ఏమరపాటుగా ఉంటే మీ బ్యాంక్ ఖాతాలు ఖాళీ - ఓటీపీ మోసాల నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి?
మాయమాటలతో బురిడీ కొట్టిస్తున్న సైబర్ మోసగాళ్లు - సైబర్ నేరగాళ్ల మాటలు నమ్మి ఓటిపీ చెప్పడం ద్వారా నగదు పోగొట్టుకున్న అమాయకులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 3:41 PM IST
HOW to Avoid OTP Frauds Cyber Expert Anil Anishetti Explains: ప్రస్తుతం ఏ వస్తువు కొన్నలన్నా సరే ఆన్లైన్లో సైట్లు ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఈ వెబ్సైట్లో కొనుగోలు చేయాలంటే కచ్చితంగా చివరలో ఓటీపీ ఎంటర్ చేయాల్సిందే. ఓటీపీ నమోదు చేసిన తర్వాతే వస్తువును కొనుగోలు చేయగలుగుతాం. దీన్ని సైబర్ నేరగాళ్లు అస్త్రంగా వినియోగించుకుంటున్నారు. అమాయకుల ఖాతాలు దోచేస్తున్నారు. కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొడుతున్నారు. అలాగే సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడి చూసిన ఆక్షరించే ప్రకటనలే కనిపిస్తున్నాయి. మొదట లాభాల ఆశ చూపిస్తారు. ఆ తర్వాత నిలువునా ముంచుతున్నారు. వీటి బారిన పడకుండా ఏం చేయాలి. దీనిపై గత 11 ఏళ్లుగా ఈఎస్ఎఫ్ ల్యాబ్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. సైబర్ సెక్యూరిటీ పై ప్రతి ఒక్కరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
ప్రముఖుల బోగస్ ఇంటర్వ్యూలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత వీడియోలను వాట్సప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, టెలిగ్రామ్, యూట్యూబ్లో మోసపూరిత ప్రకటనలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. వీటిని నమ్మి చాలా మంది తమ సొమ్ము పోగొట్టుకుంటున్నారు. మొదట కొంత మొత్తం నగదు జమ చేసి, నమ్మకం కలిగిస్తున్నారు. తర్వాత ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు పెట్టుబడి రూపేణా జమ చేయించుకుని నగదును స్వాహా చేస్తున్నారు. ఇలాంటి తరహా మోసాలు నేటి కాలంలో సాధారణమైపోయాయి.
మోసాలలో ఆన్లైన్ మోసాలదే ఇప్పుడు అగ్రస్థానం. రకరకాల మార్గాలు, రకరకాల మాయమాటలతో బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు సైబర్ మోసగాళ్లు. అందులోనూ ఓటీపీల పేరిట చేసే మోసాలకు లెక్కేలేదు. ఆధార్ లింక్ అప్డేట్ చేస్తామని బ్యాంక్ ఖాతాను అప్డేట్ చేయాలని ఫోన్లు చేస్తారు. మీకు ఓటిపి వస్తుంది. చెప్పిన వెంటనే అప్డేట్ అవుతాయని నమ్మిస్తారు. సైబర్ కేటుగాళ్ల మాయ మాటలు నమ్మి ఓటిపీ చెప్పడం ద్వారా చాలామంది నగదు పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఓటీపీ చెబితే ఖాతాల్లోని నగదు తస్కరించడమే కాదు, వాట్సప్ లాంటి ఖాతాలను సైతం సైబర్ కిలాడీలు తమ అధీనంలోకి తీసుకుంటున్నారు. మరి ఇలాంటి మోసాలను తప్పించుకోవడం ఎలా?
ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఓటీపీ మోసాలను తప్పించుకోవచ్చు. క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులు మీ దగ్గరే ఉంటాయి. కానీ అందులో నగదు మాత్రం సైబర్ నేరస్తుల వద్ద ఉంటుంది. సైబర్ నేరగాళ్లు మీకు తెలియకుండానే డబ్బు కొట్టేస్తారు. కార్డ్ హోల్డర్స్ ఏ మాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా మీ బ్యాంక్ ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తారు. వన్ టైమ్ పాస్ వార్డ్ గుట్టు విప్పారో జరిగేది నిలువు దోపిడీయే. మరి ఈ మోసాలు ఎలా జరుగుతాయి. ఒకవేళ మోసం బారిన పడితే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి.
'ఆన్లైన్లో మనం చేసే ప్రతి యాక్టివిటీకి అనగా ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలన్న, కేవైసీ అప్డేట్, చివరకు ఈమెయిల్ లాగిన్ అవ్వాలి అన్న ఓటీపీ అనేది జనరేట్ అవుతూ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఒక కొత్త టెక్నాలజీని ప్రొబిషియల్ మెకానిజం తీసుకువస్తామో, నేరగాళ్లు కూడా దీన్ని ఎలా బైపాస్ చేయాలి అనే దానిపై కొత్త టెక్నిక్ తీసుకువస్తారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మోసాలు గనక చూస్తే వాట్సప్ అకౌంట్ ద్వారానే చేస్తున్నారు.' - అనిల్ అనిశెట్టి, ఈ.ఎస్.ఎఫ్ ల్యాబ్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకులు, ప్రముఖ సైబర్ నిపుణులు
