హైదరాబాద్ నగరవాసులకు నీటి గండం - డిమాండ్ పెరగడంతో ట్యాంకర్లకు అధిక వసూళ్లు
హైదరాబాద్ వాసులకు తప్పని నీటి కష్టాలు - గణనీయంగా పడిపోయిన భూగర్భజలాలు - కుత్బుల్లాపూర్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర సమస్యలు
Published : May 20, 2026 at 1:56 PM IST
Groundwater Levels Dropped in Hyderabad : ఎండలు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాయో చూస్తూనే ఉన్నాం. బయటకు అడుగు పెట్టగానే వడ గాలి ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. ఏటా వచ్చే వేసవే అయినా ఈ సారి మాత్రం మాడు పగిలిపోయేలా నమోదవుతున్నాయి ఉష్ణోగ్రతలు. పిల్లలు, వృద్ధులు అయితే అల్లాడిపోతున్నారు. ఏటా ఈ ఎండలు పెరిగినట్టే మరో సమస్య కూడా పెరుగుతోంది. అదే తాగు నీటి కొరత. మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో నీటికి కటకట తప్పడం లేదు. జనాభాతో పాటే నీటి అవసరాలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా నీరు అందుబాటులో ఉండడం లేదు. భూగర్భ జలాలు రానురాను ఇంకా ఇంకా ఇంకిపోతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే వందల అడుగుల కొద్దీ లోతు తవ్వినా అంతంత మాత్రంగానే నీటి జాడ కనబడుతోంది. ఇదే విషయాన్ని ఇటీవల తెలంగాణ భూగర్భ జలాల శాఖ లెక్కలతో సహా వివరించింది. ఆయా ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు రోజువారీ నీటి అవసరాల కోసం ప్రైవేట్ ట్యాంకర్లపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. అసలు ఎందుకీ పరిస్థితి వచ్చింది? నగరంలో ఎక్కడ ఈ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది? పరిష్కార మార్గాల సంగతేంటి?
వేసవి వచ్చిందంటే ఎండలకు ఎంత భయపడాల్సి వస్తోందో నీటి కొరతతో అంతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. మార్చి నెల మొదలు కాక ముందు నుంచే ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. వాతావరణ మార్పులు అలా ఉన్నాయి మరి. అలా మొదలై మే నెలాఖరు వరకూ రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ సారైతే పరిస్థితి మరీ దారుణం. 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత సర్వసాధారణమైపోయింది. ఈ వాతావర ణానికి తగ్గట్టుగానే నీటి కొరత ఉంటోంది. ముఖ్యంగా నగరంలో భూగర్భ జలాలు అడుగంటి పోతున్నాయి. కొత్త నిర్మాణాలు, జనావాసాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ నీటి అవసరాలు ఎక్కువవు తున్నాయి. వాటికి తగ్గట్టుగా నీరు మాత్రం దొరకడం లేదు. గతంతో పోల్చుకుంటే నగరంలో ఈ వేసవిలో భూగర్భ జలాలు మరీ దారుణంగా పడిపోయాయని తెలంగాణ భూగర్భ జలాల శాఖ లెక్కలతో సహా వివరించింది. ఆ గణాంకాలే చెబుతున్నాయి. సమస్య ఎంత తీవ్రంగా ఉందో.
104 అడుగులు లోతుకు పడిపోయిన భూగర్భ జలాలు : భూగర్భ జలాల శాఖ లెక్కల ఆధారంగా చూస్తే నగరంలో కుత్బుల్లాపూర్లో 30 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ లోతుకు పడిపోయాయి. మరోలా చెప్పాలంటే సుమారు 104 అడుగులు లోతుకు భూగర్భ జలాలు పడిపోయాయి. ఇదే కుత్బుల్లాపూర్లో గతేడాది 91 అడుగుల లోతులోకి నీటి భూగర్భ జలాలు పడిపోయాయి. అంటే అప్పటి కంటే సమస్య ఇంకా తీవ్రమైందని లెక్కలను చూస్తేనే అర్థం అవుతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే కొద్దీ నీటి అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి. చాలా చోట్ల డిమాండ్ అధికమవుతోంది. మల్కాజ్గిరి, ఎస్ఆర్ నగర్, మారేడ్పల్లి, చెంగిచెర్ల, జీడిమెట్ల లాంటి ప్రాంతాల్లో 60-70 అడుగుల లోతులో భూగర్భ జలాలు పడిపోయినట్టు అంచనా. కూకట్ పల్లిలోనూ ఇదే పరిస్థితి. మున్సిపాలిటీ నీరు, ప్రైవేట్ ట్యాంకర్లపైనే పూర్తిగా ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. ఈ ప్రాంతంలో పలు చోట్ల బోర్వెల్స్ ఎండిపోయాయి. ఏప్రిల్ నెలాఖరు నాటికే గ్రేటర్ పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు బాగా తగ్గిపోయాయి.
