పిల్లల ఆహారంలో అధికంగా చక్కెర శాతం - చిన్నారుల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం
పసిపిల్లల ఆరోగ్యంపై దుష్ప్రభావం చూపిస్తున్న చక్కెర - ఆహార ఉత్పత్తులో అధికంగా ఉంటున్న చక్కెర శాతం - చిన్నప్పుడే తీపి పదార్థాలకు అలవాటు పడుతున్న వైనం- పసిపిల్లల ఆహార ఉత్పత్తుల్లో పరిమితంగా ఉండేలా చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 6:53 PM IST
High Sugar Content in Baby Food Products : ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే. మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి. అది కూడా నాణ్యమైన పౌష్టికాహారమైతే మరీ మంచింది. పసిపిల్లల ఆహారం విషయంలో ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలనేది వైద్య నిపుణుల సూచన. ఎందుకంటే. పసితనంలో తినిపించే ఆహారంపైనే వారి ఎదుగుదల, ఆరోగ్యం మొత్తంగా భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే, ఏడాదిలోపు చిన్నారులకు తల్లిపాలతో పాటు పండ్ల గుజ్జు, వివిధ పొడులు వంటి పౌష్టికాహారం తినిపిస్తారు.
ఈ క్రమంలోనే పసి పిల్లల కోసం ఆనేక ఆహార ఉత్పత్తులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ ఉత్పత్తుల విషయంలో పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం కీలక సూచన చేసింది. పసిపిల్లల ఆహార ఉత్పత్తుల్లో చక్కెర శాతాన్ని నియంత్రించాల్సిన ఉందని ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. అందుకోసం తనిఖీలు చేపట్టాలని సూచించింది. మరి, ఈ నిర్ణయం వెనకున్న అసలు కారణాలు ఏంటి.? పసి పిల్లల ఆహార ఉత్పత్తుల్లో ఎంతమేర చక్కెర శాతం ఉండాలి.? లేదంటే ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది? ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆహార భద్రత ప్రమాణాలు తప్పనిసరి: పుట్టినప్పటి నుంచి ఐదారేళ్లు వచ్చేంత వరకు పిల్లలల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు తల్లి దండ్రులు. ముఖ్యంగా ఏడాదిలోపు చిన్నారులను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటారు. ఆహారం విషయంలో అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. వేగంగా ఎదగాలి. చురుగ్గా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ పోషకాలు ఉండే అహార పదార్థాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
పసిపిల్లలకు తినిపించే ఆహార ఉత్పత్తులు మార్కెట్లోకి విరివిగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఐతే, ఏదైనా ఆహారానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తలు తయారు చేసేటప్పుడు ఆహార భద్రత ప్రమాణాలు పాటించడం తప్పనిసరి. పసిపిల్లల ఆహారం విషయంలో మరీ ముఖ్యం. అందుకే, చిన్నపిల్లల ఆహార ఉత్పత్తి విషయంలో పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం ప్రభుత్వాలని పలు సూచనలు చేసింది. అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు కారణం అవుతున్న చక్కెర శాతాన్ని పసిపిల్లల ఆహార ఉత్పత్తుల్లో పరిమితంగా ఉండేలా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాలని సిఫార్సు చేసింది.
ఆహారంలో అధికంగా ఉంటున్న చక్కెర శాతం: మధుమేహం, గుండె జబ్బులు, కిడ్నీ సమస్యలు. ఈ మధ్యకాలంలో అనేక మంది ఈ సమస్యల బారిన పడుతున్న పరిస్థితి. అందుకు తీసుకునే ఆహారంలో చక్కెర శాతం అధికంగా ఉండటమూ ఓ కారణం అనేది అందరికీ తెలిసిన వాస్తవం. మరి, అలాంటి చక్కెర శాతం పసిపిల్లలు తినే ఆహారంలో ఎక్కువైతే మొదటికే మోసం. అంటే. చిన్నారులుగా ఉన్నప్పుడే ఆరోగ్యం బలహీన పడుతుంది. జీవనశైలి దెబ్బతింటుంది. అనారోగ్య సమస్యలతో పాటు దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే, ప్యాక్ చేసిన వస్తువుల నియంత్రణతో పాటు శిశువులు ఇతరుల ఆహారాల్లో చక్కెర పరిమాణం వంటి అంశాలకు సంబంధించిన నివేదికను జులై 23న పార్లమెంటుకి సమర్పించింది పార్లమెంటు స్థాయి సంఘం. ముందుగా పార్లమెంటు కమిటీ సిఫార్లు చేసిన అంశాలేంటని క్లుప్తంగా చూద్దాం.
