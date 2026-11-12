పేద పిల్లలకు కార్పొరేట్ స్థాయి విద్య - ఉచితంగా భరోసా ఇస్తున్న విశాఖ 'బాల్యం'
GVMC Balyam project Visakhapatnam: వేలాది రూపాయల ఫీజులు భరించలేని నిరుపేద కుటుంబాలకు విశాఖ జీవీఎంసీ 'బాల్యం' ప్రాజెక్ట్ కొండంత అండగా నిలుస్తోంది. ఉచిత విద్యతో పాటు రోజంతా పిల్లల సంరక్షణ బాధ్యత తీసుకుంటోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 6:54 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 7:02 PM IST
పేద పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందించడం. ఇది ప్రభుత్వాలు ఎన్నో ఏళ్లుగా చెబుతున్న మాటే. కానీ ఈ లక్ష్యం ఎంత వరకూ నెరవేరింది అనే ప్రశ్నకు సమాధానం దొరకడం లేదు. విద్య అనేదే ఇప్పుడో వ్యాపారంగా మారిపోతోంది. లక్షలు పోస్తే తప్ప చదువు ముందుకు సాగడం లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కార్పొరేట్ స్కూల్స్కు దీటుగా ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ను అందిస్తోంది గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. అది కూడా ఉచితంగా. చదువు చెప్పడం ఒక్కటే కాదు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పిల్లల సంరక్షణ బాధ్యతను భుజాన వేసుకుంటోంది. వందలాది నిరుపేద కుటుంబాలకు కొండంత భరోసాగా నిలుస్తోంది. జీవీఎంసీ ఆధ్వర్యంలోని బాల్యం ప్రాజెక్ట్. దాతలు, అధికారుల ప్రత్యేక చొరవతో కొనసాగుతున్న ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమం, ఎంతో మంది తల్లిదండ్రుల కళ్లలో ఆనందం నింపుతోంది.
సాధారణ కుటుంబాల్లో రోజువారీ పనులు, ఉద్యోగాలకు వెళ్లే తల్లిదండ్రులకు అతి పెద్ద సమస్య పిల్లల సంరక్షణ. ఏదో ఓ పని చేసుకుంటే తప్ప కుటుంబం గడవని పరిస్థితి. అలా అని పిల్లలను ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలేయలేరు. పోనీ ప్లే స్కూల్స్ లాంటి వాటికి పంపాలంటే బోలెడంత ఖర్చు. ప్రైవేట్ కాన్వెంట్స్లో చేర్చాలన్నా అదే ఇబ్బంది. వేల రూపాయల ఫీజులు కట్టలేరు. పిల్లల్ని చూసుకునే పెద్ద వారు ఉంటే కాస్త భరోసా ఉంటుంది. అది కూడా లేకపోతే ప్రతి రోజూ అదో టెన్షనే. ఈ ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అందుకే ఇప్పుడు క్రెచ్లు, డే కేర్ సెంటర్స్కు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. కాకపోతే ఇవన్నీ భారీగానే ఫీజులు వసూలు చేస్తాయి. అంత ఖర్చు చేయడం కష్టమే. మరి ఈ సమస్యకు పరిష్కారమేంటి? సాధారణ కుటుంబాల్లోని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు మెరుగైన విద్య, సంరక్షణ అందించడం సాధ్యం కాదా? ఈ ప్రశ్నల నుంచి వచ్చిందే బాల్యం ప్రాజెక్ట్ ఆలోచన.
