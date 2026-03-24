ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటే టైప్-2 డయాబెటిస్ గ్యారెంటీ! - ఐసీఎమ్ఆర్ రిపోర్ట్లో తెలంగాణకు వార్నింగ్
లెక్కలతో సహా వివరించిన ఐసీఎమ్ఆర్ రిపోర్ట్ - ఫాస్ట్ ఫుడ్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అతిగా తినడమే కారణం - రుచి కోసం చూస్తే ఆరోగ్యానికి ముప్పు తప్పదని హెచ్చరిక
Published : March 24, 2026 at 3:21 PM IST
Fast Food Consumption Rising Diabetes Cases : ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా అని పాడుకుంటూ హాయిగా బొజ్జ నిండా తినేస్తుంటారు కొందరు. నిజమే. జీవితం అన్నాక ఆ మాత్రం ఆస్వాదించకపోతే ఎలా. కానీ ఎంత మూల్యానికి? అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా. సరదాగా బయటకు వెళ్తే చాలు. రకరకాల ఫుడ్ స్టాల్స్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఎంత వద్దనుకున్నా మనసు లాగేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఒక్కసారికే కదా అని వెళ్లి తినేస్తారు. అదే క్రమంగా అలవాటుగా మారుతుంది. చివరకు అదే ఆరోగ్యానికి ఎసరు పెడుతుంది. ఎప్పుడో అప్పుడు రుచి చూడడం వేరు. అదే పనిగా తినడం వేరు. రోజూ రుచికరమైన ఆహారమే తినాలనే ఆరాటంలో ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటున్నారు చాలా మంది. ముఖ్యంగా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ తింటున్న వారిని డయాబెటిస్ వెంటాడుతోంది. ఈ విషయంలో దక్షిణాదిలోనే తెలంగాణ రిస్క్ జోన్లో ఉందని ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వెల్లడించింది. అంటే ఆ స్థాయిలో పెరుగుతున్నారు మధుమేహ బాధితులు.
ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అతిగా తినడమే కారణం : ఫాస్ట్ ఫుడ్ అట్రిబ్యూటెడ్ డయాబెటిస్ ఇండెక్స్ స్టడీ - ఫెడీస్ పేరిట ఈ రీసెర్చ్ పబ్లిష్ అయింది. మయో క్లినిక్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అలబామా సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఈ అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దక్షిణాది రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, తమిళనాడు, కేరళలో ఆహారపు అలవాట్లలో ఊహించని మార్పులు వచ్చినట్టు తేలింది. పోషకాహారానికి బదులు ఎక్కువగా ఫాస్ట్ ఫుడ్, అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్కే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్టు వెల్లడైంది. అంటే సాధారణ భోజనాలు తినడం తగ్గిపోయి ఇన్స్టంట్ ఫుడ్ తినడం పెరిగిందన్నది ఈ రీసెర్చ్లోని సారాంశం.
తెలంగాణ సహా తమిళనాడు, కేరళలో పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఫాస్ట్ ఫుడ్ కోసం భారీగానే ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఈ అలవాటు కారణంగానే వీరందరిలో టైప్-2 డయాబెటిస్ పెరుగుతోందని వివరించింది ఈ అధ్యయనం. మరో ఆందోళనకర విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ ఈ విషయంలో హైరిస్క్లో ఉండడం. పైగా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తినడం వల్లే పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజల ఆరోగ్యం దెబ్బ తింటోందనీ చెబుతోంది ఐసీఎంఆర్ రీసెర్చ్.
ఐసీఎంఆర్ రీసెర్చ్ ఏం చెబుతుదంటే? : లెక్కల ఆధారంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణలోని పట్టణ ప్రాంతాల్లో పురుషుల్లో కేవలం ఫాస్ట్ ఫుడ్ కారణంగానే 3.8% మేర డయాబెటిస్ నమోదవుతోంది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే భారత్లో ప్రథమ శ్రేణి నగరాల్లో ఫాస్ట్ ఫుడ్ కోసం ఖర్చు చేస్తున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ముందంజలో ఉంది. ఇక్కడి ప్రజలు నెలకు దాదాపు 28-34% మేర బడ్జెట్ను ఇందుకోసమే వినియోగిస్తున్నారని ఐసీఎంఆర్ రీసెర్చ్ చెబుతోంది. తరవాత కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు ఈ వరుసలో ఉన్నాయి. ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో తక్కువలో తక్కువ నెలకు 1000 రూపాయల నుంచి 1,450 రూపాయల వరకూ ప్యాకేజ్డ్ స్నాక్స్, రెడీ టు ఈట్ మీల్స్ కోసం ఖర్చు చేస్తున్నారట.
