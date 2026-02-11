ETV Bharat / opinion

ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోతే ఎన్నో ఇబ్బందులు - వ్యాయామం ఊసే ఎత్తని జనం

ఫిజికల్ యాక్టివిటీపై ఆసక్తి చూపకుంటే ఇబ్బందులే - 10మందిలో ఒక్కరే వ్యాయామం చేస్తున్నారన్న సర్వే - పరిస్థితి కాస్త మెరుగుపడినా ఇంకా వెనకబాటే - మహిళల కన్నా పురుషులు 3 రెట్లు ఎక్కువ వ్యాయామం

Health Problems if you do not Exercise on Time Use Survey
Health Problems if you do not Exercise on Time Use Survey (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 10:43 AM IST

7 Min Read
Health Problems if you do not Exercise on Time Use Survey : ఏసీ గదుల్లో కూర్చోవడం. చెమటోడ్చకుండా పని చేయడం. కొన్నివర్గాలను మినహాయిస్తే ఎక్కువమంది వర్క్ రొటీన్ ఇలాగే ఉంటుంది. శారీరక శ్రమతో పని ఉండదు. పైకి చూడడానికి ఇది గొప్పగానే కనిపిస్తున్నా దీర్ఘకాలంలో మాత్రం ఎన్నో సమస్యలు తెచ్చి పెడుతుంది ఈ తరహా పని తీరు. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోతే ఎన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయో ఇప్పటికే ఎంతో మంది నిపుణులు హెచ్చరించారు. మరెన్నో అధ్యయనాలూ అప్రమత్తం చేశాయి. అయినా తీరులో పెద్దగా మార్పు ఉండడం లేదు. ఫలితంగా ఎన్నో జీవనశైలి వ్యాధులు వస్తున్నాయి. శారీరక శ్రమను భారతీయులు సీరియస్‌గా తీసుకోవడం లేదని ఓ సర్వే లెక్కలతో సహా స్పష్టంగా చెప్పింది. ఇదే నిర్లక్ష్యం కొనసాగితే భవిష్యత్‌లో ఆరోగ్య పరంగా ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కోక తప్పదు అని తేల్చి చెప్పింది.

ఆఫీస్‌కు వెళ్లొచ్చామా, తిన్నామా, పడుకున్నామా, తెల్లారిందా. రోజూ ఇంత కన్నా ఇంత కన్నా చేసేదేముంటుందిలే అని నిట్టూర్చేస్తారు. కానీ ఈ దినచర్యలో కీలకమైన విషయం ఒకటి చాలా మంది మర్చిపోతున్నారు. అదే వ్యాయామం. కండలు పెంచే వారికైతే వ్యాయామాలు కావాలి కానీ మనకెందుకులే! అయినా ఇప్పుడు ఎక్సర్‌సైజ్‌లు చేసి ఉద్ధరించేది ఏముంది.? ఇలా ఉంటోంది కొంత మంది వైఖరి. 4 అడుగులు వేయడానికి బద్ధకం. అప్పుడప్పుడైనా కుర్చీలోంచి లేచి అటూ ఇటూ కదలాలంటే కూడా కష్టమే. అందుకే బొత్తిగా 30 ఏళ్లు రాకుండానే బొజ్జ వచ్చేస్తోంది. ఈ కొవ్వు కరిగించుకోడానికి నానా అవస్థలు పడతారు. అదేదో ముందు నుంచే జాగ్రత్త పడితే ఈ ఇబ్బందులు ఉండవు కదా. అయినా సరే చాలా మంది తీరు మారడం లేదు. ఇదే విషయాన్ని టైమ్ యూజ్ సర్వే వెల్లడించింది.

నిర్లక్ష్యం కొనసాగితే భవిష్యత్‌లో అనారోగ్య సమస్యలు - వ్యాయామం చేయడంలో మహిళలు వెనుకంజ (ETV Bharat)

నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న వారు అధికంగానే: ప్రతి పది మంది భారతీయుల్లో ఒక్కరే వ్యాయామం చేస్తున్నారట. 2024 నాటి టైమ్ యూజ్ సర్వే సారాంశం ఇది. 2 ఏళ్ల క్రితం లెక్కలు ఇప్పుడెందుకు అనే అనుమానం కలుగుతుండొచ్చు. అప్పటికి ఇప్పటికి పెద్దగా ఎలాంటి మార్పులు రాలేదు అని పోల్చి చెప్పడమే ఇక్కడ ప్రధాన ఉద్దేశం. పైగా ఈ సర్వే ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉండే నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫీస్ అనే ఏజెన్సీ చేపట్టింది. అందుకే మిగతా అధ్యయనాల కన్నా ఈ గణాంకాలనే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు.

