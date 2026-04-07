ఎంఎస్ఎంఈలతో ఉపాధి వెలుగులు - 6 నెలల్లో పూర్తిగా అందుబాటులోకి
రాష్ట్రంలో పరుగులు పెడుతున్న పారిశ్రామిక ప్రగతి - ఎంఎస్ఎంఈల ద్వారా పారిశ్రామికవేత్తలుగా యువత - అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు అధికారుల కార్యచరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 5:10 PM IST
Statewide Construction OF MSME Parks : కూటమి ప్రభుత్వం 'ఒక కుటుంబం-ఒక పారిశ్రామికవేత్త' అనే నినాదంతో పారిశ్రామికాభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందుకు ప్రతి నియోజకవర్గంలో MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) పార్కుల నిర్మాణం ద్వారా యువత, మహిళల్ని పారిశ్రామికవేత్తలుగా మలిచేలా, స్థానికులకు ఉపాధి అందించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ఈ క్రమంలో పల్నాడు, బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాల్లో పారిశ్రామిక ప్రగతి పరుగులు పెట్టేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.
ఈ విధానంతో గ్రామీణ నేపథ్యం అధికంగా ఉన్న ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా రూపురేఖలు మారనుంది. APIIC ఆధ్వర్యంలో 3 జిల్లాల్లో 60 కోట్ల రూపాయలతో కొన్నిచోట్ల పనులు జరుగుతున్నాయి. అలానే మరికొన్ని చోట్ల పనులు పూర్తి కావొస్తున్నాయి. 6 నెలల్లో ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో మెుత్తం పార్కులను అందుబాటులోకి తెచ్చే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనుల్ని పర్యవేక్షిస్తోంది.
పారిశ్రామికాభివృద్ధికి శ్రీకారం : యువత, మహిళలు తమ కాళ్లపై తాము నిలబడటమే కాక 10 మందికి ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి ఎదగాలనేదే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాతకంగా వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక MSME పార్కు నిర్మించనుంది. మొత్తం 175 పార్కుల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిధులతో 122, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో 53 పార్కులు అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఈ క్రమంలో పూర్తి గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న పల్నాడు జిల్లాలోని 7 నియోజకవర్గాల్లో స్థానికంగా పండే పంటలు, సహజ వనరుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సహా వివిధ రకాల MSME పార్కులకు రూపకల్పన చేసి పనులు ప్రారంభించారు. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో APIIC ఆధ్వర్యంలో విద్యుత్, రహదారులు, నీరు లాంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి 6 నెలల్లో అందుబాటులోకి తెచ్చేలా జిల్లా యంత్రాంగం పనులు వేగంగా పూర్తి చేస్తోంది.
పరోక్షంగా 15 వేల మందికి ఉపాధి : పల్నాడు జిల్లాలోని చిలకలూరిపేట జీపులు, ఆటోల బాడీల తయారీతో పాటు ఆటోమెుబైల్ వర్క్స్కు ఎప్పటి నుంచో కేంద్రంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే చిలకలూరిపేట మండలం పోతవరం వద్ద టీడీపీ గత ప్రభుత్వ హయాంలో 42 ఎకరాల్లో ఆటోనగర్ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం మారడంతో పనులు నిలిచిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ ఆటోనగర్ స్థలాన్ని MSME పార్కుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
అందులో భాగంగా 613 ప్లాట్లు కేటాయించి వాటిని మోటారు వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసే ప్రక్రియ మొదలు పెట్టారు. తమకు కేటాయించిన ప్లాట్లలో పనులు ప్రారంభించేందుకు కార్మికులు సిద్ధం అవుతున్నారు. దీని ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 15 వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. MSME పార్కు నిర్మాణంలో భాగంగా మరో 10 ఎకరాల్లో ఆటోనగర్ విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు.
"పల్నాడు జిల్లాలో ప్రస్తుతం 7 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఐదింటిలో MSME పార్కుల కోసం 171 ఎకరాలు భూమి ఇచ్చాం. పెద్దకుర్పాడు జిల్లాలో కూడా 50 ఎకరాల భూమి ఉన్న ఒక ప్రాంతాన్ని గుర్తించాం. నర్సరావుపేటకు చెందిన 30 ఎకరాల భూమిని కూడా గుర్తించాం. వచ్చే ఆరు నెలల్లో అన్ని 7 నియోజకవర్గాలలో పూర్తిగా భూములను అందజేసి, అన్ని విధాలుగా పార్కులను అభివృద్ధి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నాం. దీనికి సంబంధించిన అన్ని ప్రయోజనాలను క్లస్టర్ రూపంలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా పతకాలను తీసుకువస్తున్నాం."- కృత్తికా శుక్లా, పల్నాడు జిల్లా కలెక్టర్
ఎంఎస్ఎంఈలు పూర్తయితే వేలాది మందికి ఉపాధి : సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గం నకరికల్లు మండలం గుండ్లపల్లి వద్ద 27 ఎకరాల్లో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ఏర్పాటు చేసేలా MSME పార్క్ అందుబాటులోకి రానుంది. వినుకొండ నియోజకవర్గం బొల్లాపల్లి వద్ద 20 ఎకరాల్లో MSMEపార్కు నిర్మాణానికి గతేడాదే భూమి పూజ చేయగా పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. మిర్చి అనుబంధ యూనిట్లను ఈ పార్కులో అందుబాటులోకి తీసుకు రానున్నారు. మాచర్ల నియోజకవర్గం రాయవరం వద్ద 20 ఎకరాల్లో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల పార్కును 30 కోట్లతో నిర్మిస్తున్నారు.
