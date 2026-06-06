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భూముల మార్కెట్ విలువలు సవరించిన సర్కారు - ధరలు పెంచడానికి కారణాలు ఏంటంటే?

కొత్త మార్కెట్‌ విలువలు ఖరారు చేసిన ప్రభుత్వం - అధిక ప్రాంతాల్లో 50 నుంచి 100 శాతం విలువ పెంపు - జూన్ 5 నుంచే అమలులోకి వచ్చిన కొత్త ధరలు

Land Values Revised In Telangna
Land Values Revised In Telangna (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 2:43 PM IST

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Land Values Revised In Telangna : మార్కెట్ ధర ఒకటి. అమ్మే ధర ఒకటి. ఎక్కడా పొంతనే కనిపించదు. స్థిరాస్తి రంగంలో ఇది షరామామూలే. వ్యవసాయ భూములు, ప్లాట్లు, అపార్ట్‌మెంట్‌లు. ఇలా ఏదైనా సరే. అసలు ధర, అమ్ముతున్న ధరలకు చాలా తేడా ఉంటోంది. అందుకే భూముల మార్కెట్‌ విలువలను సవరిస్తున్నాం అంటూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఫలితంగా తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటయ్యాక మూడోసారి విలువలు పెరిగినట్టైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 92 వేల ప్రాంతాల్లో సవరించిన మార్కెట్ ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. హైదరాబాద్‌ అవుటర్ రింగ్‌రోడ్ పరిధిలో, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాలతో పాటు ప్రభుత్వ విలువలకు బహిరంగ మార్కెట్ ధరలకు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గించింది. ప్రభుత్వ మార్కెట్ ధరలు తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి అక్కడే ఎక్కువ సవరణలు చేసింది ప్రభుత్వం.

ఈ వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించేందుకే నిర్ణయం : మీరు హైదరాబాద్‌లో మంచి ఏరియాలో ఓ పెద్ద ప్లాట్ తీసుకోవాలని అనుకున్నారు. బేరసారాలన్నీ అయిపోయాక ఆ ప్లాట్ ధర చివరకు 50 లక్షలు అని తేలింది. రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం వెళ్లారు. అక్కడి డాక్యుమెంట్స్‌పై చూస్తే మీరు కొన్న ఆ ప్లాట్ విలువ 20 లక్షల రూపాయలు మాత్రమే ఉంది. అంటే మీరు కొనుగోలు చేస్తున్న ధరకు, ప్రభుత్వ మార్కెట్ ధరకు ఎంత తేడా ఉంది ? 30 లక్షల రూపాయలు. ఈ వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించేందుకే ప్రభుత్వం వ్యవసాయ భూములు, ప్లాట్లు, అపార్ట్‌మెంట్‌లకు సంబంధించిన ధరల్లో సవరణలు తీసుకొచ్చినట్టు చెబుతోంది. ప్రాంతాల వారీగా ప్రభుత్వ మార్కెట్ ధరలను బేరీజు వేసుకుంటూ ఎంత పెంచాలి అని పరిశీలించి అంత మేర మార్పులు చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ సవరించిన ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. రాష్ట్రంలో 144 రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో ఇకపై కొత్త మార్కెట్ ధరల ఆధారంగానే రిజిస్ట్రేషన్‌లు జరగనున్నాయి.

ప్రాంతాన్ని అనుసరించి ఫీజులు : భూముల మార్కెట్ విలువలు ప్రభుత్వ రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవస్థకు అత్యంత కీలకం. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా ప్రభుత్వానికి స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీలు, ట్రాన్స్‌ఫర్ డ్యూటీ రూపంలో రుసుములు అందుతాయి. ప్రాంతాన్ని అనుసరించి ఈ ఫీజులు మారుతుంటాయి. వాటిని ఆ ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వ మార్కెట్‌ విలువ ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. కొన్నేళ్లుగా బహిరంగ మార్కెట్‌లో భూముల ధరలు పెరిగినా, ప్రభుత్వ మార్కెట్ విలువలు మాత్రం అదే స్థాయిలో కొనసాగుతూ వచ్చాయి. ఫలితంగా రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాల్లో ఒక ధర, వాస్తవ కొనుగోలు విక్రయాల్లో మరో ధర కనిపించేది. ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ విలువలు వాస్తవ మార్కెట్ ధరలకు చాలా వ్యత్యాసం ఉండేవి. ఈ అంతరం తగ్గించడానికే ప్రభుత్వం సవరించిన విలువలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. కొత్త విలువలు అమల్లోకి వస్తాయనే వార్త వచ్చిందో లేదో వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్‌లు పెరిగాయి.

