జీఎంసీలో 18 గ్రామాలు విలీనం - రాష్ట్రంలో మరో మిలియన్ ప్లస్ సిటీ
కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులు, ప్రత్యేక పథకాలు, భారీ ఎత్తున నిధులు వచ్చి నగరం మరింత అభివృద్ధి చెందేందుకు అస్కారం - ఇప్పటికే కొర్నిపాడు, జొన్నలగడ్డ, వెంగళాయపాలెంలో టిడ్కో ఇల్లు, గృహాల నిర్మాణం పూర్తి
Published : January 3, 2026 at 3:58 PM IST
Guntur Million Plus City Planning : రాష్ట్రంలో మరో మిలియన్ ప్లస్ సిటీ ఏర్పాటుకు రంగం సిద్ధమైంది. అందుకు వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే విజయవాడ, విశాఖపట్టణం మిలియన్ ప్లస్ సిటీలు కాగా గుంటూరు నగరం ఈ జాబితాలో చేరనుంది. అందుకోసం జీఎంసీ అధికారులు ప్రణాళికలు రచించారు. అంతే కాదు, 18 గ్రామాలు జీఎంసీలో విలీనం చేసేందుకు కౌన్సిల్ ఆమోదం తెలిపింది. జీఎంసీ అధికారులు సంబంధిత పత్రాలు జిల్లా కలెక్టర్కు పంపారు. ఇక గ్రామాల విలీనానికి సర్కారు ఆమోదముద్ర పడటమే తరువాయి. 10 లక్షలు జనాభా కలిగిన మిలియన్ ప్లస్ సిటీగా గుంటూరు అవతరించనుంది. ఫలితంగా నగరం రూపురేఖలు మారనున్నాయి. ఇంతకీ మిలియన్ ప్లస్ సిటీగా మారడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరిగేందుకు ఆస్కారం ఉంది?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులు, ప్రత్యేక పథకాలు : రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతికి సమీపంలో ఉన్న గుంటూరు నగరాన్ని మిలియన్ ప్లస్ సిటీగా మార్చేందుకు వేగంగా అడుగు పడుతున్నాయి. అందుకోసం గుంటూరును ఆనుకుని ఉన్న 18 గ్రామాలు నగరంలో విలీనం చేసే ప్రక్రియ మొదలైంది. ఇప్పటికే కొన్ని గ్రామాల్లో గ్రామ సభలు పూర్తి చేయగా మరికొన్ని గ్రామాల్లో నిర్వంహించాల్సి ఉంది. అనంతరం ఆయా గ్రామాల విలీనానికి ప్రభుత్వం అంగీకారం తెలిపితే త్వరలోనే గుంటూరు నగరం మిలియన్ ప్లస్ సిటీగా అవతరించనుంది. తద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులు, ప్రత్యేక పథకాలు, భారీ ఎత్తున నిధులు వచ్చి నగరం మరింత అభివృద్ధి చెందేందుకు అస్కారం ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 10లక్షల జనాభా దాటిన మిలియన్ ప్లస్ సిటీలు విజయవాడ, విశాఖనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గుంటూరు ఈ జాబితాలో చేరడానికి సిద్ధం అవుతోంది. 2011 లెక్కల ప్రకారం గుంటూరు జనాభా 7.43 లక్షలు ఉండేది. ప్రస్తుతం 9.40 లక్షల వరకు ఉండొచ్చని అధికారుల అంచనా. విలీనం చేయాలని కౌన్సిల్ ఆమోదం తెలిపిన 18 గ్రామాల జనాభా 65 వేలు కలిపితే 10 లక్షలు దాటుతుంది. అందులో భాగంగానే 18 గ్రామాల విలీన ప్రక్రియ మొదలైంది. గుంటూరు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ కూడా ఇందుకు ఆమోదం తెలిపింది. ఫలితంగా త్వరలోనే గుంటూరు నగర జనాభా 10 లక్షలు దాటి మిలియన్ ప్లస్ సిటీగా అవతరించనుంది
