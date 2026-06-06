పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూటమి ప్రభుత్వం కృషి - పచ్చదనాన్ని 50 శాతానికి పెంచే దిశగా అడుగులు
మొక్కలు నాటడం, అడవుల సంరక్షణపై దృష్టి - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సీడ్బాల్స్ చల్లనున్న సర్కారు - విత్తన బంతులతో రాష్ట్రంలో హరిత కాంతులు - 2.5 కోట్ల సీడ్ బాల్స్ తయారీ దిశగా అడుగులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 2:51 PM IST
Government To Sprinkle Seed Balls Across The State : అంతరించిపోతున్న అడవులు! పెరుగుతున్న భూతాపం! భయపెడుతున్న ఎల్నినో ప్రభావం! వెరసి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఐతే, ప్రకృతిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందనేది వాస్తవం. పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది కేవలం ప్రకృతిని కాపాడటం మాత్రమే కాదు మానవాళి సంరక్షణతో ముడిపడిన ముఖ్యమైన అంశం. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, ఐక్యరాజ్యసమితిలు కూడా ఇదే విషయం చెబుతున్నాయి. దీనిని గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొక్కలు నాటడం, అడవుల సంరక్షణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా సీడ్ బాల్స్ ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. 2.5 కోట్ల సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసి డ్రోన్ సాంకేతికత ద్వారా అటవీ ప్రాంతాలు, కొండలు, ఖాళీ ప్రదేశాల్లో చల్లనుంది.
50 శాతం పచ్చదనం పెంచే దిశగా అడుగులు : ప్రపంచంలో మనిషితో పాటు చెట్టు, పుట్టా, పక్షులు, జంతువులు సహా ఇతర జీవరాశులు ఉంటేనే పర్యావరణం సమతూకంగా ఉంటుంది. ఐతే, అభివృద్ధి పేరుతో జరిగే ప్రతి పని ప్రకృతి నాశనం చేయడంతోనే మొదలవుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అందుకే, భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు, విపరీతమైన వేడి గాలులు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మానవ మనుగడకు తీవ్ర విఘాతం కలిగిస్తున్నాయి. వీటివల్ల జరుగుతున్న నష్టం తగ్గించడానికి ఉన్న ఒకే ఒక్క మార్గం ప్రకృతిని కాపాడుకోవడం. ఈ విషయంపైనే దృష్టి సారించింది కూటమి సర్కారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజన్ 2047 లక్ష్యాల్లో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 31% పచ్చదనాన్ని 50 శాతానికి పెంచే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
2.5 కోట్ల సీడ్ బాల్స్ తయారి : రాష్ట్రంలో పచ్చదనం పెంచడంలో భాగంగా ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆధ్వర్యంలో అటవీశాఖ సమగ్ర కార్యాచరణ రూపొందించింది. జూన్ 5న పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా అమలుకు ముందడుగు వేసింది. అడవుల పెంపకం, సంరక్షణ కోసం సీడ్ బాల్స్ విధానంలో భారీగా మొక్కలు పెంచాలని నిర్ణయించింది. అందుకోసం 2.5 కోట్ల సీడ్ బాల్స్ తయారు చేయనున్నారు. తర్వాత అటవీ ప్రాంతాలు, కొండలు, ఖాళీ స్థలాల్లో చల్లనున్నారు. ఇందుకోసం విద్యార్థులతో పాటు పర్యావరణ ప్రేమికులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారం తీసుకుంటున్నారు. వర్షాలు పడేలోపు ఈ రెండున్నర కోట్ల విత్తన బంతులన్నీ చల్లాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నారు. ఫలితంగా చినుకులు పడిన వెంటనే అవి మొలకెత్తి సహజంగానే పెరిగి పెద్దవుతాయని సర్కారు భావిస్తోంది.
