2 నెలల్లోనే దేశవ్యాప్తంగా చర్చ - అసలు 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' కథేంటో మీకు తెలుసా?
దిల్లీని కుదిపేసిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆందోళనలు - నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ పట్ల ఆందోళనలు చేస్తున్న సీజేపీ - రెండు నెలల్లోనే దేశవ్యాప్తంగా ఆ పార్టీ తీరు చర్చనీయాంశం
Published : July 23, 2026 at 2:14 PM IST
Story behind Formation OF Cockroach Janata Party : దేశంలో ఎన్నో రాజకీయ పార్టీలు పుడుతూ ఉంటాయి. కానీ రాజకీయ పార్టీ పేరుతో ఆవిర్భవించి యువత, విద్యార్థి సమస్యలపై పోరాటం చేస్తున్న ఈ సంస్థ పుట్టుకే ఓ అనూహ్యం. నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా డిమాండ్తో సోమవారం నిర్వహించిన చలో పార్లమెంటు నిరసనతో దీని పేరు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరి ఇది ఎలా ఆవిర్భవించింది? రెండు నెలల్లోనే ఈ స్థాయికి ఎలా ఎదిగింది? స్వల్ప వ్యవధిలోనే లక్షలాది మంది యువత మద్దతును ఎలా సంపాదించింది.
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పుట్టుక : ఒక రాజకీయ పార్టీ అయినా, లేదా ఏదైనా సంస్థ అయినా స్థాపించాలంటే నెలల తరబడి మేధోమథనం ఉంటుంది. విస్తృత సంప్రదింపులు ఉంటాయి. పార్టీని నడిపేందుకు ఆర్థిక వనరులు కావాలి. వెంట నడిచి వచ్చే వారూ అవసరం. కాని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పుట్టుక అప్పటికప్పుడు జరిగింది. ఇది ఓ రాజకీయ పార్టీ పేరును పోలి ఉన్నా, అలాంటిది మాత్రం కాదు. దేశంలో నిరుద్యోగం, పేపర్ లీకేజీలు, వ్యవస్థలపై యువతలో ఉన్న అసంతృప్తిని తెలియజేస్తూ సోషల్ మీడియాలో వ్యంగ్యంగా ప్రారంభమైన ఓ సంస్థ లాంటిది. దీని వ్యవస్థాపకుడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సోషల్ మీడియా మాజీ వ్యూహకర్త అభిజిత్ దీప్కే. 30 ఏళ్ల దీప్కే అమెరికాలో చదువు పూర్తి చేసుకుని ఇటీవలే స్వదేశానికి వచ్చారు.
సీజేపీ ఏర్పాటు వెనుక : ఈ ఏడాది మే 15న నకిలీ డిగ్రీలకు సంబంధించిన ఓ కేసు విచారణ సందర్భంగా యువతను ఉద్దేశించి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ బొద్దింకలు, పరాన్నజీవులు అన్నారు అని విమర్శలు రావడంతో ఆయన వివరణ కూడా ఇచ్చారు. బోగస్ డిగ్రీలతో న్యాయ, మీడియా వృత్తుల్లోకి ప్రవేశించే వారిని ఉద్దేశించి మాత్రమే ఈ వ్యాఖ్యలు చేశానని చెప్పినా, అప్పటికే ఆలస్యమైంది. ఈ వ్యాఖ్యలు గంటల వ్యవధిలోనే వైరల్ అయ్యాయి. మరుసటి రోజే సోషల్ మీడియాలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆవిర్భవించింది. అవును మేము బొద్దింకలమే అని అరిచినట్టుగా 'బొద్దింకల జనతా పార్టీ’ పేరును అభిజిత్ దీప్కే ట్విటర్లో వ్యంగ్యంగా ప్రకటించారు. యువత చేత, యువత కోసం ఆవిర్భవించిన పార్టీ అని తెలిపారు. అన్ని బొద్దింకలు ఏకమైతే ఏమవుతుంది అని ప్రశ్నించారు.
సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫాలోయింగ్ : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పేరుతో అభిజిత్ దీప్కే వెబ్సైట్, సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాలను ప్రారంభించారు. వ్యవస్థలు లెక్క చేయడానికి ఇష్టపడని ప్రజల కోసం పుట్టిన పార్టీ అని ట్యాగ్లైన్ పెట్టారు. ఈ సామాజిక మాధ్యమాలకు అనూహ్య స్పందన లభించింది. సీజేపీ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీకి 2 వారాల్లోనే 2 కోట్ల 22 లక్షల మంది ఫాలోవర్లు వచ్చి చేరారు. అయితే జాతీయ భద్రతకు ముప్పు అనే కారణాలతో వారం రోజుల్లోనే భారత్లో సీజేపీ ఎక్స్ ఖాతాను మూసివేశారు. దీనిపై ఆ పార్టీ దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా న్యాయస్థానం ఆదేశాలతో కొన్ని రోజుల తర్వాత దాన్ని పునరుద్ధరించారు. ప్రస్తుతం సీజేపీ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీకి 2 కోట్ల 48 లక్షలు, ట్విట ర్ ఖాతాకు 2 కోట్ల 60 లక్షల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఈ మాధ్యమాల ద్వారా ప్రస్తుతం యువత ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు.
