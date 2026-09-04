గంటలో 7వేలకు పైగా ఇడ్లీలు, 2వేల దోసెలు సిద్ధం - నిత్యం వేలాది మంది కడుపు నింపే హరేకృష్ణ ఫౌండేషన్ మెగా కిచెన్
రోజూ వేలాది మందికి రూ.5కే అల్పాహారం, భోజనం అందిస్తున్న హరేకృష్ణ ఫౌండేషన్ - ఇందిరమ్మ క్యాంటిన్, సద్దిమూట పథకాల్లో ప్రభుత్వానికీ చేయూత - శుభ్రమైన, నాణ్యమైన వంటలకు ప్రాధాన్యత
Published : September 4, 2026 at 4:04 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 4:12 PM IST
Hare Krishna Trust Mega Kitchen : ఒక కుటుంబానికి వంట చేయడమే పెద్ద పని. అలాంటిది వేలాది మందికి రోజూ ఒకేసారి భోజనం తయారు చేయాలంటే ఎంతో పెద్ద వ్యవస్థ ఉండాలి. ఇదంతా ఒకే చోట సాధ్యమవుతోంది. హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్ ఛారిటబుల్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న మెగా కిచెన్లు ఆధునిక యంత్రాలు, పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో పక్కా ప్రణాళికతో వంటలు, ప్యాకింగ్, సరఫరా చేస్తూ అనేక మంది ఆకలి తీరుస్తోంది. ప్రభుత్వ పథకమైన ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ లాంటి వాటిల్లోనూ ఈ సంస్థ ఇంప్లిమెంటేషన్ భాగస్వామిగా వ్యవహరిస్తోంది. ఒక రోజులో ఇన్ని వేల భోజనాలు ఎలా తయారవుతాయి? ఇంత భారీ స్థాయిలో వంట ఎలా జరుగుతుంది? ప్రజలకు అందించే ఆహారం నాణ్యత, పరిశుభ్రత విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారో తెలుసుకుందాం.
సామాజ సేవే ఆధ్యాత్మికత అనేట్లుగా : సెకనుకో దోసె, 20నిమిషాల్లో 1,800 ఇడ్లీలు, ఒక్క గంటలో 1,800 పూరీలు, అరగంటలో 102 కేజీల అన్నం, 90నిమిషాల్లో 1,200 లీటర్ల సాంబార్, ముప్పావు గంటలో 500 కేజీల కర్రీ. రోజూ లక్షల మంది కడుపులు నింపే 'హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్ ఛారిటబుల్ ఫౌండేషన్' అత్యాధునిక వంటశాల ప్రత్యేకతలివి. హైదరాబాద్లోని నార్సింగిలో ఉన్న మెగా కిచెన్లో ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించిన యంత్రాలతో పరిశుభ్రంగా, తక్కువ సమయంలో, పెద్ద మొత్తంలో ఆహారం తయారు చేస్తూ అందిస్తోంది హరేకృష్ణ ఫౌండేషన్. ప్రభుత్వ పథకాలైన ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్ వంటి వాటిల్లోనూ ఇంప్లిమెంటేషన్ భాగస్వామిగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇక్కడ పాత్రలు శుభ్రం చేయడానికి, కూరగాయలు కడగడానికి, పాత్రల్లో పదార్థాలు నింపడానికి యంత్రాలనే వినియోగిస్తారు. ఆధ్యాత్మికత అంటే సామాజిక సేవే అనే విధంగా ఈ ఫౌండేషన్ పనితనం ఉంది.
పరిశుభ్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత : ఉదయం మొదలైన వంట ప్రక్రియ భోజనం సిద్ధమయ్యే వరకు ఒక్కో దశ పక్కా ప్రణాళికతో సాగుతుంది. కూరగాయలు శుభ్రం చేయడం దగ్గర నుంచి వంట, ప్యాకింగ్, రవాణా వరకు ప్రతి పనికీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లుంటాయి. పెద్ద పాత్రల్లో వంటలు, ఆధునిక యంత్రాలతో తయారీ, పరిశుభ్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తూ తయారైన భోజనం నిర్ణీత సమయానికి నిర్దేశిత కేంద్రాలకు చేరుతుంది. హరేకృష్ణ ఫౌండేషన్ ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి సామాజిక సేవను కలగలిపి హైదరాబాద్లో భోజనామృతం, ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్తో పాటు సద్దిమూట వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో రోగుల సహాయకులకు ఉచితంగా అల్పాహారం, భోజనం అందిస్తోంది.