1970 నుంచి పలు దేశాలకు విస్తరణ : అసలు ఈ విత్తన బంతుల విధానం ఎక్కడ మొదలైంది? దీనికి నాంది పలికింది ఎవరని చూస్తే మొదట జపాన్లో సీడ్ బాల్స్ విధానం ఆరంభమైంది. పిల్లల్ని ప్రకృతి పరిరక్షణ, మొక్కల పెంపకంలో భాగం చేసేందుుకు మసనోబు అనే ప్రకృతి ప్రేమికుడు ఈ విధానాన్ని ప్రారంభించారు. స్థానికంగా దొరికే విత్తనాలు సేకరించి, మట్టి-పేడ మిశ్రమంతో విత్తన బంతులను తయారు చేశారు. వాటిని చుట్టుపక్కల కొండలపై, ఖాళీ ప్రదేశాలలో విసిరేశారు. చినుకులు పడగానే, ఆ మట్టి బంతుల్లోని విత్తనాలు మొలకెత్తాయి. అక్కడ మూడేళ్లలోనే పచ్చని వాతావరణం ఏర్పడింది. అలా మొదలైన సీడ్ బాల్ విధానం 1970 నుంచి పలు దేశాలకు విస్తరించింది. మన రాష్ట్రంలో కూడా 2 దశాబ్దాలుగా విత్తన బంతుల ఆలోచనను కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు, పర్యావరణవేత్తలు అమలు చేస్తున్నారు.
విత్తనాల చుట్టూ సహజసిద్ధమైన వాతావరణం : వాస్తవానికి విత్తన బంతుల విధానం కొత్త ఆలోచనేమీ కాదు. పక్షులు, జంతువులు చెట్ల కాయలు, పండ్లు తిన్న తర్వాత విత్తనాలను విసర్జిస్తాయి. సహజంగానే ఎరువులు ఉండటంతో వర్షాకాలంలో మొలకెత్తి కాలక్రమేణా వృక్షాలుగా మారతాయి. ప్రస్తుతంం ఈ విధానాన్నే సీడ్ బాల్స్ సిస్టం అంటున్నారు. విత్తనాల చుట్టూ సహజసిద్ధమైన వాతావరణం ఉండేలా సీడ్ బాల్స్ తయారు చేస్తున్నారు. అయితే, అన్ని రకాల విత్తనాలు సీడ్ బాల్స్కు సరిపోవు. గోలికాయలోపు పరిమాణం ఉన్న విత్తనాలు మాత్రమే విత్తన బంతులుగా పనికొస్తాయి. అలాగే, నేల స్వభావం, భౌగోళిక పరిస్థితుల ఆధారంగా ఏ రకం ఎక్కడ వేయాలనేది కీలకం. ఎందుకంటే కొన్ని రకాల విత్తనాలు కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే మొలకెత్తగలవు. బతకగలవు. వేరేచోట వాటి మనగడ చాలా కష్టం. ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని విత్తన బంతులను చల్లాల్సి ఉంటుంది.
ఏపీ డ్రోన్ కార్పోరేషన్ : విత్తన బంతుల తయారీకి సంబంధించి శాస్త్రీయమైన ప్రక్రియ ఉంటుంది. దీనిపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అటవీశాఖ అధికారులకు, సిబ్బందికి నిపుణుల ద్వారా అవగాహన కల్పించారు. సీడ్ బాల్స్ తయారీకి అవసరమైన విత్తనాలతో పాటు మట్టి, పేడ సమకూర్చుకున్నారు. జూన్ చివరికల్లా విత్తన బంతుల తయారీ పూర్తి చేయడంతో పాటు త్వరితగతిన వాటిని చల్లటం కోసం కార్యాచరణ రూపొందించారు. కొన్ని విత్తన బంతులను నేరుగా చల్లవచ్చు. అయితే కొండ ప్రాంతాలు, అడవుల్లో చల్లడం కొంచెం కష్టం. అందుకోసం డ్రోన్లను వినియోగించనున్నారు. గతంలో హెలికాఫ్టర్ల ద్వారా సీడ్బాల్స్ చల్లారు. కానీ, అది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పైగా సమయానికి హెలికాఫ్టర్లు దొరకడం కష్టం. అందుకోసం డ్రోన్లను ఈ ప్రక్రియలో వినియోగించనున్నారు. గుంటూరులోని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వ విద్యాలయం డ్రోన్ విభాగం దీనికి అవసరమైన సాంకేతికత అందిస్తోంది. ఏపీ డ్రోన్ కార్పోరేషన్ నుంచి కూడా డ్రోన్లను సమకూర్చుకుని సీడ్ బాల్స్ చల్లేందుకు అధికార యంత్రాంగం సన్నద్ధమైంది.
