంది. ఫోన్లు దొంగిలించి, వాటి ద్వారా బ్యాంక్ అకౌంట్లలోని ఖాతాలు ఖాళీ చేయడాన్నే హైబ్రిడ్ సైబర్ నేరాలు అంటారు. మొబైల్ దొంగిలించి అందులోని సమాచారం, బ్యాంక్ అకౌంట్ల నెంబర్లు, క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డుల ఆధారంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఖాతాలు హ్యాక్ చేసి డబ్బులు దోచుకుంటున్నారు.
సైబర్ నేరస్థులు ఫోన్లను దొంగిలించి, వారి ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు. వీరు సీనియర్ సిటిజన్స్, అమాయక ప్రజలు, రద్దీ ప్రాంతాల్లో స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉపయోగిస్తున్న వారిని టార్గెట్ చేస్తారు. అనంతరం సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఫోన్లో ఉన్న ఫోన్ పే, గూగుల్ పే వంటి ఆన్లైన్ పేమెంట్ యాప్ల యూపీఐ నంబర్ను రీసెట్ చేసి, డబ్బులు దోచుకుంటారు - సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ
హైబ్రిడ్ ఫ్రాడ్ ఎలా చేస్తారు? : మొబైల్ ఫోన్ చోరీ చేయడం ద్వారా ఈ తరహా నేరాలకు తొలి అడుగు పడుతుంది. రద్దీ ప్రాంతాలైన బస్టాండ్లు, ఆర్టీసీ బస్సులు, మార్కెట్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, పర్యాటక ప్రాంతాల వంటి ప్రదేశాల్లో సెల్ఫోన్లు కొట్టేస్తారు. అయితే ఇక్కడే ఒక పద్ధతిని ఫాలో అవుతారు. ఉదాహరణకు ఎవరు ఎక్కువగా మొబైల్ను ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేయడం వంటివి చేస్తున్నారని గమనిస్తారు. వాళ్లు ఉండే ఫ్లాట్ ఫామ్, మాట్లాడే వివరాలను బట్టి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారని ఒక అంచనా వేస్తారు. తర్వాత బాధితులు మొబైల్లో లీనమైనప్పుడు వెనకాల నిలబడి చూస్తారు. సాధారణంగా చాలా మందికి వాట్సాప్, ఇన్స్టా వంటి సామాజిక మాధ్యమాలు వినియోగించడం అలవాటు. అందులో కొందరు తరచూ వివిధ యాప్లలోకి మారుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే వాటికి పెట్టుకున్న పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ సమయంలో పిన్ నెంబర్ను దుండగులు చూస్తారు. ఆ తర్వాత బాధితులు ఏమరుపాటుగా ఉండటం, హడావిడిగా బస్సు ఎక్కడం చూసి మొబైల్ ఫోన్ను దొంగిలిస్తారు.
పిన్ ఎలా తెలుసుకుంటారు : కొన్నిసార్లు పిన్ నెంబర్ తెలుసుకోవడం కుదరదు కదా అప్పుడెలా చేస్తారు? దీనికి దుండగుల దగ్గర ప్లాన్ బి ఉంటుంది. బాధితులు ఫోన్ పోగొట్టుకున్న తర్వాత మొదట చేసే పని ఇతరుల ఫోన్తో కాల్ చేయడం. ఇక్కడే అసలు కథ మొదలవుతోంది. బాధితుల నుంచి ఫోన్ కాల్ రాగానే ఎత్తి మాట్లాడుతారు. మొబైల్ రోడ్డు మీద లేదా బస్సులో దొరికిందని చెబుతారు. కానీ ఇది మీదనే గ్యారంటీ ఏంటి? ఇక్కడో వ్యక్తి నా ఫోన్ అంటున్నారని నమ్మబలికిస్తారు. లేదా మరో వ్యక్తి కూడా ఇలాగే ఫోన్ చేశారని మాయమాటలు చెబుతారు. ఫోన్ మీదే అని నిర్ధారించుకోవడానికి పాస్వర్డ్ అడుగుతారు. దీంతో మొబైల్ తనదే అని నిరూపించుకోవడం కోసం బాధితులు వెంటనే పాస్వర్డ్ చెబుతారు. దీంతో దొంగిలించిన ఫోన్ ద్వారా సైబర్ నేరాలకు పాల్పడటం దుండగులకు మరింత సులభం అవుతుంది.
