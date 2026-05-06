ETV Bharat / opinion

సముద్ర సంపదపై సర్కారు దృష్టి - యాక్సెస్‌ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్‌ విధానానికి శ్రీకారం

వనరులను సమర్థంగా వినియోగించే ప్రణాళిక - సముద్రంలో లభించే జీవవైవిధ్యంపై అధ్యయనం - మత్స్యకారులకు మేలు చేసేలా ఏబీఎస్‌ విధానం

Government Focuses On The Utilization Of Marine Resources In AP
Government Focuses On The Utilization Of Marine Resources In AP (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 2:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Government Focuses On The Utilization Of Marine Resources In AP : దేశంలోనే మూడో పొడవైన సముద్ర తీరం ఉండటం రాష్ట్రానికి అన్నివిధాలుగా కలిసొచ్చే అంశం. దీని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. మరి, ఆ సానుకూలతను దృష్టిలో ఉంచుకుని సముద్రంలోని వనరులు మరింత సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునేందుకు సర్కారు అడుగులు వేస్తోంది. వివరంగా చెప్పాలంటే సముద్రంలోని జీవవైవిధ్యాన్ని అధ్యయనం చేసి ప్రయోజనం పొందాలని చూస్తోంది. ముఖ్యంగా సముద్రంలోని వనరుల ద్వారా మందుల తయారీ, బయోటెక్నాలజీ వంటి రంగాల్లో లాభాలు గడించి వాటిని మత్స్యకారులతో పాటు తీరప్రాంత ప్రజల అభివృద్ధికి ఖర్చు చేయాలని భావిస్తోంది. ఇందుకోసమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యాక్సెస్ అండ్‌ బెనిఫిట్ షేరింగ్ విధానాన్ని అమలు చేయనుంది. మరి, దీని అమలు విధానం ఎలా ఉండనుంది? ఉపయోగాలు ఏంటి? ఇప్పుడు చూద్దాం.

యాక్సెస్‌ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్‌-ABS : వెయ్యి కిలోమీటర్లకు పైగా సముద్ర తీరం. వేల కోట్ల ఎగుమతులు, దిగుమతులు. లక్షల మంది మత్స్యకారులకు ఉపాధి. అరుదైన జీవ వైవిధ్య సంపద. ఇలా ఎన్నిరకాలుగా చూసుకున్నా ఏపీ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఇంధనం సముద్ర తీరం. అలాంటి సముద్ర తీరాన్ని కాపాడుకోవడంతో పాటు దాని ద్వారా లాభం పొందాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. సముద్ర సంపదపై పూర్తి పట్టు సాధించేలా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. దాంతోపాటు రాష్ట్రం నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్న ప్రతి రూపాయిలో కొంతమేర తీరప్రాంత ప్రజలకు ఖర్చు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందులో భాగంగానే సముద్ర వనరులను సమర్థవంతగా వినియోగించుకునేందుకు యాక్సెస్‌ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్‌ (ABS) విధానానికి రాష్ట్ర జీవ వైవిద్య మండలి శ్రీకారం చుట్టింది.

సముద్ర సంపదపై సర్కారు దృష్టి - యాక్సెస్‌ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్‌ విధానానికి శ్రీకారం (ETV Bharat)

సముద్ర వనరుల మూలంగా వచ్చే లాభాల్లో కొంత భాగాన్ని వాటికి అసలైన వారసులైన మత్స్యకారుల కోసం కేటాయించడమే ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ ప్రక్రియ అమలు, ఇతరత్ర విషయాలపై యాక్సెస్ అండ్‌ బెనిఫిట్ షేరింగ్- తీర ప్రాంతాలకు ఈక్విటీ బదిలీ అనే అంశంపై ఇటీవల విజయవాడలో కార్యశాల నిర్వహించారు. మత్స్యకారుల లబ్ధికి ప్రభుత్వం తీసుకోబోయే నిర్ణయాలపై చర్చించారు.

