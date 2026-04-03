సాగర్ డిఫెన్స్ - అటు తీర ప్రాంత రక్షణ - ఇటు మత్స్యకారులకూ ఉపాధి

మత్స్య సంపదను సృష్టించడంపై రాష్ట్రం దృష్టి - ఆదాయం పెంచడానికి అన్ని విధాలుగా చొరవ ఫిషింగ్ హార్బర్​తో సుమారు 6 వేల కుటుంబాలకు ఉపాధి లభిస్తున్నట్టు అంచనా

Published : April 3, 2026 at 5:36 PM IST

Government About Increase Fishering : మత్స్యకారులకు అండగా నిలబడాలి. వారి ఆదాయం పెంచాలి. అన్ని రకాల వసతులు కల్పించాలి. ఈ లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుంది కూటమి ప్రభుత్వం. తగ్గట్టుగానే ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని మత్స్యకారులకు వరుస వరాలు అందిస్తోంది. రెండేళ్ల క్రితమే జువ్వలదిన్నె ఫిషింగ్ హార్బర్ ప్రారంభమైంది. ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఇప్పుడా అభివృద్ధికి కొనసాగింపుగా సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజినీరింగ్ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకూ రంగం సిద్ధమైంది. తీర ప్రాంతానికి రక్షణ కల్పించే సంస్థ ఇది. నౌకాదళానికి అత్యాధునిక సాంకేతిక పరికరాలు అందించే ఈ కంపెనీయే మత్స్యకారులకు ఉపాధి కల్పించి మరెన్నో విధాలుగా సహకరించనుంది. ప్రభుత్వ చొరవతో ఏడాదిలోగా కార్యకలాపాలు మొదలు పెట్టేలా ఇప్పటికే ఓ స్పష్టమైన ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తోంది.

మత్స్యకారుల ఆదాయం పెంచేలా ప్రభుత్వం చొరవ : మత్స్య సంపదను సృష్టించడంలో రాష్ట్రం దూసుకుపోతోంది. కొన్ని లెక్కల ప్రకారం ప్రభుత్వానికి ఇదో గ్రోథ్ ఇంజిన్‌గా పని చేస్తోంది. అంతే కాదు. రాష్ట్ర జీడీపీలో మత్స్య రంగానిదే సుమారు 7.4% మేర ఉంది. సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల ద్వారా ఏటా 21 వేల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తున్నట్టు అంచనా. ఈ స్థాయిలో ఖజానాలో వాటా ఉంది కాబట్టే ప్రభుత్వం ఈ రంగానికి తగిన ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. మత్స్యకారుల ఉపాధికి ఎలాంటి ఢోకా లేకుండా చూసుకుంటోంది. వీలైనంత మేర వారి ఆదాయం పెంచడానికి అన్ని విధాలుగా చొరవ చూపుతోంది కూటమి ప్రభుత్వం.

అందులో భాగంగానే పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని తీర ప్రాంత అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించింది. రెండేళ్ల క్రితమే ఇక్కడ ఫిషింగ్ హార్బర్ ఏర్పాటైంది. దీని ద్వారా సుమారు 6 వేల కుటుంబాలకు ఉపాధి లభిస్తున్నట్టు అంచనా. చిన్న, పెద్ద పడవలు ఆగేందుకు వీలుగా ఇక్కడ వసతులు కల్పించారు. అదే విజన్‌తో మరో దిగ్గజ సంస్థను నెల్లూరుకు రప్పించింది ప్రభుత్వం. అదే సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజినీరింగ్ పరిశ్రమ. ఈ మధ్యే మంత్రి నారా లోకేశ్ ఈ సంస్థకు శంకుస్థాపన కూడా చేశారు.