టిడ్కో ఇల్లు, గృహాలు : గుంటూరులో విలీనం చేసే 18 గ్రామాల్లో ప్రత్తిపాడు, తాడికొండ నియోజకవర్గంలోని జొన్నలగడ్డ, గొర్లవారిపాలెం, తోకవారిపాలెం, దాసుపాలెం, మల్లవరం, చినపలకలూరు, తురకపాలెంతో పాటు చల్లావారిపాలెం, వెంగళాయపాలెం, ఓబులనాయుడు పాలెం, లాల్పురం గ్రామసభలు తీర్మానాలు చేశాయి. లామ్, కొర్నిపాడు, పుల్లడిగుంట, తక్కెళ్లపాడు, అగతవర ప్పాడు, వెనిగండ్లతోపాటు కౌన్సిల్లో ప్రతిపాదించిన పెదకాకాణి గ్రామాల్లో ఆయా ఎమ్మెల్యేల ఆమోదం, పంచాయతీల తీర్మానం జరగాల్సి ఉంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తైతే GMCలో అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుంది. ఇప్పటికే గుంటూరులోని శివారులోని కొర్నిపాడు, జొన్నలగడ్డ, వెంగళాయపాలెంలో టిడ్కో ఇల్లు, గృహాలు కట్టించారు. పేదలకు నివాస స్థలాలు కేటాయించారు. ఐతే, ఆ గ్రామాలు జీఎంసీ పరిధిలో లేకపోవడంతో మౌలిక వసతులు అరకొరగానే ఉన్నాయి. విలీనం పూర్తైతే సౌకర్యాలు మెరుగవుతాయని జీఎంసీ అధికారులు చెబుతున్నారు.
విశ్లేషకులు అభిప్రాయం : గుంటూరు మిలియన్ ప్లస్ సిటీగా అవతరించడం అందులోనూ రాజధాని అమరావతికి దగ్గరలో ఉండటం సానుకూలాంశం. ఎందుకంటే, గుంటూరు-అమరావతి మధ్య ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు అయ్యేందుకు అస్కారం ఉంటుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఫలితంగా స్థానిక యువతకు ఉపాధి లభించనుంది. మరి, గ్రామాల విలీన ప్రక్రియ ఎప్పుడు పూర్తి కానుంది?
గుంటూరు 1994లో నగరపాలక సంస్థగా అవతరించింది. జీఎంసీ పరిధిలో గుంటూరు తూర్పు, పశ్చిమ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలతో పాటు పత్తిపాడు నియోజకవర్గం కొంతమేర ఉంది. ప్రస్తుతం 168 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తీర్ణం కలిగిన నగర పరిధిని 225 చదరపు కిలోమీటర్లకు విస్తరించాలని జీఎంసీ భావిస్తోంది. ఐతే, 15 ఏళ్ల కిందటే గుంటూరు గ్రామీణ మండల పరిధిలోని 10 గ్రామాలు జీఎంసీలో విలీనం అయ్యాయి. మరో 11 గ్రామాలు కలపాలనే ప్రతిపాదనలు చేసినా కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఇప్పుడు ఆ 11 గ్రామాలతో పాటు మరో 7 గ్రామాలు గుంటూరులో కలప నున్నారు. దీనిలో భాగంగా నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ మిలియన్ ప్లస్ సిటీ ఏర్పాటు కోసం 2025 సెప్టెంబరు 15న జిల్లా పంచాయతీ అధికారులకు లేఖ రాశారు. జీఎంసీలోకి ఏమైనా గ్రామాలను విలీనం చేయాలని భావిస్తే ఆ వివరాలు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరారు. ఆ మేరకు పంచాయతీ అధికారులు 11 గ్రామాల విలీనానికి సంబంధించి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు.
