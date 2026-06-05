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భరించలేని భారంగా మారిన వాణిజ్య సిలిండర్ ధరలు - హాస్టళ్లలో ఉండే వారి పరిస్థితేంటి?

భారంగా మారుతున్న హోటళ్లు, హాస్టల్స్, మెస్‌ల నిర్వహణ - ప్రస్తుతం సిలిండర్ ధర రూ.3 వేలు - బ్లాక్ మార్కెట్‌లో రూ.6 వేలకు పైనే - ఇప్పటికే టిఫిన్స్ ధరలు పెంచిన హోటల్స్

Impact of Commercial Cylinder Prices in hyderabad
Impact of Commercial Cylinder Prices in hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 4:49 PM IST

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Impact of Commercial Cylinder Prices in Hyderabad : అక్కడెక్కడో పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలేమో కానీ, ఇక్కడ సామాన్యులకు ఎక్కడా లేని కష్టాలన్నీ వచ్చిపడ్డాయి. ఇప్పటికే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు 2 సార్లు పెరిగాయి. ఈ భారమే ఎలా భరించాలని అనుకుంటుంటే వాణిజ్య సిలిండర్ ధరలూ పెంచుతోంది కేంద్రం. మార్కెట్‌లో గ్యాస్ సిలిండర్లు దొరకడమే కష్టంగా మారుతోంది. ఇదంతా భరించలేక కొంత మంది హోటల్ నిర్వాహకులు వ్యాపారానికి విరామం ఇచ్చారు. ఏదో విధంగా కష్టాలు పడుతూ నడుపుతున్న వారు ఆహార పదార్థాల ధరలు పెంచారు. ఫలితంగా అందరి నెలవారీ బడ్జెట్ లెక్కలు మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​లోని హాస్టల్స్‌లో ఉంటున్న విద్యార్థులు, ఉద్యోగులపై ఈ భారం మరీ ఎక్కువగా పడుతోంది. నెలవారీ ఛార్జీలు పెంచారు నిర్వాహకులు. ఆ భారం మోయలేక చాలా మంది విద్యార్థులు హాస్టళ్లు ఖాళీ చేస్తున్నారు. వీటిపైనే ఆధారపడిన సిబ్బందికి ఉపాధి దొరక్కుండా పోతోంది. ఇలా అన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.

6 సార్లు పెరిగిన ధరలు : ఈపాటికే అర్థమై పోయుండొచ్చు. ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నామో. హైదరాబాద్‌లోని చాలా హోటల్స్‌లో ఇదే పరిస్థితి. నడపడమే కష్టం అనుకున్న వాళ్లు ఇలా మూసి వేస్తున్నారు. కాస్త ధైర్యం చేసిన కొనసాగిస్తున్న వారు ధరలు పెంచారు. ఇదంతా ఎందుకు? వాణిజ్య సిలిండర్ ధరలు పెరగడం వల్ల. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకూ దాదాపు 6 సార్లు ధరలు పెరిగాయి. జూన్ 1వ తేదీన 19 కిలోల సిలిండర్‌పై గరిష్ఠంగా రూ.52 పెంచినట్టు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ప్రకటించింది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు రూ.1,142 మేర ధర పెరిగింది. ఫలితంగా ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్‌లో వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ.3,367కు పెరిగింది. ఇది అధికారిక ధర. కానీ సరఫరాలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. అందుకే బ్లాక్ మార్కెట్‌లో ఒక్కో సిలిండర్‌కు రూ.6 వేలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.