3-5 ఏళ్ల వయసున్న చిన్నారులు : 2008లో మొదలైంది ఈ ఆలోచన. అప్పట్లో ఐఏఎస్ అధికారి నవీన్ మిట్టల్ చొరవతో ఈ ప్రాజెక్ట్ అమల్లోకి వచ్చింది. అంతకు ముందు ఆయన విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. విశాఖలో బాల్యం కేంద్రాలను ప్రారంభించడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. పేద కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్య, వసతులు అందించాలని భావించారు ఆయన. ఈ క్రమంలోనే అంగన్వాడీ కేంద్రాలు లేని ప్రాంతాలను గుర్తించారు. దీంతో పాటు మున్సిపల్ పాఠశాలల్లో ఎక్కడైతే విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువగా ఉందో గమనించారు. ఆ ప్రాంతాల్లోనే ఈ బాల్యం కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ 3-5 ఏళ్ల వయసున్న చిన్నారులను చేర్చుకుని, వారికి ఆటపాటలు నేర్పుతున్నారు. ఉచితంగా చదువులూ చెబుతున్నారు. పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా పాఠాలు ఎలా బోధిస్తున్నారో మీరే చూడండి.
బాల్యం ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా ఏర్పాటైన ఈ కేంద్రాలు, ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.00 గంటల వరకు పిల్లలను కంటికి రెప్పలా కాపాడతాయి. ఇక్కడ చదువుకునే పిల్లలకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలతో సమానంగా పౌష్టికాహారం అందుతోంది. ప్రభుత్వ బడిలోని ఒక గదిలోనే వీరికి పాఠాలు చెబుతున్నారు. అక్కడ మధ్యాహ్న భోజనం పథకం కింద ఆహారం అందిస్తున్నారు. వారంలో ఒకరోజు రుచికరమైన బిర్యానీ, పుళిహోర, శనివారాల్లో స్పెషల్ ఫుడ్, పిల్లలకు ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండ్లు అందిస్తున్నారు. కార్పొరేట్ స్కూళ్లలో లభించే సౌకర్యాలను మించి ఇక్కడ వసతులు ఉన్నాయి. నగరంలోని దాతల సహకారంతో ఉచితంగా 2 జతల యూని ఫామ్లు, షూస్, టైలు, బెల్ట్లు అందజేస్తున్నారు. ఒక్క రూపాయి ఫీజు తీసుకోకుండా నాణ్యమైన విద్య అందిస్తున్నారు.
ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పిల్లల సంరక్షణ బాధ్యత అంతా ఇక్కడి టీచర్లు, ఆయాలదే. వారికి ఏ మాత్రం అసౌకర్యం కలగకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు. పిల్లలు ఏమైనా అనారోగ్యానికి గురైనా, లేదా ఇంకేదైనా సమస్య ఉన్నా, వెంటనే తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందిస్తున్నారు. ఈ సౌకర్యాలన్నీ గమనించే చాలా మంది తమ పిల్లలను ఈ బాల్యం కేంద్రాల్లో చేర్చేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడకు పంపితే చాలు నిశ్చింతగా వెళ్లి పని చేసుకోవచ్చు అనే భరోసా కల్పిస్తోంది ఇక్కడి సిబ్బంది.
అన్ని విషయాల్లో ముందంజ : పిల్లలను సంరక్షించడం వరకే తమ బాధ్యత తీరిపోయిందని అనుకోవడం లేదు ఇక్కడి సిబ్బంది. ఎంతో ఓపిగ్గా చదువు చెబుతున్నారు. A టు Z అల్ఫాబెట్స్, ఒకటి నుంచి వంద వరకూ నంబర్స్, తెలుగు వర్ణమాల. ఇవన్నీ స్పష్టంగా చదవడం, రాయడం నేర్పిస్తున్నారు. ఇక్కడి ఉపాధ్యాయుల లక్ష్యం ఒక్కటే. ఈ దశలోనే సరైన విధంగా అన్నీ నేర్పుతూ ప్రాథమిక విద్యలోకి అడుగు పెట్టే సమయానికి ఈ పిల్లలను చురుగ్గా తయారు చేయడం. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ బాల్యం కేంద్రాల్లో చదువుకుంటున్న వారు అన్ని విషయాల్లోనూ ముందంజలో ఉంటున్నారని చెబుతున్నారు ఉపాధ్యాయులు. ఈ బాల్యం కేంద్రాల పరిధి విశాఖకే పరిమితం కాలేదు. దిల్లీకి చెందిన డ్రీమ్ బూస్టర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి రైమ్స్, ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ పోటీల్లో బాల్యం విద్యార్థులు రాణించారు. పబ్లిక్ రిలేషన్స్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా సర్వేలోనూ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఈ కేంద్రాలు దేశంలోనే ప్రథమ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడం విశేషం.
"పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత ముందు ప్రేయర్ చేస్తారు. A టు Z అల్ఫాబెట్స్, ఒకటి నుంచి వంద వరకూ నంబర్స్, తెలుగు వర్ణమాల ఇలా టైం టేబుల్ ప్రకారం చెప్తాం. బ్రేక్ టైం కూడా ఉంటుంది. లంచ్ తర్వాత ఒక అరగంట విరామం ఉంటుంది. పిల్లలకు ఆటపాటల ద్వారా అక్షరాలు, అంకెలు నేర్పిస్తున్నాం. వారు ప్రాథమిక పాఠశాలలో అడుగుపెట్టే నాటికి అన్ని విధాలుగా సన్నద్ధమయ్యేలా తీర్చిదిద్దుతున్నాం." -కృష్ణ కుమారి, బాల్యం కేంద్రం ఉపాధ్యాయురాలు
ప్రైవేట్ కాన్వెంట్లు అంటూ వేలాది రూపాయలు నష్టపోతున్న వారికి ఈ బాల్యం కేంద్రాలు ఓ గొప్ప ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒకటో తరగతి ప్రవేశాల రేటును పెంచడంలో ఈ ప్రీ-ప్రైమరీ కేంద్రాలు కీలకంగా మారుతున్నాయి. ఏటా 500 మంది పేద పిల్లలు ఈ కేంద్రాల ద్వారా ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో అడుగుపెడుతున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం, అధికారుల పర్యవేక్షణ, దాతల ఉదారత. అన్నీ కలిసి ఇవాళ విశాఖలో ఒక విద్యా విప్లవాన్నే సృష్టిస్తున్నాయి. నిరుపేద కుటుంబాల్లోని చిన్నారుల భవితకు భద్రత కల్పిస్తూ మిగతా రాష్ట్రాలకూ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది ఈ బాల్యం ప్రాజెక్ట్.
"పేద కుటుంబాల పిల్లలకు ఇదొక గొప్ప అవకాశం. ఇక్కడికి పిల్లలను పంపితే తల్లిదండ్రులు నిశ్చింతగా పనులకు వెళ్లొచ్చు. దాతల సహకారంతో పిల్లలకు అన్నీ ఉచితంగా అందుతున్నాయి." -వనిత, జీవీఎంసీ పాఠశాల హెచ్ఎం, వెంకోజిపాలెం
2020 నాటికి జీవీఎంసీ పరిధిలో 60 సెంటర్లు ఉండేవి. ఆ తర్వాత పలు ప్రాంతాల్లో అంగన్వాడీ కేంద్రాలు రావడం వల్ల ప్రస్తుతం 30 కేంద్రాల్లో బాల్యం తరగతులు నడుస్తున్నాయి. అయితే దాతల సాయంతో అన్ని సౌకర్యాలతో వీటిని జీవీఎంసీ నడుపుతున్నా, మధ్యాహ్న భోజనం పెడుతున్న పాఠశాలల్లోని ఆహారాన్నే వీరికీ అందిస్తున్నారు. ఈ కారణంగా కొన్ని చోట్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఒక్కోసారి ఆహారం సరిపోవడం లేదు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలన్నదే ఈ బాల్యం కేంద్రాల నిర్వాహకుల ప్రధాన విజ్ఞప్తి. ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుంటే ఈ సమస్య తీరిపోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు ఎలాగైతో పోషకాహారం పంపిణీ చేస్తున్నారో అదే విధంగా ఇక్కడి పిల్లలకూ అందించాలన్నది మరో విన్నపం. ఈ చిన్న చిన్న ఇబ్బందులను మినహాయిస్తే జీవీఎంసీ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న బాల్యం కేంద్రాలు వందలాది మంది పిల్లలకు అండగా నిలుస్తోంది.
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