గతేడాది కన్నా ఈసారి తగ్గిన భూగర్భ జలాలు : బాచుపల్లి, శేరిలింగంపల్లి, రాజేంద్రనగర్, సరూర్నగర్ ప్రాంతాల్లోనూ భూగర్భజలాలపై ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది. మాసాబ్ట్యాంక్, కాప్రా, ఉప్పల్, మేడిపల్లి, సైదాబాద్, చాంద్రాయణగుట్ట సహా మరి కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ గతేడాది కన్నా తగ్గాయి. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం నగరంలో కేవలం 20% ప్రాంతాల్లోనే పది మీటర్ల లోతులో భూగర్భ జలాలు ఉన్నాయి. అంటే మిగతా 80% ప్రాంతాల్లో సమస్య కొనసాగుతూనే ఉంది. కొన్ని చోట్ల భూగర్భ జలాల వెలికితీత పరిమితికి మించి ఉంటోంది. కుత్బుల్లాపూర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నీటి కొరతకు ఇదే ప్రధాన కారణం అన్న అభిప్రాయాలున్నాయి. పైగా అక్కడ భారీ స్థాయిలో నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా బోర్లు ఎక్కువ సంఖ్యలో వేస్తున్నారు. ఫలితంగా రానురాను నీటి లభ్యత తగ్గుతోంది. పట్టణీకరణ కారణంగా భూగర్భ జలాలు పడిపోతున్నాయి. వర్షపు నీరు భూమిలోకి ఇంకడానికి సరిపడ స్థలం ఉండడం లేదు. ఇక అపార్ట్మెంట్లలో ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేయాలని చెబుతున్నా ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. ఫలితంగా వర్షపు నీరంతా డ్రైనేజ్లోనే కలిసి వృథా అవుతున్నాయి.
పరిమితికి మించిన బోర్లు : గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో దాదాపు 70% ప్రాంతాల్లో ఇష్టారాజ్యంగా భూగర్భజలాలను వెలికి తీస్తున్నారని అంచనా. అంటే ఆయా చోట్ల బోర్ల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఆ మధ్య జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ అధికంగా భూగర్భ జలాలు వెలికి తీస్తున్న ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్ను చేర్చింది. పట్టణీకరణ వేగంగా అభివృద్ధి చెంచడం వల్ల నిర్మాణాలు పెరుగుతున్నాయి. మరోలా చెప్పాలంటే కాంక్రీట్ జంగిల్గా మారిపోయింది నగరం. వర్షపు నీటిని సహజంగా ఒడిసి పట్టడంపైనా దృష్టి సారించడం లేదు. ఇక జనాభా పెరిగే కొద్దీ నీటి అవసరాల కోసం ఇష్టమొచ్చినట్టుగా బోర్లు వేస్తున్నారు. ఓ లెక్క ప్రకారం నగరంలో బోర్ల సంఖ్య అధికారికంగా 2.43 లక్షలుగా ఉంటే అనధికారికంగా సుమారు 8-10 లక్షల వరకూ ఉంటుందని అంచనా. అంటే లెక్కల్లో ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇలా పరిమితికి మించి బోర్లు వేయడం వల్ల భూగర్భ జలాలు రానురాను అడుగంటుతున్నాయి.
''పెద్ద ఫ్లాట్స్ ఉన్న అపార్ట్మెంట్స్లోని వారూ రోజూ వాటర్ ట్యాంకర్ను బుక్ చేస్తున్నారు. అవసరమైతే రెండు ట్యాంకర్లను బుక్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సమస్య లేదు అని కాదు. కొద్దివరకు సమస్య ఉంది. ఎక్కడైతే భూగర్భ జలాల సమస్య ఉందో, ఆ బోర్ వెల్ ఎండిపోయిందో వారందరినీ కూడా మేము మ్యాపింగ్ చేశాము.'' - ఆశోక్ రెడ్డి, జలమండలి ఎండీ
ఈ నిబంధనను ఖాతరు చేయడం లేదు : వాటర్, ల్యాండ్, అండ్ ట్రీస్ యాక్ట్- వాల్టా ప్రకారం 400 అడుగుల కన్నా లోతులో బోర్ తవ్వడం నేరం. అయినా ఈ నిబంధనను ఎవరూ ఖాతరు చేయడం లేదు. కొందరైతే ఏకంగా వెయ్యి అడుగులు లోతు వరకూ తవ్వేస్తున్నారు. వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టేలా రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ నిర్మాణాలు చేపట్టాలని వాల్టా చట్టం ఎప్పుడో చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. కానీ పట్టించుకుంటున్న వారెవరు? కొండాపూర్, శేర్లింగంపల్లి, మణికొండ లాంటి ప్రాంతాల్లో హైరైజ్ అపార్ట్మెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అక్కడ భారీ మొత్తంలో నీరు అవసరం అవుతుంది. కానీ భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోవడం వల్ల ట్యాంకర్లు తెప్పించుకోక తప్పడం లేదు. అమీర్పేట్, ఖైరతా బాద్, చార్మినార్, ఆసిఫ్నగర్ లాంటి ప్రాంతాల్లో జనాభా సాంద్రత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల నీటికి మరీ ఇబ్బందిగా ఉంటోంది. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో హౌజింగ్ సొసైటీలు వాటర్ ట్యాంకర్లు బుక్ చేసుకుంటున్నాయి. ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి సరఫరాకు హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవేజ్ బోర్డ్- HMWSSB నెలకు రూ.2 లక్షల వరకూ వసూలు చేస్తోంది. రెండు మూడు రోజుల ముందే బుక్ చేసుకుంటే తప్ప నీరు దొరకడం లేదు. ఇదే అదనుగా తీసుకుని ప్రైవేట్ ట్యాంకర్ల ఆపరేటర్లు మూడు రెట్లు ఎక్కువగా వసూలు చేస్తూ నీరు సరఫరా చేస్తున్నారు.
