మునుపెన్నడూ చూడని వాతావరణ మార్పులు - మార్చిలోనే 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత

దేశవ్యాప్తంగా ఎండ తీవ్రత పరిస్థితేంటి ? - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉందంటే? - ఈ సారి ఉష్ణోగ్రతలు ఎలా ఉండనున్నాయి? - దీని ప్రభావం ఎలా ఉండనుంది ?

HIgh Temperatures In Delhi
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

March 9, 2026

6 Min Read
High Temperatures In India : మొన్నటికి మొన్న చలికాలం గజగజ వణికించి వెళ్లింది. అంతకు ముందు వానాకాలంలో వర్షాలు దంచికొట్టాయి. ఇప్పుడు ఎండాకాలం వంతు వచ్చినట్లుంది. వస్తూ వస్తూనే మండిపోయే ఎండలను తీసుకువచ్చింది. మార్చిలోనే భానుడు ఉగ్రరూపం చూపిస్తున్నాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అప్పుడే 40 డిగ్రీలకు చేరవయ్యాయి. ఇక దేశ రాజధాని దిల్లీలో అయితే గత 5 దశాబ్దాలుగా ఎప్పుడూ చూడని విధంగా మార్చి మొదటి వారంలోనే ఉష్ణోగ్రతలు 35 డిగ్రీలు దాటేశాయి.

రాబోయే రోజుల్లో దేశంలో భానుడి ఉగ్రరూపం మరింతగా ఉండనున్నట్లు వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరి ఇంతటి ఎండలకు కారణం ఏమిటి? ప్రకృతికి మనిషి చేస్తున్న విధ్వంసం వల్లే ఇలా జరుగుతోందా? ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థితిలో ఉండేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే మేలు? దీనిపై నిపుణులు ఏం అంటున్నారు?

మునుపెన్నడూ చూడని వాతావరణ మార్పులు - మార్చిలోనే 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత (మార్చి నెలలో పలు చోట్ల పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు)

ప్రకృతి విధ్వంసం ఇది ప్రజాజీవనానికి పెను ప్రమాదం. కానీ, అవేవి పట్టించుకోకుండా మన పని మనం కానిచ్చేస్తున్నాం. ఫలితంగా అధిక స్థాయిలో నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు జనజీవనాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. మార్చి నెలలోనే భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలకు చేరువయ్యాయి. శనివారం అనంతపురం, కర్నూలు జిల్లాల్లో 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, ఆదిలాబాద్‌, కడప జిల్లాల్లో 38 డిగ్రీల ఎండ నమోదైంది.

సాధారణంగా ఏప్రిల్‌లో ఇలాంటి ఎండలు నమోదవుతాయి. కానీ ఈసారి మాత్రం మార్చి మొదటి వారంలోనే ఆ స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. దేశ రాజధాని దిల్లీ సాధారణంగా చలి వాతావరణానికి పెట్టింది పేరు. అలాంటి చోట్ల కూడా మార్చి మొదటి వారంలోనే రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. గత 5 దశాబ్దాలుగా ఎప్పుడూ చూడని విధంగా మార్చి మొదటి వారంలోనే ఉష్ణోగ్రతలు 35 డిగ్రీలు దాటేశాయి. ఇలాంటి సందర్భం చాలా అరుదు అని వాతావరణ నిపుణులు అంటున్నారు. సాధారణం కంటే ఇవి 7 డిగ్రీలు ఎక్కువ అని పేర్కొన్నారు. చలి వాతావరణం నుంచి నేరుగా అతి వేడి వాతారణంలోకి దిల్లీ చేరుకుందని, వసంత రుతువు మాయమైందని అన్నారు.

చలికాలం క్రమంగా ఎండాకాలంగా మారుతుంది : ఎండలు ఏయేటికి ఆ యేడు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. 2023 సంవత్సరం అయితే లక్ష ఏళ్లలోనే అత్యధిక వేడి సంవత్సరంగా నమోదైంది. ఇదిలా ఉండగానే ఉత్తర భారతంపై అమెరికా శాస్త్రవేత్తల చేసిన అధ్యయనం గతంలో విస్తుగొలిపే వాస్తవాలు వెల్లడించింది. ఉత్తర భారతంలో 1970 నుంచి శీతాకాలం క్రమంగా ఎండాకాలంగా మారిపోతోందని అమెరికన్‌ శాస్త్రజ్ఞుల బృందం క్లైమేట్‌ సెంట్రల్‌ హెచ్చరించింది. ఈ బృందం 1970 నుంచి డిసెంబరు-ఫిబ్రవరి కాలంలో ఉత్తరభారత్‌లో ఉష్ణోగ్రతల తీరుతెన్నులను విశ్లేషించింది. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో జనవరి నెలలో ఉష్ణోగ్రత కాస్త ఎక్కువ చల్లబడటం కానీ, కాస్త ఎక్కువ వెచ్చబడటం కానీ జరుగుతున్నా ఫిబ్రవరిలో మాత్రం సగటుకు మించి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతోందని తేల్చింది. ఈ లెక్కన ఏటా మార్చిలో కనపడాల్సిన ఉష్ణోగ్రతలు ఫిబ్రవరిలోనే నమోదవుతున్నాయి. ఫలితంగా చలికాలమే ఎండకాలంగా మారుతోన్న పరిస్థితి తలెత్తింది.

పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు అనావృష్టికి కారణం : 1970నుంచి అనేక కారణాలతో క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తున్న ఉష్ణోగ్రతలు కాలాన్నే ముందుకు తీసుకొస్తున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు కాలానికి అనుగుణంగా సాధారణంగా కంటే కాస్త ఎక్కువ ఉంటే ఫర్వాలేదు. అలా కాకుంటే అది చూపించే ప్రతికూల ప్రభావం అంతా ఇంతా కాదు. ప్రధానంగా ఇది దీర్ఘకాల అనావృష్టికి కారణం అవుతుంది. ప్రస్తుతం భూమి ఉష్ణోగ్రత పారిశ్రామిక విప్లవం ముందు కంటే 1.2డిగ్రీల సెల్సియస్‌ పెరిగింది. ఇంత పెరుగుదలకే ప్రపంచంలో ప్రకృతి పరంగా అనేక విపరిణామాలు సంభవిస్తున్నాయి. ధ్రువాలు, మంచు పర్వతాలు కరగడం, తత్ఫలితంగా సముద్ర మట్టాలు పెరగడం, ఎడారుల విస్తరణ వంటివి సంభవిస్తున్నాయి. భీకరమైన ఎండలు, దంచికొట్టే వానలు, తుపాన్లు, అకస్మాత్తుగా కుండపోత వర్షం విరుచుకుపడడం వంటివి జరుగుతున్నాయి. యావత్‌ వాతావరణంలో అనూహ్య పరిణామాలు సంభవిస్తున్నాయి.

పెరుగుతున్న కాలుష్యమే కారణమా? : ఉత్తర భారతంలో 1970 నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుకుంటూ వస్తున్నాయని అమెరికా అధ్యయనం తెలిపింది. E.C.M.R.F వెల్లడించిన సమాచారం యావత్‌ ప్రపంచానికి ప్రమాద ఘంటికలు మోగించింది. వాతావరణ మార్పులతో ఇటీవల కాలంలో అనేక దేశాలు ప్రకృతి పరంగా తీవ్ర పరిణామాలను చవిచూస్తున్నాయి. కరవులు, తుపాన్లు, అకాలవర్షాలు, వడగండ్ల వానలు, వేసవిలో భరించలేని ఎండ, శీతాకాలంలో మంచు తుపాన్లు, వణికించే చలిగాలులు వంటివి ఇటీవల అనేకం సంభవించాయి. ఈ అనూహ్య పరిణామాలకు ప్రధాన కారణం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతున్న కాలుష్యం, తరిగిపోతున్న వృక్ష సంపద. అడ్డూ అదుపూ లేకుండా విడుదలవుతున్న పారిశ్రామిక, వాహనాల పొగ కారణంగా భూతాపం పెరిగిపోతోంది. ఫలితంగా మునుపెన్నడూ చూడని వాతావరణ మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతులేని కాలుష్యాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్న ప్రకృతి సమతౌల్యాన్ని కోల్పోతోంది. ఫలితంగా విపత్తుల రూపంలో విరుచుకపడుతోంది.

ఆకలి బాధకు గురయ్యే ప్రమాదం : ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం భూమి వేడెక్కడంతో అనేక జీవజాతుల మనుగడ కూడా ప్రమాదంలో పడుతుంది. ఎండ తాకిడితో సముద్రాలు వేడెక్కడం వల్ల మత్స్య సంపద తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరో 18.3 కోట్ల మంది ఆకలి బాధకు గురయ్యే ప్రమాదం ఏర్పడింది. భూతాపం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో సరస్సులు, నదులు అంతరించిపోయి కోట్లాది మంది ఉపాధికి కూడా ముప్పు ఏర్పడనుంది. ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం వల్ల వడదెబ్బ, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, హృద్రోగాలు, మానసిక సమస్యలు అధికం అవుతాయి. వాతావరణ మార్పుల వల్ల 2030-2050 మధ్య అదనంగా ఏటా 2లక్షల 50వేల మరణాలు సంభవిస్తాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఇప్పటికే అంచనా వేసింది. ప్రధానంగా ఈ మరణాలు, వృద్ధులు, చిన్నారుల్లో ఎక్కువగా ఉండనున్నాయి. ఆహార కొరత వల్ల 2050 నాటికి ఏటా 5 లక్షల మంది వయోజనులకు మరణం ముప్పు పొంచి ఉంది.