"ప్రతీ దగ్గర అత్యాధునిక సాంకేతకతను వినియోగించి కిచెన్ పరికరాలను తయారు చేయించాం. ఉదాహరణకు ఇడ్లీ స్టీమర్ను తీసుకుంటే, 20నిమిషాల్లో 1,800 ఇడ్లీలు చేయొచ్చు. ఇలాంటివి నాలుగు స్టీమర్లులున్నాయి. అలాగే ఇక్కడున్న దోసె మెషీన్ బయట ఎక్కడా కనిపించదు. గంటలో 2,000 దోసెలు వేయగలదు. కష్టమైన పూరీ తయారీని కూడా సులభతరం చేసేలా యంత్రాలను ప్రత్యేక డిజైన్ చేయించాం" - కృష్ణదాసు, హరేకృష్ణ ఫౌండేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్
ప్రతీ విడతలో నూనె ఫిల్టర్ : ఈ వంటశాలలోని పూరీల యంత్రంలో గోధుమ పిండి, నీళ్లు వేస్తే చాలు అదే కలిపేసుకుని, ఒకే పరిమాణంలో ఉండలు చేస్తుంది. గుండ్రంగా ఒత్తి సలసల కాగే నూనె ట్రేల్లోకి పంపుతుంది. అక్కడ పొంగిన పూరీలు చిన్న కన్వేయర్ బెల్టు మీదగా వెళ్లి జల్లెడ గిన్నెలో పడతాయి. ఇది పూరీలను కదిలిస్తూ అదనపు నూనెను తొలగిస్తుంది. ఇంకేం పూరీలను గిన్నెల్లో నింపడం, తినడానికి పంపడమే. ఇలా ఒక్కో యంత్రం గంటలో 3,800 పూరీలు సిద్ధం చేస్తుంది. ఇలాంటి పూరీ యంత్రాలు కంది, నార్సింగి, మధిర, కొడంగల్, వరంగల్, మహబూబ్గర్లోని ఇస్కాన్ వంటశాలల్లో కూడా ఉన్నాయి. పూరీ యంత్రాన్ని ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించామని, ప్రతి విడతలో నూనె ఫిల్టర్ అవుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
బటన్ నొక్కితే సిద్ధమయ్యేలా ఏర్పాట్లు : నార్సింగిలోని మెగా సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్లో ఒకే విడతలో వందల ఇడ్లీలు చేసే యంత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. పిండిని పాత్రలో పెట్టి మీట నొక్కితే చాలు. ఇడ్లీ ప్లేటులోని 30 గుంతల్లో పడుతుంది. ఇలాంటి 52 ప్లేట్లను ప్రత్యేక ట్రేలలో ఉంచి స్టీమర్లో పెడతారు. 15 నిమిషాల్లో ఆవిరిపై ఇడ్లీలు సిద్ధమైపోతాయి. ఇక దోసె యంత్రం నాలుగు వైపులా ఒక్కో పలక మీద 22 గుంతలు ఉంటాయి. బటన్ నొక్కితే పైభాగంలోని ట్రాలీ మీద అమర్చిన పిండి డిస్పెన్సర్ నుంచి ఒకేసారి దోసె పిండి పడుతుంది. సన్నని పైపు వాటి మీద నూనె చిలకరిస్తుంది. దోసె పలకల పైభాగంలో హీటర్లు ఉంటాయి. దీనితో రెండు వైపులా దోసె కాలుతుంది. వంట సహాయకులు కాలిన దోసెలను తీస్తుంటారు. మరోవైపు మళ్లీ దోసెలు వేసే పని జరిగిపోతుంటుంది.
కూరగాయలు కడిగేందుకూ యంత్రాలే : అల్పహారాలే కాకుండా భోజనానికి సైతం ఒకే దఫాలో 500కిలోల కర్రీని వండేందుకు అనువైన పెద్ద ఆటోమేషన్ పాత్రలనూ వినియోగిస్తున్నారు. తాలింపులో పోపు దినుసులు, కూరగాయ ముక్కలు వేస్తే అదే ఉడుకుతుంది. పాత్ర అడుగున ఉన్న బ్లేడ్లు తిరుగుతూ కూరను కలుపుతూ ఉంటాయి. గరిట పెట్టి కలిపే పనే ఉండదు. ఇక సాంబారు తయారీకి ప్రత్యేక యంత్రం వాడుతున్నారు. కంది పప్పు, తగినన్ని నీళ్లు, కూరగాయలు, ఇతర పదార్ధాలు వేస్తే చాలు. 90 నిమిషాల్లో 1,200లీటర్ల సాంబారు సిద్ధమవుతుంది. ఇక కూరగాయలు, ఆకు కూరలను ఓజోనేషన్, క్లోరోనేషన్ పద్ధతుల్లో రెండు సార్లు శుభ్రం చేస్తారు. ఇందుకోసం యంత్రాలను వినియోగిస్తారు. పాత్రలు తోమడానికి కూడా ప్రత్యేక యంత్రాలను అందుబాటులో ఉంచారు. అవి వేడి నీళ్లతో ఒక్కోపాత్రను 3 దఫాలుగా శుభ్రం చేస్తాయి.
