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ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు! - ఇకపై కామన్​పాస్​తో మెట్రో, బస్‌లో ప్రయాణించే సౌకర్యం!

త్వరలోనే సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్న ప్రతిపాదనలు - మెట్రో, బస్‌ సర్వీస్‌లను లింక్ చేయడమే లక్ష్యం - ప్రజా రవాణాను సులభతరం చేసేలా ప్రణాళికలు - మెట్రో, ఆర్టీసీ అధికారులతో ప్రభుత్వం చర్చలు

Common Pass For Metro, Bus Services
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 10:09 PM IST

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Common Pass For Metro, Bus Services : హైదరాబాద్ మహా నగరంలో ప్రయాణాన్ని చాలా వరకు సులభతరం చేశాయి మెట్రో సర్వీస్‌లు. నిర్వహణా బాధ్యతలన్నీ తమ అధీనంలోకి వచ్చిన తరవాత ఈ సేవలను మరింత విస్తృతం చేయాలని చూస్తోంది సర్కార్. తగ్గట్టుగానే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. అందులో భాగంగానే ఓ కొత్త ప్రతిపాదన తెరపైకి తీసుకొచ్చింది.

మెట్రోతో పాటు బస్‌ సర్వీస్‌లను అనుసంధా నిస్తూ కామన్‌ పాస్ తీసుకురావాలని భావిస్తోంది. అంటే మెట్రో ఎక్కినా, బస్‌లో ప్రయాణించినా కామన్‌గా ఒకటే పాస్ ఉండనుంది. తద్వారా ప్యాసింజర్స్‌ ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లేకుండా గమ్య స్థానాలకు చేరుకోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలన్న ఆదేశాలు అధికారులకు ఇప్పటికే అందాయి. మెట్రోతో పాటు ఆర్టీసీని ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చి టికెట్ రహిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అందించాలి అనేది ప్రధాన లక్ష్యం. మరి ఈ ప్రతిపాదన వెనక మరికొన్ని కారణాలేంటి? ఎప్పటి వరకు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి?

ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు! (ETV Bharat)

కామన్ పాస్​ తీసుకొచ్చే యోచనలో సర్కారు : హైదరాబాద్ మెట్రో. ఈ సర్వీస్‌లకు ఇప్పుడెంత డిమాండ్‌ ఉందో చూస్తూనే ఉన్నాం. ముందు ముందు ఈ డిమాండ్ పెరుగుతుందే తప్ప ఎక్కడా తగ్గే అవకాశాలే ఉండవు. అందుకు కారణం నగర జనాభా ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతుండడం. భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో మార్పులు అవసరం అని గుర్తించింది రాష్ట్ర సర్కార్. అందులో భాగంగానే ఓ కొత్త ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చింది. నగరవాసులకు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని మరింత సులభతరం చేసే విధంగా మెట్రో, బస్ సర్వీస్‌లకు కామన్ పాస్‌ తీసుకురావాలని చూస్తోంది. అంటే ఒకే పాస్ ద్వారా అటు మెట్రోతో పాటు బస్‌లోనూ ప్రయాణించవచ్చు. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే టికెట్ రహిత ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఈ సౌకర్యాన్ని వీలైనంత వేగంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని చూస్తోంది ప్రభుత్వం. ఈ మేరకు ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు ఆదేశాలిచ్చారు. హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్, టీజీఎస్‌ఆరీటీసీ అధికారులతో చర్చలు జరిపిన సందర్భంలో ఈ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు.

