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వానాకాలంలోనూ ఇవేం ఎండలు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ అల్లాడిస్తున్న ఎండలు

దేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన ఎండలు-1951 సెప్టెంబర్‌ 16న 33.3డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతుంది. ఆ తర్వాత ఈనెల 6న 32.2 డిగ్రీలు నమోదైంది. రాత్రి ఉక్కపోతతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఎల్‌నినో ప్రభావమే దానికి కారణం.

Heavy Heat Waves In State
వానాకాలంలోనూ ఇవేం ఎండలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 12:15 PM IST

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Heavy Heat Waves In Telugu State : మరో 20రోజుల్లో వర్షాకాలం ముగియనుంది. అయినా ఒకటీ రెండు సార్లు కురవడం తప్ప వానల జాడే లేదు. పైగా వేసవిని తలపిస్తూ ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం, రాత్రి తేడా లేకుండా ఒకటే ఉక్కపోత. బెంగళూరులో అయితే సెప్టెంబర్‌ ఉష్ణోగ్రతలు 75ఏళ్ల రికార్డుకు చేరువయ్యాయి. ఇదీ దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం వాతావరణ పరిస్థితి. ఎల్‌నినో ప్రభావం ఈసారి తీవ్రంగానే ఉంటుందన్న శాస్త్రవేత్తల హెచ్చరికలు నిజమై ప్రకృతిలో అనూహ్య మార్పులు కొనసాగుతున్నాయి. మరి వాతావరణం ఇలాగే కొనసాగితే పరిస్థితి ఏమిటి. దెబ్బతిన్న వ్యవసాయం, కొనసాగుతున్న నీటి కొరతకు ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి. అసలు పరిస్థితులు కుదుటపడతాయా.

అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ అధిక వేడి : మనిషి మనుగడను నిర్ణయించేది ప్రకృతి. అది బాగుంటేనే మనుషులూ బాగా ఉంటారు. కాని గత కొంత కాలంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రకృతిలో అనూహ్య మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. కాలాలు సహజత్వం కోల్పోతున్నాయి. తుపాన్లు, కరవులు, అధిక ఎండలు, అధిక చలి, క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌లు సాధారణ విషయంగా మారిపోయాయి. భారత్‌ కూడా అందుకు అతీతం కాదు అన్నట్లు ఉంది ప్రస్తుతం పరిస్థితి. వర్షాకాలం ప్రారంభమై 3నెలలు దాటినా వానలు అంతంతమాత్రంగానే కురుస్తున్నాయి. ఉత్తర భారతంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు మినహా దేశంలో ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా గట్టి వర్షమే కురవలేదు. పైగా అనేక ప్రాంతాల్లో వేసవిని తలపిస్తూ ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ప్రజలు ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్నారు. మే మాసం చివరి నాటికి ముగియాల్సిన వేసవికాలం ఇంకా అలాగే కొనసాగుతుందా అన్నట్లు ఎండలు చుర్రుమనిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలనే తీసుకుంటే సాధారణంగా సెప్టెంబర్‌లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31డిగ్రీల నుంచి 34డిగ్రీల మధ్య ఉంటాయి. కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో 39డిగ్రీల వరకు నమోదవుతూ ఉండడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.

వానాకాలంలోనూ ఇవేం ఎండలు (ETV Bharat)

దేశంలో ప్రస్తుతం ఎండలు ఎంతలా మండిపోతున్నాయో అని చెప్పడానికి కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు ఉదాహరణ. ఇక్కడ సెప్టెంబర్‌ ఉష్ణోగ్రతలు దశాబ్దాల నాటి రికార్డులకు చేరువవుతున్నాయి. బెంగళూరులో సెప్టెంబర్‌ 6న 32.2డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదుకాగా, ఆ మరుసటి రోజు 31.9డిగ్రీలు నమోదైంది. బెంగళూరులో సెప్టెంబర్‌లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత 1951లో నమోదైంది. ఆ నెల సెప్టెంబర్‌ 16న 33.3డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అంటే 75ఏళ్ల రికార్డుకు చేరువైనట్లు లెక్క. రాబోయే కొన్ని రోజులు కూడా బెంగళూరులో ఇదే తరహా వేడి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఒక్క బెంగళూరు అనే కాదు కర్ణాటక అనేక ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

