భానుడి భగభగలు - జాగ్రత్తలు పాటిస్తేనే వడదెబ్బ నుంచి రక్షణ

మేలో ఎండలు కొత్తే కాకున్నా భిన్నంగా పరిస్థితి - వేసని సెగలు మరింత పెరగవచ్చని అంచనాలు - అల్పపీడన ప్రభావంతో కొత్త గరిష్ఠాలకు ఉష్ణోగ్రతలు - 2015 ఎల్‌నినో సమయంలో ఇదే తీవ్ర పరిస్థితులు

Heatwaves in Telugu States
Published : May 22, 2026 at 5:23 PM IST

Heatwaves in Telugu States: వేసవి వచ్చిన ప్రతిసారి బెంబేలెత్తించే సమస్య వడదెబ్బ. వివిధ రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు కారణం కావడంతో పాటు వడదెబ్బ ఏకంగా ప్రాణాలనే తీస్తుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నమోదవుతున్న మృతుల సంఖ్యే ఇందుకు ఉదాహరణ. దేశవ్యాప్తంగా అయితే వడదెబ్బ కారణంగా ప్రతి ఏటా వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా సుమారు 5 లక్షల మంది చనిపోతున్నారు. మరెంతో మంది అనారోగ్యంతో మంచాన పడుతున్నారు. మరి ఇంతటి విపత్తుకు కారణం అవుతున్న వడదెబ్బ నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి? అయితే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే తప్పక తప్పించుకోవచ్చు. మరి ఏమిటా జాగ్రత్తలు. వృద్ధులు, చిన్నారుల విషయంలో ఎలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి.

అజాగ్రత్తో అనేక మరణాలు: 'సైలెంట్‌ కిల్లర్‌' ఇది వడదెబ్బకు ఉన్న మరో పేరు. అవును మరి ఇది మనుషులను నిశ్శబ్దంగానే దెబ్బకొడుతుంది. ఇంటి బయటకు వస్తే చాలు తెలియకుండానే మనుషులపై విరుచుకుపడుతోంది. ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే లోపే ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. ప్రాణాలు కూడా హరిస్తోంది. గత ఏడాది వడదెబ్బ కారణంగా 84 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దీని బారిన పడి చనిపోతున్న వారి సంఖ్య బెంబేలెత్తిస్తోంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ లెక్కల ప్రకారం అన్ని దేశాల్లో కలిపి వడదెబ్బ బారిన పడి ఏటా ప్రాణాలు కోల్పోతున్న సంఖ్య సుమారు 5లక్షలుగా ఉంది. ఈ లెక్కలను చూస్తేనే తెలుస్తోంది సూర్యుడి చండ్రనిప్పుల ప్రభావం ఎలా ఉందో. అయితే ప్రజల అజాగ్రత్తలే అనేక మరణాలకు కారణం అవుతున్నాయి. అందువల్ల వడదెబ్బ బారిన పడకుండా ఉండాలన్నా, ఒక వేళ పడ్డా తొందరగా కోలుకోవాలన్నా కొన్ని జాగ్రత్తలు అవసరం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న అధిక ఉష్ణోగ్రతలు - భానుడి భగభగలకు బెంబేలెత్తిపోతున్న ప్రజలు (ETV Bharat)

ఎండాకాలంలో బయట తిరిగితే అధిక వేడి కారణంగా శరీరంలోని నీరంతా చెమట రూపంలో ఆవిరి అవుతుంది. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే చివరికి ఒంట్లో ఉన్న ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించే వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. అప్పుడు చెమట పట్టడం కూడా ఆగిపోతుంది. చర్మం పొడిబారుతుంది. శరీర ఉష్ణోగ్రత అంతకంతకూ పెరిగిపోయి తీవ్రమైన జ్వరం వస్తుంది. జ్వరం 105 డిగ్రీల ఫారన్‌హీట్‌ను దాటుతుంది. నీరు రక్తం పరిమాణం తగ్గడం వల్ల రక్తపోటు కూడా పడిపోతుంది. దీన్నే వడదెబ్బ, ఎండదెబ్బ అంటారు. కొందరికి ఎండలోకి వెళ్లకపోయినా, ఇంట్లో ఉన్నా వడదెబ్బ తగలవచ్చు. ఇంట్లో పొయ్యి దగ్గర ఎక్కువ సేపు ఉన్నా, ఫ్యాక్టరీల్లో ఫర్నీస్‌ల వద్ద పని చేసినా, ఒకే గదిలో ఎక్కువ మంది గుమిగూడే చోట ఉన్నా వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది.

4 - 6 లీటర్ల నీళ్లు తాగాలి: వడదెబ్బ ఎందుకు ప్రాణాపాయం అంటే దీని బారిన పడినప్పుడు బాధితుల శరీరంలోని అవయవాల పనితీరు మందగిస్తుంది. డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతారు. కాబట్టి వడదెబ్బ తాకిన వెంటనే అత్యవసర చికిత్స చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే అది మెదడు, గుండె, కిడ్నీ, కండరాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. చికిత్స ఆలస్యం అయ్యేకొద్ది సమస్య తీవ్రమై ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అందుకే వడదెబ్బ తాకిన వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లడం మంచిది. దానికంటే ముందు బాధితులను చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచాలి. గాలి ఆడేలా చూడాలి. సహజంగా పెద్దవాళ్లయితే రోజుకు సగటున కనీసం 4 నుంచి 6 లీటర్ల నీళ్లు తాగాలి.