ఈ సర్వే ప్రకారం 2019 నుంచి భారత్‌లో వ్యాయామాలు చేసే వారి సంఖ్య కాస్త మెరుగు పడినా ఇంకా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న వారు అధికంగానే ఉన్నారు. 1998లో సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ చేపట్టిన సర్వేలో అప్పటికి దాదాపు 12% మందికి పైగా పురుషులు, 3%కి పైగా మహిళలు వ్యాయామం చేస్తున్నట్టు తేలింది. అదే 2019 నాటికి పురుషుల్లో వ్యాయామం చేసే వారి సంఖ్య 8.14% కి పడిపోయింది. అయితే ఆ తరవాత 2024లో చివరగా జరిగిన సర్వేలో వ్యాయామం చేస్తున్న పురుషుల సంఖ్య 14%కి పైగా పెరగ్గా మహిళల సంఖ్య 4.9%కి చేరుకుంది.

గ్రామాల్లో వ్యాయామం ఊసే ఎత్తడం లేదు: ఈ లెక్కలు కాస్త గమనిస్తే ఓ విషయం అర్థమవుతుంది. 1998 నాటి లెక్కలను, 2024 గణాంకాలు పోల్చి చూస్తే వ్యాయామం చేస్తున్న వారి సంఖ్య పెద్దగా పెరగలేదు. సగటున 2% మేర ఎక్కువగా ఉందంతే. అంటే ఇంకా బద్ధకిస్తున్న వారు అధికంగానే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో పురుషులు, మహిళలు వ్యాయామం ఊసే ఎత్తడం లేదు. అందుకే ఎప్పుడు సర్వే జరిపినా ఇక్కడ వెనకబడిపోతున్నారు.

పట్టణాల్లో మాత్రం మహిళల కన్నా పురుషులే 3 రెట్లు ఎక్కువ వ్యాయామం చేస్తున్నట్టు తేలింది. రోజులో సగటున గంట పాటు పురుషులు ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో ఉంటుండగా మహిళలు 56 నిముషాల పాటు వ్యాయామం చేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 14% మేర నగరాల్లో సగటున 61% మేర వ్యాయామాలు చేస్తున్నారన్నది టైమ్ యూజ్ సర్వేలోని ఓ కీలకమైన అంశం. ఇక 2024లోనే లాన్సెట్ గ్లోబల్ హెల్త్ ముఖ్యమైన వివరాలు వెల్లడించింది. మొత్తం 163 దేశాల్లో జరిగిన వందలాది సర్వేలు పరిశీలించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 31% మందిలో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండడం లేదని తేల్చి చెప్పింది. ఈ సమస్య భారత్‌లోనూ ఎక్కువ ఉండడం కలవర పెట్టే విషయం.

ఏపీలో సగటున 12.4% మంది: గోవాలో వ్యాయామం చేస్తున్న వారి సంఖ్య 24%గా ఉండగా హిమాచల్‌లో ఇది 21%గా ఉంది. హరియాణాలో 17.5%, మహారాష్ట్రలో 14.6%, కర్ణాటకలో 13.7%గా ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో తెలుగు రాష్ట్రాలు వెనకబడి ఉన్నాయి. టైమ్ యూజ్ సర్వే లెక్కల ప్రకారం ఏపీలో సగటున 12.4% మంది వ్యాయామం చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఇది 11.8%గా ఉంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ మంది ఉదయం వాకింగ్‌ చేయడం, జిమ్‌కు వెళ్లడం లాంటివి చేస్తున్నారు. యోగా, బ్యాడ్మింటన్ లాంటి వాటివైపూ మళ్లుతున్నారు. అయినా ఆశించిన స్థాయిలో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండడం లేదు. అందుకే ఊబకాయం సమస్య ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ICMR-National Institute of Nutrition 2025 నాటి లెక్కల ప్రకారం తెలంగాణలో హైదరాబాద్‌ లాంటి పట్టణ ప్రాంతాల్లో సగటున 47% మేర ఒబెసిటీ నమోదవుతోంది. అటు ఏపీలోనూ ఇది 46% కి పైగానే ఉంది. పురుషుల కన్నా మహిళల్లో ఈ ఊబకాయం సమస్య అధికంగా ఉంటోంది.

2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 50 కోట్ల మంది: ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాల పిల్లలు రోజూ కనీసం 60 నిముషాల పాటు ఏదో ఓ యాక్టివిటీకి సమయం కేటాయించాలి. అదే పెద్దలకైతే వారంలో కనీసం 150 నిముషాల పాటు వ్యాయామం చేయాలి. ఐతే టైమ్ యూజ్ సర్వే ప్రకారం చూస్తే ఈ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా వ్యాయామాలు చేస్తున్న వారు 10% మంది మాత్రమే. నిజానికి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అతి పెద్ద సవాలు అని చెబుతోంది WHO. గ్లోబల్‌గా చూసుకుంటే దాదాపు 80% మంది మేర WHO ప్రమాణాలను అందుకోవడం లేదు. ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే 2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 50 కోట్ల మంది రకరకాల వ్యాధుల బారిన పడతారన్న అంచనాలున్నాయి. అంతే కాదు. ఈ వ్యాధుల చికిత్స కోసం 300 బిలియన్ డాలర్ల కన్నా ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుందనీ పలు అధ్యయనాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.