యువత, విద్యార్థుల సమస్యలే ఎజెండాగా పోరాటం : ఆరంభంలో కొన్ని రోజులు సామాజిక మాధ్యమాల్లోనే పనిచేసిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ మొదటి సారిగా జూన్ ఆరంభంలో ప్రజాక్షేత్రంలోకి వచ్చి పోరాటం చేసింది. నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ అప్పుడే అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చిన అభిజిత్ దీప్కే నాయకత్వంలో దిల్లీలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు జరిగాయి. జూన్ చివర్లో సీజేపీ తమ డిమాండ్తో మరో సారి దిల్లీలో ఆందోళనకు దిగింది.
ఈ సారి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేసే వరకు అక్కడి నుంచి వెళ్లబోమని ప్రతినబూనారు. సీజేపీ ఆందోళనలకు పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ తోడయ్యారు. సీజేపీ లేవవెత్తిన డిమాండ్లను నెరవేర్చాలంటూ విద్యార్థులతో కలిసి దిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద జూన్ 28 న నిరాహారదీక్ష ప్రారంభించారు. 21రోజుల పాటు ఆయన దీక్ష కొనసాగగా ఆరోగ్యం క్షీణించింది. దీంతో దిల్లీ హైకోర్టు జోక్యం చేసుకుంది. ఆయన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు ఏదైనా చేయాలని ఈ నెల 16న కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. దీంతో ఆయనను మొదట సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించాలని వాంగ్చుక్ భార్య గీతాంజలి దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా న్యాయస్థానం అందుకు సమ్మతించింది. దీంతో ఆయనను మేదాంత ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రిలో కూడా ఆయన దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు.
రణరంగంగా మారిన దిల్లీ : ఆసుపత్రిలో ఉంటూనే చలో పార్లమెంటు కార్యక్రమం ద్వారా తమ డిమాండ్లను తెలియజెప్పాలని సోనమ్ వాంగ్చుక్ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి పిలుపునిచ్చారు. ఈ నెల 20న పార్లమెంటు సమావేశాలు ప్రారంభం కాగా, అదే రోజు సీజేపీ చలో పార్లమెంట్ చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో పార్లమెంటు వద్ద మూడంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. సెక్షన్ 163 కింద నిషేధాజ్ఞలు విధించారు. అయితే ఈ ఆంక్షలేవీ పని చేయలేదు. ఆ రోజు వేలాది మంది ఆందోళనకారులు ఉదయమే దిల్లీకి చేరుకున్నారు. గ్రూపులుగా విడిపోయి నినాదాలు చేస్తూ పార్లమెంటు వైపు బయలుదేరారు. వారిలో పాఠశాలలు, కళాశాలల విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, సీనియర్ సిటిజన్లు, యువత ఉన్నారు. పలు చోట్ల బారికేడ్లను ఛేదించి హై సెక్యూరిటీ జోన్లోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేయడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వారిని అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు భాష్ప వాయువు గోళాలను ప్రయోగించారు. లాఠీఛార్జీ చేశారు. దాదాపు 50మంది పోలీసులూ గాయ పడ్డారు. ఈ ఘర్షణలతో సోమవారం దిల్లీ రణరంగాన్ని తలపించింది.
చర్చలకు ఆహ్వానించిన కేంద్రం : సోమవారం దిల్లీలో జరిగిన ఆందోళనను ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన అతిపెద్ద ఉద్యమంగా పేర్కొంటున్నారు. విద్యార్థులు, యువత సుమారు 20వేల మంది పాల్గొన్నట్లు అంచనా. ఆందోళనలు తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారడంతో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీని కేంద్రం చర్చలకు ఆహ్వానించింది. ఆ పార్టీ ప్రతినిధులు సౌరవ్ గౌర్, అశుతోష్ రాణాలతో కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి జె.పి.నడ్డా రెండు సార్లు చర్చలు జరిపారు. వీరు కేంద్ర మంత్రి ముందు తమ డిమాండ్లను ప్రస్తావించారు. మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ను తొలగించాలని, వాంగ్చుక్ను విడుదల చేయాలని, నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు కోటి రూపాయల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించాలని మంత్రి ముందు తమ డిమాండ్లను ప్రస్తావించారు. అయితే ఈ డిమాండ్లపై ప్రభుత్వంతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకునేందుకు కొంత సమయం కావాలని నడ్డా వారికి స్పష్టం చేశారు.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యంగ్యంగా ప్రారంభమై భారీ ఆందోళనల నిర్వహణ, విపక్షాలు తమతో కలిసి వచ్చేలా చేసుకోవడం వంటి చర్యలతో స్వల్ప కాలంలోనే అనూహ్య స్పందనను సొంతం చేసుకున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పేరు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. తమ డిమాండ్లపై ఈ పార్టీ వెనక్కి తగ్గని నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో దాని వ్యూహం ఎలా ఉండనుందో అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది.
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