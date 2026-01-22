ETV Bharat / opinion

Automatic Stations Work : కాలం మారుతున్న కొద్ది వాతావరణంలో పెను మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ తరుణంలో వ్యవసాయం నుంచి విమానయానం వరకు, ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి అంతరిక్ష ప్రయోగాల వరకు భారత వాతావరణ విభాగం ఐఎండీ అందించే వాతావరణ సమాచారం ఎంతో కీలకం మారింది. అందులో స్వయం సమృద్ధిగా పనిచేసే వాతావరణ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్లు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. మానవ జోక్యం లేకుండానే వాతావరణ సమాచారాన్ని బేరీజు వేయడం, దాన్ని నమోదు చేసి, కేంద్ర సర్వర్‌కు పంపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా భిన్నమైన వాతావరణ పరిస్థితులు, ప్రకృతి విపత్తుల గురించి ముందే సమాచారం అందుతోంది. మరి ఈ ఆటోమేటిక్‌ వెదర్‌ స్టేషన్లు ఎలా పనిచేస్తాయి? పర్యావరణంలోని మార్పులు గుర్తించడానికి ఏ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు.?

ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్న ఏడబ్ల్యూఎస్-ఏఆర్​జీ : ఇటీవల కాలంలో ప్రకృతి విపత్తులు సాధారణంగా మారిపోయిన నేపథ్యంలో వాతావరణ కేంద్రాల్లోని అత్యాధునిక ఆటోమేటిక్‌ వెదర్ స్టేషన్‌-ఏడబ్ల్యూఎస్​లు చాలా కీలకంగా ఉన్నాయి. వాతావరణ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ ప్రకృతి విపత్తులు, భిన్న వాతావరణ పరిస్థితుల నుంచి ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేస్తున్నాయి. వాతావరణం అనేక అంశాలతో ముడిపడి ఉండటంతో ఆటోమేటిక్‌ వెదర్‌ స్టేషన్ల సంఖ్య ఏఎండీ పెంచుతూ వస్తోంది.

వాతావరణం గుట్టుచెప్పే వెదర్ స్టేషన్లు - అత్యాధునిక సెన్సార్లతో పని చేస్తున్న వాతావరణ కేంద్రాలు (ETV)

అందులో ఉండే ఆధునిక సెన్సార్లు ఉష్ణోగ్రత, తేమ, వర్షపాతం, గాలి వేగం, దిశ, వాయు పీడనం వంటి అంశాలు కచ్చితంగా కొలుస్తున్నాయి. సెన్సార్ల ద్వారా సేకరించిన సమాచారాన్ని డేటా లాగర్ అనే కేంద్ర యూనిట్‌లో భద్రపరుస్తారు. తర్వాత గ్లోబల్‌ సిస్టమ్‌ ఫర్‌ మొబైల్‌ కమ్యూనికేషన్‌-జీఎస్​ఎమ్​, జనరల్‌ ప్యాకెట్‌ రేడియో సర్వీసెస్‌-జీపీఆర్​ఎస్​, శాటిలైట్ సాంకేతికత ద్వారా కేంద్ర సర్వర్‌కు పంపిస్తారు. ఈ డేటా ప్రతి 5, 10 నిమిషాలకు లేదా అరగంటకు కచ్చితంగా అప్‌డేట్‌ అవుతుంది. ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణంలో చోటు చేసుకుంటున్న మార్పులు తెలుసుకోవడం సులభం అవుతోంది.

వాతావరణ పరిస్థితులపై ముందస్తు హెచ్చరికలు : ఏడబ్ల్యూఎస్​ల ద్వారా రియల్ టైమ్‌లో వాతావరణ సమాచారం అందడం వల్ల రైతులు సమర్థ పంటల ప్రణాళిక, నీటిపారుదల నిర్వహణ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. అతివృష్టి, అనావృష్టి, వరదలు, తుఫాన్లు, రకరకాల అననుకూల వాతావరణ పరిస్థితులపై ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేయడంలో ఏడబ్ల్యూఎస్​లు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఆ సమాచారం రైతులతో పాటు విమానయాన సేవలు, నౌకాయానం, అంతరిక్ష ప్రయోగాలకు కూడా ఉపయోగపడుతోంది. పర్యావరణ పర్యవేక్షణ, హైడ్రాలజీ అధ్యయనాల్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి లభించే దీర్ఘకాలిక డేటా తమకు అమూల్యమైన వనరుగా మారిందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

''ఆటోమేటిక్ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్​లో మనకి రెయిన్​ ఫాల్​ పడిందా? లేదా? అనే సమాచారం ప్రతి అరగంటకి, గంటకి ఏ పీరియడ్​ కావలన్న తీసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది మరింత విస్తృతమైన డేటా పెంచడానికి మరింత టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఆటోమేటిక్​ వెదర్​ స్టేషన్లు వచ్చాయి. ఈ వెదర్​ స్టేషన్లు ఏంటంటే రెయిన్​ ఫాల్ ఒక్కటే​ కాకుండా ఉష్ణోగ్రత, విండ్​ స్వీడ్​, విండ్​ అట్మాస్పియర్​ ప్రెజర్​ వంటి అన్నీ కూడా ఆ పరామీటర్స్​ అన్ని రికార్డ్​ అయ్యి ఇవీ ప్రతి పది నిమిషాలకు కూడా శాటీలైట్​కి ట్రాన్స్​మిట్​ అయిపోతుంది.'' - శ్రీనివాస రావు, ఐఎమ్‌డీ అధికారి