విపరీతంగా అతిగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాల: పసిపిల్లల ఆహార ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్న కంపెనీలపై వార్షిక తనిఖీలు పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. శిశువుల ఆహారంలో చక్కెర పరిమితిపై క్రమం తప్పకుండా శాస్త్రీయ సమీక్షలు నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపింది. అలాగే, పసిపిల్లల ఆహార ఉత్పత్తులకు ప్రాధాన్యతతో కూడిన అమలు హోదా కల్పించాలని వివరించింది. తనిఖీల సందర్భంగా ఆహార ఉత్పత్తుల నమూనాల సేకరణలో చక్కెర విషయంలో నిర్దిష్ట కనీస శాతాన్ని నిర్ణయించాలని సూచనలు చేసింది.
పట్టణీకరణ పెరిగిపోవడం, ఈ కామర్స్ సేవలు విరివిగా అందుబాటులోకి రావడంతో ఈ మధ్యకాలంలో ప్యాక్ చేసిన, అతిగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. గ్రామాలు, పట్టణాలు, నగరాలు అనే తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాల్లో ఇవి లభిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వినియోగ దారులు తగిన ఆహార ఎంపికలు చేసుకోడానికి వీలుగా స్పష్టమైన, సులువుగా అర్థమయ్యే సమాచారం. ఆహార ఉత్పత్తులపై సమగ్రంగా అందుబాటులో ఉండాలని కమిటీ చెప్పింది.
మూడు రంగుల్లో సమాచార సూచికలు: పైన చెప్పినట్లుగా ఆహార ఉత్పత్తుల విషయంలో లేబులింగ్ విధానం సరిగ్గా అమలు కావడం లేదనేది క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను చూస్తే అర్థం అవుతుంది. కమిటీ కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. ఇందుకోసం చక్కెర వినియోగానికి సంబంధించి అధిక, మధ్యరకం, తక్కువ స్థాయిలను సూచిస్తూ ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ మూడు రంగుల్లో సమాచార సూచిక ప్యాకెట్లపై తప్పనిసరిగా ఉండాలని తెలిపింది.
ప్యాకెట్ ముందు భాగంలో ఆయా పదార్థాల పోషక విలువల లేబులింగు నిబంధనలను భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ-FSSAI నిర్ణీత కాల పరిమితిలోపు ఖరారు చేసి, నోటిఫై చేయాలని కోరింది. వినియోగదారులు పోషక విలువల సమాచారాన్ని సరళమైన రీతిలో తెలుసుకునేలా లేబుల్ ఉండాలని తెలిపింది. ఐతే, ముసాయిదా నిబంధనలను నోటిఫై చేసి రెండేళ్లు దాటినా అమలుకు నోచుకోకపోవడం అందోళన కలిగించే అంశం.
పసిపిల్లలకు తల్లిపాలే అమృతం: పసిపిల్లల ఆహర ఉత్పత్తుల్లో చక్కెర శాతం పరిమితంగా ఎందుకు ఉండాలి అనే కారణాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. మందుగా పది పదిహేను సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళదాం. అప్పట్లో పసి పిల్లల పుట్టుక నుంచి ఎదిగే వరకు తల్లిపాలే అమృతం. అన్ని పౌష్టికాహారాలు అమ్మ ఇచ్చే పాలలోనే. అప్పుడప్పుడు పండ్లు, ఇతర పదార్థాలు తినిపించేవారు. ఐతే, ప్రస్తుత పరిస్థితులు అందుకు పూర్తి భిన్నం. పట్టణీకరణ పెరిగిపోవడం, మహిళలు కూడా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో రాణించడంతో పసిపిల్లలకు పాలు ఇవ్వడం కష్టంగా మారింది. ఇది అవకాశంగా తీసుకుని కొన్ని కంపెనీలు పసిపిల్లల కోసం పలు ఆహార ఉత్పత్తలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాయి.