75 కోట్లకు పైగా టర్నోవర్ : సముద్ర సంపద అంటే కేవలం అమ్మే వస్తువు మాత్రమే కాదు. అది రాష్ట్ర ప్రజలకు చెందిన వ్యూహాత్మక సంపద. అందుకే ఏపీ నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతి అయ్యే ప్రీమియం సీఫుడ్ లాభాల్లో కొంత భాగం బ్లూ డెవిడెండ్ ఫండ్ కింద వారికే ఖర్చు చేయనున్నారు. అందులో భాగంగా సముద్రంలోని వనరుల విషయంలో యాక్సెస్ అండ్‌ బెనిఫిట్‌ షేరింగ్‌ విధానాన్ని పక్కాగా అమలు చేసే దిశగా సర్కారు అడుగులు వేస్తోంది. ఐతే, ABS అనేది చట్టబద్ధమైన వాణిజ్య నిబంధన మాత్రమేనని, కొత్త పన్ను కాదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. భారీ ఎగుమతిదారులు అంటే 75 కోట్లకు పైగా టర్నోవర్ సాధించిన సంస్థలు లేదా వ్యక్తులు వారి లాభాల్లో 0.2% నుంచి 0.6% వరకు తిరిగి మత్య్సకారులు, తీర ప్రాంత ప్రయోజనాలకు చెల్లించాలని రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి స్పష్టం చేసింది. ఈ నిబంధన కేవలం సముద్రం నుంచి నేరుగా లభించే వనరులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. భూమిపై ఉండే చేపల చెరువులు, రొయ్యల సాగు వంటి ఉత్పత్తులకు 100% మినహాయింపు ఉంది. వీటిని వ్యవసాయ పంటలుగానే పరిగణిస్తామంటోంది రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి.

ఆదాయంలో ఏపీ వాటా 97 కోట్లు : 2023 జీవవైవిధ్య సవరణ చట్టం ప్రకారం, సముద్ర తీరం నుంచి సుమారు 200 నాటికల్ మైళ్ల వరకు ఉన్న ప్రాంతం ABS పరిధిలోకి వస్తుంది. దీని వల్ల ఆ సముద్ర పరిధిలో లభించే వనరులపై ఆయా రాష్ట్రాలకు హక్కు ఉంటుంది. మరి, ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన మరో విషయం ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు లేనిది ఇప్పుడేందుకు మెరైన్ ABS విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు అని. ఎందుకంటే, దేశం అర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే అన్ని అదాయ వనరులను కచ్చితంగా, సమగ్రంగా వినియోగించుకోవాలనేది ఆర్థిక నిపుణుల సూచన. అందులో భాగంగానే ఇప్పటికే అటవీ వనరులైన ఔషధ మొక్కలతో పాటు కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కూడా ABS పరిధిలో ఉన్నాయి. ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే ABS ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 145 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తే అందులో ఏపీ వాటా 97 కోట్లు అని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అందులో ఎర్రచందనం, వ్యవసాయం ఉత్పత్తులే అధికం. కాబట్టి, వీటి జాబితాలోకి సముద్ర సంపదను కూడా తీసుకురావాలనేది ప్రభుత్వం ఆలోచన.

