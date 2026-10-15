హైదరాబాద్లో ఆఫీస్ స్సేస్కి భారీ డిమాండ్ - 9 నెలల్లోనే 13.1 లక్షల చదరపు అడుగుల మేర లీజుకు
Demand For Corporate Office Space In HYD : భాగ్యనగరం అన్ని రంగాల్లో వృద్ధి నమోదు చేస్తూ అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతుంది. అందుకే అంతర్జాతీయ కంపెనీలు భాగ్యనగరానికి వరుస కడుతున్నాయి.
Published : October 15, 2026 at 2:52 PM IST
Demand For Corporate Office Space In HYD : దేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో భాగ్యనగరం ఒకటి. అన్ని రంగాల్లో వృద్ధి నమోదు చేస్తూ అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతుంది. అంతర్జాతీయ కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వస్తున్నాయి. ఇక్కడే తమ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్ర రాజధానిలో కార్పొరేట్ ఆఫీసుల లీజులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది మొదటి 9 నెలల్లోనే 13.1 లక్షల చదరపు అడుగుల ఆఫీస్ స్థలాన్ని పలు సంస్థలు లీజుకు తీసుకున్నాయి. గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే ఇది 50% అధికం. మొదటి 6 నెలల్లో అయితే 7.5 మిలియన్ చదరపు అడుగులను లీజు తీసుకున్నారు. గడిచిన ఐదారేళ్లుగా నగరంలో ఆఫీస్ స్పేస్ లీజు గణనీయంగా పెరుగుతోంది.
గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లే అధికంగా
ప్రస్తుతం 129.1 మిలియన్ చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో పలు కార్పొరేట్, ఐటీ, ఇతర కార్యాలయాలు కొనసాగుతున్నాయి. పేరొందిన కంపెనీలు తమ గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లు (జీసీసీ) ఏర్పాటు చేసేందుకు భారీగా స్పేస్ లీజుకు తీసుకుంటున్నాయి. మొత్తం స్పేస్లో జీసీసీలే 3.4 మిలియన్ల చదరపు అడుగులను లీజుకు తీసుకున్నాయి. మొదటి 6 నెలల్లోనే జీసీసీలు తీసుకున్న లీజు 45 శాతంగా ఉంది. గతేడాది ఇదే సమయంలో 40 శాతం లీజుకు తీసుకున్నారు.
ఏటా 30 లక్షల చదరపు అడుగుల నిర్మాణాలు
స్థిరాస్తి సంస్థలు ఏటా 30 లక్షల చదరపు అడుగుల నిర్మాణాలను పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నాయి. ఫలితంగా ఖాళీగా ఉన్న స్థలాల శాతం తగ్గి, కార్యాలయాల నిర్మాణాల శాతం పెరుగుతూ వస్తోంది. ఆఫీస్ స్పేస్ తీసుకోవడంలో జీసీసీల లీజింగ్లో పలు సేవా రంగాల వాటా 32 శాతం ఉండగా, బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ రంగానికి చెందిన కంపెనీలు 28%, ఐటీ కంపెనీలు 23%, మ్యానుఫాక్చరింగ్ రంగానికి చెందిన కంపెనీలు 18% వాటా కలిగి ఉన్నాయి.
"మన హైదరాబాద్లో టెక్నాలజీ చాలా స్ట్రాంగ్. మొదట గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్ ఎక్కువగా వచ్చాయి. ప్రస్తుతం బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్సియల్, ఇన్స్రెన్స్కు సంబంధించిన కంపెనీలు బాగా వస్తున్నాయి" - శ్రీధర్ రెడ్డి, నరెడ్కో తెలంగాణ అధ్యక్షులు
ఇదే రెండో అత్యధిక పెరుగుదల
మొత్తం లీజింగ్లో 95% గ్రేడ్-ఏ కార్యాలయాలదే కావడం విశేషం. ఒక్కో కార్యాలయం లీజుకు తీసుకున్న విస్తీర్ణం సరాసరిగా 93 వేల చదరపు అడుగులుగా ఉంది. గతేడాది వరకు ఇది 70 వేల చదరపు అడుగులుగా ఉంది. చదరపు అడుగుకు అద్దె సరాసరిగా 80 రూపాయలుగా ఉంది. గతేడాదితో పోలిస్తే 7శాతం పెరిగింది. 2019 ద్వితీయార్థంలో నమోదైన గరిష్ఠ స్థాయి తర్వాత ఇదే రెండో అత్యధిక పెరుగుదల. కరోనా తర్వాత దాదాపు ఏడాది పాటు కొత్త కార్యాలయల లీజింగ్ నెమ్మదించింది.
ఈ ప్రాంతాల్లోనే డిమాండ్
ముఖ్యంగా ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్, నానక్ రాంగూడ, హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, రాయదుర్గంలోనే ఎక్కువ ఆఫీస్ స్పేస్ లీజింగ్ జరుగుతోంది. కొండాపూర్, రాయదుర్గం, హైటెక్ సిటీ, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్, మణికొండ ప్రాంతాలతో కూడిన సెకండరీ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం లీజింగ్లో 60 శాతం వాటాతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాత నానక్రామ్ గూడ, గచ్చిబౌలి, కోకాపేట, మదీనాగూడ, శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో ఆఫీస్ స్పేస్ లీజుకు డిమాండ్ ఏర్పడింది.
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