ఇకపై కొత్త రేట్ల ఆధారంగానే రిజిస్ట్రేషన్ : రాష్ట్రంలోని 144 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో కొత్త విలువలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఇప్పటికే సాఫ్ట్‌వేర్‌లో కొత్త విలువలు నమోదు చేశారు. ఇకపై ప్రతి రిజిస్ట్రేషన్ కొత్త రేట్ల ఆధారంగానే జరుగుతుంది. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ భూముల మార్కెట్ విలువలు పరిశీలిస్తే 50 నుంచి 100% వరకు ఆయా ప్రాంతాలను అనుసరించి ప్రభుత్వం పెంచింది. రాష్ట్రంలో కనిష్ఠంగా భూముల ధర అంతకు ముందు 1.75 లక్షలుగా ఉండేది. ఇప్పుడా ధరను 2.75 లక్షలుగా నిర్ణయించింది ప్రభుత్వం. మున్సిపల్ ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ విలువ ఎకరాకు రూ.5 లక్షలు, హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో కనీస విలువ రూ.10 లక్షలు, ఓఆర్​ఆర్​ పరిధిలో రూ.15 లక్షలుగా నిర్ణయించింది. హైదరాబాద్ శివార్లలో ఉన్న బుద్వేల్‌లో ఎకరా వ్యవసాయ భూమి పాత విలువ రూ.5.5 కోట్లు కాగా ఇప్పుడు 8.25 కోట్లకు సవరించారు. కొంగరకలాన్ ప్రాంతంలో కనిష్ఠ విలువ రూ.15 లక్షలు ఉండగా అది ఇప్పుడు రూ.30 లక్షలకు పెరిగింది. గరిష్ఠ విలువ గతంలో రూ.30 లక్షలు ఉండగా ఇప్పుడు అది రూ.60 లక్షలకు పెరిగింది.

ఆ ప్రాంతాల్లో 100 శాతం పెంపు : హఫీజ్‌పేట్‌లో ఎకరా వ్యవసాయ భూమి విలువ గతంలో రూ.11 కోట్ల ఉండగా ఇప్పుడు అది రూ.18 కోట్లకు పెరిగింది. రాయదుర్గంలో కనిష్ఠ విలువ రూ.9 కోట్ల ఉండగా రూ.15 కోట్లకు, గరిష్ఠ విలువ గతంలో రూ.11 కోట్లు ఉండగా ఇప్పుడు రూ.20 కోట్లకు పెరిగింది. నాగోల్‌లో ఎకరా విలువ గతంలో రూ.6 కోట్ల ఉండగా ఇప్పుడు అది రూ.7.5 కోట్లకు పెరిగింది. అయితే రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్కెట్‌ విలువలు పెంచిందే తప్ప రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీలు మాత్రం పెంచలేదు. స్థూలంగా చూస్తే భూముల ధరలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోనే 100% ప్రభుత్వ మార్కెట్ విలువ పెంచారు. ముఖ్యంగా కోకాపేట, రాయదుర్గం, బుద్వేల్, కొంగరకలాన్‌లో మార్కెట్ విలువ భారీగానే పెరిగింది. ఇక రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లా పరిధిలో వ్యవసాయ భూముల విలువ కనిష్ఠంగా 50%, గరిష్ఠంగా 100% పెరిగింది.

