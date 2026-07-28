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8 దశాబ్దాల పోరాటం - గుంటూరు వాహినితో తీరనున్న నీటి కష్టాలు

80 ఏళ్ల పోరాటానికి ఫలితం - దశాబ్దాలుగా నల్లమడ రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో సాగిన పోరాటం - ఉద్యమానికి కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో పరిష్కారం

Guntur Channel Extension
Guntur Channel Extension (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 1:21 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 1:27 PM IST

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Guntur Channel Extension : గుంటూరు జిల్లాలో కృష్ణానదికి అతి సమీపంలో ఉండే ప్రాంతమది. అయినా తాగు, సాగునీటికి ఎప్పుడూ కష్టాలే. అయితే ఇందుకు పరిష్కారం గుంటూరు వాహినిని పర్చూరు వరకు పొడిగించడం. అందుకోసం 8 దశాబ్దాలుగా ప్రజా ఉద్యమాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ సమస్య పరిష్కారం కావడం లేదు. ఇది గమనించిన కూటమి ప్రభుత్వం ఎలాగైన సమస్యను పరిష్కరించాలని నిర్ణయించుకుంది. గుంటూరు ఛానల్ పొడిగింపుతో పాటు విస్తరణకు చర్యలు చేపట్టింది.

అందుకోసం నిధులు మంజూరు కూడా చేసింది. దీంతో కాలువ పొడిగింపు పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. త్వరలోనే విస్తరణ, ఆధునీకరణ పనులకు టెండర్లు పిలవనున్నారు. దీంతో దశాబ్దాల పోరాటానికి ఫలితంగా సాగు, తాగునీటి సమస్యకు పరిష్కారం లభించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి గుంటూరులోని కీలకమైన గుంటూరు ఛానల్ పనులపై ఇదీసంగతి కథనం.

8 దశాబ్దాల పోరాటం - గుంటూరు వాహినితో తీరనున్న నీటి కష్టాలు (ETV)

గుంటూరు జిల్లాలోని వట్టిచెరుకూరు, పెదనందిపాడు, ప్రత్తిపాడు, బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు, పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట ప్రాంతాలకు కొన్నిదశాబ్దాల నుంచి సాగునీటి సమస్య ఉంది. బ్రిటీష్‌ ప్రభుత్వం హయాంలోనే అంటే 1936లో పెదనందిపాడు హైలెవెల్ కాలువ నిర్మించి సాగునీరు ఇవ్వాలనే డిమాండ్ ఉండేది. కృష్ణా బ్యారేజి నుంచి కాలువ నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు కూడా. కానీ, ఆ ప్రతిపాదనలు పట్టాలు ఎక్కలేదు. దీంతో 1954 నుంచి తాగు, సాగునీటి కోసం ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి. రెండో పంచవర్ష ప్రణాళికలో పెదనందిపాడు హైలెవల్‌ ఛానల్‌ని చేర్చినప్పటికీ, నిధుల కొరతతో పనులు పక్కన పెట్టారు.

ప్రకాశం బ్యారేజి నిర్మాణం తర్వాత సమస్య పరిష్కారానికి అడుగులు పడ్డాయి. 1962లో ప్రాజెక్టును గుంటూరు వాహినిగా పేరు మార్చి ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి వట్టిచెరుకూరు మండలం గారపాడు వరకు మాత్రమే 47 కిలోమీటర్లు కాలువ నిర్మించారు. అక్కడ పనులు నిలిపేయటంతో కృష్ణా జలాలు ప్రత్తిపాడు, పెదనందిపాడు, పర్చూరు ప్రాంతాలకు రాకుండా ఆగిపోయాయి. నాగార్జున సాగర్‌కు కూడా చివరి ఆయకట్టు ప్రాంతం కావటంతో అక్కడి నుంచి నీరు వచ్చే అవకాశం లేదు. దీంతో గుంటూరు వాహిని పొడిగించాలని రైతులు ఆందోళనలు నిర్వహించారు.

దశాబ్దాలుగా సాగిన పోరాటం : నల్లమడ రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో పోరాటం దశాబ్దాలుగా సాగింది. ఎట్టకేలకు గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయంలో గుంటూరు వాహిని విస్తరణకు చర్యలు మొదలయ్యాయి. 2019 జనవరి 10న రూ.274.53 కోట్లు విడుదల చేస్తూ జలవనరులశాఖ జీవో ఆర్‌టీ నం.17 జారీ చేసింది. టెండర్లు పిలిచి గుత్తేదారును ఎంపిక చేశారు కూడా. ఐతే, ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలు కావటంతో పనులు చేపట్టలేదు. వైఎస్సార్సీపీ గెలిచిన తర్వాత 2022 జనవరిలో ప్రత్తిపాడు వచ్చిన సీఎం జగన్‌ రెండేళ్లలో గుంటూరు ఛానల్ పొడిగింపు పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించారు.