సాగర్ డిఫెన్స్ సంస్థ : నెల్లూరు సాగర తీరంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సాగర్ డిఫెన్స్ సంస్థ ఆసక్తి చూపించడానికి కారణాలేంటి అని తెలుసుకునే ముందు ఈ కంపెనీ గురించి కొంత చెప్పుకోవాలి. ఇది ముంబయికి చెందిన ఓ రక్షణ రంగ సంస్థ. అన్‌మ్యాన్డ్, అటానమస్ మారిటైమ్ వ్యవస్థను కచ్చితత్వంతో తయారు చేయగలదు అన్న పేరు సంపాదించుకుంది. భారత సైన్యం కోసం తొలి సారి మానవరహిత సముద్ర ఉపరితల వాహనాలను తయారు చేసింది ఈ సంస్థ. ఇప్పుడిదే కంపెనీ నెల్లూరు తీర ప్రాంతానికి రక్షణ కల్పించనుంది. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో తయారైన పరికరాలను నౌకా దళానికి అందించనుంది.

సంతృప్తి చెందిన ప్రభుత్వం : పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా బోగోలు మండలం జువ్వలదిన్నె తీరంలో ఈ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తూర్పు తీరంలో భద్రత పెంచే లక్ష్యంతో ఈ సంస్థను నెలకొల్పాలని కేంద్రం భావించింది. అదే సమయంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు మంత్రి నారా లోకేశ్​ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరిపారు. ఈ సంస్థ నెల్లూరుకే వచ్చేలా కృషి చేశారు. ఈ పరిశ్రమలో తయారయ్యే పరికరాలు వాటి ఉపయోగాలకు సంబంధించి కంపెనీ ప్రతినిధులు ఇచ్చిన పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్‌తో ప్రభుత్వం ఎంతో సంతృప్తి చెందింది. పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు అవసరమైన అన్ని అనుమతులనూ సత్వరమే మంజూరు చేసింది. ఫలితంగా జువ్వలదిన్నెలో 29.5 ఎకరాల్లో అటానమస్ మారిటైమ్ షిప్‌యార్డ్‌ను అభివృద్ధి చేసేందుకు సాగర్ డిఫెన్స్ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. మొదటి దశలో రూ.45 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది.

"ప్రపంచంలోనే అద్భుతమైన మారిటైన్ కంపెనీని తీసుకువచ్చాం. ఒకవైపు డిఫెన్స్ తయారు చేస్తూ, మన కూడా అండగా నిలబడతారు. మన సంపద, ఉపాధి పెంచడానికి అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తారు" - నారా లోకేశ్, ఐటీ మంత్రి

మానవ రహిత బోట్స్ : రక్షణ శాఖ సమన్వయంతో సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజినీరింగ్ లిమిటెడ్ సంస్థ ఏర్పాటు కానుంది. మానవ రహిత బోట్స్‌ తయారు చేసి నౌకా దళానికి అందించనుంది. అన్‌మ్యాన్డ్‌ సర్‌ఫేస్ వెజెల్స్ (USV), అటానమస్ అండర్ వాటర్ వెహికిల్స్ (AUV), ఇంటిలిజెంట్ నేవిగేషన్ సిస్టమ్స్, అడ్వాన్స్‌డ్ మారిటైమ్ సెన్సర్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లాంటివి తయారు చేస్తుంది ఈ సంస్థ. మానవ ప్రమేయం ఎక్కువగా లేకుండానే తీర ప్రాంతాన్ని రక్షించుకునేందుకు ఇవన్నీ సహకరించనున్నాయి. ఇక జువ్వలదిన్నెలో ఏర్పాటు చేసే షిప్‌యార్డ్ ద్వారా వెజెల్స్‌కు సంబంధించిన వర్చువల్ రెప్లికాలను తయారు చేసేందుకు వీలవుతుంది. తద్వారా ఇంజినీర్లు వెజెల్స్‌ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అన్నది సిమ్యులేషన్‌ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

సముద్రంలోకి పంపే ముందే అప్‌గ్రేడ్ చేయడం, డిజైన్‌లో మార్పులు చేర్పులు లాంటివి సులువవుతాయి. అదే సమయంలో ఖర్చు, సమయం ఆదా అవుతాయి. ఇక యూఎస్‌వీల ద్వారా సముద్ర జలాలపై నిఘా పెట్టడం, తీర ప్రాంత రక్షణ, సరకు రవాణా, వాతావరణ పరిస్థితులపై పర్యవేక్షణ లాంటివి చేపట్టేందుకు వీలవుతుంది.