వర్షాకాలంలోనూ వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు : సెప్టెంబర్‌లో నమోదవుతున్న అసాధారణ ఉష్ణోగ్రతలకు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా అతీతం కాదు. మంగళవారం హైదరాబాద్‌లో 36 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. సాధారణంగా హైదరాబాద్‌లో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు అత్యధికంగా 43-44డిగ్రీల వరకు నమోదవుతుంటాయి. కాని మంగళవారం నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు వేసవికి కాస్త చేరువయ్యాయి. రోడ్ల మీద నడుస్తున్న ప్రజలు ఎండ వేడికి అల్లాడితే, ఇళ్లలో ఉన్నవారు తీవ్ర ఉక్కపోతకు గురయ్యారు. ఉదయం ఎండల ప్రభావం హైదరాబాద్‌లో మంగళవారం రాత్రి కూడా కనిపించింది. వేడి పరిస్థితుల వల్ల రాత్రి కూడా ఉక్కపోత అల్లాడించింది. సెప్టెంబర్‌ నెల ప్రారంభమైనపుడు హైదరాబాద్‌లో మొదట్లో వాతావరణం కాస్త మేఘావృతమై ఉండేది. కాని గత రెండు మూడు రోజుల్లోనే ఉష్ణోగ్రతలు అనూహ్యంగా పెరిగాయి.

హైదరాబాద్‌ ఒక్కటే కాదు తెలంగాణలోని పలు ఇతర జిల్లాల్లోనూ సెప్టెంబర్‌ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు అనూహ్యంగా పెరిగాయి. ఖమ్మం జిల్లాలో వేసవిని గుర్తు చేస్తూ 40డిగ్రీలకు చేరువయ్యాయి. ఖమ్మం రూరల్‌ మండలం పల్లెగూడెం గ్రామంలో మంగళవారం నమోదైన ఉష్ణోగ్రత 39.4డిగ్రీలు. ఖమ్మం జిల్లాలో 42 ఆటోమెటిక్‌ వెదర్‌ స్టేషన్లు ఉండగా 27 కేంద్రాల్లో మంగళవారం ఉదయం ఎనిమిదిన్నర గంటల నుంచి సాయంత్రం 4గంటల మధ్య 36డిగ్రీల పైచిలుకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. గత నాలుగు రోజులుగా ఖమ్మం జిల్లాలో ఉదయం 9గంటల నుంచే సూర్యుడు నిప్పులు చెరుగుతున్నాడు. తెలంగాణలోని పలు ఇతర జిల్లాల్లోనూ ఎండల పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది.

"ఎల్ నినో ప్రభావం వల్ల రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు రుతుపవనాల కాలం అయినప్పటికీ, ఈ ఏడాది వర్షపాతం ఆశించిన స్థాయిలో నమోదు కాలేదు. దీనివల్ల పంటలకు తగినంత నీరు లభించక భారీ నష్టాలు వాటిల్లాయి. వచ్చే వారం వర్షాలు కురుస్తాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నప్పటికీ అవి పంటలకు సరిపోయేంతగా ఉండే అవకాశం లేదు"_డాక్టర్ దండ రాజిరెడ్డి, ఉపకులపతి, శ్రీకొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం

అధికవేడితో సతమతమోతున్న రాష్ట్ర ప్రజలు : ఎక్కువగా తీర ప్రాంతం ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు జిల్లాల్లోనూ భానుడి భగభగలు కొనసాగుతున్నాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 37డిగ్రీలకు చేరువవుతున్నాయి. అనకాపల్లిలో సెప్టెంబర్‌ 7న అత్యధికంగా 37.7డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. నిత్యం రద్దీగా ఉండే పట్టణ రహదారులు మధ్యాహ్నం 12గంటల నుంచి 3గంటల వరకు నిర్మానుష్యంగా మారుతున్నాయి. ఎండవేడి తగ్గకపోవడంతో చిన్నారులు, వృద్ధులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సెప్టెంబర్‌లో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ చూడలేదని స్థానికులు అంటున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉక్కపోతలు అల్లాడిస్తుండగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ కోతలు అధికం అయ్యాయి. ఉక్కపోత, దోమల బెడదతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నవి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో సెప్టెంబర్‌లో ఎండల పరిస్థితి దాదాపు ఇలాగే ఉంది.


