అక్రమాలకు కేంద్రాలుగా జగనన్న కాలనీలు - అందినకాడికి దండుకున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు

పట్టాలకే పరిమితమైన జగనన్న కాలనీలు - వైఎస్సార్సీపీ హయంలో జగనన్న కాలనీలకు శ్రీకారం - ఊళ్లకు దూరంగా జగనన్న కాలనీల ఏర్పాటు - ముంపు ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల స్థలాల కేటాయింపు

Huge Scam in Jagananna Housing Colonies
Huge Scam in Jagananna Housing Colonies
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 12:24 PM IST

Updated : March 17, 2026 at 1:28 PM IST

Huge Scam in Jagananna Housing Colonies : ఇళ్లు లేని నిరుపేదలకు తమ ప్రభుత్వం ఊర్లే నిర్మిస్తోంది. పేదవారికి సకల సౌకర్యాల కల్పిస్తూ గూడు ఏర్పాటు చేస్తోంది. అని జగనన్న కాలనీల విషయంలో గత వైఎస్సార్సీపీ పాలకులు చేసిన ప్రచారం అంతా ఇంతా కాదు. కానీ, వాస్తవ పరిస్థితులు చూస్తే అందుకు పూర్తి భిన్నం. అందుకు కారణం గ్రామాలకు కిలోమీటర్ల దూరంలో కాలనీలు ఉండటం. స్థలాలు ముంపు ప్రాంతాల్లో ఇవ్వడం. అక్కడ మౌలిక వసతులు లేకపోవడమే. దీంతో చాలామంది లబ్ధిదారులు జగనన్న కాలనీల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకునేందుకు ఆసక్తి చూపలేదు. పైగా జగనన్న కాలనీల పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అందిన కాడికి దండుకుని సదుపాయల సంగతి పక్కన పెట్టేశారు.

అక్రమాలకు కేంద్రాలుగా జగనన్న కాలనీలు - అందినకాడికి దండుకున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు (ETV)

అందినకాడికి దండుకున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అక్రమాలు, అవినీతికి ఇప్పటికీ మౌన సాక్షులుగా నిలుస్తున్నాయి జగనన్న కాలనీలు. ఈ పేరుతో రాష్ట్రంలో అర్హులైన నిరుపేదలందరికీ సొంత ఇంటిని నిర్మిస్తామని అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జగన్‌మోహన్ రెడ్డి ప్రగల్భాలు పలికారు. రాష్ట్రమంతా కాలనీలు కట్టిస్తామని ఉపన్యాసాలతో హోరెత్తించారు. కానీ, వాస్తవాలు అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి. చాలాచోట్ల ఇళ్లు నిర్మించకపోగా కాలనీలు ఏర్పాటు చేసిన దగ్గర గత వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు చేతివాటం చూపించారు. జగనన్న కాలనీల పేరుతో అందినకాడికి దండుకున్నారు. పైగా ఊర్లకు దూరంగా, ముంపు ప్రాంతాల్లో కాలనీలు ఏర్పాటు చేశారు. ఐనా సరిగ్గా పనులు చేశారా? అంటే అదీ లేదు. దీంతో అక్కడక్కడ ఇళ్లు నిర్మించుకున్న కొంతమందికి తిప్పలు తప్పడం లేదు.

కృష్ణాజిల్లాలో అయితే జగనన్న కాలనీల పరిస్థితి మరీ దారుణం. జిల్లావ్యాప్తంగా కాలనీలు ఏర్పాటు చేయడానికి మొత్తం 699 లేఅవుట్లు వేశారు. రైతుల నుంచి దాదాపు 1,800 ఎకరాల భూమి సేకరించారు. అందుకోసం సుమారు 850 కోట్ల రుపాయాలు ఖర్చు చేసినట్లువ తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో భూ సేకరణ, చదును, మెరకల పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దండుకున్నారు. కాలనీల్లో సకల సౌకర్యాలతో తీర్చిద్దుతామని చెప్పి ఒక్కో లేఅవుట్‌లో కోట్లు మింగేశారనే అరోపణలు ఉన్నాయి. పనులు మాత్రం చేయలేదు. కాలనీలు ఊర్లకు దూరంగా, ముంపు ప్రాంతాల్లో ఉండటంలో చిన్నపాటి వర్షం కురిస్తే చెరువులను తలపిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది.

చదును, మెరకల విషయంలోనూ అక్రమాలు: పామర్రుకు 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో 33 మంది రైతుల నుంచి 30.30ఎకరాల సాగు భూమిని జగనన్న కాలనీల కోసం సేకరించారు. అప్పట్లో ఓ ప్రజాప్రతినిధి, అధికారులు కుమ్మకై ఎకరా 42.5 లక్షల చొప్పున ప్రభుత్వానికి కట్టబెట్టారు. ఇందులో రైతులకు ఇచ్చింది మాత్రం 39 లక్షలలోపే. మిగతాది తప్పుడు లెక్కలు చూపించి నాటి ప్రజాప్రతినిధులు, రెవెన్యూ అధికారులు మింగేశారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. ఎంపిక చేసిన 1,851 మంది లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించారా? అంటే లేదు. అప్పట్లో స్థలాలు ఇస్తున్నామని ఆర్భాటంగా పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. పలుచోట్ల ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించినప్పటికీ ఆ స్థలాలకు న్యాయపరమైన చిక్కులు ఉండటంతో పేదల సొంతింటి కల కలగానే మిగిలింది. దీంతో జగన్న కాలనీల కోసం కేటాయించిన స్థలాలు పిచ్చి మొక్కలతో అడవిని తలపిస్తున్నాయి.

