వందేళ్లు ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా జీవించడం ఎలా? - నిపుణుల సూచనలు ఇవే
దీర్ఘాయుష్షు పొందడం మన చేతుల్లోనే - ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, ప్రతిరోజూ వ్యాయమం, తగిన నిద్ర తప్పనిసరి - ఎక్కువకాలం ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా జీవించేందుకు నిపుణుల సూచనలు ఇవే
Published : January 2, 2026 at 2:21 PM IST
How To Live A Long And Healthy Life : ఎక్కువకాలం బతకాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. తల్చుకుంటే ఆ కోరికను నిజం చేసుకోవడం కష్టమైన పనేం కాదు. అదంతా మన చేతుల్లో పనే. ఆయుష్షు పెంచడంలో జీన్స్ ప్రభావం 20- 25 శాతం ఉంటే జీవనశైలి ప్రభావం 75- 80% ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనారోగ్యంతో సంభవించే 70% కంటే ఎక్కువ మరణాలకు శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, చెడు ఆహార అలవాట్లు, ఒత్తిడి కారణాలని డబ్ల్యూహెచ్వో తేల్చింది. హార్వర్డ్ శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనం ప్రకారం ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, వ్యాయామం, సరైన బరువు, మంచి అలవాట్లతో పురుషులు 12 ఏళ్లు, స్త్రీలు 14ఏళ్లు ఆయుష్షు పెంచుకోవచ్చని తేలింది.
తాత ముత్తాతల కాలంలో వందేళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ కాలం బతికేవారని చెబుతారు. దానికి ప్రధాన కారణం వారు అనుసరించిన క్రమబద్ధమైన జీవన విధానం, కల్తీ లేని ఆహారం. ఐతే కాలం మారుతున్న కొద్ది వందేళ్ల జీవితం మాయమై యుక్త వయసులోనే మరణాలు సాధారణం అయ్యాయి. కారణం పెరిగిన కాలుష్యం రసాయనాలతో కూడిన ఆహారం, శారీరక శ్రమ లేక పోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. అయితే కారణాలు ఎన్నున్నా రోజువారీ జీవితంలో కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే దీర్ఘాయుష్షు సాధ్యమే అని సలహా ఇస్తున్నారు నిపుణులు. అవి పాటిస్తే రోజువారీ ఆరోగ్యంతో పాటు దీర్ఘాయుష్షు కూడా మన సొంతమే అని చెబుతున్నారు.
ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనలు, సలహాలు ఇవే :
- ఆరోగ్య నిపుణుల సలహా ప్రకారం రోజూ ఓ అరగంట నడవాలి.
- కూర్చుని చేసే పనైతే గంటకోసారి లేచి అటూ ఇటూ తిరగాలి.
- రోజూ 7-8 గంటల నిద్ర తప్పనిసరి.
- నిద్రలేమితో త్వరగా వృద్ధాప్యఛాయలు కమ్మేస్తాయి.
- జంక్ఫుడ్లు, ఫ్రైలు తగ్గించాలి.
- ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు లాంటి పోషకాహారం తీసుకోవాలి.
- మద్యం సేవించరాదు.
- ప్రతిరోజు తప్పనిసరిగా వ్యాయామం చేయాలి.
సిడ్నీ వర్సిటీ అధ్యయనం ప్రకారం : సిడ్నీ విశ్వవిద్యాలయం దాదాపు 50వేల మందిపై జరిపిన అధ్యయనంలో నెమ్మదిగా నడిచే వారిలో అకాల మరణం పొందే అవకాశం 20% తక్కువని వేగంగా నడిచేవారిలో 24% తక్కువని తేలింది. నిద్రలేమితో త్వరగా వృద్ధాప్యఛాయలు కమ్మేస్తాయి. రోజుకు 6 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోతే అకాల మరణం ముప్పు 12% పెరుగుతుంది. యూరోపియన్ హార్ట్ జర్నల్ అధ్యయనం ప్రకారం నిద్రలేమితో బాధపడేవారికి కార్టిసాల్ అనే ఒత్తిడి పెంచే హార్మోన్ పెరుగుతుంది. దీంతో గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం 24% ఎక్కువవుతుంది.
కోపం శ్రుతిమించినా ఒత్తిడి ఎక్కువైనా అనర్థాలే అందుకే వీటన్నింటినీ అధిగమించాలంటే రోజు 10- 15 నిమిషాలు ధ్యానం చేయాలి. ఆలోచనలన్నీ పక్కనపెట్టి ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఆత్మీయులతో సంతోషంగా, సందడిగా గడపాలి. ఒత్తిడి సైలెంట్ కిల్లర్ అని టెలోమేర్ పరిశోధనలు శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించాయి. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడితో రక్షణ కణాలు చిన్నవై శరీరం వేగంగా వృద్ధాప్యంలోకి జారుతుంది. ఆయుష్షును తగ్గించడంలో వ్యసనాలది కూడా ప్రధాన పాత్ర. పొగ తాగితే ఆయుష్షు 10-12 ఏళ్లు తగ్గుతుంది. మద్యం తాగితే ప్రాణాపాయం ముప్పు పెరుగుతుంది.