పార్కు నిర్మాణం దాదాపు పూర్తి కాగా మిర్చి అనుబంధ పరిశ్రమలతో పాటు ఆటోనగర్ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయ నున్నారు. దాచేపల్లి మండలం నడికుడి వద్ద ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్సుల్ని 3ఎకరాల్లో 15 కోట్లతో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటితో 12 నుంచి 15 వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది. నరసరావుపేట నియోజకవర్గంలో ఉప్పలపాడులోనూ పార్కు ఏర్పాటుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుల్లో మ్యానిఫ్యాక్చరింగ్ వంటి యూనిట్లు : పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం గార్లపాడులో దాదాపు 50 ఎకరాల్లో MSME పార్కును ఏర్పాటు చేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, పండ్లు, కూరగాయలు, మ్యానిఫ్యాక్చరింగ్, పశు సంపద యూనిట్లు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు అధికారులు కార్యచరణ రూపొందించారు. గుంటూరు జిల్లా పత్తిపాడు నియోజకవర్గం నడింపాలెం వద్ద 12 కోట్లతో ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్ పనులు జరుగుతున్నాయి. బాపట్ల జిల్లా చీరాల నియోజకవర్గం నాయనపల్లి వద్ద 23 ఎకరాల్లో టెక్స్టైల్ హ్యాండ్లూమ్ పార్కు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వేమూరు నియోజకవర్గం గోవాడతోపాటు రేపల్లె నియోజకవర్గం నిజాంపట్నం వద్ద ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్సుల ఏర్పాటు పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇవి పూర్తైతే వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కలుగనున్నాయి.
పల్లెల్లో పారిశ్రామిక ప్రగతికి తోడ్పాటు : ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలోనే తొలిసారి పల్నాడు జిల్లా 75 తాళ్లురులో MSME ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్న యూనిట్ల ఏర్పాట్లపై మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ అవగాహన కల్పించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఇచ్చే ఆర్థిక సహకారంతో స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు కావాల్సిన విలువైన సూచనల్ని అందించారు.
ప్రధానమంత్రి ఎంప్లాయిమెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రాం ద్వారా 35% రాయితీలతో అమలయ్యే పథకాలు ఉపయోగించుకోవాలని యువత, మహిళలకు పిలుపునిచ్చారు. పల్లెల్లో పారిశ్రామిక ప్రగతి కోసం 300 కోట్లతో CMEP పథకం అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రైతులు పండించే పంటలతో స్థానికంగానే ఉత్పత్తులు చేసుకునేలా యంత్రాలు ఏర్పాటు చేస్తామని పల్నాడు జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా తెలిపారు. పెద్ద పరిశ్రమలకు అనుబంధంగా మండలాల్లో చిన్న ఇండస్ట్రీలు సైతం ఏర్పాటు చేసుకునేలా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు వివరించారు
స్థానిక మహిళలకు ఉపాధి అందించేలా ప్రణాళికలు : కూటమి ప్రభుత్వం మహిళ కోసం కొత్త పారిశ్రామిక విధానం సైతం అమలులోకి తెచ్చింది. దీని ప్రకారం మహిళలకు పెట్టుబడిలో 40% రాయితీ కల్పిస్తున్నారు. అంతేకాక సింగిల్ విండో విధానం ద్వారా పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అవసరమైన అనుమతుల్ని వారం రోజుల్లోనే మంజూరు చేస్తున్నారు.
తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను కొనేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు ఇబ్బంది పడకుండా, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఓపెన్ నెట్ వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్తో అనుసంధానం చేస్తున్నారు. దీనివల్ల అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి సంస్థల తరహాలోనే అతి తక్కువ ఛార్జీలతో తమ ప్రాడెక్ట్స్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్ముకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలోని MSME పార్కులు పారిశ్రామిక ప్రగతికి విస్తృత అవకాశాలు కల్పిస్తూ ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేల మందికి ఉపాధి అందించనున్నాయి.