శారీరక శ్రమ లేకపోతే ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని WHO హెచ్చరిస్తోంది. ముందుగా గుండె సంబంధిత సమస్యలు మొదలవుతాయి. తరవాత డయాబెటిస్ వస్తుంది. ఇది ఊబకాయానికి దారి తీయవచ్చు. ఈ శారీరక సమస్యలతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యమూ దెబ్బ తినే ముప్పు ఉంటుంది. ఫిజికల్ ఇన్‌యాక్టివిటీని ఆరోగ్య నిపుణులు సైలెంట్ కిల్లర్‌గా చెబుతున్నారు. అంటే ఈ నిర్లక్ష్యం మీకు తెలియకుండానే నెమ్మదిగా ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీస్తుంది.

మెదడు పని తీరుపైనా ప్రభావం: గుండె సమస్యలు మొదలు కొన్ని 35 రకాల దీర్ఘకాలిక రోగాలకు ఈ నిర్లక్ష్యమే కారణం అవుతుందన్నది నిపుణుల మాట. ఎప్పుడైతే శారీరక శ్రమ చేయకుండా ఉంటారో అప్పుడు కేలరీలు తక్కువగా కరుగుతాయి. క్రమంగా కండరాలు బలహీనంగా మారతాయి. మెటబాలిజంలోనూ మార్పులు వస్తాయి. రక్త నాళాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల హార్ట్ అటాక్‌ వచ్చే ముప్పు అధికంగా ఉంటుంది. శారీరక శ్రమ చేయని వారిలో 30-50% మేర హైబీపీ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. టైప్‌-2 డయాబెటిస్ వచ్చే అవకాశాలూ ఎక్కువే.

శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల పెద్ద పేగు క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే ముప్పు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక ఫిజికల్ యాక్టివిటీతో ఎండార్ఫిన్స్‌, సెరటానిన్ లాంటి హ్యాపీ హార్మోన్స్ విడుదలవుతాయి. ఎప్పుడైతే శారీరక శ్రమ ఉండదో ఈ హార్మోన్స్‌ విడుదల కాక డిప్రెషన్, యాంగ్జిటీ లాంటి మానసిక సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మెదడు పని తీరుపైనా ప్రభావం పడుతుంది.

అందుకే తప్పనిసరిగా రోజూ వ్యాయామం చేయాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. చాలా మంది వాకింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటారు. అయితే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజూ కనీసం 45 నిముషాల పాటు రకరకాల వ్యాయామాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ వాకింగ్ చేసేటట్టైతే కాసేపు నెమ్మదిగా నడవడం తరవాత వేగంగా నడవడం చేయాలి. దీన్నే హై ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ అంటారు. ఇక స్క్వాట్స్, పుషప్స్, మెట్లు ఎక్కడం, జాగింగ్ లాంటివి ఎక్కువ మొత్తంలో కేలరీలు కరిగించడమే కాక శరీరానికి కావాల్సినంత శక్తిని ఇస్తాయి.

స్వల్ప మార్పులతో ఎంతో కొంత ప్రభావం: లైఫ్‌స్టైల్‌లో చిన్న చిన్న మార్పులతో కూడా ఫిజికల్ యాక్టివిటీని పెంచుకోవచ్చు. ఇంటి పనులు, గార్డెనింగ్ లాంటివి ఇందుకు మంచి ఉదాహరణలు. ఇంట్లో టీవీ చూసేటప్పుడు గంటల కొద్దీ అలాగే కూర్చోకుండా మధ్య మధ్యలో లేచి కాస్త అటూ ఇటూ నడవాలి. చిన్నచిన్న యోగాసనాలు వేయవచ్చు. ప్రతీ చిన్న పనికి బైక్ బయటకు తీయకుండా 4 అడుగులు వేస్తే మంచిది. ఫోన్ మాట్లాడే సమయంలోనూ నడవడం మంచిది. ఇంట్లో స్థలం ఉంటే ట్రెడ్‌మిల్‌ తెచ్చు కోవచ్చు. రోజూ కనీసం 20 నిముషాల పాటు ట్రెడ్‌మిల్ చేయాలి. ఇక ఆఫీస్‌లోనూ గంటకు ఓ సారైనా కుర్చీలో నుంచి లేచి అటూ ఇటూ తిరగాలి. ప్రతిసారీ లిఫ్ట్‌ వినియోగించకుండా వీలైనప్పుడు మెట్లు ఎక్కడం మంచిది. ఇక రోజూ కనీసం అరగంట పాటు సైక్లింగ్ చేసేట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇలాంటి స్వల్ప మార్పులతో ఎంతో కొంత ప్రభావం అయితే తప్పకుండా కనబడుతుంది.

ఒకేసారి జీవనశైలిలో మార్పు చేసుకోవడం కాస్త కష్టమే కావచ్చు. కానీ క్రమంగా అలవాట్లు మార్చుకుంటే అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చు. ముఖ్యంగా హార్ట్ అటాక్ లాంటి ముప్పు నుంచి బయటపడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఊబకాయం దరి చేరదు. బ్యాలెన్స్‌డ్ డైట్ తీసుకుంటూ రోజూ వ్యాయామం చేస్తే ఆరోగ్యం అందడంతో పాటు ఆయుర్దాయమూ పెరుగుతుంది.