సులభంగా సీడ్ బాల్స్ తయారి : పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్వయంగా విత్తన బంతుల తయారీలో పాల్గొన్నారు. వీటి తయారీ ఎలా ఉంటుందంటే 70% పచ్చి పేడ, 30% ఎర్ర, బంకమట్టి మిశ్రమాన్ని తీసుకుని చపాతీ పిండిలా మెత్తగా కలుపుతారు. దాంట్లో గడ్డి, రాళ్లు లేకుండా చిన్న ముద్దలుగా చేస్తారు. అంకుడు, రేల, చింత లాంటి చిన్న విత్తనాలు ఒక్కో బంతికి 3 చొప్పున తెల్ల, నల్లమద్ది లాంటి పెద్ద విత్తనాలు బంతికి ఒకటి చొప్పున పెడతారు. ఎండలో కనీసం 2, 3 రోజులు ఉంచుతారు. మన ఇంట్లో కూడా సులభంగా సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా స్థానిక వాతావరణానికి తట్టుకుని పెరిగే విత్తనాలు సేకరించాలి. పైన చెప్పుకున్నట్లు పేడ, ఎర్ర, బంకమట్టి మిశ్రమంలో విత్తనం వేసి రెండు మూడు రోజులు ఉంచితే సీడ్ బాల్ తయారైనట్లే. మట్టి, పేడ పూత వల్ల విత్తనాలను పక్షులు, కీటకాలు, ఎలుకలు తినకుండా రక్షణ లభిస్తుంది. వర్షం పడగానే బంతిలోని ఆవుపేడ, మట్టి విత్తనానికి అవసరమైన పోషకాలను అందించి, మొక్క వేగంగా పెరగడానికి సహకరిస్తుంది.
తక్కువ ఖర్చులోనే సత్ఫలితాలు : సీడ్ బాల్స్ విధానంతో తక్కువ ఖర్చులోనే సత్ఫలితాలు సాధించవచ్చు. అందులోనూ నర్సరీల్లో పెంచిన మొక్కలు వేరేచోటికి తీసుకెళ్లి నాటాలి. నీరు పోయాలి. విత్తన బంతుల ద్వారా ఆ పని ఉండదు. కాబట్టి, సీడ్ బాల్స్ విధానమే ఉత్తమం అని నిపుణులు అభిప్రాయం. ఐతే, సీడ్బాల్స్ చల్లటం లేదా మొక్కలు నాటటంతో పర్యావరణ పరిరక్షణ బాధ్యత పూర్తికాలేదనే విషయాన్ని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. అవి చెట్లుగా ఎదిగేలా సంరక్షించాలి. అభివృద్ధి పేరిట నరికి వేయకుండా చూడాలి. అడవుల అక్రమణలకు అడ్డుకట్ట వేయాలి. అప్పుడు ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకుున్న 50% పచ్చదనం లక్ష్యం నేరవేరుతుంది.
"విత్తన బంతులను నేలనుబట్టి చల్లాలి. ప్రాంతానికి అనుకూలంగా ఉండే విత్తనాలను మాత్రమే చల్లాలి. ఎక్కడనుంచి విత్తనాలను సేకరిస్తున్నామో అదే ప్రాంతంలో ఆ విత్తనాలను మాత్రమే చల్లాలి. అదే విధంగా కొన్ని మాత్రం ఎక్కడ చల్లిన మొలుస్తాయి. అవే దేశవాలీ విత్తనాలు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని రాష్ట్రంలో పచ్చదనాన్ని పెంచాలి." - కొమెర అంకారావు, అటవిశాఖ సలహాదారు
'మొక్కలు నాటడమే కాదు వాటిని సంరక్షించాలి' - సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసిన పవన్