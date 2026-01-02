ETV Bharat / opinion

మీకు 30 ఏళ్లు దాటాయా? - ఈ వైద్య పరీక్షలు తప్పనిసరి అని చెబుతున్న వైద్యులు

మారుతున్న జీవనశైలితో ఆరోగ్య సమస్యలు - ప్రతిరోజూ వ్యాయామం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలంటున్న వైద్యులు - ఎప్పటికప్పుడు సీబీసీ, షుగర్, కాలేయం, కిడ్నీ టెస్టులు వంటివి చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు

Precautions For Good Health in Telugu
Precautions For Good Health in Telugu (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 2:42 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Precautions For Good Health in Telugu : అనారోగ్యకర ఆహారపు అలవాట్లు, పెరుగుతున్న ఒత్తిడి, కమ్మేస్తున్న కాలుష్యం ఇలా అనేక కారణాలతో చిన్న వయసులోనే వ్యాధులు చుట్టుముట్టేస్తున్నాయి. జీవనశైలి రుగ్మతలు పెనుముప్పుగా మారి ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా 30 ఏళ్ల నుంచే ప్రతి ఒక్కరూ క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే, తీసుకునే ఆహారంలో పోషకాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. దాంతోపాటు వ్యాయామం అనేది గుడ్‌హెల్త్‌కి సరైన ఔషధం అని చెబుతున్నారు. మరి, ఏ వయసులో, ఏ వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి? ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే మంచిది? వ్యాయామం చేయడంతో పాటించాల్సిన ప్రమాణాలేంటి?

అలాంటి ఫుడ్స్‌కి దూరంగా ఉండటం మేలు : కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగు పెట్టిన మనం శతాయుష్షు కోసం కొన్ని తీర్మానాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆహారం విషయంలో. ఎందుకంటే తినే ఆహారమే శక్తిగా, యుక్తిగా మారుతుంది. ఆనందంగా ఉంచి ఆయుష్షును పెంచుతుంది. మరి, ఇందుకోసం సరైన ఆహారం తీసుకోవడం తప్పనిసరి. మన శరీరం సజావుగా పని చేయడానికి కావాల్సినవి ప్రొటీన్లు, పిండి పదార్థాలు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వంటివి ఆహారంలో సరిపడా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

మితిమీరిన ఆహారపు అలవాట్లతో అనారోగ్యం - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సేఫ్​ అంటున్న వైద్యులు (ETV)

సగం వరకు ఆకుకూరలు, పండ్లు ఉండాలి. మిగతా పావు భాగంలో బియ్యం, రాగులు, సజ్జల వంటి తృణధాన్యాలతో కూడిన పిండి పదార్థాలు మరోపావు భాగంలో మాంసం, చేపలు, పాలు, పప్పులు, గుడ్ల వంటి ప్రొటీన్‌ పదార్థాలు ఉండేలా ప్లాన్‌ చేసుకోవాలి. ఐతే, మైదా వంటి ప్రాసెస్డ్‌ పిండి పదార్థాలు, చక్కెరతో చేసిన పానీయాలతో కేలరీలు ఎక్కువ అవుతాయి. మితిమీరిన కొవ్వు పదార్థాలు, నూనెలతో కొలెస్ట్రాల్‌ పెరుగుతుంది. దీంతో బరువు పెరుగుతారు. అందుకే అలాంటి ఫుడ్స్‌కి దూరంగా ఉండటం మంచిది.

"మనం తిన్న ఆహారాన్నే పిల్లలు కూడా తినడానికి ఇష్టపడతారు. మనం బయట ఆహారం ఎక్కువగా తింటుంటే వారు అవే కావాలంటారు. మనం తినే ఆహారంలో పళ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ప్రతి మీల్​లో కూరగాయలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. మనం తీసుకునే ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్స్​తో పాటు విటమిన్లు, ప్రోటీన్లు, ఫ్యాట్, ఫైబర్ ఉండేలా చూసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం." - డా.అమూల్య, ఎండోక్రైనాలజిస్ట్