"వంట తయారీకి తీసుకొచ్చిన పదార్థాలను ఫుడ్ల్యాబ్లో నిల్వ చేస్తాం. ఎక్కువ రోజులు స్టాక్ ఉండాలంటే తేమ తక్కువగా ఉండాలి. అందుకే వాటిలో తేమను పరిశీలిస్తాం. కల్తీ పదార్థాలను గుర్తించేందుకు పరీక్షలు చేస్తాం. నీటిలో పీహెచ్, టీడీఎస్ ఎంత వరకు ఉందనేది కూడా టెస్ట్ చేస్తాం" - కృష్ణదాసు, హరేకృష్ణ ఫౌండేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్
సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు : తయారీ పూర్తయిన తర్వాత వాటి సరఫరా సమయంలో అవి చల్లబడిపోయే అవకాశం ఉందనే ఆలోచనతో ప్రత్యేకమైన సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. రెండు గంటల పాటు వేడి తగ్గకుండా ఆహారం ఘుమఘుమలాడే సౌకర్యాలు కల్పించారు. అంతేగాకుండా వాహనాల్లో తరలించే సమయంలో ఏ వాహనానికి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసుకుంటున్నారు. సరైన సమయానికి వెళ్లేలా చూస్తున్నారు. ఏ ఇబ్బందులు తలెత్తినా వెంటనే వాటి పరిష్కారానికి పూనుకుని పునరావృతం కాకుండా చూస్తున్నారు.
ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్కు చేయూతగా : ఇక్కడ వందలాది మందికి ఉపాధి లభిస్తున్నట్లు హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్ ఛారిటబుల్ ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. అలాగే వంట చేయడంలోనూ శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు వివరిస్తున్నారు. ఇలా తయారు చేసిన భోజనం నుంచే ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లకు భోజనం చేరుతుంది. నగరవ్యాప్తంగా 175 కేంద్రాల్లో 30వేల మందికి రూ.5కే ప్రభుత్వం అందిస్తున్న భోజనానికి, 70 కేంద్రాల్లో 20 వేల మందికి అల్పాహారం అందిస్తున్న కార్యక్రమంలో ఇంప్లిమెంటేష్ పార్ట్నర్గా ఈ ఫౌండేషన్ వ్యవహరిస్తోంది. ప్రభుత్వ సహాయం లేకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సఫలం కాలేవని, ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చక్కగా చేయూత అందిస్తోందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
ట్రస్టుకు లబ్ధిదారుల ధన్యవాదాలు : నగరవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లకు నిర్దేశిత సమయంలోనే వంటలు చేరుకుంటాయి. నగరవాసులకు, కార్మికులు, ఉద్యోగులు సహా అందరికీ ఈ కార్యక్రమం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. అలాగే సద్దిమూట లాంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన ప్రభుత్వానికి అమలు చేయడంలో భాగస్వామిగా ఉన్న హరేకృష్ణ ఫౌండేషన్కి లబ్ధిదారులు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నారు.
"రూ.5కే ఇడ్లీ, పొంగల్, దోసె, పూరీతో పాటు ఇందిరమ్మ క్యాంటిన్ ద్వారా భోజనం అందిస్తున్నారు. రూ.10తోనే పూట గడుస్తోంది. మరో రూ.10తో ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు. ఇతర హోటల్స్తో పోల్చితే ఇక్కడ తక్కువ ధరకే చాలా పరిశుభ్రమైన, నాణ్యమైన టిఫిన్స్, భోజనం దొరుకుతుంది. మాలాంటి మధ్యతరగతి వారికి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది" - శివరామకృష్ణ
ఒకే పొయ్యిపై మొదలైన వంట వేలాది మంది ప్లేట్లలోకి చేరుతోంది. కడుపు నింపే ఈ భోజనం వారి చదువు, ఉద్యోగాల, పనులపై దృష్టి పెట్టేలా చేస్తోంది. అంటే ఈ మెగా కిచెన్లో తయారవుతున్నది కేవలం భోజనం కాదు. అనారోగ్యం లేని జీవనం, ఆరోగ్యమైన భవిష్యత్తు. ఇదీ ఈ మెగా కిచెన్ అసలు సంగతి.
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