వాణిజ్య సిలిండర్‌లకే అవస్థ : ఖతార్, సౌదీ, యూఏఈ నుంచి భారత్‌కు పెద్ద మొత్తంలో గ్యాస్ సరఫరా అవుతోంది. అయితే యుద్ధం కారణంగా ఈ సరఫరా వ్యవస్థ దెబ్బతింది. ఇంధన సంస్థలు నిల్వలు పెంచుకునేందుకు ప్రయత్నించాలని కేంద్రం చెబుతోంది. ఈ పరిణామాల మధ్య వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్‌లు లభించడం చాలా కష్టమైపోతోంది. గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్‌లకు మొదట్లో కాస్త సమస్యలు ఎదురైనా తరవాత సద్దుమణిగాయి. ఎటొచ్చీ వాణిజ్య సిలిండర్‌లకే అవస్థలు. అందుకే హైదరాబాద్‌లోని హోటళ్లు, మెస్‌లు, హాస్టల్స్‌ నిర్వహణ తలకు మించిన భారం అవుతోంది. గ్యాస్ దొరకడం లేదు. దొరికినా వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఆ ఖర్చు రాబట్టు కోడానికి ధరలు పెంచక తప్పడం లేదు. ముఖ్యంగా హోటల్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. చాలా వరకూ ఆహార పదార్థాల ధరలు పెంచారు. గతంలో ఓ టిఫిన్ ప్లేట్ ధర రూ.35 ఉంటే ఇప్పుడు చాలా చోట్ల రూ.40 నుంచి రూ.45 వరకూ పెంచారు. ఆ మేరకు కస్టమర్స్ ధరా భారాన్ని భరించక తప్పడం లేదు.

బిల్‌లో ప్రత్యేకంగా గ్యాస్ ఛార్జీలు : ఆయిల్ సంస్థలు గ్యాస్ సిలిండర్లు సరఫరా చేస్తున్నప్పటికీ మునుపటిలా అయితే ఇవి చాలడం లేదు. ఓ అంచనా ప్రకారం 60-70% మేర మాత్రమే ఈ సప్లై పరిమితం అవుతోంది. అంటే మిగతా లోటు అలాగే కొనసాగుతోంది. అందుకే బ్లాక్ మార్కెట్‌ దందా కొనసాగుతోంది. అనధికారికంగా చాలా చోట్ల రూ.5 నుంచి రూ.7 వేల వరకూ వసూలు చేస్తున్నారు. డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా అంతకు మించి కూడా చెల్లించాల్సి వస్తోంది. చిన్న హోటల్స్‌లో అయితే రూ.5-10 రూపాయల మేర టిఫిన్ ధరలు పెంచుతున్నారు. అదే పెద్ద హోటల్స్ అయితే ఏకంగా రూ.20 దాకా అదనంగా వసూలు చేస్తున్నాయి. బిల్‌లో ప్రత్యేకంగా గ్యాస్ ఛార్జీలు అని ప్రత్యేకంగా జోడిస్తోంది. ఇలా అదనంగా వసూలు చేయకూడదు అని ఇప్పటికే కేంద్రం తేల్చి చెప్పింది. అయినా ఈ బాదుడు ఆగడం లేదు. ధరలు పెంచకపోతే మా వ్యాపారం ఎలా నడిచేది ? అని నిర్వాహకులు ఎదురు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

వినియోగదారుల నుంచి వసూలు : బ్లాక్‌ మార్కెట్‌లో అయినా సరే ఎంత అంటే అంత చెల్లించేందుకు ముందుకు వచ్చినా అవీ సమయానికి రావడం లేదు. అలాంటప్పుడు ఉన్న ఒకే ఒక మార్గం. కట్టెల పొయ్యి. ఈ గ్యాస్ ఇబ్బందులు లేక ముందు కట్టెల పొయ్యి వాడిన వారే లేరు. ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా వీటికి డిమాండ్ పెరిగింది. కిలో కట్టెల ధర రూ.20 పైగానే ఉంటోంది. పాతిక రూపాయలైనా సరే చెల్లించి వాటితోనే వంట చేస్తున్నాయి హోటల్స్. మెనూలో చాలా వరకూ వంటకాలు తగ్గిస్తున్నాయి. ఉన్న వాటి ధరలు పెంచుతున్నాయి. ఇక్కడ మరో సమస్య ఏంటంటే కట్టెల పొయ్యి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టి వంట వండడం కుదరదు. విపరీతంగా పొగ వస్తుంది. అలాంటప్పుడు స్థానికులు ఇబ్బందులు పడతారు. ఇవన్నీ ఆలోచించి ఎక్కడో దూరంగా కాస్త ఖాళీ ప్రదేశాలు చూసుకుని అక్కడే వండాల్సి వస్తోంది. అక్కడి నుంచి హోటల్‌కు ఆ పదార్థాలు తరలించాలంటే మళ్లీ అదో ఖర్చు. ఈ పెట్టిన ఖర్చంతా వెనక్కి రాబట్టుకునేందుకు ధరలు పెంచి ఆ మేరకు వినియోగదారుల నుంచి వసూలు చేస్తున్నాయి ఆయా హోటల్స్. ఇదంతా పడలేక చాలా వరకు హోటల్స్‌కు కస్టమర్స్ రావడమే తగ్గింది.

