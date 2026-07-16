ETV Bharat / opinion

'జర చూడండి సారూ' - 17 ఏళ్లుగా నత్తనడకన గుణదల ఆర్వోబీ పనులు

2009లో గుణదల ఆర్వోబీకి శంకుస్థాపన - ఇన్నేళ్లయినా నెరవేరని ఆర్వోబీ సాకారం - ఆర్వోబీ నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని వాహనదారుల డిమాండ్ - తాజాగా ప్రజాప్రతినిధుల ప్రకటనలతో చిగురించిన ఆశలు

Gunadala ROB Works Delay
Gunadala ROB Works Delay (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:06 PM IST

|

Updated : July 16, 2026 at 10:21 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Gunadala ROB Works Delay: సాధారణంగా ఏదైనా వంతెన నిర్మించడానికి దాదాపు రెండేళ్ల సమయం పడుతుంది. అదే రైల్వే పైవంతెన నిర్మించాలంటే సుమారు మూడు సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు. కానీ ఆ రైల్వే పై బ్రిడ్జి నిర్మాణం 17 ఏళ్లుగా ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడే అన్నట్లుగా ఉంది. అదేక్కడో మారుమూల ప్రాంతంలో కాదు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే విజయవాడ మహానగరంలో. అదే గుణదల రైల్వే పై వంతెన.

వంతెన నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని ఎన్నికల్లో పార్టీలు హామీ ఇస్తున్నా, అది ఏ మాత్రం అమలుకు నోచుకోవడం లేదు. దీంతో నగర వాసులతోపాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు రాకపోకలు సాగించడానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇటీవల నున్న- గుణదల రైల్వే వంతెన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన సమయంలో గుణదల రైల్వే వంతెన పనులు కూడా ప్రారంభిస్తామని హామీ ఇచ్చింది ప్రభుత్వం. మరి, ఈ సారైనా రైల్వే పై వంతెన పూర్తి అవుతుందా? వాహనాదారులు ఏమంటున్నారు?

17 ఏళ్లుగా నిర్మాణానికి నోచుకోని గుణదల ఆర్వోబీ - వాహనదారులకు నిరీక్షణ తప్పని పరిస్థితి (ETV Bharat)

విజయవాడ 1వ డివిజన్‌లో విస్తరించిన గుణదల నగరంలో అత్యంత రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఒకటి. ఇక్కడి నుంచి ఏలూరు రోడ్డులోకి రావాలంటే బుడమేరు, రైవస్ కాల్వ, ఏలూరు కాల్వ, రైలు పట్టాలు దాటుకొని రావాలి. అలాగే నూజివీడు, ఆగిరిపల్లి, నున్న, ముస్తాబాద, మైలవరం మండలంలోని కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారు గుణదల మీదుగా నగరంలోకి రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అయితే ఇక్కడ బుడమేరు, ఏలూరు, రైవస్ కాల్వపై ఉన్న వంతెనలతో పాటు విజయవాడ-గుడివాడ ప్రధాన మార్గంలోని రైలు గేట్ నంబర్​ 8 దాటాలి. రైళ్ల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటం, తరచూ గేట్లు పడుతుండటంతో వాహనదారులకు నిత్య నరకంగా మారింది. ఏళ్లుగా ఈ సమస్య అలాగే ఉంది.

Gunadala ROB Works Issue : సమస్య పరిష్కారానికి గతంలో అడుగులు పడ్డాయి కానీ ముందుకు సాగలేదు. 2009లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్​రెడ్డి రూ.36 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఆర్వోబీకి శంకుస్థాపన చేశారు. గుణదల ఉలవచారు పరిశ్రమ వద్ద బుడమేరు ఒడ్డున ఆర్​అండ్​బీ శాఖ నిధులతో ఐదు పిల్లర్లు, బీమ్‌లు నిర్మించి అక్కడితో పనులు ఆపేశారు. వైఎస్ హయాంలో కమీషన్ కోసం తీవ్ర ఒత్తిడి చేయడంతో పనులు నిలిపివేసి గుత్తేదారు వెళ్లిపోయినట్టు అప్పట్లో తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత 2014-2019 మధ్య పూర్తవుతుందని స్థానికులు ఆశించారు. కానీ కాంట్రాక్టర్ ఆర్బిట్రేషన్, సివిల్ వివాదాలు, న్యాయపరమైన చిక్కులతో పనులు చేపట్టలేదు.

ఇక 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్ సర్కార్​ రైల్వే వంతెన నిర్మాణాన్ని ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదు. నిలిచిపోయిన వంతెన నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేయాలని స్థానికులు ఆందోళన చేసినా స్పందించలేదు. కాల్వ గట్లపై ఉన్న అక్రమణలు మాత్రం తొలగించి చేతులు దులిపేసుకున్నారు. మిగతా పనులు చేయకుండా ఐదేళ్ల కాలం వెళ్లదీసింది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత స్థానిక ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు గుణదల రైలు వంతెన ఆవశ్యకతపై అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించారు. ఆ తర్వాత స్థానికంగా పర్యటించి ప్రజలకు భరోసా కల్పించారు. దీంతో ఆర్వోబీ పనులు ప్రారంభిస్తారని స్థానికులు భావించారు. కానీ పనుల్లో ఎలాంటి పురోగతి లేదు. వాహనాదారుల కష్టాలు షరామామూలే అన్నట్లు పరిస్థితి మారింది.

