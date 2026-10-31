గూగుల్ షేర్ల పతనం - యూట్యూబ్ క్రియేటర్ల ఆదాయాలపై ప్రభావం ఉంటుందా?
Google Shares Fall impact on Youtube Creators : ఒక్కరోజులోనే రూ.47 లక్షల కోట్ల గూగుల్ మార్కెట్ విలువ ఆవిరైంది. ఈ షేర్ల పతనం టెక్ ప్రపంచంలో కలకలం రేపుతోంది.
Published : October 31, 2026 at 3:01 PM IST
ఓకే గూగుల్ టెక్ ప్రపంచంలో ఒకప్పుడు ఇదో ఊతపదం. కానీ ఇప్పుడు గూగుల్ నాట్ ఓకే అంటున్నాయి స్టాక్ మార్కెట్ పరిణామాలు. గూగుల్ మాతృసంస్థ అల్ఫాబెట్కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 2026 అక్టోబర్ 29న అమెరికా మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో కంపెనీ షేర్లు 12.6 శాతం పతనమై 283.82 డాలర్ల వద్ద ముగిశాయి. ఒక్కరోజులోనే కంపెనీ మార్కెట్ విలువలో దాదాపు 500 బిలియన్ డాలర్లు అంటే భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.47 లక్షల కోట్ల విలువ ఆవిరైంది. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా కాలంలో అల్ఫాబెట్ షేర్లు ఎదుర్కొన్న అత్యంత దారుణమైన ట్రేడింగ్ రోజుల్లో ఇదీ ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణాలు మూడో త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలు మార్కెట్ అంచనాలను అందుకోకపోవడం భవిష్యత్తులో ఏఐ కోసం చేయాల్సిన భారీ ఖర్చులపై ఇన్వెస్టర్లలో పెరుగుతున్న ఆందోళనలు.
8.2 బిలియన్ డాలర్ల మేర నాన్-క్యాష్ నష్టం
గూగుల్ నష్టాల్లో ఉందా? అంటే లేదు. 2026 సెప్టెంబర్తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో అల్ఫాబెట్ ఆదాయం 127.6 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. గతేడాదితో పోలిస్తే 25 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. అయినా వాల్స్ట్రీట్ అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. నికర లాభం మాత్రం గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలోని 34.98 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 26.17 బిలియన్ డాలర్లకు తగ్గింది. దీనికి మరో ముఖ్యమైన కారణం కూడా ఉంది. స్పేస్ఎక్స్లో అల్ఫాబెట్ పెట్టుబడి విలువలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల సుమారు 8.2 బిలియన్ డాలర్ల మేర నాన్-క్యాష్ నష్టం నమోదైంది. అంటే ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగినా, లాభాలు తగ్గడం మార్కెట్ అంచనాలను అందుకోకపోవడం ఇన్వెస్టర్లను నిరాశపరిచాయి.
సెర్చ్ ప్రకటనల ఆదాయ వృద్ధి
అయితే గూగుల్ సెర్చ్కు అసలు సవాల్ వేరే ఉంది. దశాబ్దాలుగా గూగుల్ వ్యాపారానికి సెర్చ్ ఇంజిన్ ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉంది. ఏదైనా సమాచారం వెతికినప్పుడు కనిపించే ప్రకటనల ద్వారా సంస్థకు భారీ ఆదాయం వస్తుంది. కానీ ఈ వ్యాపార నమూనాకే ఇప్పుడు ఏఐ సవాల్ విసురుతోంది. గతంలో ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ కావాలన్నా, వ్యాధి లక్షణాలు తెలుసు కోవాలన్నా, ఏదైనా వస్తువు కొనాలన్నా గూగుల్లో వెతికి వివిధ వెబ్సైట్లు తెరిచి సమాచారం చూసేవాళ్లం. ఇప్పుడు చాట్జీపీటీ, క్లాడ్, జెమినీ వంటి వాటిని అడిగితే నేరుగా సమాధానాలు అందుతున్నాయి. దీంతో సంప్రదాయ సెర్చ్ చేసే విధానం మారుతోంది. గూగుల్ కూడా ఈ మార్పును గుర్తించి ఏఐ ఓవర్వ్యూలు, ఏఐ మోడ్ తీసుకొచ్చింది. అయినా సెర్చ్ ప్రకటనల ఆదాయ వృద్ధి గత త్రైమాసికంలోని 17 శాతం నుంచి తాజా త్రైమాసికంలో 12 శాతానికి తగ్గింది.