మెరైన్ ప్రోడక్ట్స్‌ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ : మెరైన్ ABS ముఖ్య ఉద్దేశం గురించి నిశితంగా పరిశీలిస్తే చేపల అమ్మకంతో పాటు భవిష్యత్తులో సముద్రపు జీవుల ద్వారా ఏవైనా మందులు తయారు చేస్తే ఆ రాయల్టీ లాభాలు రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా కొంత మొత్తంలో అందాలి. అందుకోసం మెరైన్ ప్రోడక్ట్స్‌ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ-MPEDA, కస్టమ్స్ డేటా ద్వారా యాక్సెస్‌ బెనిఫిట్ షేరింగ్‌ ప్రక్రియను ఆటోమేట్ చేయనున్నారు. దీనివల్ల ఎగుమతిదారుడిపై కొత్తగా ఎటువంటి తనిఖీలు ఉండవు. కేవలం డిజిటల్ డేటా ఆధారంగానే ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ఎగుమతులే నుంచే కాకుండా ఎల్లోఫిన్‌, ట్యూనా వంటి చేపలను బయోటెక్‌లో వినియోగించడం ద్వారా పరోక్షంగా ఆదాయం సమకూరుతుంది. అయితే, ABS ద్వారా సేకరించిన నిధులలో 90% నేరుగా స్థానిక జీవవైవిధ్య నిర్వహణ కమిటీలకు చేరతాయి. వాటిని ప్రత్యేకంగా తీరప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు, కోల్డ్ స్టోరేజీలు, మడ అడవుల పునరుద్ధరణ కోసం కేటాయిస్తారు. దీనివల్ల మత్స్యకారులకు ప్రాంతీయ రక్షణ, వాతావరణ కేంద్రాల ఏర్పాటుతో పాటు బీమా సౌకర్యాల కల్పనకు ఆస్కారం ఉంటుంది.

నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ -NBA 2025లో ఒక ఉన్నత స్థాయి నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ కమిటీ సముద్రంలోని జీవ వనరుల జాబితాను సిద్ధం చేసే పనిలో ఉంది. ఏ జాతులు ABS పరిధిలోకి వస్తాయోనని పూర్తిగా క్లారిటీ వచ్చాక ఏపీ సర్కారు పూర్తి స్థాయిలో ఈ విధానాన్ని అమలు చేసే యోచనలో ఉంది. మత్స్యశాఖతో పాటు సంబంధిత అధికారులు కూడా ఇందుకు సమాయత్తం అవుతున్నారు. ఐతే, ఇప్పటికే, ABS విధానాన్ని తమిళనాడు, కేరళ, గుజరాత్‌, మహరాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాలు అమలు చేస్తున్నాయి. ఏపీలోనూ పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఏటా సుమారు 30.60 కోట్ల రూపాయల నిధులు : ఏపీ సముద్ర తీరం ఇంచుమించు వెయ్యి కిలోమీటర్ల పైమాటే. అందులోనూ 500కు పైగా తీర గ్రామాలు ఉన్నాయి. మత్స్యరంగం భారీగానే ఉంది. దేశంలో 38% సముద్ర ఎగుమతులు ఇక్కడి నుంచే జరుగుతన్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 2025-26 సంవత్సరంలో వాటి విలువ 27 వేల కోట్లు. అంటే ఏపీలోని సముద్ర తీర ప్రాంతానికి ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. యాక్సెస్ బెనిఫిట్‌ షేరింగ్ విధానం ద్వారా ఏటా సుమారు 30.60 కోట్ల రూపాయల నిధులు సమకూరే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంచనా. ఇందులో 90% నిధులను నేరుగా 3,000 పైగా ఉన్న స్థానిక జీవవైవిధ్య నిర్వహణ కమిటీలకు చేరతాయి. వాటి ద్వారా మత్స్య రంగం మరింత అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. దాంతోపాటు ఏపీ నుంచి ఎగుమతి అయ్యే సముద్ర ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది. తద్వారా రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా పరుగులు పెట్టనుంది.

సముద్రం ఒడిలోకి బుజ్జి తాబేళ్లు

గాల్లో ఎగురుతూ, నీటిపై తేలుతూ - మన్యం అందాలు చూసేద్దాం

TAGGED:

MARINE RESOURCES IN AP
UTILIZATION OF MARINE RESOURCES AP
GOVERNMENT ON MARINE RESOURCES
సముద్ర సంపదపై సర్కారు దృష్టి
UTILIZATION OF MARINE RESOURCES AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.