రూ.256 కోట్లు మంజూరు చేస్తామని చెప్పి భూసేకరణ సర్వే మాత్రమే పూర్తి చేశారు. 3 గ్రామాల్లో భూసేకరణకు ప్రాథమిక ప్రకటన ఇచ్చి ఆ తర్వాత దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టేశారు. 2024లో ప్రభుత్వం మారి కూటమి అధికారంలోకి రావడంతో ప్రాజెక్టు పనులు కచ్చితంగా చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. దీంతో ప్రాజెక్టును గతంలో ప్రతిపాదించిన రూ.274.53 కోట్లకే పనులు చేసేలా గుత్తేదారుని ఒప్పించారు. ఆ మేరకు కాలువ తవ్వకం పనులు ప్రారంభించారు.

"1936 లో మొదట్లో బ్రిటిష్ వాళ్లు ఉన్నప్పుడు ఓ ప్లాన్ వేశారు. కృష్ణా నది నుండి పెదనందిపాడు మెట్ట ప్రాంతానికి నీళ్లు ఇస్తామని చెప్పి ప్లాన్ వేశారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా ఏ ప్రభుత్వం పూర్తిగా మా పొలాల్లోకి నీళ్లు వచ్చేటటువంటి పని చేయలేదు. 1952 నుంచి ఈ ప్రాంతంలో అనేక ఆందోళనలు చేశారు. ఎన్నో కేసులు పెట్టారు, కోర్టుల చుట్టూ తిరిగారు. ఇన్ని పోరాటాల ఫలితంగా ఈరోజున ప్రభుత్వం పనులు ప్రారంభించింది."-రైతులు

74.06 కి.మీ దూరానికి పొడిగించాలి : ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి 47వ కిలోమీటర్ వరకు ప్రవహిస్తున్న గుంటూరు వాహినిని 74.06 కి.మీ దూరానికి పొడిగించాలన్నది రైతుల ప్రధాన డిమాండ్. అందుకోసం వట్టిచెరుకూరు మండలం గారపాడు గ్రామం నుంచి బాపట్ల జిల్లాలో పర్చూరు వాగు వరకు 27 కి.మీ మేర కాలువ తవ్వాల్సి ఉంది. దీనివల్ల గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు, పెదనందిపాడు, కాకుమాను, బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు, పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట మండలాల్లో 38,400 ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందనుంది. నాగార్జునసాగర్‌ కుడికాలువ కింద మల్లాయపాలెం, కాకుమాను మేజరు కాలువల పరిధిలోని 9,600 ఎకరాల ఆయకట్టును స్థిరీకరించవచ్చు. మొత్తం 48,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందనుంది. లక్షలాది మందికి తాగు, వేల ఎకరాలకు సాగు నీటి అవసరాలు తీరనున్నాయి.

గుంటూరు ఛానల్ పొడిగింపు కోసం బడ్జెట్‌లో నిధులు కేటాయించింది కూటమి ప్రభుత్వం. పనుల కోసం గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల పరిధిలో 477.47 ఎకరాల భూమి సేకరణ జరగాల్సి ఉంది. ఇందుకు రెవెన్యూ అధికారులు గ్రామాల వారీగా నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చారు. భూసేకరణ ప్రక్రియలో మార్కెట్ ధర కంటే ఒకటిన్నర రెట్లు అదనంగా పరిహారం చెల్లిస్తున్నారు. ఇందు కోసం మొత్తం రూ.71.30కోట్లు కావాల్సి ఉండగా, మొదటి విడతగా రూ.28.12కోట్లు పరిహారం మంజూరైంది. భూసేకరణ పూర్తయిన చోట కాలువ తవ్వకాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. కాలువ పొడిగింపు పనులు పూర్తయితే పంటల సాగుకు ఇబ్బంది ఉండదని, తాగునీటి సమస్య తీరుతుందని స్థానికులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గుంటూరు వాహిని పాతకాలువ గట్లు పాడైపోయాయి. కొన్నిచోట్ల లాకులు సరిగ్గా లేవు. డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాలువలు దెబ్బతినటం వల్ల నీటి సరఫరాలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. పైగా మంగళగిరి, గుంటూరు నుంచి వెళ్లే మురుగునీరు కాలువలో కలవటంతో నీరు కలుషితమవుతోంది. దశాబ్దాల నాటి కాలువ కావటంతో వరదల సమయంలో గండ్లు పడి పంటలు మునిగిపోతున్నాయి. ఆధునికీకరణ చేపడితే సాగునీరు సజావుగా ముందుకు సాగుతుంది.