"చాలా చోట్ల మనకు యూజర్ బేస్డ్ బిల్లింగ్ ఉండేది. ఇంతమంది వాడితే ఇంత ప్రైజ్ అనేది ఉండేది. కానీ ఏఐ వచ్చిన తర్వాత చాలా కంపెనీల్లో యూజర్ బేస్డ్ నుంచి యూసేజ్ బేస్కి వెళ్లిపోయింది. ఏఐ వల్ల వ్యాపారాల్లో చాలా మార్పులు చూస్తున్నాం. యూట్యూబ్ క్రియేటర్ల ఆదాయాలపై ప్రభావం ఉంటుంది" - వంశీ భవానీ, టెక్ ఎక్స్పర్ట్
ప్రకటనల ఖర్చుల మార్పులూ
సెర్చ్ల సంఖ్య తగ్గుతోందా? అంటే అదీ లేదు. గూగుల్ సెర్చ్ క్వెరీల సంఖ్య ఐదేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా పెరిగింది. కానీ ఆ సెర్చ్ల నుంచి వచ్చే ఆదాయం అదే స్థాయిలో పెరగడం లేదు. దీనికి ఒక కారణం ఇంటరాక్టివ్ ఏఐ మోడ్. సంప్రదాయ సెర్చ్తో పోలిస్తే ఏఐ మోడ్లో ప్రకటనల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ప్రస్తుతం తక్కువ ఉందని గూగుల్ ప్రతినిధి అంగీకరించారు. అయితే సెర్చ్ ఆదాయ వృద్ధి మందగించడానికి ఇదొక్కటే కారణం కాదు. డాలర్తో పోలిస్తే ఇతర కరెన్సీల మారకం విలువల్లో మార్పులు, రిటైల్, మీడియా రంగాల్లో ప్రకటనల ఖర్చుల మార్పులూ ప్రభావం చూపాయి. అంటే వినియోగదారులు సెర్చ్ చేస్తున్నా, ఆ సెర్చ్లను ప్రకటనల ఆదాయంగా మార్చుకోవడంలో గూగుల్కు కొత్త సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి.
తగ్గని యూట్యూబ్ ప్రకటనల ఆదాయం
ఈ పరిణామాల మధ్య మరో అంశం యూట్యూబ్ క్రియేటర్ల ఆదాయాలపై పెరుగుతున్న ఆందోళన. 2, 3 నెలలుగా కొందరు క్రియేటర్లు ఆదాయం తగ్గుతోందని చెబుతున్నారు. కొందరి నెలవారీ ఆదాయంలో 20 నుంచి 30 శాతం వరకు తగ్గుదల నమోదైనట్లు సోషల్ మీడియా వేదికల్లో వెల్లడిస్తున్నారు. వ్యూస్ సబ్స్క్రైబర్లు పెరుగుతున్నా చేతికి వచ్చే డబ్బు మాత్రం ఎందుకు తగ్గుతోందన్నది వారి ప్రశ్న. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏమిటంటే యూట్యూబ్ ప్రకటనల ఆదాయం తగ్గలేదు. వృద్ధి వేగం మాత్రమే మందగించింది. 2026 Q2లో 13% ఉన్న యూట్యూబ్ ప్రకటనల ఆదాయ వృద్ధి Q-3లో 9% శాతానికి పరిమితమైంది. ఈ పరిణామం క్రియేటర్ల ఆదాయాలపై ఒత్తిడికి ఒక నేపథ్యం కావచ్చనే విశ్లేషణలు ఉన్నాయి.