ప్రస్తుతం తల్లి పాల కంటే వాటినే ఎక్కువగా తినిపిస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. కొందరైతే నెలల వ్యవధిలోనే తల్లిపాలను మాన్పించి వాటిని తినిపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పసిపిల్లల ఆహార ఉత్పత్తుల మార్కెట్ మరింతగా పెరిగింది. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నా కొన్ని తయారీ సంస్థలు FSSAI ప్రమాణాలు పాటించకుండా పసిపిల్లల ఆహార ఉత్పత్తులు తయారు చేసే విక్రయిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు మూలం: పిల్లలకు తల్లిపాలకు అనుబంధంగా అందించే ఈ ఆహార ఉత్పత్తులపై వివిధ వర్గాల నుంచి ఆందోళనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అందుకు కారణం. ఆయా పదార్థాలల్లో నాణ్యత లోపించడం, చక్కెర శాతం ఎక్కువగా ఉండటమే. ఎందుకంటే, సాధారణంగా పసిపిల్లలు, చిన్నారులు తీపి పదార్థాల రుచిని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఒక్కసారి అలవాటు చేస్తే పదే పదే కావాలి అంటారు. ఎదుగుతున్న కొద్ది ఆహారపు అలవాట్లు తీపి పదార్థాలకు అనుగుణంగానే ఉంటాయి. జీవితాంతం తీపి పదార్థాలు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. ఇది అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు మూలం అని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు. బాల్యంలో చక్కెర అధికంగా ఉండే ఆహారాలు తినడం వల్ల గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
దెబ్బతింటున్న చిగుర్లు, పుచ్చిపోతున్న దంతాలు: పసిపిల్లల ఆహర పదార్థాల్లో చక్కెర శాతం అధికంగా ఉండటం వల్ల ప్రధానంగా దంత సమస్యల బారిన పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. చిన్న వయసులోనే చిగుర్లు దెబ్బతింటాయి. దంతాలు పుచ్చిపోతాయి. దీని వల్ల జీవితాంతం ఆహారం తీసుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. తరచూ తలనొప్పి వస్తుంటుంది. అలాగే, తీపి పదార్థాలకు అలవాటు పడిన చిన్నారులు కూరగాయలు, పప్పు దినుసులు తినేందుకు ఆనాసక్తి చూపిస్తారు. దీంతో శరీరంలో పౌష్టికాహార లోపిస్తుంది. శక్తి సామర్థ్యాలు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ సమస్య అక్కడితోనే ఆగిపోకుండా ఇతర దీర్ఘకాలిక అనర్థాలకు దారితీస్తుందని చెబుతున్నారు.
అందుకే, పసిపిల్లల ఆహార ఉత్పత్తుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా చక్కెర నియంత్రణ ప్రక్రియ జరిగేలా చూడాలని పార్లమెంటు స్థాయి కమిటీ సూచించింది. అందుకు అనుగుణంగా కేంద్రం ప్రభుత్వం పసిపిల్లల ఆహార ఉత్పత్తుల విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించాలి. FSSAI ప్రమాణాలకు అనుగుణంగానే ప్యాకేజింగ్, లేబులింగ్ జరుగుతుందా అనేది ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేయాలి. అందుకోసం రాష్ట్ర సంస్థలకు సమన్వయం చేసుకోవాలి. నాణ్యత విషయంలో రాజీపడటం, చక్కెర శాతం ఎక్కువగా ఉన్న ఉత్పత్తులు తయారు చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. అప్పుడే సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.
పలు వైద్య నివేదికల ప్రకారం: పసిపిల్లల ఆహార ఉత్పత్తుల విషయంలో కొన్నాళ్లుగా ఒక ప్రధాన ఆరోపణ ఉంది. అదేంటంటే అంతర్జాతీయ ఆహార దిగ్గజం నెస్లే, భారతదేశంతో సహా అల్ప, మధ్య-ఆదాయ దేశాలలో పొడి శిశు ఆహారంలో చక్కెరను కలుపుతోంది. కానీ, సంపన్న దేశాలలో కలపడం లేదని స్విస్ పరిశోధనా సంస్థ పబ్లిక్ ఐ, ఇంటర్నేషనల్ బేబీ ఫుడ్ యాక్షన్ నెట్వర్క్-IBFAN సంయుక్తంగా జరిపిన దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
ఈ విషయంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానంగా దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. చక్కెర శాతం ఉండే పసిపిల్లల ఆహార ఉత్పత్తుల తయారీని తగ్గేంచేలా ప్రత్యేక విధానాన్ని రూపొందించాలి. ఐతే, ఇక్కడ పసిపిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా కొన్ని విషయాలు గుర్తించుకోవాలి. చక్కెరలు ఉన్న ఆహార పదార్థాలకు పిల్లలను దూరంగా ఉంచాలి. వాటికి బదులుగా నీళ్లు లేదా సాదా పాలు తాగించాలి. అరటిపండ్లు, పండిన పీచ్ పండ్లు తినిపించాలి.
పలు వైద్య నివేదికల ప్రకారం పిల్లలు రెండేళ్లలోపు తిన్న ఆహార పదార్థాలనే ఎక్కువగా తినేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు. కాబట్టి. తీపి పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచాలి. ఇక్కడ అందరం గమనించాల్సి ముఖ్య విషయం ఏంటంటే పసిపిల్లలకు ఆందించే అహార పదార్థాలు తల్లిపాలతో సమానంగా ఉండాలనేది వైద్య నిపుణులు చెబుతున్న ప్రధాన అంశం. అంటే అవి కూడా అంతే శ్రేష్టంగా ఉండనేదిని దాని అర్థం. అలా ఉండేలా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలి.
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