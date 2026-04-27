ఏఐ వినియోగంతో విద్యుత్‌కు భారీగా డిమాండ్‌ - కరెంట్ వినియోగం తగ్గించేందుకు ప్రయోగాలు

కృత్రిమ మేధ ఉపయోగంలో కీలకంగా విద్యుత్‌ - భవిష్యత్‌లో 15 రెట్లకు పైగా పెరగనున్న వాడకం - డేటా సెంటర్లలో కరెంట్‌కు పెరిగిపోతున్న డిమాండ్‌ - డేటా అనాలసిస్‌లో కీలకంగా మారుతున్న కరెంట్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 27, 2026 at 2:43 PM IST

Huge demand for electricity with the use of AI : సాంకేతికత అన్ని రంగాల్లో విరివిగా వినియోగం అవుతోంది. అందులో కృత్రిమమేధ ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఐతే, పెరుగుతున్న ఏఐ వినియోగం విద్యుత్ ఉత్పత్తి రంగానికి సరికొత్త సవాళ్లు విసురుతోంది. ముఖ్యంగా డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు, క్వాంటం కంప్యూటర్ల రాకతో కరెంటు వినియోగం ఏటా పెరుగుతూ పోతుంది.

భారత్ వంటి ఎదుగుతున్న దేశాలు పెరిగిన అవసరాల మేరకు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసుకోలేని పరిస్థితి. ఈ తరుణంలో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై శాస్త్రవేత్తలు దృష్టి సారించారు. ఆ దిశగానే అమెరికాలోని టఫ్ట్స్ యూనివర్సిటీ ప్రయోగాలు చేసింది. మరి, ఆ పరిశోధనల ఫలితాలు ఏంటి? భారత్ ఈ విషయంలో ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది? వంటి అనేక వివరాలపై గుంటూరులోని మహిళా డిగ్రీ కళాశాల ప్రొఫెసర్‌ డాక్టర్ నయీంతో ముఖాముఖి.

ఏఐ సాంకేతికత ఉపయోగించే సమయంలో విద్యుత్ వాడకం ఎలా పెరుగుతోంది?

మనిషి ఆలోచించే ఒక చిన్న పనికి దాదాపుగా 20 వాట్ల విద్యుత్ అవసరం అవుతుంది. ఓ సాధారణ కంప్యూటర్ తీసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా 200 వాట్ల పవర్ ఖర్చవుతుంది. సూపర్ కంప్యూటర్లు, క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లకు అదే పనికి ఎక్కువ విద్యుత్ అవసరం అవుతుంది. అమెరికాకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు ఓ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించారు. మాములు కంప్యూటర్ డేటాను అనాలసిస్ చేసి చెబుతుంది. ఇది చేసేటప్పుడు ప్రాసెసర్ వేడెక్కి చాలా విద్యుత్ ఖర్చవుతుంది. దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా కంప్యూటర్లు, సర్వర్లకు సంబంధించి ప్రయోగం నిర్వహించారు. మాములు ప్రెసెస్ చేసేదానికి తర్కాన్ని జోడించి నట్లయితే దాదాపు 94 నుంచి 100 రెట్లు కచ్చితంగా తగ్గుతుందనే అంచనాకు వచ్చారు.

మనం వాడే ఏఐలోనే ఆ సాంకేతికత కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చి విద్యుత్ వినియోగం తగ్గించేందుకు జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ పరిశోధనలు ఏంటి?

ఈ రోజుల్లో డేటా ఎనాలసిస్​కు 90 శాతం విద్యుత్ ఖర్చువుతున్నట్లుగా లెక్కలు చెబుతున్నాయి. శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నది ఏంటంటే డేటా అనాలసిస్​ చేసే బదులుగా తర్కాన్ని(లాజిక్) డెవలప్​ చేసినట్లయితే విద్యుత్ వినియోగం తగ్గుతుందని వారి ప్రయోగాలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ టెక్నాలజీని వారు హైబ్రిడ్​ టెక్నాలజీగా వ్యవహరిస్తున్నారు.మనదేశంలోని డేటా సెంటర్ల వద్ద హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ వినియోగించినట్లయితే విద్యుత్ వినియోగం తగ్గుతుంది.

టఫ్​ యూనివర్సిటీ ప్రయోగాల సారాంశమేంటి?

అమెరికాకు చెందిన టఫ్స్ యూనివర్సిటీ తర్కం అనేదానిని తీసుకుని చిన్న వీడియోగేమ్​ ద్వారా ఏఐకి ట్రైన్​ చేయించారు. ట్రైయల్ అండర్ ఎర్రర్ పద్ధతితో ఏఐ ప్రయోగాలు చేసి ట్రైనప్ చేయించారు. ఆ సమయంలో విద్యుత్ వినియోగం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సక్సెస్ రేటు ఎక్కువగా ఉంది. అదే దానికి లాజిక్ నేర్పించినప్పుడు 100 శాతం సక్సెస్ సాధించింది. కేవలం తక్కువ సమయంలో విజయవంతంగా లాజిక్​ను అర్థం చేసుకుని చేయగలిగింది. 36 గంటలు పట్టినది ట్రైనప్ చేయకుండా 34 నిమిషాల్లోనే సాధించగలిగింది. అంటే విద్యుత్ ఎంత గణనీయంగా తగ్గిందనేది ఈ చిన్న ప్రయోగం ద్వారా చెప్పవచ్చు.

డేటా సెంటర్లతో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

డేటా సెంటర్లు ఎక్కువగా యూరోపియన్​ దేశాల్లో ఉంటాయి. అక్కడ ఉండే వాతావరణ పరిస్థితులు ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేట్ కంటే తక్కువగా ఉంటాయి. మన దేశంలో కనీస ఉష్ణోగ్రత 27 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు ఉష్ణోగ్రతలు ఉండటం వల్ల ప్రాసెసర్లు చాలా వేగంగా వేడెక్కి వాటిని కూల్ చేసేందుకు అధిక విద్యుత్ అవసరం అవుతాారు. సోలార్​ ఎనర్జీని చాలా విరివిగా వాడుకున్నట్లయితే చక్కటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.

అంతర్జాతీయ పరిశోధనలు ఎలా అందిపుచ్చుకోవాలి?

పరిశోధనలనేవి ముందుగా లోకల్​గా ఉండేటువంటి వాళ్లకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడేవి ఉంటాయి. పవర్​ కట్స్​ తక్కువగా చేసుకునే వంటి వాటివి. సామాన్య ప్రజలకు మనం అనుకూలంగా ఉండాలి. రాబోవు భవిష్యత్​లో 20 శాతం వినియోగం ఉంటుంది. విద్యుత్ వినియోగం పెరుగుతుంది. ఈ డెవలప్​మెంట్​ను అభివృద్ధి చేసుకున్నట్లయితే మేలు ఉంటాయి. ప్రాసెసర్లతో ఎక్కువ పనిచేయడం వల్ల అవి వేడెక్కి శక్తి నష్టం ఎక్కవగా జరుగుతుంది.

DR NAYEEM ON INDIA POWER CHALLANGE
CAN WE HANDLE CURRENT DEMAND
AI POWER DEMAND SURGES
HUGE DEMAND FOR POWER IN INDIA
AI POWER DEMAND SURGES