వ్యూస్ పెరిగినా ఆదాయం తగ్గే పరిస్థితి
క్రియేటర్ల ఆదాయాలు తగ్గడానికి మరో కారణం ఏఐతో పెరుగుతున్న కంటెంట్ పోటీ కావచ్చా? ఏఐ టూల్స్తో వీడియోల తయారీ సులభమైంది. గతంలో ఒక వీడియో రూపొందిం చడానికి అవసరమైన సమయం, శ్రమ ఇప్పుడు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి. ఫలితంగా యూట్యూబ్లో కంటెంట్ పరిమాణం, పోటీ పెరుగుతున్నాయి. కానీ ప్రేక్షకుల వాచ్ టైమ్, ప్రకటన దారుల బడ్జెట్లు అదే స్థాయిలో పెరగకపోతే ఒక్కో క్రియేటర్కు వచ్చే ఆదాయంపై ఒత్తిడి ఏర్పడవచ్చు. అయితే ఏఐ కంటెంట్ పెరగడమే ఆదాయం తగ్గడానికి కారణమని చెప్పడానికి స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవు. క్రియేటర్ ఆదాయం అనేది..ప్రేక్షకుల దేశం, వీడియోల రకం, యాడ్స్, ఆర్పీఎం, సీజనల్ డిమాండ్ వంటి అంశాలపైనా ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే వ్యూస్ పెరిగినా ఆదాయం తగ్గే పరిస్థితి రావచ్చు.
ప్రతి విభాగంలోనూ భారీగా ఖర్చు
ఇదిలా ఉంటే ఏఐ రంగంలో ఆధిపత్యం కోసం గూగుల్ భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతోంది. ఏఐ మోడళ్ల అభివృద్ధి, అత్యాధునిక చిప్లు, డేటా సెంటర్లు, సర్వర్లు, విద్యుత్ మౌలిక సదుపా యాలు ఇలా ప్రతి విభాగంలోనూ భారీగా ఖర్చు చేస్తోంది. 2026 మూడో త్రైమాసికంలోనే మూలధన వ్యయం రూపంలో 51.4 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసింది. ఇదే సమయంలో కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన నగదు 42.3 బిలియన్ డాలర్లు మాత్రమే. దీంతో ఆ త్రైమాసికంలో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో 9.1 బిలియన్ డాలర్ల మేర ప్రతికూలంగా నమోదైంది. అంటే వ్యాపారం నుంచి నగదు వస్తున్నా, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల కోసం చేస్తున్న పెట్టుబడులు అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ పెట్టుబడులు ఎప్పటిలోపు ఫలితాలిస్తాయి? ఎంత మేరకు ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెడతాయి? అన్న ప్రశ్నలే ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లను వేధిస్తున్నాయి.
ఏఐ అవసరాల కోసం గూగుల్ క్లౌడ్ సేవలు
ఈ ప్రతికూలతల మధ్య గూగుల్ క్లౌడ్ వ్యాపారం మాత్రం అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధిస్తోంది. ఈ త్రైమాసికంలో క్లౌడ్ ఆదాయం ఏకంగా 103 శాతం పెరిగి 30.7 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. అంటే ఇతర సంస్థలు కూడా తమ ఏఐ అవసరాల కోసం గూగుల్ క్లౌడ్ సేవలు, మౌలిక సదుపాయాలను పెద్ద ఎత్తున వినియోగిస్తున్నాయి. ఏఐ రంగంలో గూగుల్కు కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు ఉన్నాయని ఈ వృద్ధి సూచిస్తోంది. కానీ క్లౌడ్ వ్యాపారం పెరుగుతున్నంత మాత్రాన ఇన్వెస్టర్ల ఆందోళనలు పూర్తిగా తొలగిపోవడం లేదు. ఎందుకంటే ఏఐ కోసం పెడుతున్న భారీ పెట్టుబడులు ఎంత వేగంగా లాభాలుగా మారతాయి? అదే సమయంలో సంప్రదాయ సెర్చ్ వ్యాపారానికి వచ్చే ఆదాయాన్ని ఎలా కాపాడుకుంటారు? అన్న ప్రశ్నలు కీలకంగా మారాయి.