ఆ భూములకు భారీ దరలు : ఓపెన్ ప్లాట్స్ విషయానికొస్తే కోర్ అర్బన్ రీజియన్- క్యూర్‌లో కనీస రిజిస్ట్రేషన్ విలువ చదరపు గజానికి రూ.1500 నుంచి రూ.3 వేల వరకు పెరిగింది. హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 1, 12లో చదరపు గజం ప్రభుత్వ మార్కెట్ విలువను లక్షా 16వేలుగా నిర్ణయించింది ప్రభుత్వం. కోకాపేటలో రిజిస్ట్రేషన్‌ మార్కెట్‌ విలువ గతంలో గజం రూ.23,800 ఉండగా ఇప్పుడు అది రూ.47,600లకు, అత్తాపూర్‌లో గజం రూ.20,300 ఉండగా ఇప్పుడు అది రూ.30,500లకు పెరిగింది. కొంపల్లిలో గజం రూ.11,600 ఉండగా అది ఇప్పుడు రూ.17,400లకు పెరిగింది. ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే. ఇటీవల హెచ్ఎండీఏ వేలం పాటల్లో హైదరాబాద్ శివార్లలోని భూములు భారీ ధరలు పలికాయి. అందుకే అక్కడ ప్రభుత్వ మార్కెట్ విలువను 100% పెంచింది ప్రభుత్వం. అపార్ట్‌మెంట్లకు ఆయా ప్రాంతాలను 10-20% మేర విలువ పెరిగింది. ఖాళీ ప్లాట్లు, అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాల్లోని స్థలాల్లోనే మార్కెట్ ధరల్లో సవరణలు చేసింది.

"మూసాపేటలో గజం రేటు రూ.20,300 ఉండేదాన్ని రూ.30,500 చేశాం. అపార్ట్​మెంట్లకు సంబంధించిన కాంపోజిట్​ వాల్యూ రూ.2,500ను రూ.3,000గా మార్చాం. ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకూడదని ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిబంధనల ఆధారంగా ఈ భూముల విలువలు సవరించాం. కమర్షియల్ లావాదేవీలు జరిగే మెయిన్​ రోడ్లలో ఉదాహరణకు మూసాపేట, బాంబే రోడ్డులో రూ.44,900 ఉండేదాన్ని రూ.67,400 చేశాం" - సామల సహదేవ్​, సబ్​ రిజిస్ట్రార్​, బాలానగర్

అపారట్మెంట్లకు ఇలా : ఇక అపార్ట్‌మెంట్ల విషయానికి వస్తే చదరపు అడుగు విలువల్లో కూడా బారీగా మార్పులు వచ్చాయి. అజంపురాలో గతంలో చదరపు అడుగు విలువ రూ.2,500 కాగా, ఇప్పుడు రూ.2,700కు సవరించారు. అదే విధంగా మాసబ్‌ట్యాంక్‌ ప్రాంతంలో కూడా చదరపు అడుగు విలువ రూ.2,500 నుంచి రూ.2,700కు పెరిగింది. ఈ రెండు చోట్ల కూడా స్వల్పంగా పెరిగింది. అమనగల్లులో గతంలో చదరపు అడుగు విలువ రూ.1,300 ఉండగా ఇప్పుడు అది రూ.1,600కు పెరిగింది. మంకాల్, మోకిల, కొంపల్లి ప్రాంతాల్లో గతంలో చదరపు అడుగు విలువ రూ.2,200 ఉండగా ఇప్పుడు అది రూ.2,700కు పెరిగింది. బాలానగర్, పటాన్‌చెరు ప్రాంతాల్లో అపార్ట్‌మెంట్ చదరపు అడుగు విలువ రూ.2,500 నుంచి రూ.3,000కు సవరించారు.

భూముల మార్కెట్​ విలువలు పెంపునకు రంగం సిద్ధం - మూడు కేటగిరీల్లో పెంపు ప్రతిపాదనలు

రాష్ట్రంలో భూముల మార్కెట్​ విలువ పెంపునకు ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం! - ఆ ప్రాంతాల్లో స్థిరాస్తుల ధరలు పేరిగే ఛాన్స్

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LAND VALUES REVISED IN TELANGNA
భూముల విలువలు సవరింపు
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