అధికారుల ఆదేశాల మేరకు చల్లవారిపాలెం, చినపలకలూరు, దాసుపాలెం, గోర్లవారిపాలెం, జొన్నలగడ్డ, లాలుపురం, మల్లవరం, ఓబులునాయుడుపాలెం, తోకావారిపాలెం, తురకపాలెం, వెంగళాయపాలెం గ్రామాల్లో MPDOల ఆధ్వర్యంలో గ్రామసభలు నిర్వహించి తీర్మానాలు జిల్లా పంచాయతీ అధికారికి అందజేశారు. ఈ వివరాలతో నవంబరు 25న జీఎంసీకి సమాచారం పంపించారు. ఐతే ఈ కసరత్తులో గతంలో దూరంగా ఉన్న గ్రామాలను విలీనం చేసి.నగరాన్ని ఆనుకుని ఉన్న వాటిని విస్మరించారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. ఫలితంగా ఆయా గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులు మందగించాయి. మళ్లీ అదే తప్పు పునరావృతం కాకుండా ప్రస్తుతం విలీనం చేయాలని భావించిన 11 గ్రామాలకు మరో 7 గ్రామాలను జాబితాలో చేర్చినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
స్మార్ట్సిటీ నగరాల జాబితాలో చేరేందుకు ఆస్కారం : గుంటూరు మిలియన్ ప్లస్ సిటీగా అవతరిస్తే కలిగే లాభాలేంటని చూస్తే జనాభా పెరగడంతో సంఖ్య బట్టి నిధులు కేటాయింపు ఉంటుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రాజెక్టులు, పథకాలు అధికంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. స్మార్ట్సిటీ నగరాల జాబితాలో చేరేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. అలాగే విలీన గ్రామాల్లో సుమారు 3 వేల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములున్నాయి. అక్కడ పరిశ్రమలు ఏర్పాటైతే స్థానిక యువతకు ఉపాధి లభిస్తుంది. జిల్లా కేంద్రానికి సుమారు 30 కి.మీ దూరంలోనే రాజధాని అమరావతి ఉండటం, విలీన గ్రామాల గుండా ORR వెళ్తుండడం మరో సానూకూలాం శం. జీఎంసీలో అదనపు కమిషనర్ పోస్టు సహా కొన్ని ప్రత్యేక విభాగాలు ఏర్పాటై పరిపాలన సులభతరం అవుతుంది. సర్కిళ్లు, జోన్లు ఏర్పాటు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
రాష్ట్రాభివృద్ధిలో భాగం కానుంది : ప్రస్తుతం గుంటూరు నగర పాలక సంస్థ పరిధిలో 57 వార్డులు ఉండగా విలీనం పూర్తయితే ఈ సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా నగర సమగ్ర అభివృద్ధి, పట్టణ ప్రణాళికల్లో భాగంగా ఆయా గ్రామాల్లో అభివృద్ధికి ఆస్కారం ఉంటుందని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గుంటూరు నగరంతో పాటు శివారు గ్రామాల్లోనూ మౌలిక వసతులు మెరుగుడతాయనే ఆశాభావం వ్యక్తం అవుతోంది. జీఎంసీలో 18 గ్రామాల విలీనంపై నగరవాసుల నుంచి సానుకూల స్పందన వస్తోంది. అదే సమయంలో కొన్ని ప్రతికూల అంశాలు తెరమీదకు వస్తున్నాయి. గతంలో విలీనమైన గ్రామాల సమస్యలే పరిష్కరించలేదని, ఇలాంటి తరుణంలో మళ్లీ కొత్తవాటి విలీనం చేపట్టడం సరికాదనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. గ్రామాల విలీనంతో నిర్వహణ పరమైన సమస్యలు ఏర్పడతాయనే అభిప్రాయం ఉంది. గత విలీన సమయంలో ఎదురైన సమస్యలు పరిష్కరించడంతో పాటు కొత్తగా మరే ఇతర సమస్య తలెత్తకుండా చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. నిజంగా ఆ ప్రక్రియ సానుకూలంగా జరిగితే గుంటూరుకు మిలియన్ ప్లస్ సిటీ గుర్తింపు రావడంతో పాటు ఈ ప్రాంతం రాష్ట్రాభివృద్ధిలో భాగం కానుంది.