10 దేశాల్లో ఏఐ మోడ్ ప్రకటనలు
మరి ఈ సవాళ్లను అధిగమించేందుకు గూగుల్ ఏం చేయబోతోంది? తన ఏఐ సెర్చ్ సేవల్లోనే ప్రకటనల ద్వారా ఆదాయం సంపాదించే మార్గాలను వేగవంతం చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఏఐ మోడ్లోనూ స్పాన్సర్డ్ ప్రకటనలను విస్తరిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి అక్టోబర్ 28న కీలక ప్రకటన చేసింది. భారత్తో పాటు ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, పాకిస్థాన్, సింగపూర్, మలేషియా, న్యూజిలాండ్, కెన్యా, నైజీరియా, ఫిలిప్పీన్స్ సహా 10 దేశాల్లో ఏఐ మోడ్ ప్రకటనలు విస్తరిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. అంటే.. ఏఐ ఇచ్చే సమాధానాల మధ్యలోనూ సంబంధిత వ్యాపార ప్రకటనలను చూపించి ఆదాయం పొందాలన్నది గూగుల్ వ్యూహం. అమెరికాలో వినియోగ దారులు తదుపరి ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు కూడా సంబంధిత ప్రకటనలు చూపించే మల్టీటర్న్ యాడ్స్ను ప్రారంభిస్తోంది.
ఏఐ మోడళ్ల అభివృద్ధికి భారీ పెట్టుబడులు అవసరం
గూగుల్కు ఎదురైన ఈ పరిణామం ఒక్క సంస్థకు మాత్రమే పరిమితమైనది కాదు. ఏఐ యుగంలో ప్రపంచ టెక్ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న పెద్ద సమస్యకు ఇది అద్దం పడుతోంది. గతంలో ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంలో సమాచారం వెతికిపెట్టే సంస్థలదే ఆధిపత్యం. ఇప్పుడు సమాచారాన్ని విశ్లేషించి, నేరుగా సమాధానాలిచ్చే ఏఐ వ్యవస్థలు ఆ స్థానాన్ని సవాలు చేస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో ఏఐ మోడళ్ల అభివృద్ధికి భారీ పెట్టుబడులు అవసరం. డేటా సెంటర్లు, చిప్లు, విద్యుత్, కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యం వీటన్నింటికీ భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ మార్పు కేవలం గూగుల్కే కాదు. యూట్యూబ్ క్రియేటర్ల నుంచి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సంస్థల వరకు, ఆన్లైన్లో వ్యాపారం చేసే చిన్న సంస్థల నుంచి ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజాల వరకు అందరినీ ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.
నాణ్యమైన, ప్రత్యేకమైన కంటెంట్కు ప్రాధాన్యం
అందుకే ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు కేవలం ఆదాయ వృద్ధిని చూడటం లేదు. ఏఐపై పెట్టిన ప్రతి డాలర్ ఎప్పుడు, ఎంత మేర ఆదాయం తెస్తుందన్నదానిపై దృష్టి పెడుతున్నారు. అదే సమయంలో క్రియేటర్లు కూడా వ్యూస్, సబ్స్క్రైబర్ల సంఖ్యపైనే ఆధారపడకుండా బ్రాండ్ ప్రమోషన్లు, స్పాన్సర్షిప్లు, సబ్స్క్రిప్షన్ వంటి ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ మార్గాలపై దృష్టి పెట్టాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. నాణ్యమైన, ప్రత్యేకమైన కంటెంట్కు మరింత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మొత్తంగా ఏఐ ప్రపంచానికి కొత్త అవకాశాలను తెస్తోంది. అదే సమయంలో పాత వ్యాపార నమూనాలకు సవాలు విసురుతోంది. టెక్ కంపెనీలు వ్యాపారాలు ఎలా నిలబెట్టుకుంటాయి? డిజిటల్ క్రియేటర్లు తమ ఆదాయం ఎలా కాపాడుకుంటారు? అన్నదే ఇప్పుడు అసలు పరీక్ష!