ఓటీపీలతో యూపీఐ పిన్ రీసెట్ : బాధితులు చెప్పిన పిన్ ద్వారా మొబైల్ అన్లాక్ చేస్తారు. గ్యాలరీ, నోట్స్, మెసేజ్లు, వాట్సాప్ వంటి యాప్లను జల్లెడపడతారు. చాలా మంది స్క్రీన్, యాప్స్కు ఒకే పిన్ పెట్టుకోవడంతో వారి పని మరింత సులభం అవుతుంది. మొబైల్లోనే భద్రపరుచుకునే డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులు, ఆధార్, పాన్ కార్డులు, బ్యాంక్ పాస్బుక్ వివరాలు, నోట్స్లో రాసుకున్న పిన్లు వంటి కీలక సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. ఇక్కడ ఆందోళన చెందాల్సిన మరో విషయం ఏంటంటే చోరీ చేసిన సిమ్ కూడా నిందితుల వద్దే ఉండటంతో యూపీఐ, బ్యాంకింగ్ పేమెంట్స్ యాప్స్ ఫోన్పే, గూగుల్ పే, పేటీఎంలోకి వెళతారు. బాధితులు అప్రమత్తం అయ్యేలోపే, చాకచక్యంగా వ్యవహరించి ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ఆప్షన్ ఆధారంగా నెబ్ బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్, యూపీఐ పిన్లను ఓటీపీల ద్వారా రీసెట్ చేస్తారు. ఇలా క్షణాల వ్యవధిలోనే బాధితుల ఖాతాల్లోని సొమ్మును ఇతర ఖాతాలకు బదిలీ చేసుకుంటారు.
వేర్వేరు మార్గాల్లో డబ్బులు డ్రా : యాప్ల ద్వారా నగదు బదిలీ చేసుకుంటే పోలీసుల విచారణలో దొరికిపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే కాజేసిన సొమ్మును నేరుగా తమ వ్యక్తిగత అకౌంట్లలోకి బదిలీ చేసుకోరు. అందుకోసం ఆన్లైన్ గేమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు, డిజిటల్ వాలెట్లు ఆశ్రయిస్తారు. వారికి కమీషన్ ఆశ చూపి దోచుకున్న డబ్బులను మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా దారి మళ్లిస్తున్నారు. ఆ డబ్బులను కూడా ఒకేసారి, ఒకే విధంగా తీసుకోకుండా వేర్వేరు మార్గాల్లో డ్రా చేసుకుంటారు. ఇలా సెల్ఫోన్ చోరీతో మొదలై చివరకు బాధితుల ఖాతాలు ఖాళీ చేసేవరకు హైబ్రిడ్ సైబర్ నేరాలు జరుగుతున్నాయి.
సిండికేట్గా ఏర్పడి హైబ్రిడ్ ఫ్రాడ్ : ఈ హైబ్రిడ్ సైబర్ నేరాలు వ్యవస్థీకృత నైట్వర్క్తో నడుస్తున్నాయని హైదరాబాద్ పోలీసులు గుర్తించారు. అంటే ఒక సిండికేట్గా ఏర్పడి ఈ తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ గ్యాంగ్లో మొదటి వ్యక్తులు బాధితులను గుర్తిస్తారు. రెండో వ్యక్తులు మొబైల్స్ను చోరీ చేస్తారు. సోషల్ ఇంజినీరింగ్ ద్వారా పాస్వర్డ్లు రాబట్టడం కోసం ప్రత్యేకంగా కొందరు పని చేస్తుంటారు. ఆ తర్వాత బ్యాంకింగ్ యాప్స్ ద్వారా నగదు బదిలీ చేసే టెక్నాలజీ ఉన్న వారు మ్యూల్ అకౌంట్లు, గేమింగ్ యాప్స్ ద్వారా డబ్బును మళ్లిస్తారు. ఇందుకు మరో నెట్వర్క్ ఉంటుంది. ఇలా చాకచక్యంగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు ప్రణాళికబద్దంగా ప్రజలను మోసం చేసి వారి ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఈ తరహా సిండికేట్ నెట్వర్క్ను హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు గుర్తించారు. దీంట్లో కీలకంగా ఉన్న ముగ్గురిని అరెస్టు చేసి, వారి నుంచి 5 మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దుండగులు దాదాపు రూ.20 లక్షల వరకు బాధితుల సొమ్ము కాజేసినట్లు తెలిపారు.
ఎవరిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు : దుండగులు ఎక్కువగా వృద్ధులు, మహిళలనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఏదో రకంగా మాటలు కలుపుతారు. ఈ క్రమంలోనే బాధితులు వారి ముందే ఫోన్ లాక్ ఓపెన్ చేయడం, ఫోన్ గురించిన సమస్యలు వారికి చెప్పి నిందితులకు ఫోన్ ఇవ్వడం చేస్తుంటారు. ఇదే అదనుగా భావించి పాస్వర్డ్, యూపీఐ పిన్ వంటివి తెలుసుకుంటారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతారు. వెంటనే బాధితుల వివరాలు సిండికేట్ సభ్యులకు తెలియజేస్తారు. వృద్ధులు, మహిళలే కాకుండా యువత, చదువుకున్న వారు, ఉద్యోగులు కూడా ఈ తరహా మోసాల బారిన పడుతుండటం ఆందోళన కలిగించే అంశం.
హైబ్రిడ్ ఫ్రాడ్కు గురైతే ఏం చేయాలి? : నిత్యం కొత్తదారుల్లో సైబర్ నేరాలు చేస్తున్నారు కేటుగాళ్లు. సిండికేట్గా ఏర్పడి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారంటే ప్రజలు ఎంత అప్రమత్తంగా ఉండాలో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అందుకే హైబ్రిడ్ సైబర్ నేరాలపై కూడా అవగాహన పెంచుకోవాలి. ఫోన్ పోయిన వెంటనే పానిక్ కాకూడదు. ముఖ్యంగా నెంబర్కు ఫోన్ చేసి పాస్వర్డ్ వంటివి చెప్పకూడదు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. సిమ్ కార్డు బ్లాక్ చేయించాలి. బ్యాంకింగ్, యూపీఐ సేవలు తాత్కాలికంగా ఫ్రీజ్ చేయించాలి. అలాగే, www.ceir.gov.inలో మొబైల్ IMEI నంబర్ నమోదు చేసి ఫోన్ను బ్లాక్ చేయించాలి. ఖాతా నుంచి డబ్బులు బదిలీ అయినట్లు గుర్తిస్తే జాతీయ సైబర్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1930కు కాల్ చేయాలని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అయితే గోల్డెన్ అవర్లోగానే ఈ ప్రక్రియ జరగాలని వివరిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే సైబర్ మోసగాళ్లు వివిధ రూపాల్లో నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. స్పామ్, స్కామ్ కాల్స్, డిజిటల్ అరెస్టులు, పెట్టుబడి మోసాలు, నకిలీ మెసేజ్లు, ఈ-మెయిల్స్, క్రెడిట్ కార్డు మోసాలు. ఇలా అనేక రూపాల్లో బాధితుల నుంచి రూ.కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా నిత్యం కొత్తదారుల్లో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇప్పుడు సిండికేట్గా ఏర్పడి కొత్త తరహా మోసాలకు తెరతీశారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. రద్దీ ప్రాంతాలు, ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే హైబ్రిడ్ సైబర్ నేరాలపై ప్రభుత్వాలు, పోలీసులు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి. నిఘా వ్యవస్థను పటిష్టం చేయాలి. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించేలా కఠిన చట్టాలు రూపొందించాలి. అప్పుడే ఈ తరహా మోసాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుందని సైబర్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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