చక్కెర, మైదా, జంక్ఫుడ్లు తగ్గించాలి : శరీరం, ఆరోగ్యంపై నిరంతరం దృష్టి పెడితే కూడా ఆయుష్షును పెంచుకోవచ్చని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వయసు 40 ఏళ్లు దాటితే రక్తపోటు, మధుమేహం, కొలెస్ట్రాల్, బరువు, నడుము కొలత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు శరీరంపై ఓ కన్నేస్తూ ఉండాలి. ఆకలి వేసినప్పుడే తినాలి. 70-80 శాతం మించి పొట్ట నిండనీయొద్దు. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పప్పులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. చక్కెర, మైదా, వేపుళ్లు, జంక్ ఫుడ్ తగ్గించాలి. ఇలా చేస్తే ఆరోగ్యం మెరుగవుతుందని, వృద్ధాప్యం నెమ్మదిస్తుందని కాలరీ అధ్యయనంలో తేలింది. జీన్స్ కంటే జీవనశైలి ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుందని డబ్ల్యూహెచ్వో, హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం అధ్యయనాలు తేల్చాయి.
పురుషులతో పోల్చితే మహిళలకు అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువ. కారణం వారు పిల్లలకు జన్మనివ్వడం. గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి పిల్లలకు జన్మనిచ్చే వరకు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడు కోవడం మహిళలకు ఒక పరీక్షే. అయితే గర్భధారణ విషయంలో మహిళలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపైనా నిపుణులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. ఉద్యోగం, బాధ్యతలనో, ప్లానింగ్ అని... కొంతమంది దంపతులు పిల్లలు కనడం ఆలస్యం చేస్తున్నారు. దీనివల్ల అసలు పిల్లలే పుట్టక పోవచ్చు లేదా సంతాన సాఫల్యతలో చాలా సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు.
యువతులు 21 ఏళ్లు దాటాకే పెళ్లి చేసుకోవాలి. ఇక 15-49ఏళ్ల మధ్య ఉన్న 52.2% గర్భిణిలు, 57% గర్భిణిలు కాని వారు రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నట్లు గతంలో ఓ అధ్యయనంలో తేలింది. దీనికి కారణం పోషక విలువలతో కూడిన ఆహారం తీసుకోకపోవడమే. రక్తహీనత వారి ఆరోగ్యం, ఆయుష్షుపై ప్రభావం చూపుతోందని తేలింది.
40 ఏళ్లు దాటాక ఈ సమస్యలతో జాగ్రత్త : 18 ఏళ్లలోపు గర్భం దాలిస్తే గుర్రపువాతం, నెలలు నిండకముందే కాన్పవ్వడం వంటి సమస్యల ముప్పు ఎక్కువ. ఇక 37 ఏళ్ల తర్వాత గర్భం ధరించినా కష్టమే. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆడ పిల్లల్లో అండాలు ఏర్పడతాయి. పుట్టిన తర్వాత ప్రతినెలా అండాల సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తుంది. వయసు మీద పడుతున్నకొద్దీ అండాల వయసూ పెరుగుతూ వస్తుంది. పురుషుల్లో కూడా 30 ఏళ్ల ముందైతే వీర్యకణాల నాణ్యత, కౌంట్ మెరుగ్గా, కదలిక చురుగ్గా ఉంటుంది. డీఎన్ఏ డ్యామేజ్ అత్యల్పంగా ఉంటుంది. 40ఏళ్లు దాటితే సమస్యలు మొదలవుతాయి. వయసు పెరిగే కొద్దీ పెల్విక్ బోన్స్ బలహీనపడి సాధారణ ప్రసవం అయ్యే అవకాశాలు తగ్గి పోతాయి.
ఎక్కువ రోజులు ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సి వస్తుంది పుట్టబోయే పిల్లలకు ఎదుగుదల లోపం వంటివి రావచ్చు. ఆడవాళ్లు 21 నుంచి 29 ఏళ్ల మధ్యలో గర్భం ధరించడం ఉత్తమం. ఈ వయసులో ఫలదీకరణ బాగుంటుంది. గర్భధారణ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం తక్కువ. ఆలస్యమైతే పిల్లల కోసం అండాశయాన్ని ఉత్తేజపరిచే మందులు వాడాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ‘ఒవేరియన్ హైపర్ సిమ్యులేషన్ సిండ్రోమ్ ఎదురవుతుంది. అండం విడుదల కోసం ఉపయోగించే శక్తిమంతమైన హర్మోన్ల ఫలితంగా అండాశయ వాపు వస్తుంది. పొట్టలో నీరు చేరడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు.
ఎన్నో అధ్యయనాల సారాంశం గురించి తెలుసుకున్నాం. నిపుణుల సలహాలను కూడా విన్నాం. కాబట్టి ఆయుష్షు పెంచుకోవడం లేదా కనీసం ఆరోగ్యకర జీవితం కావాలంటే అదంతా మనచేతుల్లో పనే. అందువల్ల జీవనశైలిని, ఆహార అలవాట్లు మార్చుకుందాం. వ్యసనాలు వదిలే ద్దాం, పోషహాకారం తీసుకుందాం, వ్యాయామం చేద్దాం, వీలైనంత వరకు నడుద్దాం. ఇవన్నీ పాటిస్తేనే ఆరోగ్యమైనా, ఆయుష్షు అయినా. మంచి జీవితం అంటే కోట్ల డబ్బు, పెద్ద బంగళాలు, ఒంటినిండా నగలు కాదు. ఆరోగ్యమే మంచి జీవితం. ఆరోగ్యమే మహా భాగ్యం. ఆ మహా భాగ్యం కొత్త ఏడాదిలో అందరికీ దక్కాలని ఆశిద్దాం.