కర్బన ఉద్గారాల విజృంభన : ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతోన్న ఉష్ణోగ్రతలతో 2015 పారిస్‌ వాతావరణ ఒప్పందం మరోసారి తెరమీదకు వస్తోంది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం భూ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలను రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్‌ లోపే కట్టడి చేయాలని ప్రపంచ దేశాలు నిర్ణయించాయి. కానీ పరిస్థితులు మాత్రం ఏమాత్రం మారలేదు. ప్రస్తుతం ఉన్న స్థితిగతులు ఇలాగే కొనసాగితే ఈ శతాబ్దం చివరి నాటికి భూ ఉష్ణోగ్రత 2.7డిగ్రీల సెల్సియస్‌ పెరుగుతుందని అంచనా. ఈ పెరుగుదలను 1.5 డిగ్రీలకు పరిమితం చేయాలంటే కర్బన ఉద్గారాలు 2030 నాటికి సగం తగ్గాలి. 2050 నాటికి తటస్థత స్థాయికి చేరుకోవాలి. పారిశ్రామిక విప్లవ కాలం నుంచి బొగ్గు, చమురు, సహజ వాయువు వంటి శిలాజ ఇంధనాల వెలికితీత, వినియోగం ఎక్కువై కర్బన ఉద్గారాలు విజృంభిస్తున్నాయి. 2019లో భూ వాతావరణంలోకి బొగ్గు పులుసు వాయువు 48శాతం, మీథేన్‌ 160 శాతం పెరిగాయి. ఫలితంగా భూతాపం కూడా పెరిగిపోయింది.

వాతావరణ మార్పుల ప్రభావంతో గత ఏడాది యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌లో అనూహ్య పరిస్థితులు తలెత్తాయి. ఏడారి ప్రాంతమైనా వానలు దంచికొట్టాయి. దుబాయ్‌, అబుదాబి సహా అనేక నగరాల్లో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచే పని చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. వాతావరణ మార్పుల ప్రభావానికి ఇది చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే.

ఆకలి కేకలు పెరగకూడదంటే ఇవి చేయాల్సిందే : పర్యావరణ వినాశనంతో పెరుగుతోన్న ఉష్ణోగ్రతలను కట్టడి చేయడం ప్రపంచ దేశాలతో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బాధ్యత. ప్రకృతి విపత్తులు తప్పించుకోవాలన్నా, వ్యవసాయం దెబ్బతిని ఆకలి కేకలు పెరగకూడదు అన్నా ఇప్పుడే మేలు కోవాలి. కాలుష్యాన్ని తగ్గించి భూ తాపాన్ని నివారించాలి. వృక్షసంపదను కాపాడాలి. అభివృద్ధి దృష్ట్యా పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు, వాహనాలు అవసరమే ఐనా వీటి ఇంధనాలకు ప్రత్యామ్నాయాలను వాడాలి. సౌర, పవన విద్యుత్‌ ఉత్పత్తిని పెంచాలి. వాహనాలతో పాటు నౌకలు, విమానాల్లోనూ పునరుత్పాదక ఇంధనాన్ని వినియోగం పెరగాలి.

వాతావరణంలో మీథేన్‌ను తగ్గించడానికి ప్రపంచ దేశాలు 2021లో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని వేగంగా అమలు చేయాలి. ఇవన్నీ సక్రమంగా పాటిస్తేనే వాతావరణ మార్పులను అధిగమించి భూతాపాన్ని కట్టడి చేయగలం. రాబోయే తరానికి తరానికి సురక్షితమైన భూ వాతావరణాన్ని అందించగలం. లేకుంటే దంచికొట్టే ఎండలు, అకాల వర్షాలు, తీవ్రమైన చలి, తుపాన్లు సాధారణం అయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అదే జరిగితే పంటలు దెబ్బతిని ఆహార భద్రత కూడా ప్రమాదంలో పడుతుంది. అంతిమంగా మనుషులతో పాటు సమస్త జీవరాశి మనుగడ ప్రమాదంలో పడుతుంది.

వసంతం మాయం - మార్చిలోనే మండుతున్న ఎండలు - ముంచుకొస్తున్న 'హీట్ స్ట్రెస్'

మార్చిలోనే ఎండలు షురూ- ఈ సారి ఖరీఫ్​లో కష్టాలు తప్పవు: స్కైమెట్‌

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