అసోసియేషన్స్ మెయింటేనెన్స్ ఛార్జ్లు పెంపు : ఓ అంచనా ప్రకారం హైదరాబాద్లో రోజుకు తక్కువలో తక్కువ 11 వేల వాటర్ ట్యాంకర్ల బుకింగ్స్ అవుతున్నాయి. ఈ నీటి అవసరాలు తీర్చుకునే క్రమంలో ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతున్నాయి. ఫలితంగా చాలా చోట్ల రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ నెలవారీ మెయింటేనెన్స్ ఛార్జ్లను పెంచుతున్నారు. మామూలుగా అయితే HMWSSB 5 వేల లీటర్ల ట్యాంకర్కు సుమారు రూ.500 వసూలు చేస్తోంది. అదే ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లు ఇదే 5 వేల లీటర్ల ట్యాంకర్కు రూ.2-3 వేలు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయమూ ఉంది. ఉదయం బుక్ చేసి రాత్రి సప్లై చేస్తేనే ఈ ధర. ఒకవేళ అత్యవసరంగా కావాలి అనుకుంటే మాత్రం ప్రైవేట్ ట్యాంకర్ల ఆపరేటర్స్ రూ.3,500 నుంచి 5 వేల వరకూ వసూలు చేస్తున్నారు. ధరలు ఇలా పెంచుతున్నా బుకింగ్స్ మాత్రం తగ్గడం లేదు. దుర్గం చెరువు, మాదాపూర్, కూకట్పల్లి, శేర్లింగంపల్లి, హఫీజ్ పేట్, నిజాంపేట్ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా బుకింగ్స్ అవుతున్నాయి. ట్యాంకర్ల డిమాండ్ పెరగడం వల్ల నీటి సరఫరా చేయడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.
ట్యాంకర్ల ధరలు పెంచుతామని హెచ్చరికలు జారీ : హైదరాబాద్లో ఒక్కోసారి సగటు కన్నా ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైనా నీటికి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. వరద నీరు భూమిలోకి ఇంకే ఏర్పాట్లేమీ లేకపోవడం ఇందుకు ప్రధాన కారణం. చెరువులు, కుంటలు ఆక్రమణలకు గురయ్యాయి. ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వం ఈ సమస్యపై దృష్టి సారించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. అయినా అవస్థలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. నగరంలో వర్షపు నీటిలో సుమారు 40% మేర వృథా అవుతోందని అంచనా. ఆ మేరకు భూమిలోకి ఇంకిస్తే చాలా ప్రాంతాల్లో భూగర్భ నీటి మట్టాలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. గతేడాది నీటి సరఫరా సమయంలో జలమండలి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 300 గజాల విస్తీర్ణం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న ఇళ్ల వద్ద ఇంకుడు గుంతలు తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలని తేల్చి చెప్పింది. ఈ నిబంధన ఉల్లంఘించి ఇంకుడు గుంత లేకుండా నీటి ట్యాంకర్లను బుక్ చేసుకున్న వారికి ట్యాంకర్ల ధరలు పెంచుతామని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో ఇది ఎంత వరకూ అమలవుతోందనేదే ప్రశ్న.
2030 నాటికి 300 మిలియన్ గ్యాలన్స్ అదనం : నగరంలో నీటి కొరతను తీర్చేందుకు గోదావరి డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై స్కీమ్ రెండు, మూడో విడతలను వీలైనంత వేగంగా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందుకోసం సుమారు రూ.7 వేల కోట్లు ఖర్చు చేయాలని భావిస్తోంది. ఇది పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే 2030 నాటికి రోజుకు కనీసం 300 మిలియన్ గ్యాలన్స్ మేర అదనంగా నీరు లభిస్తుంది. అయితే ఆ లోగా దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలనూ అనుసరించాల్సిన అవసరం ఉందన్న విషయం గుర్తించాలి. బోర్ వెల్స్ పరంగా కఠినమైన ఆంక్షలు విధించడం, ఆక్రమణలు పెరగకుండా చూడడం, రెయిన్ హార్వెస్టింగ్ పార్క్లు ఏర్పాటు చేయడం లాంటివి తప్పనిసరి. ఇప్పటికిప్పుడు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోతే ఏటా వేసవిలో ఇలా నీటి కోసం తిప్పలు పడక తప్పకపోవచ్చు.