మరోలా చెప్పాలంటే ఆహారం కోసం 3 రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారని అనుకుంటే అందులో ఓ రూపాయి మేర ఫాస్ట్ ఫుడ్కే ఖర్చు పెడుతున్నారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో పురుషులతో పాటు మహిళలకూ డయాబెటిస్ సమస్య ఎదురవుతోంది. ఎవరైతే ఎక్కువగా ఫాస్ట్ ఫుడ్ కోసం ఖర్చు పెడుతున్నారో వారిలోనే డయాబెటిస్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటోంది. అదే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మాత్రం సమస్య లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ మొత్తంలో ఫుడ్ స్టాల్స్ ఉండవు. డయాబెటిస్ అనేది ఆహారపు అలవాట్లపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పడానికి ఇదో ఉదాహరణ.
''జంక్ఫుడ్ తినడం వల్ల అనర్థాలు ఏంటంటే వాటిలో పోషకాలు ఉండవు. సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్లు మనం తినే సాధారణ కార్బొహైడ్రెటెట్లో చాలా సింపుల్గా రిఫైన్డ్ షూగర్స్ ఉంటాయి. దీనిలో ఫైబర్ కూడా ఉండదు. ఈ ఆహారం తిసుకున్న తర్వాత చాలా తక్కువ సమయంలోనే రక్తంలోకి వెళ్తుంది. అందులో ఫైబర్ ఉంటే అబ్జర్వేషన్ లేటుగా అవుతుంది.శరీరానికి ఎక్కువగా జీర్ణించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు'' - కిరణ్ మాదాల, వైద్య నిపుణులు
మహిళల్లో ఒబెసిటీ రేట్ అధికం : ఆహారపు అలవాట్లతో పాటు ఊబకాయం కూడా డయాబెటిస్ రావడానికి మరో కారణంగా ఉంటోంది. ఇక్కడ మరో విషయం ఏంటంటే ఊబకాయానికి కారణం ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్ అతిగా తినడం. అంటే ఇవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడిన విషయాలు. ఐసీఎంఆర్ రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ ప్రకారం దక్షిణాదిలో తెలంగాణతో సహా మహిళల్లో ఒబెసిటీ రేట్ అధికంగా ఉంటోంది. ఇది కూడా డయాబెటిస్ రేట్ ఎక్కువగా నమోదవడానికి కారణమవుతోంది. రానున్న రోజుల్లో ఇది అతి పెద్ద సవాల్గా మారుతుందని హెచ్చరిస్తోంది ఈ అధ్యయనం.
ఈ రిపోర్ట్ మాత్రమే కాదు. గతంలో తెలంగాణ ఆరోగ్య విభాగం విడుదల చేసిన లెక్కల ఆధారంగా చూసినా రాష్ట్రంలో డయాబెటిస్ బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. తెలంగాణ స్టేట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో దాదాపు 39 లక్షల మంది అంటే 13% మంది ఇప్పటికే డయాబెటిస్తో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అంతే కాదు. భారత్లో డయాబెటిస్ బాధితులు ఎక్కువగా ఉన్న నాలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లోనే బాధితుల వాటా అత్యధికంగా ఉంటోంది. అంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లోని జీవనశైలి మెటబాలిజంపై ప్రభావం చూపిస్తోందని స్పష్టమవుతోంది.
ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్కే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్లే : ఈ ఇన్స్టంట్ ఫుడ్స్ కారణంగా ప్రజారోగ్యం ఎంతగా దెబ్బ తింటోందో గతంలోనే లోక్సభ వేదికగా ఓ అధ్యయనం గురించి ప్రస్తావించింది కేంద్రం. ఇక్కడ గుర్తించాల్సిన మరో విషయం ఏంటంటే ఒకప్పుడు డయాబెటిస్ అంటే 40 లేదా 50 ఏళ్లు దాటిన తరవాత వచ్చే జబ్బుగా పరిగణించే వారు. ఇప్పుడా పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. 20, 30 ఏళ్ల వారికీ షుగర్ వస్తోంది. అంతకు ముందు కుటుంబంలో ఎవరికీ డయాబెటిస్ లేకపోయినా సరే ఈ ఇబ్బంది తప్పడం లేదు. పైగా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతోంది. అంటే ఇన్సులిన్ తీసుకున్నప్పటికీ షుగర్ కంట్రోల్ అవలేని పరిస్థితి వస్తోంది. దీనంతటికీ కారణం జీవనశైలిలో మార్పులే అని చాలా కచ్చితంగా చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఎక్కువ సమయం పాటు కూర్చోవడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ప్రాసెస్డ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్ అతిగా తినడం, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు భోజనం చేయడం లాంటి అలవాట్లు గట్టిగానే ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీస్తున్నాయి. ఇక ఒత్తిడి అధికంగా ఉన్నా, స్లీప్ సైకిల్ సరిగ్గా లేకపోయినా డయాబెటిస్ ముప్పు తప్పదు. క్రమంగా బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ నియంత్రణలో లేకుండా పోతాయి.
