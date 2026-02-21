'మార్చి నెల చివరి నాటికి లక్ష ఇందిరమ్మ ఇళ్లు! - రూపాయి ఖర్చు లేకుండా అర్హులకు ఆవాసాలు'
వేగంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు - ఇప్పటికే 5 వేల ఇళ్ల గృహ ప్రవేశాలు - మార్చి అఖరికి లక్ష ఇళ్ల గృహ ప్రవేశాలు - వెల్లడించిన హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వి.పి.గౌతమ్
Published : February 21, 2026 at 8:30 PM IST
Indiramma Housing Scheme Update : పేదలకు ఇళ్లు కట్టించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం తీసుకొచ్చింది. విడతల వారీగా నిధులు కేటాయిస్తూ ఇళ్లులేని వారికి సొంతింటి కల నెరవేరుస్తోంది. మార్చి నెలాఖరుకి సుమారు లక్ష ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహ ప్రవేశాలు పూర్తి చేసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ఇందిరమ్మ యాప్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇందులో లబ్ధిదారులు నేరుగా లాగిన్ అయ్యి ఇంటి నిర్మాణ పనులు యాప్లో అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ పారదర్శకంగానే జరుగుతుందని చెబుతున్నారు రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి, హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వి.పి.గౌతమ్. ఎక్కడా రూపాయి కూడా చెల్లించకుండా అర్హులు ఇళ్లు సొంతం చేసుకోవచ్చని వివరించారు.
మార్చి నెల చివరి నాటికి లక్ష గృహ ప్రవేశాలు : ఇప్పటికే ఐదు వేల ఇళ్ల గృహప్రవేశాలు జరిగినట్లుగా గౌతమ్ వెల్లడించారు. మార్చి నెల చివరి నాటికి లక్ష ఇళ్ల గృహప్రవేశాలు చేయించడమే లక్ష్యమని వివరించారు. గడిచిన ఎనిమిది నెలల్లో 2 లక్షల మందికిపైగా లబ్దిదారులకు రూ.4,700 కోట్ల నిధులను చెల్లించినట్లుగా చెప్పారు. లబ్ధిదారులకోసం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్ను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిందన్నారు. పథకానికి సంబంధించిన సమస్యలు లబ్ధిదారులే నేరుగా యాప్ ద్వారా నమోదు చేసే సౌలభ్యం ఉందన్నారు. వివరాలు అప్లోడ్ చేసిన 15 రోజుల్లోనే ఇళ్ల బిల్లులు చెల్లిస్తున్నట్లుగా వెల్లడించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం అర్హులకు నాలుగు విడతల్లో నగదు విడుదల చేస్తున్నట్లుగా గౌతమ్ వివరించారు. క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని ఆయన వెల్లడించారు. ఆధార్ అనుసంధానంతో నిధుల విడుదల మరింత పారదర్శకంగా జరుగుతుందని చెప్పారు.
అర్హులైన వారందరికీ ఇళ్లు ఇవ్వడమే లక్ష్యం : రాష్ట్రంలో అర్హులైన వారందరికీ ఇళ్లు ఇవ్వడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని గృహనిర్మాణశాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి గౌతమ్ వివరించారు. దఫాల వారిగా ఇళ్ల కేటాయింపు జరుగుతోందని చెప్పారు. త్వరలో రెండో విడత ఇందిరమ్మ గృహాల ప్రక్రియ ఉంటుందని తెలిపారు. మధ్య తరగతి వారికోసం ప్రత్యేక పాలసీ తీసుకువచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయన్నారు. అలాంటి వారికి ఇళ్లు కట్టించి ఇచ్చే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉందని తెలిపారు. ఇందుకోసం పట్టణాల్లో స్థలాలను గుర్తిస్తున్నారని వివరించారు. హైదరాబాద్తో పాటు పట్టణాలు, నగరాల్లో బహుళ అంతస్థులు నిర్మించే యోచనలో ఉన్నట్లుగా తెలిపారు. మధ్యతరగతి ప్రజల కోసం లాభాపేక్ష లేకుండా సగం ధరకే ఇళ్లు నిర్మించేందుకు కొత్త పాలసీని తీసుకువస్తున్నట్లుగా గౌతమ్ వివరించారు. అసంపూర్తిగా ఉన్న 25వేల డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను సెప్టెంబర్ నాటికి పూర్తి చేసే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయని చెప్పారు.
"ఇప్పటి వరకు ఐదు వేల ఇళ్లు గృహప్రవేశాలు పూర్తయ్యాయి. మార్చి 31లోగా లక్ష ఇళ్ల గృహప్రవేశాలకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇళ్ల పథకం కింద ప్రభుత్వం నుంచి రూ.5 లక్షలను నాలుగు విడతల వారీగా ఇస్తున్నాం. పేదలకు ప్రోత్సహమిచ్చేవిధంగా ఎస్హెచ్జీ గ్రూపుల ద్వారా లోన్లను ఇప్పిస్తున్నాం. పథకం ప్రయోజనం నేరుగా లబ్ధిదారులకు చేరేవిధంగా ప్రత్యక్ష బదిలీ పద్ధతి ద్వారా నిధులను జమచేస్తున్నాం. లబ్ధిదారుల ప్రయోజనం కోసం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్ను తీసుకువచ్చాం"- వి.పి.గౌతమ్, రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి
రెండో విడత ఇళ్ల నిర్మాణంపై బడ్జెట్ సమావేశాల్లో నిర్ణయం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపుపై బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ప్రభుత్వం ఓ నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వి.పి. గౌతమ్ తెలిపారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని కార్పొరేషన్లతో పాటు ఇతర పట్టణాలు, నగరాల్లో బహుళ అంతస్తుల భవనాలు నిర్మించనున్నట్లు వివరించారు. వాటిని పేదలకు కేటాయించేందుకు త్వరలో పాలసీ ప్రకటించనున్నట్లు వెల్లడించారు. డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్ల గురించి కూడా కీలక విషయాలు పంచుకున్నారు. ఈ పథకంలో అవినీతికి తావులేకుండా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని నేరుగా ఇళ్ల నిర్మాణం వివరాలు అప్లోడ్ చేయొచ్చని తెలిపారు. దీన్ని కొన్ని వేల మంది ఉపయోగించుకున్నారు. ఇళ్ల పథకానికి సంబంధించి ప్రజలు ఎలాంటి డబ్బులను ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ప్రభుత్వం జిల్లా స్థాయిలో ధరల నియంత్రణకు కమిటీలు వేశామన్నారు. ప్రజలకు ఇసుకను ఉచితంగా ఇచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టాం.
హైదరాబాద్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్న్యూస్ - త్వరలోనే 'డబుల్' ఆనందం