సెప్టెంబర్‌లో ఈ స్థాయి ఎండలకు కారణం దేశమంతా ఆవరించిన ఎల్‌నినో ప్రభావమే. దేశంలో దీని ప్రభావం వల్ల ఈ వానాకాలంలో తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉంటాయని కొన్ని నెలల క్రితమే శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి వరకు ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పారు. కాని వారి అంచనాలను మించి అనూహ్య వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. సెప్టెంబర్‌లో వర్షాలు ఉండవని చెప్పినా తీవ్రమైన ఎండలు ఉంటాయని ఎవరూ అంచనా వేయలేదు. సెప్టెంబర్‌లో రాబోయే కొన్ని వారాల వరకు కూడా ఇదే పరిస్థితులు ఉంటాయని తాజాగా వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాబోయే రెండు మూడు రోజుల్లో పరిస్థితులు మెరుగుపడి కాస్త వానలు కురిసినా ఆ తర్వాత వారాల్లో వర్షాలు కురవడానికి అంతగా అవకాశం లేదని అంటున్నారు. వారి అంచనాలే నిజమైతే అది ఒకింత ఆందోళన కల్గించే అంశమే.

ఇంకా తగ్గని ఎల్​నీనో ప్రభావం : ఎల్‌నినోతో తీవ్రమైన ఎండలే కాదు దేశంలో ఇంకా అనేక ప్రతికూలతలు కనిపిస్తున్నాయి. వర్షాలు లేక వ్యవసాయం కుంటుపడింది. వ్యయప్రయాసలకు ఓర్చి పండించిన పంటలు వర్షాభావ పరిస్థితులతో ఎండిపోతున్నాయి. వర్షాలు లేక చెరువులు, కుంటలు, రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలు అడుగంటిపోతున్నాయి. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయానికి కాదు కదా.తాగునీటికే తీవ్రమైన కొరత ఏర్పడింది. ఎల్‌నినో ప్రభావం వచ్చే ఫిబ్రవరి వరకు ఉండనున్న నేపథ్యంలో పరిస్థితులు మరింత దుర్భరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. నిజంగా ఇవే పరిస్థితులు సెప్టెంబర్‌ వరకు కొనసాగి వర్షాలు లేకుంటే మాత్రం వ్యవసాయ దిగుబడులు తగ్గి దేశంలో ఆహార భద్రతపై ప్రభావం పడుతుంది. రైతుల ఆదాయం కూడా తగ్గిపోతుంది. అది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది. నీటి సంక్షోభం కూడా ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. కాలాలు మారుతూ తీవ్రమైన ఎండలు విరుచుకుపడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజల ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.


ఎల్‌నినో చూపిస్తున్న దుష్పరిణామాలకు ప్రత్యామ్నాయం లేదా అంటే కొంత వరకు ఉంది. ప్రకృతి మార్పులు మనుషుల చేతిలో ఉండవు. ఆ మార్పులకు అనుగుణంగా మనిషి కూడా మారిపోవడమే ప్రత్యామ్నాయం. అందుబాటులో ఉన్న నీరు, ఆహార వనరులను పొదుపుగా వినియోగించుకోవాలి. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితులు మరింత దుర్భరంగా ఉన్నాయని చెబుతున్నందున భవిష్యత్తుకు అనుగుణంగా ఇప్పటి నుంచే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎల్‌నినో ప్రభావాన్ని అధిగమించడానికి ఇంతకు మించిన ప్రత్యామ్నాయాలు లేవు. అయితే మనుషులు తప్పకుండా చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది. ఎల్‌నినో లాంటి వాటికి కారణం అవుతున్న ప్రకృతి విధ్వంసాన్ని ఆపాలి. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఇప్పటికైనా పూనుకోవాలి. లేకుంటే ఎల్‌నినో లాంటి పరిస్థితులను మరిన్ని ఎదుర్కోవడానికి మానవాళి సిద్ధంగా ఉండాల్సిందే.

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