టైప్-2 డయాబెటిస్ ఉండడానికి కారణం ఇదే? : పట్టణ ప్రాంతాల్లో టైప్-2 డయాబెటిస్ ఎక్కువగా ఉండడానికి మరో కారణం. ఆఫీస్లో ఎక్కువ సమయం పని చేయడం, రోజూ గంటల కొద్దీ ప్రయాణం చేయడం లాంటివి ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. అందుకే డయాబెటిస్ని సైలెంట్ కిల్లర్గా చెబుతుంటారు వైద్యులు. అంటే తెలియకుండానే దాడి చేసి క్రమంగా ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీస్తుంది. ముఖ్యంగా టైప్-2 డయాబెటిస్ అత్యంత ప్రమాదకరం. దీర్ఘకాలం పాటు ఇబ్బంది పెడుతుంది. అంతే కాదు. గుండె జబ్బులకూ ఇది దారి తీస్తుంది. అక్కడితో ఆగకుండా కొన్ని సార్లు కిడ్నీలనూ పాడు చేస్తుంది. మరీ తీవ్రమైనప్పుడు కంటి చూపుపైనా ప్రభావం చూపిస్తుంది. కొందరిలో నరాల సమస్య కూడా వస్తుంది. మరీ కలవరపెట్టే విషయం ఏంటంటే 30 ఏళ్ల వారిలోనూ ఈ లక్షణాలన్నీ కనిపి స్తున్నాయి. అందుకే డయాబెటిస్ అనేది పెద్ద వారికి మాత్రమే వచ్చే జబ్బు అని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు అని హెచ్చరిస్తున్నారు వైద్యులు.
90% మేర టైప్-2 డయాబెటిస్ బాధితులే : తెలంగాణలో మాత్రమే కాదు. దేశమంతా ఇదే సమస్య. టైప్ 2 డయాబెటిస్ విషయంలో డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్గా ఉంది భారత్. కాస్త అటు ఇటుగా 7-10 కోట్ల మంది ఈ జబ్బుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారని కొన్ని అధ్యయనాల అంచనా. చెప్పాలంటే భారత్లోని డయాబెటిస్ కేసులలో 90% మేర టైప్-2 డయాబెటిస్ బాధితులే ఉన్నారు. వీరిలో 45 ఏళ్ల లోపు వారే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉండడంతో పాటు ఒబెసిటీ రేటు అధికంగా ఉంటోంది. అయితే చాలా మంది సరైన వైద్యం చేయించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఇదే తీవ్ర పరిణామాలకు దారి తీస్తోంది. అందుకే ఐసీఎమ్ఆర్ ఇండియన్ డయాబెటిస్ రిస్క్ స్కోర్ ఐడీఆర్ఎస్ వ్యూహం అనుసరించి వీలైనంత వేగంగా ఈ వ్యాధిని గుర్తించడంతో పాటు వైద్యం అందించాలని సూచిస్తోంది.
టైప్-2 డయాబెటిస్ని ఇలా కట్టడి చేయవచ్చు : శారీరక శ్రమ, సమతుల ఆహారం, కంటి నిండా నిద్ర. ఈ మూడు అంశాలపై శ్రద్ధ పెడితేనే టైప్-2 డయాబెటిస్ని చాలా వరకూ కట్టడి చేయవచ్చు అనేది నిపుణులు చెబుతున్న మాట. మధ్య మధ్యలో పరీక్షలు చేయించుకోవడం కూడా ముఖ్యమే. ఇక వ్యక్తిగతంగానే కాకుండా వ్యవస్థ పరంగానూ కొన్ని మార్పులు అవసరం అని సూచిస్తున్నారు. వర్క్ కల్చర్లో సంస్కరణలు చేపట్టడం, ప్రజారోగ్యంపై అవగాహన కల్పించడం లాంటి ప్రాథమిక చర్యలతో కొంత వరకూ మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఒకే వ్యూహం కాకుండా ప్రాంతాల వారీగా స్ట్రాటెజీలు మార్చుకోవడం కీలకం. ఉత్తరాది రాష్ట్రాలతో పోల్చి చూస్తే తెలంగాణలో ఫాస్ట్ ఫుడ్పై పెట్టే ఖర్చు మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటోంది. అందుకే ఈ రాష్ట్రంపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం గట్టిగానే కనిపిస్తోంది.
ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆరుట్ల! - రూపుదిద్దుకుంటున్న యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్లు
ఉద్యోగాలు ఉంటాయన్న గ్యారంటీ లేదు - ఆందోళనలో గల్ఫ్లో భారతీయులు