కట్టెల పొయ్యే దిక్కు : ఇదంతా హోటల్స్ సంగతి. ఇక హాస్టల్స్‌ కథ వేరే. చాలా వరకూ హాస్టల్స్‌లో మెస్‌లు కూడా ఉంటాయి. వీటిల్లో నివసించే వారు నెలకు ఇంత అని చెల్లించి మెస్ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించు కుంటారు. ఇప్పుడు వీరికీ తిప్పలు తప్పడం లేదు. మెస్‌లో మునుపు అన్ని రకాల వంటకాలు అందుబాటులో ఉండేవి. ఇప్పుడు ఇక్కడా మెనూలో మార్పులు చేయాల్సి వస్తోంది. చాలాచోట్ల హాస్టల్స్‌లో అవసరమైన మేరకు చిన్నచిన్న గ్యాస్ సిలిండర్‌లు ఫిల్ చేయిస్తున్నారు. అది కూడా దొరికితేనే. లేదంటే కట్టెల పొయ్యే దిక్కు. ఇది కూడా కుదరకపోతే కాస్త ఎదురు చూసి బ్లాక్ మార్కెట్‌లో సిలిండర్లు భారీ ధరకు తెప్పించుకుంటున్నాయి హాస్టల్స్. మరి ఈ అదనపు ఖర్చంతా నిర్వాహకులు భరించరు కదా ! అందుకే రూమ్ ఛార్జీలు పెంచుతున్నారు. హాస్టల్స్‌, పీజీలకు కేరాఫ్ అడ్రెస్ అయిన దిల్‌షుఖ్‌నగర్, అశోక్‌నగర్, అమీర్‌ పేట్, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి లాంటి ప్రాంతాల్లో ఆ హాస్టల్‌ను బట్టి ఇద్దరు, ముగ్గురు షేర్ చేసుకునే ఒక్కో గదిపై కనీసం వెయ్యి రూపాయల మేర ఛార్జీలు పెంచారు. ఇంత మొత్తంలో చెల్లించలేక కొంత మంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు రూమ్ ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోతున్నారు.

"గ్యాస్​ ధరలు పెరగడంతో పిల్లలకు ఫీజులు పెంచాల్సి వస్తోంది. గతంలో ఎన్నడూ ఇలాంటి పరిస్థితి రాలేదు. దీనితోపాటు కూరగాయలు, వంట సామగ్రి ధరలు కూడా పెరిగిపోయాయి. ఈ భారాన్ని విద్యార్థులపై వేయాల్సి వస్తోంది" - రాజశేఖర్, హాస్టల్స్ నిర్వాహకుడు

ఖాళీ చేస్తారనే భయంతో ఇలా : ఐటీ కారిడార్లలో హాస్టల్స్, పీజీలు ఎక్కువే. అయితే ఇక్కడ కొంత మంది నిర్వాహకులు ఛార్జీలు పెంచడం లేదు. కాకపోతే మెనూలో మార్పులు చేస్తున్నారు. ఎక్కువ మొత్తంలో గ్యాస్ అవసరమయ్యే వంటకాలు తగ్గిస్తున్నారు. రూమ్ ఛార్జీలు పెంచితే ఉద్యోగులంతా ఎక్కడ ఖాళీ చేస్తారో అని వెనక్కి తగ్గుతున్నారు. బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో దోశ, పూరీ, చపాతీలు లాంటివి తీసేశారు. ఇక లంచ్‌ మెనూలో అయితే ప్రత్యేక వంటకాలేమీ ఉండడం లేదు. అన్నం, పప్పు, సాంబార్‌తో సరి పెడుతున్నారు. వీటితో సర్దుకునే వారు ఉంటున్నారు. అలా కుదరని వాళ్లు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోతున్నారు. కొన్ని పీజీల్లో కిచెన్‌లో సొంతగా వంట చేసుకోవడాన్నీ అనుమతించడం లేదు. ఇలా అయితే ఎక్కువ మొత్తంలో గ్యాస్ వృథా చేస్తారేమో అన్నది నిర్వాహకుల ఉద్దేశం. చాలా మంది గ్యాస్‌ సిలిండర్ల వినియోగం తగ్గించి డీజిల్ స్టవ్‌లు వాడుతున్నారు. నెల రోజుల పాటు ఒకటి లేదా రెండు సిలిండర్లు మాత్రమే వాడేలా మార్పులు చేసుకుంటున్నారు. ఎక్కువ మొత్తంలో వంట చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కట్టెల పొయ్యి వాడుతున్నారు. తద్వారా ఖర్చులను 50% మేర తగ్గించుకుంటున్నారు.