ఏ వయసులో ఏ వైద్య పరీక్ష : సరైన పోషకాహారం తీసుకుంటే ఆరోగ్యం కాపాడుకున్నట్లే అని భావిస్తే పొరపాటే అని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 30 ఏళ్ల నుంచే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం తప్పనిసరి అంటున్నారు. మరి, ఏ వయసులో ఏ టెస్టులు చేయించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  • 30 నుంచి 45 ఏళ్లు కలవారు కంప్లీట్ బ్లడ్‌ కౌంట్‌-సీబీసీ, షుగర్, కాలేయం, కిడ్నీ పనితీరు, థైరాయిడ్, యూరిన్, ఈసీజీ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
  • 46 నుంచి 60 ఏళ్లున్నప్పుడు కూడా వీటన్నింటితో పాటు యూరిన్‌ ఫర్‌ మైక్రో ఆల్బుమిన్‌ టెస్ట్ చేయించుకోవడం మంచింది.
  • 60 ఏళ్లు దాటినప్పుడే అసలైన అనారోగ్య సమస్యలు మొదలు అవుతాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇందాక చెప్పుకున్న వైద్య పరీక్షలతో పాటు విటమిన్‌ డి, బీ12, ఎలక్ట్రోలైట్స్‌ ఎముకల సాంద్రత తెలుసుకునేందుకు బోన్‌ డెన్సిటీ స్కాన్‌ వంటివి చేయించుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఓ యజ్ఞంలా సాగించాలి : ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే సామెత పాతదే అయినా ఆసుపత్రికి వెళ్లిన ప్రతిసారి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలనే విషయం గుర్తు చేస్తుంది. ఐతే, ఇక్కడో విషయం గుర్తించాలి. ఆరోగ్యవంతులైన వారు నడుస్తారు కానీ వ్యాయామం కోసమనో లెక్క కోసమనో కాదు. తింటారు కానీ డైట్‌ ప్లాన్‌ కోసం కాదు. సమయం పాటిస్తారు కానీ హెల్త్‌ టిప్స్‌లో చెప్పారని కాదు. అదేలాగో తెలుసుకోవాలంటే బుద్ధుడి అష్టాంగ మార్గం గుర్తు చేసుకోవాలి. సరైన దృక్పథం, సంకల్పం, క్రియ, ప్రయత్నం, సరైన బుద్ధితో మన ఆయుష్షు, ఆరోగ్యం కోసం చేసే యజ్ఞంలా, మన కోసం మనం చేసుకునే ఉత్సవంలా నడక సాగించాలి. అప్పుడే చక్కటి ఫలితాలు సొంతం అవుతాయి.

ప్రేమగా మనతో మనమే మెలగాలి : నడుస్తున్నప్పుడు చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతి, పరిసరాలను ఆస్వాదించాలి. చెట్ల మధ్య లోకి వెళ్లినప్పుడు పక్షుల కిలకిలలు, ఆకుల రంగులు, మట్టి వాసన గమనిస్తూ వాకింగ్‌ చేస్తే మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది. మనతో మనమే ప్రేమగా మాట్లాడుకోవడం మనసులోని భావాలు కాగితం మీద రాయడం వంటివి మనసును తేలిక పరుస్తాయి. రోజంతా కావాల్సినంత ఉత్సాహం ఇస్తాయి. వ్యాయామాన్ని పనిలా కాకుండా మంచి ప్రయత్నంగా భావించి చేయాలి. ఫలితంగా మనసును ఉల్లాసపరిచే ఎండార్ఫిన్లు విడుదలవుతాయి. కోపం, విచారం వంటి భావోద్వేగాలను తగ్గిస్తాయి. ఆటలు ఆడొచ్చు. తోటపనీ చేయొచ్చు. ధ్యానం, యోగా, ప్రాణాయామం వంటివీ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మనసును కుదురుగా ఉంచి, అనవసర ఆలోచనలు తలెత్తకుండా చూస్తాయి.

వాటి జోలికిపోవద్దు : ఇష్టమైన పనులు చేస్తుంటే మానసిక ఆరోగ్యం మెరగవుతుందని అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. హాబీలు ఉన్నవాళ్లలో ఒత్తిడి తక్కువ. ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కుంగుబాటు తగ్గుతుంది. అలాగే, సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటే మనసుకు కొత్త ఉత్తేజం వస్తుంది. ఇతరులకు చిన్న సహాయం చేసినా, నవ్వుతూ పలకరించినా మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. ఇక మద్యం, పొగ తాగటం వంటి వాటితో తాత్కాలికంగా ఆనందం కలగొచ్చు. అయితే ఇవేవీ భావోద్వేగాలను తగ్గించవు. పైగా మరింత ఎక్కువ చేస్తాయి. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటి జోలికిపోవద్దు.

మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవాలి : ఆలోచనలు, ఆందోళనలను దగ్గరి వారితో పంచుకోవాలి. మాట్లాడటం వల్ల మన దృక్కోణం, ఆయా పరిస్థితులకు సంబంధించిన భావాలు మారతాయి. ఎదుటి వ్యక్తులతో సంబంధాలూ బలపడతాయి. కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు, మిత్రులతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవాలి. విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఆత్మీయులు తోడుంటే ఆ భరోసాయే వేరు. కంటి నిండా నిద్రపోవాలి. అలాగే, నిరాశ, నిస్పృహలకు సూర్యరశ్మి మంచి విరుగుడు. కళ్లకు ఎండ వెలుగు తాకినప్పుడు మెదడులో సెరటోనిన్‌ హార్మోన్‌ విడుదలవుతుంది. ఫలితంగా ఆనందం, సంతోషం కలగజేసే ఎండార్ఫిన్ల స్థాయిలు పెరుగుతాయి. మనసు ఉల్లాస భరితమవుతుంది. ఆందోళన, ఉద్రిక్తత తగ్గి మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. ఏకాగ్రతా మెరుగవుతుంది.

టీకాలు తప్పనిసరి : జీవనశైలిలో మార్పులు కారణంగా మంచి ఆహారం, వ్యాయామం, ధ్యానంతో పాటు వయసు పైబడుతున్నా కొద్ది టీకాలు వేయించుకోవడం మంచిదని వైద్య నిపుణులు సూచన. అందుకోసం 18 ఏళ్లు దాటిన వారు ఏటా ఫ్లూ టీకా వేయించుకోవాలి. ప్రతి పదేళ్లకు టెటనస్, డిఫ్తీరియా, టీడాప్‌, రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటే హెప్‌టైటస్‌ బీ, హెపటైటస్‌ ఏ ఇంజెక్షన్స్ వేయించుకోవాలి. 40 నుంచి 64 ఏళ్ల కలిగిన వారు షింగిల్స్, ఇన్‌ఫ్లూయెంజా ఫ్లూ టీకాలు తీసుకోవాలి. 65 ఏళ్లు దాటితే నిమోకోకల్‌ కాంజుగేట్, షింగిల్స్, ఫ్లూ, టీడాప్‌ టీకాలు వేయించుకోవాలి.

ఆరోగ్య బీమా పాలసీ : వైద్య ఖర్చులు రోజురోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి. చిన్న అనారోగ్యం వస్తే చాలు వేలల్లోనే ఖర్చవుతుంది. అందుకే, ఆరోగ్య బీమా పాలసీ తీసుకోవాలనేది నిపుణులు సూచన. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే పాలసీ తీసుకోవాలి. అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు బీమా పాలసీ ఇచ్చేందుకు కంపెనీలు ఇష్టపడవు. ఉద్యోగం చేస్తున్న చోట బృంద బీమా పాలసీ ఉన్నప్పటికీ, సొంతంగా ఒక పాలసీ తీసుకోవడం ఎప్పుడూ శ్రేయస్కరం. ఆరోగ్య బీమా పాలసీ ఏ వయసులో ఉన్న వారికైనా ఇస్తారు. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం, పాలసీ తీసుకునేప్పుడు బీమా సంస్థ కొన్ని వైద్య పరీక్షలను అడగొచ్చు. వీటి ఆధారంగానే సంస్థ పాలసీ ఇస్తుంది. అందుకే ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే తీసుకోవడం మంచింది.

ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ప్రశాంతత అన్నదే కరవవుతోంది. ఇది నిత్య జీవితంలో ఇబ్బంది కలిగించటంతో పాటు శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాలనూ దెబ్బతీస్తుంది. నిత్య వ్యాయామం, పౌష్టికాహారం వంటి ఆరోగ్య ప్రమాణాలు పాటిస్తే ఆయుష్షు పెరగడంతో పాటు ఆరోగ్యంగా ఉంటాం.

వీటిని తింటే క్యాన్సర్ దరిచేరదట- 'నీలకంఠ్' బంగాళదుంప గురించి తెలుసా?

బ్లాక్ ​కాఫీ 'గుండె'కు మంచిదేనా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

TAGGED:

HEALTH TIPS TELUGU
HEALTH TIPS BY DOCTORS IN TELUGU
PRECAUTIONS FOR GOOD HEALTH
ఆరోగ్యకర జీవితానికి వైద్యుల సూచన
PRECAUTIONS FOR GOOD HEALTH TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.