33 గ్రామాలకు తాగునీరు కోసం : పంట పొలాలకు ముంపు తప్పుతుంది. తాడేపల్లి, మంగళగిరి, పెదకాకాని, గుంటూరు, చేబ్రోలు, వట్టిచెరుకూరు, ప్రత్తిపాడు మండలాల పరిధిలో 30వేల ఎకరాల ఆయకట్టుకు భరోసా ఉంటుంది. ఎందుకంటే, గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్​తో పాటు 33 గ్రామాలు తాగునీరు కోసం గుంటూరు ఛానల్ పైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. కాలువ సామర్థ్యం పెరిగితే తాగు నీటి సరఫరా మెరుగవుతుంది.

ప్రస్తుతం కాలువ నీటిప్రవాహ సామర్థ్యం 600 క్యూసెక్కులు. దీనిని 750 క్యూసెక్కులకు పెంచాలనేది అనేది ప్రభుత్వం అలోచన. సామర్థ్యం పెంచడానికి ఇప్పుడున్న కాలువకు ఇరు వైపులా గోడలు కట్టడం ద్వారా 750 క్యూసెక్కులు తరలించాలని నిర్ణయించారు. దీనికోసం రూ.369.20 కోట్ల నిధులకు మే నెలలో పరిపాలనా అనుమతులు ఇచ్చారు. రాష్ట్రస్థాయి స్టాండింగ్ కమిటీ నుంచి అనుమతుల ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, త్వరలో టెండర్లు పిలుస్తామని జలవనరుల శాఖ ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. కాలువ ఆధునీకరణ ద్వారా మంగళగిరి, పొన్నూరు, ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గాల్లో 7 మండలాల్లో 39 గ్రామాలతో పాటు గుంటూరు, మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థల్లో తాగునీటి అవసరాలు తీరనున్నాయి.

ప్రాజెక్టు పనులకు సంబంధించి రైతులు చెప్పిన పలు అంశాలనూ ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వాటిని కూడా పరిష్కరించి రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తామని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. కాలువ ఆధునీకరణ పనులు ప్రారంభం కానుండటంపై ప్రత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే బూర్ల రామాంజనేయులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

"మనం ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ పూర్తి చేశాం. అందులో దాదాపు ఒక 28 కోట్లు మొదటి విడతలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రిలీజ్ చేశారు. వర్కులు లేట్ అవ్వకుండా ఎక్కడి వరకు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అయితే అక్కడ వరకు ముందు కెనాల్ వర్క్స్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పారు. కాస్ట్ ఎస్కలేషన్ అవ్వకుండా పాత రేట్లతోనే వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు. దీన్ని ఏదో విధంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వచ్చే రెండు సంవత్సరాల్లో ఒక కొలిక్కి తీసుకురావాలనేది ముఖ్యమంత్రిది, అందరి సంకల్పం."-పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, కేంద్రమంత్రి

"మోడర్నైజేషన్ ఎందుకంటే 0 నుంచి 47 కిలోమీటర్ల వరకు ఉన్న పాత కాలవని మరమ్మత్తులు, మోడర్నైజేషన్ చేస్తే కానీ ఇప్పుడున్న 600 క్యూసెక్కుల నుంచి 750 క్యూసెక్కులకు వాటర్ పెంచితే గాని పర్చూరు వరకు వెళ్లదు. ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రాజెక్టు ఫుల్ ఫిల్ కావాలంటే మోడర్నైజేషన్ అవసరమని సీఎంను కలిసి చెప్పడంతో ఆయన దానికి సమ్మతించారు. నిధుల కొరత ఉన్నప్పటికీ రైతుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముఖ్యంగా మూడు నియోజక వర్గాలకి ఇది ఉపయోగపడుతుందని, ఈ ప్రాజెక్టును మంజూరు చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది."-బూర్ల రామాంజనేయులు, ప్రత్తిపాడు శాసనసభ్యులు

కొన్ని దశాబ్దాలుగా గుంటూరు ఛానల్ పొడిగింపు కోసం జరుగుతున్న ఉద్యమానికి కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో పరిష్కారం లభించనుంది. కాలువ పొడిగింపు, విస్తరణ ద్వారా కృష్టమ్మ ఈ ప్రాంత తాగు, సాగు నీటి కష్టాలను తీర్చనుంది. ఫలితంగా స్థానికంగా జీవనోపాధి మెరుగు పడనుంది. అందుకే త్వరితగతిన గుంటూరు వాహని పొడగింపు, విస్తరణ పనులు పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

జగన్ సర్కారు నిర్లక్ష్య వైఖరి - పూర్తి కాని గుంటూరు ఛానల్​ పనులు

గుంటూరు ఛానల్ ఆధునీకరణకు రూ.369 కోట్లు - తీరనున్న సాగు, తాగునీరు కష్టాలు

Last Updated : July 28, 2026 at 1:27 PM IST

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