ముఖ్యంగా దాహం వేయకపోయినా నీళ్లు తాగాలనేది వైద్య నిపుణులు సూచన. వదులు దుస్తులు ధరించాలి. ముందు జాగ్రత్తగా తలకు రుమాలు లేదా టోపీ ధరించడం మంచింది. పండ్ల రసాలు, కొబ్బరి బొండాలు వంటివి తీసుకోవాలి. అలాగని శీతల పానీయాల జోలికి వెళ్లొద్దు. ముఖ్యంగా ఎండ బాగా ఉన్న సమయంలో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి వెళ్లకపోవడమే అన్నింటికి మించిన ముందు జాగ్రత్త అనే విషయం గ్రహించాలి.

ఏదైనా పని మీద ఎండలో బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే వడదెబ్బ బారిన పడకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సన్నని వదులుగా లేత రంగులో ఉండే కాటన్‌ వస్త్రాలను ధరించాలి. ద్విచక్ర వాహనాల మీద వెళ్లే వారు తప్పకుండా టవల్‌, లేదా టోపీతో తలను కప్పి ఉంచాలి. నడిచి వెళితే గొడుగు తప్పనిసరి. ప్రయాణించేటప్పుడు మంచి నీరు తీసుకువెళ్లాలి. బయటి చిరుతిళ్లు, ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌, మద్యం, కూల్‌డ్రింక్స్‌కు దూరంగా ఉండాలి. నూనె వినియోగం తగ్గించాలి. ఎండాకాలంలో ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు అవసరం. మసాలాలు, ఉప్పు, కారం ఎక్కువగా తీసుకోవద్దు. చాలా మంది వేసవి పేరుతో బీర్లు తాగుతుంటారు. అయితే ఇది చాలా ప్రమాదకరం.

మద్యం వద్దు: బీర్లలోని ఆల్కహాల్ శరీర సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఆ సమయంలో ఆహారం తీసుకోవాలని అనిపించదు. తద్వారా తొందరగా వడదెబ్బ బారిన పడతారు. అందువల్ల బీర్లే కాదు ఇతర ఏ మద్యం తీసుకున్నా ఎండాకాలంలో ప్రమాదకరమే. ఒక్కోసారి ఇంట్లో ఉన్నా వడదెబ్బ బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఇంటి వాతావరణం చల్లగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణులు, అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్న వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ లెక్కల ప్రకారం వడదెబ్బ కారణంగా మరణిస్తున్న వారిలో 85శాతం మంది 65ఏళ్లకు పైబడిన వారే ఉంటున్నారు. అందువల్ల వీరి విషయంలో మరింత అప్రమత్తత అవసరం.

వడదెబ్బతో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు వివిధ రాష్ట్రాలు పలు రూపాల్లో సాయం చేస్తున్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్టేట్‌ డిజాస్టర్‌ రెస్పాన్స్‌ ఫండ్‌-ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్​ కింద ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం వడదెబ్బ కారణంగా మరణించిన వ్యక్తి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం 4 లక్షల రూపాయల వరకు పరిహారం అందిస్తోంది. ఐతే, ఇందుకు కొన్ని నిబంధనలు పాటించాలి. వ్యక్తి చనిపోయిన 24 గంటల లోపు తప్పనిసరిగా పోస్టుమార్టం చేయాలి. స్థానిక ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేయాలి. మరణించిన రోజున ఆ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంకంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఐఎండీ ధ్రువీకరించాలి. వీటితోపాటు ప్రభుత్వాసుపత్రి ఇచ్చిన పోస్టుమార్టం రిపోర్టు, పోలీస్‌స్టేషన్‌ నుంచి ఎఫ్‌ఐఆర్, ఫైనల్‌ రిపోర్టు, మరణ ధ్రువీకరణపత్రం, ఆధార్ కార్డు వంటి ఆధారాలు చూపించాలి.

హీట్ వేవ్ యాక్షన్ ప్లాన్​: వడగాలుల నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ముందుగానే అప్రమత్తం అయ్యాయి. చేయాల్సిన ఏర్పాట్ల గురించి ముందే అధికారులకు తగు సూచనలు అందించాయి. ఈ మేరకు అధికారులు చలివేంద్రాల ఏర్పాటు, అవసరమైన చోట మజ్జిగ ప్యాకెట్లను అందించడం వంటి చర్యలు తీసుకున్నారు. జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్‌ కూడా వేసవి ప్రారంభానికి ముందే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేసింది. జూన్‌ వరకు ప్రజలు వడదెబ్బ బారిన పడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. అందుకోసం ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని తెలిపింది. అందులో భాగంగానే వేసవి సన్నద్ధపై హీట్ వేవ్ యాక్షన్ ప్లాన్ – 2026ని ఏపీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. అందులో ముందస్తు హెచ్చరికలు, పనివేళలు, వైద్య సౌకర్యాలు, చలివేంద్రాలు, వంటి అనేక విషయాలు ఉన్నాయి.

స్వీయ జాగ్రత్తే మేలు: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 48డిగ్రీలకు చేరడం చూస్తున్నాం. అంతటి ఎండలు అంటే అది నిప్పుల వానతో సమానమే. అలాంటి వేడివాతావరణంలో బయటకు వెళ్లినా, ఇంట్లో ఉన్నా అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం. అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటకు వెళ్లరాదు. వెళ్లినా ఎండబారిన పడకుండా పూర్తి జాగ్రత్తలు అవసరం. ఎండలకు ప్రజలు పిట్టల్లా రాలుతున్న పరిస్థితులను గమనించి ఈ విషయంలో మరింత అప్రమత్తత అవసరం. అందువల్ల వడదెబ్బ నుంచి ప్రాణాపాయం తప్పాలన్నా, అనారోగ్యం దెబ్బతినకూడదు అన్నా స్వీయ జాగ్రత్తే మొదటి చర్య.