మత్య్సకారులకు వెదర్ అప్‌డేట్స్‌ : మరి ఈ పరిశ్రమతో మత్స్యకారులకు లాభమేంటి అనే అనుమానం రావచ్చు. అయితే ఈ సంస్థ అటు తీర ప్రాంత రక్షణకు సహకరిస్తూనే ఇటు మత్స్యకారులకూ ఉపాధి అందించనుంది. అదెలా అంటే ఈ షిప్‌యార్డ్‌లోనే షిప్ మెయింటేనెన్స్, రిపేర్ లాంటి సౌకర్యాలూ ఏర్పాటవుతాయి. ఇంకాస్త వివరంగా చెప్పాలంటే రియల్ టైమ్‌ సేఫ్టీతో పాటు నేవిగేషన్ సపోర్ట్ అందుతుంది. అంటే వాతావరణ పరిస్థితులపై రియల్ టైమ్ వెదర్ అప్‌డేట్స్‌ను మత్య్సకారులకు అందిస్తుంది ఈ వ్యవస్థ.

మారిటైమ్ వ్యవస్థ ప్రమాదంలో రక్షిస్తుంది : ఏయే ప్రాంతాలు చేపల వేటకు ప్రమాదకరం అనే వివరాలనూ పక్కాగా ఇస్తుంది. అంతే కాదు చేపలు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ? ఏ ప్రాంతంలో వేట అనువుగా ఉంటుంది? అనే సమాచారమూ ఇది అందిస్తుంది. తద్వారా చమురుతో పాటు సమయమూ ఆదా అవుతుంది. ఎక్కువ మొత్తంలో చేపలు పట్టేందుకూ వీలవుతుంది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా అనుకోని విపత్తులు వచ్చినప్పుడు మత్స్యకారులు ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటే వారిని రక్షించేందుకు మానవరహిత మారిటైమ్ వ్యవస్థ సహకరిస్తుంది. ప్రత్యేకమైన పడవలు పంపించి సురక్షితంగా వారిని తీరానికి చేర్చేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇందుకోసం AI సాంకేతికతనూ వినియోగించనున్నారు.

యువతకు ప్రయోజనకరం : ఉద్యోగావకాశాల పరంగా చూస్తే ఈ షిప్ యార్డ్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా 300 మందికి పరోక్షంగా సుమారు 700 మందికి ఉపాధి దొరుకుతుందని అంచనా. అంతే కాదు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చిన తరవాత సుమారు 25 వేల మత్స్యకార కుటుంబాలకు మేలు జరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువతకు పెద్ద మొత్తంలో ప్రయోజనం చేకూరనుంది. సాగర్ మిత్రా పథకం ద్వారా స్థానిక మత్స్యకార కుటుంబాల్లోని యువతకు ఊతం అందించాలనీ కేంద్రం భావిస్తోంది. ఇంజినీర్లు, నావల్ ఆర్టిటెక్ట్స్, టెక్నీషియన్స్, అడ్మిన్ స్టాఫ్ సహా మరి కొన్ని ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. ప్రధానంగా మత్స్యకారులకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. మత్స్యకార కుటుంబాలకు చెందిన యువకులకు నైపుణ్య అభివృద్ధిలో శిక్షణ ఇచ్చి వారికి పరిశ్రమలో అవకాశం కల్పించనున్నారు.

మొత్తంగా చూస్తే మత్య్స రంగానికి ఊతం అందించాలన్న కేంద్ర ఆలోచనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ కూడా తోడవుతోంది. సాగర్ డిఫెన్స్ పరిశ్రమ ఏర్పాటే ఇందుకు సాక్ష్యం. ఈ సంస్థ ద్వారా ఎంతో మందికి ఉపాధి దొరకడంతో పాటు మత్స్యరంగ పరంగా రాష్ట్ర ముఖచిత్రం మారిపోయే సూచనలు గట్టిగానే కనిపిస్తున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం కూడా మరింత ప్రోత్సాహకాలు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉండడం ఆహ్వానించాల్సిన విషయం.