ఆటోమేటిక్ రెయిన్ గేజ్-ఏఆర్​జీ కేంద్రాలు ఏర్పాటు : 24x7 నిర్విరామంగా పనిచేసే ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్లు తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చుతో విశ్వసనీయ డేటా ఇస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత్‌ స్వదేశీ తయారీపై దృష్టి పెట్టడంతో మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఏడబ్ల్యూఎస్ వ్యవస్థల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. 3D ప్రింటింగ్ వంటి ఆధునిక సాంకేతికత ఉపయోగించి తక్కువ ఖర్చుతో, సమర్థ ఏడబ్ల్యూఎస్ యూనిట్లు ఏర్పాటు అవుతున్నాయి. మెరుగైన శాటిలైట్ కనెక్టివిటీతో ఏడబ్ల్యూఎస్​లు ఆధునిక వాతావరణ పర్యవేక్షణకు మూలస్తంభాలుగా నిలుస్తున్నాయి. కచ్చితమైన వాతావరణ సమాచారం అందించడానికి భారత వాతావరణ శాఖ- ఐఎండీ దేశవ్యాప్తంగా పట్టణాలు, మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఆటోమేటిక్ రెయిన్ గేజ్-ఏఆర్​జీ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసింది. వీటి ద్వారా మారుమూల ప్రాంతాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులతో పాటు ఆయా ప్రాంతాల మధ్య వ్యత్యాసం అంచనా వేయడం సులభం అవుతోంది.

హెచ్చరికల ద్వారా వాతావరణ పరిస్థితులపై సూచనలు : ఏడబ్ల్యూఎస్, ఏఆర్​జీ కేంద్రాలు టిప్పింగ్ బకెట్ మెకానిజం ఆధారంగా పని చేస్తాయి. వర్షం పడినప్పుడు బకెట్ కదలిక ద్వారా వర్షపాతం నమోదు అవుతుంది. ఈ సమాచారం ఆటోమేటిక్‌గా ఐఎండీ ప్రధాన కార్యాలయం, ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రాలకు చేరుతుంది. దీనివల్ల వాతావరణంలోని మార్పులను చాలా ముందగానే గుర్తించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయవచ్చు. ఐఎండీకి చెందిన మౌసమ్‌ యాప్ ద్వారా హెచ్చరికలతో పాటు వాతావరణ పరిస్థితులపై సూచనలు సలహాలు ఇవ్వవచ్చు. తద్వారా సాగు కష్టాలతోపాటు ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందని వాతావరణ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో 157 ఏడబ్ల్యూఎస్​లు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,091 ఆటోమేటిక్‌ వెదర్‌ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. ఒక్కో మండలంలో 1 లేదా 2 అందుబాటులో ఉంచారు. జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో 157 ఏడబ్ల్యూఎస్​లు ఉన్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 2కిలోమీటర్లకు ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్​ను తెలంగాణ స్టేట్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ప్లానింగ్‌ సొసైటీ టీజీడీపీఎస్​ ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులతో పాటు రాబోయే 2, 3రోజులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఏడబ్ల్యూఎస్​లు అందిస్తున్నాయి. వాతావరణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో 52 ఏఆర్​జీలు, 32 ఏడబ్ల్యూఎస్​లు పనిచేస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది మార్చి నాటికి మరో 3 ఏడబ్ల్యూఎస్, 3 ఏఆర్​జీలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఐఎండీ ప్లాన్‌ చేస్తోంది. ఏడాదికి 10చొప్పున ప్రస్తుతం ఉన్న ఏడబ్ల్యూఎస్, ఏఆర్​జీలను ఆప్‌గ్రేడ్‌ చేస్తోంది.

4 నెలలో మరో 200 ఏడబ్ల్యూఎస్​ ఏర్పాటు : అధికారిక లెక్కల ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా ఏఎండీ పరిధిలో 1000కి పైగా ఏడబ్ల్యూఎస్, 6,700కు పైగా ఏఆర్​జీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. 2026 ఏప్రిల్‌ నాటికి మరో 200 ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏర్పాటు చేయాలని ఐఎండీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రాష్ట్రాల పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన, చేయబోతున్నవి ఈ సంఖ్యకు అదనం. ఈ సమాచారాన్ని మరింత సమగ్రంగా కచ్చితంగా అందించాలనే ఉద్దేశంతో భారత వాతావరణ శాఖ గతేడాది భారత్ ఫోర్‌కాస్ట్ సిస్టమ్‌- బీఎఫ్​ఎస్​ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

ఇది భారత టెక్నాలజీతో తయారైన అధిక రిజల్యూషన్‌ కలిగిన వాతావరణ అంచనా వ్యవస్థ. బీఎఫ్​ఎస్ 6కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో వాతావరణ సమాచారాన్ని సమగ్రంగా అంచనా వేసి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది. అంతకు ముందు 12 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో వాతావరణాన్ని అంచనా వేయగలిగే వ్యవస్థ ఉండేది. ప్రస్తుతం ఉన్న బీఎఫ్​ఎస్ ద్వారా వాతావరణంలో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులను త్వరగా గుర్తించేందుకు వీలుంటుంది.