పెనమలూరు నియోజకవర్గ కేంద్రానికి దగ్గరలో 350 ఎకరాలకు పైగా భూసేకరణ చేశారు. గొడవర్రు, ఈడుపుగల్లులో ఎకరాకు 53 నుంచి 70లక్షల వరకు వెచ్చించారు. ఇక్కడ కూడా భూములిచ్చిన రైతులకు అన్యాయమే జరిగింది. నాటి ఎమ్మెల్యేకి ప్రాంతాన్ని బట్టి ఎకరానికి 5 నుంచి 10 లక్షలు, అధికారులకు 3 లక్షలు, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు 2 లక్షల వరకు వాటాలు వెళ్లిన తర్వాత మిగతా డబ్బులు రైతులకు అందాయనే అరోపణలు ఉన్నాయి. ఉయ్యూరు పురపాలిక పరిధిలో ఎకరాకు 48 లక్షల చొప్పున 61 ఎకరాల భూమి సేకరించారు. అందులో 20% వాటా అధికారులు, నాయకులు పంచుకున్నారు. ఇక 13ఎకరాల ఎగినిపాడు లేఅవుట్‌లో పేదలకు స్థలాలే చూపలేదు. పైగా, మెరకలు, చదును పేరుతో అక్రమాలకు అడ్డగా జగనన్న కాలనీలను మార్చారు అప్పటి నాయకులు.

పెడన నియోజకవర్గంలో 55 ఎకరాల భూమికి సుమారు 18 కోట్లు వెచ్చించారు. భూసేకరణ, మెరకల పేరుతో సుమారు 3 కోట్ల వరకు అప్పటి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేకు చేరిందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గన్నవరం మండల పరిధిలోని కేసరపల్లిలో కాలువ పక్కన 78 ఎకరాలు కొన్నారు. ముంపు ప్రాంతం కావడంతో చిన్న వర్షం పడితే అక్కడకూ వెళ్లడం గగనమే. అందులోనూ కాలనీల్లో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కూడా కల్పించలేదు జగన్ సర్కారు. రోడ్లు, విద్యుత్ వంటి సౌకర్యాలు లేక చాలామంది ఇంటి నిర్మాణానికి ముందుకు రావడం లేదు.

భూసేకరణ పేరుతో కోట్ల రూపాయలు స్వాహా: రాష్ట్రంలోని జగనన్న కాలనీల్లో పెద్ద లేఅవుట్లలో కరగ్రహాం లేఅవుట్‌ ఒకటి. నగరంలోని 50 డివిజన్‌ల పరిధిలోని 15,998 మందికి స్థలాలు ఇక్కడ కేటాయించారు. ఎకరాకు 39 లక్షలు చొప్పున 319 ఎకరాలు రైతుల నుంచి సేకరించారు. మచిలీపట్నం అర్బన్‌లో 10, రూరల్‌ పరిధిలో 72 లేఅవుట్లలో 26,787 మందికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చారు. కానీ, కనీస సౌకర్యాలు కల్పించకపోవడంతో పునాదుల స్థాయిలోనే ఇళ్ల నిర్మాణాలు ఆగిపోయాయి. మాజీ మంత్రి అండతో తన అనుచరులు మెరకల పేరుతో కోట్లల్లో ప్రజా ధనం స్వాహా చేశారు కానీ, వసతులు కల్పించలేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

జగనన్న కాలనీల పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పేదల ఆశలతో అడుకుందని పామర్రు ఎమ్మెల్యే వర్ల కుమార్ రాజా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పామర్రులోని జగనన్న కాలనీకి రోడ్లు, నీటి సరఫరా, డ్రైనేజీ సదుపాయాలు లేవన్నారు. స్థలాల అభివృద్ధికి భారీగా ఖర్చులు అవసరమని, అయితే త్వరలోనే వీటికి సమగ్ర పరిష్కారం చూపిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

మొత్తంగా జిల్లాలో జగనన్న కాలనీల్లో మెరకల కోసమే సుమారు 173 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో సుమారు 65 కోట్ల వరకు పక్కదారి పట్టాయనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కానీ, వసతులు సంగతి పక్కన పెట్టారు ఇప్పుడున్న కూటమి ప్రభుత్వమైనా కాలనీలు అభివృద్ది చేయాలని లబ్ధిదారులు కోరుతున్నారు.

Last Updated : March 17, 2026 at 1:28 PM IST

