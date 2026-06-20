బయటి ఫుడ్ లొట్టలేసుకుంటూ లాగించేస్తున్నారా? - ఆ ఫ్రైడ్ చికెన్, పన్నీర్ టిక్కా కల్తీ కావొచ్చు!
లైసెన్సు లేకుండా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తింపు - పనీర్ పేరుతో అనలాగ్ చీజ్ విక్రయాలు - దాదాపు 825 కేజీల ఉత్పత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు
Published : June 20, 2026 at 12:19 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 12:26 PM IST
Adulterated Food Items : ఆరోగ్యం విషయంలో తినే ఆహారానిది అత్యంత కీలక పాత్ర. అందుకే వీలైనంత వరకు తాజా కూరగాయలు, పండ్లు, కల్తీ లేని ఆహార పదార్థాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. ప్రజలు ఇంత జాగ్రత్తగా ఉంటే కొందరు వ్యాపారులు ఆహార పదార్థాలను కల్తీ చేస్తున్నారు. నూనె, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వంటి వాటిని ప్రమాదకర రసాయనాలతో తయారు చేసి దుకాణాలకు అంటగడుతున్నారు. ఇది తెలియని ప్రజలు వీటిని వినియోగిస్తున్నారు. ఇక కొన్ని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు కూడా కల్తీ ఆహార పదార్థాలతో వంట చేస్తూ వినియోగదారుల ఆరోగ్యంతో చెలగాటం ఆడుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఇది పెద్ద ఎత్తున సాగుతోంది. చార్మినార్ వద్ద ఉన్న ఓ ఫాస్ట్ఫుడ్ గోదాముపై శుక్రవారం హెచ్-ఫాస్ట్ అధికారులు దాడులు చేయగా, 90 లీటర్ల కల్తీ నూనె, 110 కిలోల ఫ్రైడ్ చికెన్ బయడపడటం పెద్ద ఎత్తున సాగుతున్న కల్తీ ఆహార దందాకు మరో ఉదాహరణగా నిలిచింది. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. మరి ఎందుకీ పరిస్థితి? కల్తీ ఆహారానికి అడ్డకట్ట పడేదేలా? ప్రజలు ఏ విధంగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది?
ప్రతి రోజూ ఇంట్లో వంట చేసుకోవడం సాధారణమే. కొన్నిసార్లు ఇంట్లో కూరగాయలు లేవు, వంట చేసుకోవడానికి ఓపిక లేదు. ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది. ఈసారికి బయట తినేసి వెళ్లిపోదాం. వంటి కారణాలతో బయట కూడా తింటారు జనాలు. మరి మనం తినే ఆహారం నాణ్యత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగానే ఉందా? ఏమైనా కల్తీ ఆహార పదార్థాలు వినియోగిస్తున్నారా? అనే విషయాన్ని ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. అయితే తరచూ వెలుగు చూస్తున్న కొన్ని ఘటనలు తీవ్ర ఆందోళన కల్గిస్తున్నాయి.
ఖర్చు తక్కువ అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో కొందరు ఆహార పదార్థాల తయారీదారులు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల వ్యాపారులు కల్తీ పదార్థాలను వినియోగిస్తూ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. పాల నుంచి పనీర్ వరకు, నూనె నుంచి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వరకు ఇలా తినే ఆహారంతో సంబంధం ఉన్న ప్రతి పదార్థాన్నీ కల్తీగా మారుస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ మహానగరం, శివారు ప్రాంతాల్లో ఈ తరహా వ్యాపారాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. గట్టుచప్పుడు కాకుండా గోదాముల్లో ఆహార పదార్థాలను కల్తీ చేసి మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. శుక్రవారం హెచ్-ఫాస్ట్ అధికారులు జరిపిన దాడుల్లో నగరంలో హోటళ్లలో ఆహార కల్తీ ఏ స్థాయిలో జరుగుతుందో బయటపడింది.