గుణదల ఆర్వోబీ విషయంలో సమస్య ఇంత తీవ్రంగా ఎందుకు ఉందనే విషయాన్ని చూస్తే గత ఐదేళ్లలో ఈ ప్రాంతం ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది. కొత్తగా కాలనీలు వెలిశాయి. నివాసాలు క్రమంగా పెరిగిపోతున్నాయి. వాహనాలు కూడా రెట్టింపు అయ్యాయి. కానీ ఇందుకు తగ్గట్టు ప్రస్తుతం ఉన్న ఇరుకైన వంతెనల సామర్థ్యం ఏమాత్రం చాలడం లేదు. విజయవాడ-గుడివాడ మార్గంలో డబ్లింగ్ లైన్ వేయడంతో రైళ్ల రద్దీ గణనీయంగా పెరిగింది. 10 నిమిషాల వ్యవధిలోనే గేట్లు మూసేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఒక్కసారి గేట్ పడిందంటే చాలు వాహనాలు బారులు తీరుతున్నాయి. ఒక్కోసారి అరగంట పైగా వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. గేట్ తీసినప్పటికీ ట్రాఫిక్ క్లియర్ కావడానికి కొంత సమయం పడుతోంది. ఇది కూడా సమస్యగా మారిందని వాహనాదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానికులు: గుణదల మార్గం ద్వారా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, రైతులు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారు వేల సంఖ్యలో ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. దీంతో ఉదయం, సాయంత్రం సమయంలో రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది. వాహనాలకు తోడు పశువులు, గొర్రెలు, మేకలు కూడా గుణదల రైలు పట్టాల మీదుగా నగరంలోకి వెళ్తుంటాయి. గేట్ పడిన సమయంలో గేదెలు వెళ్లే మార్గం లేక అక్కడ ఆగి ఉన్న వాహనదారులపైకి వస్తుంటాయి. ఒక్కోసారి ప్రమాదాలు కూడా జరుగుతున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గుణదల నుంచి నున్న వైపు వెళ్లేందుకు ఇది దగ్గరిదారి. ఇప్పటికే రామవరప్పాడు రింగ్ వద్ద పై వంతెన అందుబాటులో ఉన్నా జాతీయ రహదారికి అనుసంధానంగా ఉండటంతో రద్దీ తీవ్రంగా పెరిగింది. ప్రమాదాలు కూడా ఎక్కువగానే జరుగుతున్నాయి. గుణదల పై వంతెన పూర్తయితే ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్​పై రాకపోకలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ విషయాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదనేది క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికైనా సమస్య పరిష్కారానికి పై వంతెన నిర్మిచాలని వాహనాదారులు కోరుతున్నారు.

ఇటీవల గుణదల-నున్న ఆర్వోబీకి శంకుస్థాపన : గుణదల రైలు పై వంతెన సమీపంలోనే చెన్నై-హౌరా ప్రధాన మార్గంలో నున్న-గుణదల రైల్వే గేటు 316 ఉంది. నిత్యం 170కు పైగా రైళ్లు ఈ మార్గంలో తిరుగుతుండడంతో లెవెల్‌ క్రాసింగ్‌ వద్ద వాహనదారులు నరకం అనుభవిస్తున్నారు. రోజులో కనీసం 14 నుంచి 16 గంటలు రైల్వే గేట్ మూసి ఉండడంతో వాహనదారులకు నిరీక్షణ తప్పని పరిస్థితి.

ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ 98.68 కోట్ల రూపాయలతో అత్యాధునిక ఆర్వోబీని నిర్మించేందుకు రైల్వేశాఖ పచ్చజెండా ఊపింది. ఇటీవల శంకుస్థాపన కూడా చేశారు. 18 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి చేయనున్నట్టు విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, సెంట్రల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు తెలిపారు. అలాగే మరి కొద్ది రోజుల్లోనే ఎన్నో ఏళ్లుగా నిర్మాణానికి దూరంగా ఉన్న విజయవాడ-గుడివాడ మార్గంలోని గుణదల రేల్వే గేటు నంబప్ 8 ఆర్వోబీ పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు.

గుణదల ఆర్వోబీ నిర్మాణం చేపడతామని ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో దశాబ్దాలుగా స్థానికులు ఎదురుచూస్తున్న పై వంతెన నిర్మాణానికి మోక్షం లభించనుంది. అయితే ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్రకటలు, హామీలు ఏ మాత్రం అమలుకు నోచుకోలేదు. ఈ సారైనా కూటమి ప్రభుత్వం గుణదల రైల్వే పై వంతెన నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని వాహనాదారులు కోరుతున్నారు.


గుణదల ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి రూ.98.68 కోట్లు - 18 నెలల్లో పూర్తికి ప్లాన్​

ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పెరిగిన క్రేజ్ - నెల్లూరులో 'నో అడ్మిషన్' బోర్డులు

Last Updated : July 16, 2026 at 10:21 PM IST

TAGGED:

GUNADALA RAILWAY OVER BRIDGE
GUNADALA ROB IN VIJAYAWADA
GUNADALA ROB WORKS PENDING
GUNADALA ROB WORKS ISSUE
GUNADALA ROB WORKS DELAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.