ప్రజారవాణా వ్యవస్థల మధ్య లింక్ పెంచేందుకు : మెట్రో, ఆర్‌టీసీని ఒకే పరిధిలోకి తీసుకురావడం ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశం. అయితే ఇందు కోసం కేవలం మంథ్లీ పాస్‌లే కాకుండా డెయిలీ పాస్‌లు కూడా ఉండాలన్నది ఓ ఆలోచన. రెండు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థల మధ్య లింక్‌ను పెంచాలని, అందుకు తగ్గట్టుగా పనులు మొదలు పెట్టాలని అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు అందాయి. టెక్నికల్‌గా ఈ సర్వీస్‌ను ప్రారంభిం చేందుకు అటు మెట్రోతో పాటు ఇటు ఆర్టీసీ అధికారులు సానుకూలతను వ్యక్తం చేసినట్టు సమాచారం. ఈ కామన్ మొబిలిటీ కార్డ్ ధర ఎంత ఉండాలి? మెట్రో, ఆర్టీసీ ఎలా ఈ ఆదాయాన్ని పంచుకోవాలి? అనే వివరాలపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం బహుశా రెండు వారాల్లో ఇది అమల్లోకి రావచ్చు. అధికారికంగా అయితే ఫలానా తేదీ నుంచి మొదలవుతుంది అని ప్రభుత్వం ఏ విధమైన ప్రకటనా చేయలేదు. ప్రస్తుతానికైతే ఈ అమలుకు సంబంధించిన తుది దశ చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

"బస్, మెట్రో సర్వీసులు రెండింటికి ఒకటే పాస్​ ఇవ్వడం వల్ల ప్రతిసారి టిక్కెట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీనివల్ల చాలా ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. మరోవైపు సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. ఈ రెండింటికీ కాస్ట్​ కూడా కొంచెం తగ్గిస్తే బాగుంటుంది. ఈ కామన్ కార్డు వల్ల అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది"- ప్రయాణికులు

ఆ వివరాలపై రాని స్పష్టత : ఈ కామన్ మొబిలిటీ పాస్‌ను డెయిలీ, మంథ్లీగా డివైడ్ చేయాలన్న ఆలోచనా ఉంది. కాకపోతే ఈ కార్డ్ వ్యాలిడిటీ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? ఎలిజిబిలిటీ రూల్స్ ఏంటి? అసలు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? అనే వివరాల్లో ఇంకా స్పష్టత లేదు. అంతే కాదు. ఇది ఫిజికల్ కార్డ్‌లా ఉంటుందా లేదా స్మార్ట్‌ కార్డ్‌ తరహాలో ఉంటుందా అన్నదీ తెలియాల్సి ఉంది. ప్రస్తుత మున్న టికెటింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లోనే ఈ కార్డ్‌లు తీసుకునేలా సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారా అన్నదీ తెలియాలి. అధికారికంగా ఇందుకు సంబంధించిన ధరలు, ఆపరేటింగ్ గైడ్‌లైన్స్‌ విడుదలైతే తప్ప దీనిపై ఓ క్లారిటీ రాదు.

కామన్ పాస్​తో ప్రయోజనాలు ఇవే : ఓ అంచనా ప్రకారం హైదరాబాద్‌ మెట్రో ట్రిప్‌లు రోజూ సగటున 1,100 నుంచి 1,200 వరకూ ఉంటాయి. రోజూ నాలుగున్నర లక్షల మంది మెట్రో ద్వారా ప్రయాణిస్తున్నట్టు అంచనా. ఇక గ్రేటర్‌ పరిధిలో ఆర్టీసీ రోజూ 32 వేల ట్రిప్‌లు నడుపుతోంది. ఈ బస్‌లలో రోజూ సుమారు 25 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. కామన్ పాస్ అందుబాటులోకి వస్తే రోజూ మెట్రో, బస్‌లలో ప్రయాణం చేసే వారందరికీ ప్రయోజనం కలగనుంది. అయితే జాతీయ స్థాయిలో ఇప్పటికే నేషనల్ కామన్ మొబిలిటీ కార్డ్ -ఎన్​సీఎంసీ అందుబాటు లోకి తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. వన్ నేషన్, వన్ కార్డ్ విజన్‌తో దీన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పటికే మెట్రోతో పాటు బస్‌ సర్వీస్‌లను అనుసంధానించే విధంగా డిజైన్ చేశారు.

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METRO AND RTC BUS PASS
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మెట్రో బస్​ సేవలకు ఒకే పాస్
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