ఫుడ్ సేఫ్టీ లైసెన్సు లేకుండా ఫాస్ట్ఫుడ్ గోదాం : హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్ (హెచ్-ఫాస్ట్), ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు శుక్రవారం చార్మినార్ పరిధిలోని హుస్సేనీ ఆలం ప్రాంతంలో ఓ ఫాస్ట్ఫుడ్ గోదాముపై సంయుక్తంగా దాడులు నిర్వహంచారు. గోదామును ఫుడ్ సేఫ్టీ లైసెన్సు లేకుండా నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. గోదాములో 110 కిలోల ఫ్రైడ్ చికెన్తో పాటు 90 లీటర్ల కల్తీ నూనెను గుర్తించారు. వీటితో పాటు నిషేధిత ఆహార పదార్థాలు, అత్యంత ప్రమాదకరమైన కృత్రిమ ఆహార రంగులు బయటపడ్డాయి. వాటిని అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో, ఆహార నాణ్యత ప్రమాణాలకు విరుద్ధంగా తయారు చేసి, నిల్వ చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. వాటన్నింటినీ సీజ్ చేశారు. గోదాము నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరిపై కేసు నమోదు చేసి, అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
హెచ్-ఫాస్ట్ అధికారుల తనిఖీలు : హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా కల్తీ పనీర్ తయారీ కేంద్రాలను కూడా అధికారులు గుర్తించారు. నగరవ్యాప్తంగా 8 పనీర్ తయారీ కేంద్రాలు, 45 ఔట్లెట్స్లో హెచ్-ఫాస్ట్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పలుచోట్ల పనీర్ పేరుతో దానిని పోలిన అనలాగ్ చీజ్ను విక్రయిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిల్వ ఉంచడంతో పాటు కల్తీ జరిగినట్టు భావించిన దాదాపు 825 కేజీల ఉత్పత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే వాస్తవంగా రాజధానిలో ప్రజల అవసరాలకు తగినట్టుగా పాలు, పాల ఉత్పత్తులు లేవు. ఇందుకు కారణం పాల కోసం శివారులో ఉన్న గ్రామాలు, ఇతర ప్రాంతాలపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి. అక్కడి నుంచి పాలు వస్తేనే పనీర్ సహా పాల ఉత్పత్తులు తయారవుతాయి. వాస్తవానికి అనుకున్న స్థాయిలో రాజధానిలోకి పాలు రావడం లేదు. అయినా ఇక్కడ రోజూ సగటున దాదాపు 5 టన్నుల పనీర్ విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. అంటే పనీర్లో కల్తీ జరుగుతోందనే విషయం సుస్పష్టం.
చీజ్ అనలాగ్ను పనీర్ పేరుతో : రాజధానిలో పాల ఉత్పత్తులకు ఉన్న డిమాండ్ను ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు అక్రమ దందాకు తెరతీస్తున్నారు. అచ్చం పాల ఉత్పత్తుల్లాగే పదార్థాలు తయారు చేసి, వినియోగదారులను మాయ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తక్కువ ధరకు లభించే చీజ్ అనలాగ్ను పనీర్ పేరిట విక్రయిస్తున్నారు. చీజ్ అనలాగ్ను వెజిటెబుల్ ఆయిల్స్, స్టార్చ్, ప్రిజర్వేటివ్స్తో పాటు ఎమల్సిఫైయర్లతో తయారు చేస్తారు. ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రల్లో చీజ్ అనలాగ్ తయారీ కేంద్రాలున్నాయి.
ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా వాటిని హైదరాబాద్కు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. పలు ఔట్లెట్స్ ఫ్యాట్, మీడియం ఫ్యాట్, ఫ్రెష్ పనీర్గా లేబుళ్లు అంటించి హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, మార్కెట్లకు విక్రయిస్తున్నారు. పైగా ఇది ప్రీమియం పనీర్ అని చెప్పి విక్రయదారులకు మాయమాటలు చెబుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన అధికారులు పనీర్ తయారీ కేంద్రాల నిర్వాహకులు, వ్యాపారులతో సమావేశమయ్యారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా విక్రయాలు చేయవద్దని, మరోసారి ఇలాంటివి పునరావృతమైతే వ్యాపార అనుమతులు రద్దు చేయిస్తామని హెచ్చరించారు.
తొమ్మిది లారీలను సీజ్ చేసిన అధికారులు : ఈ నెలలోనే చికెన్ వ్యర్థాలు తరలిస్తున్న 9 లారీలను హెచ్ ఫాస్ట్ అధికారులు సీజ్ చేశారు. 120 టన్నుల వ్యర్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ వ్యర్థాలను చెరువుల్లో చేపలకు ఆహారంగా వాడుతున్నట్లు గుర్తించారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని రెండరింగ్ ప్లాంట్కు పంపాల్సిన వ్యర్థాలను ఏపీలోని గుంటూరు, వినుకొండ, అద్దంకి, భీమవరంలోని చేపలు, రొయ్యల చెరువుల కోసం తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం. వీటిని చేపలు, రొయ్యలకు ఆహారంగా వేయడం వల్ల వాటిని తిన్న మనుషులు ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఇలా కల్తీ ఆహార కేసుల గురుంచి చెప్పుకుంటూ పోతే లెక్కకు మిక్కిలి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కల్తీ అల్లం వెల్లుల్లి తయారీ కేంద్రాలు భారీగా బయటపడ్డాయి. వాటితో పాటు కల్తీ నూనె, పాలు, తెనె, టీ పొడి, నెయ్యి ఇలా ఆహార తయారీలో ఉపయోగించే దాదాపు అన్ని పదార్థాలు కల్తీకి గురి కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
కల్తీ చేస్తున్నట్లు గుర్తిస్తే ఈ నంబర్కు కాల్ చేయాలి : కల్తీ ఆహార వ్యాపారాలను అడ్డుకుని చర్యలు తీసుకోవడానికి ఫుడ్ సేఫ్టీ విభాగం పనిచేస్తూనే ఉంది. ఐతే, ఇలాంటి వ్యాపారాలను మరింత కట్టడిచేయాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ హెచ్ ఫాస్ట్ - హైదరాబాద్ ఆడల్ట్రేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్ని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు. నగరంలోని ఓల్డ్ బేగంబజార్ పోలీస్ స్టేషన్ కేంద్రంగా ఇది పనిచేస్తుంది. ఈ ఏడాది మార్చి 19న డీసీపీ గైక్వాడ్ వైభవ్ రుఘనాథ్ ఈ యూనిట్ ప్రారంభించారు. ఈ యూనిట్లో ఇన్స్పెక్టర్లు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లతో పాటు మొత్తంగా 28 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. ఈ విభాగం ప్రత్యేకంగా కల్తీ ఆహార పదార్థాలు తయారు చేస్తున్న కేంద్రాలు, గోదాముపై తనిఖీలు నిర్విహిస్తోంది. ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా వీటిని తయారు చేస్తున్నారని నిఘా పెట్టి దాడులు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో FSO అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తోంది. ఎక్కడైనా కల్తీ ఆహార పదార్థాలు తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తిస్తే 87126 61212 నంబర్కు సమాచారం ఇవ్వాలని హెచ్ ఫాస్ట్ అధికారులు చెబుతున్నారు.
దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనే రెండో స్థానం : ప్రజలు బయటి ఫుడ్కి అలవాటు పడటం కారణంగా కల్తీ ఆహార పదార్థాలు పెరిగిపోతున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. కుటుంబ, ఆరోగ్య సంక్షేమ శాఖ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం 2021 నుంచి 2024 మధ్య దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఆహారం కల్తీ జరుగుతున్న వాటిలో తెలంగాణ రెండో స్థానంలో ఉంది. తమిళనాడు మొదటి స్థానంలో ఉంది. మొత్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉత్తర్ప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఆ సమయంలో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు సుమారు 15 వేల 7 వందలకు పైగా ఫుడ్ శాంపిల్స్ని పరీక్ష చేయగా దాదాపు 2,300 వందలకు పైగా శాంపిల్స్ కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తించారు. అంటే దాదాపు 15% ఆహారం కల్తీ అవుతోంది అన్నమాట. ఇక్కడ గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే100 ఫుడ్ శాంపిల్స్లో 15 పదార్థాలు FSSAI ప్రమాణాలుకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. అంటే వంద మంది ఆహారం తీసుకుంటే అందులో 15 మంది కల్తీ ఆహారం తీసుకున్నట్లు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఈ గణాంకాలు పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతున్నాయి.
గుట్టుగా కల్తీ ఆహార పదార్థాల తయారీ : కల్తీ ఆహార పదార్థాలు పెరిగిపోడానికి ప్రధానం కారణం హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో ఆహార పదార్థాలకు పెరిగిపోతున్న డిమాండ్. అయితే, దానికి సరిపడా ముడి సరుకుల ఉత్పత్తి జరగడం లేదని వాస్తవం. దీంతో కొందరు వ్యాపారులు ఆహార పదార్థాలను కల్తీ చేస్తున్నారు. తక్కువ పెట్టుపడి ఎక్కువ ఆదాయం రావడంతో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా గోదాముల్లో కల్తీ పదార్థాలు తయారు చేస్తున్నారు. కొత్త బ్రాండ్, తక్కువ ధర సహా అనేక మాయమాటలు చెప్పి మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. ఐతే, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల యజమానులు, దుకాణాదారులు తాము కొనుగోలు ఆహార పదార్థాలు ఎక్కడ తయారు అవుతున్నాయి. ఎలా తయారు చేస్తున్నారు. FSSAI ప్రమాణాలకు అనుగుణంగానే వాటిని తయారు చేస్తున్నారా? అనే విషయాన్ని పట్టించుకోవడం లేదు. అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించి చర్యలు తీసుకుంటున్నా కల్తీ ఆహార పదార్థాలు మార్కెట్లోకి వస్తూనే ఉన్నాయి.
పిల్లలపై కల్తీ ఆహార పదార్థాల ప్రభావం ఎక్కువ : కల్తీ ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఏర్పడుతాయి. అలెర్జీ, ఫుడ్పాయిజనింగ్ అవుతుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలూ ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలపై కల్తీ ఆహార పదార్థాల ప్రభావం అధికాంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. అందువల్ల ప్రజలు ఈ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
కల్తీ ఆహార పదార్థాల తయారీ కేంద్రాలపై అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ సమస్య పరిష్కారం కావడం లేదు. అందుకు కారణం నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోవడమే అనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కల్తీ వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారు కూడా ఒక విషయం గమనించాలి. ఆ కల్తీ పదార్థాలు ఏదో ఒక సందర్భంలో మననూ తినే అవకాశం ఉందని గ్రహించాలి. ప్రజల అనారోగ్యంతో పాటు కొందరు ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి కారణం అవుతున్నామనే విషయాన్ని గుర్తించాలి. ఐతే ప్రభుత్వాలు, అధికారులు కూడా దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. లైసెన్సు లేకుండా, అది కూడా కల్తీ ఆహార వ్యాపారాలు చేస్తున్నా వారిపై జరిమానా విధించడంతో పాటు కఠిన శిక్షలు అమలు చేయాలి. అప్పుడే సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది.
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