"గ్యాస్​ ఇబ్బందుల కారణంగా కట్టెల పొయ్యిమీదే వంటలు చేస్తున్నాం. హాస్టళ్లలో ఉండేవారు కాలేజీలకు, ఆఫీసులకు వెళ్లడానికి అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రతి పూటా వంటలకు ఆలస్యం అవుతోంది" - శ్యామ్​ కుమార్, వంట మాస్టారు

11 వేల హాస్టల్స్‌పై ఈ ప్రభావం : హాస్టల్స్‌ ఖర్చులు ఎలా తగ్గించుకుంటున్నాయి అనే దానికి మరో ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలి. ఈ కష్టాలేమీ లేనప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉండే హాస్టల్స్‌లో మూడు పూటలా భారీ మొత్తంలో వంట చేయడా నికి నెలకు కనీసం 20-30 సిలిండర్లు అవసరం అయ్యేవి. ఒక్కోసారి అంత కన్నా ఎక్కువే వాడాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఎంత ఖర్చు తగ్గించుకుంటున్నారంటే నెలకు ఒకటి లేదా రెండు మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మిగతా వంటకు గ్యాస్‌పై ఆధారపడకుండా వేరే మార్గాలు చూసుకుంటు న్నారు. హైదరాబాద్‌లో దాదాపు 11 వేల హాస్టల్స్‌పై ఈ ప్రభావం పడుతోందని అంచనా. వాటిల్లో ఉంటున్న లక్షలమందికి ప్రస్తుతానికి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. అంతకు ముందు రోజులో టీ, కాఫీలు ఎన్ని సార్లైనా తాగేందుకు వీలుండేది. కానీ ఇప్పుడా అవకాశం లేకుండా పోయింది. రోజు మొత్తంలో ఎప్పుడో ఓ సారి మాత్రమే టీ, కాఫీలు అందిస్తున్నారు నిర్వాహకులు.

సిబ్బందికి సరైన జీతాలు ఇవ్వలేక : హాస్టల్స్, మెస్‌, హోటల్స్‌లో నిర్వహణా వ్యయాలు పెరగడం వల్ల క్రమంగా నిర్వాహకులు సిబ్బందిని తగ్గిస్తున్నారు. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడ ఉపాధి కోసం వచ్చిన వారంతా ఇప్పుడు మళ్లీ ఇంటి బాట పట్టాల్సి వస్తోంది. కొద్దోగొప్పో నడుస్తున్న హాస్టల్స్, హోటల్స్‌లో తక్కువ సిబ్బందితోనే ఎక్కువ పని చేయిస్తున్నారు. ప్రత్యేక వంటకాలు తగ్గించడం వల్ల వాటిని వండే సిబ్బంది అవసరం తగ్గిపోయింది. ఆ మేరకు వాళ్లు ఉపాధి కోల్పోయారు. ఇక ఎక్కువ సమయం పాటు కట్టెల పొయ్యి వద్ద ఉండడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలూ వస్తున్నాయి. నిర్వహణా వ్యయాలు పెరగడం వల్ల సిబ్బందికి సరైన సమయానికి జీతాలు ఇవ్వలేకపోతున్నారు కొందరు నిర్వాహకులు. ఇంకొందరు జీతాల్లో కోత విధిస్తున్నారు. ఒడిశా, బిహార్‌ లాంటి రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారంతా ఉపాధి కోల్పోయి మళ్లీ సొంతూరికే వెళ్తున్నారు. ఇలా విద్యార్థుల నుంచి వలస కార్మికుల వరకూ అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి గ్యాస్ ధరలు. సరఫరా మళ్లీ సాధారణ స్థితికి చేరుకునేంత వరకూ ఈ అవస్థలు తప్పవేమో !

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