రూ.1200 కోట్లతో పల్నాడు మెగా వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్ట్ - తీరనున్న ప్రజల నీటి కష్టాలు
కృష్ణా నది సమీపంలో ఉన్నప్పటికీ, పల్నాడు ప్రజలు స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 'అమరజీవి జలధార' కార్యక్రమం ద్వారా ఈ ప్రాంతానికి తాగునీటిని సరఫరా చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 4:07 PM IST
Amarajeevi Jaladhara Scheme : పక్కనే బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులు. అయినా ప్రజలు దశాబ్దాలుగా దాహార్తితో అల్లాడిపోతున్నారు. స్వచ్ఛమైన తాగునీటి కోసం ఎన్నో ఇబ్బందులు. పల్నాడు ప్రాంత ప్రజల దయనీయ పరిస్థితి ఇది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతానికి అమరజీవి జలధార ద్వారా సురక్షిత నీరు అందించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సంకల్పించింది.
జిల్లాలో ప్రధానంగా మాచర్ల, గురజాల, పెదకూరపాడు నియోజకవర్గాల గ్రామాల్లో ఇంటింటికి కుళాయి నీరు సరఫరా చేసేందుకు సిద్ధమైంది. జల్జీవన్ మిషన్ 2.0 పనుల్లో భాగంగా పల్నాడు మెగా వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణాన్ని స్పష్టమైన ప్రణాళిలకతో వేగంగా ముందుకు తీసుకువెళుతోంది. సుమారు 1,200 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో కృష్ణానది తీరాన చేపట్టిన ఈ భారీ ప్రాజెక్టు పల్నాడు ప్రజల తాగునీటి సమస్యకు పరిష్కారం చూపనుంది.
తాగునీటి కష్టాలకు శాశ్వత పరిష్కారం : పల్నాడు ప్రాంత ప్రజలను దశాబ్దాలుగా వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్య తాగునీటి కొరత. చెంతనే కృష్ణమ్మ ప్రవహిస్తున్నా ఆ నీటిని వినియోగించుకోలేని దుస్థితి వారిది. ఈ సమస్యకు తోడు పల్నాడు అభివృద్ధి కూడా ఆశించిన స్థాయిలో జరగడం లేదనేది స్థానికుల నుంచి వినిపిస్తున్న ప్రధాన ఆరోపణ. ఈ నేపథ్యంలోనే పల్నాడు ప్రాంత అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించిన కూటమి ప్రభుత్వం ఇక్కడి సమస్యల పరిష్కారమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తోంది. పల్నాడు జిల్లా అన్ని రంగాల్లో పురోగమించేలా చర్యలు చేపడుతోంది. అదే సమయంలో తాగునీటి కష్టాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా అమరజీవి జలధార మెగా వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టును వేగంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం భాగస్వామ్యంతో జల్ జీవన్ మిషన్ 2.0లో భాగంగా 1,200 కోట్ల నిధులతో బృహత్తర పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది.
తెలుగు ప్రజల ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఆకాంక్ష కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు అత్యున్నత త్యాగానికి గుర్తుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మెగా వాటర్ గ్రిడ్ పథకాలకు అమరజీవి జలధార అని నామకరణం చేసింది. ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి మాచర్ల నియోజకవర్గంలోని విజయపురి సౌత్ సమీపంలో పల్నాడు మెగా వాటర్ గ్రిడ్ నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. మాచర్ల, గురజాల, పెదకూరపాడు నియోజకవర్గాల్లోని ప్రతి ఇంటికీ సురక్షితమైన తాగునీరు అందించేందుకు కావాల్సిన నీటిని నాగార్జున సాగర్ రిజర్వాయర్ బ్యాక్ వాటర్ నుంచి సేకరిస్తారు.
ఇందుకోసం విజయపురి సౌత్ సమీపంలో భారీ ఇంటేక్ వెల్, పంపింగ్ స్టేషన్లను నిర్మిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం చొరవ చూపించడం, అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పనుల పురోగతిని పరిశీలించడంతో ఇంజినీరింగ్ విభాగం దాదాపు 140 అడుగుల ఇంటేక్ వెల్ ప్రధాన నిర్మాణాన్ని వేగంగా పూర్తి చేసింది. నది నుంచి నీటిని నిరంతరం లిఫ్ట్ చేయడానికి అవసరమైన పంప్ హౌస్ సివిల్ పనులు కూడా జోరుగా సాగుతున్నాయి. మరోవైపు కృష్ణా నది నుంచి సేకరించిన నీటిని తాగడానికి వీలుగా మార్చేందుకు అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన 4 భారీ నీటి శుద్ధి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ అధునాతన నీటి శుద్ధి కేంద్రాల ద్వారా నీటిని నాలుగు దశల్లో వడపోస్తారు. ఈ ప్రక్రియ అనంతరం నీటిని గ్రౌండ్ లెవెల్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్లు, భారీ సంపుల్లో నిల్వ ఉంచుతారు. వీటికి సంబంధించిన నిర్మాణాలు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
"గురుజాడ, మాచర్ల వంటి ప్రాంతాలలో రూ.12,000 కోట్ల బడ్జెట్తో నీటి ట్యాంకుల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ఏడాది లేదా అంతకంటే తక్కువ కాలంలోనే అన్ని జిల్లాలకు నీటి సరఫరాను కల్పిస్తూ, గణనీయమైన పురోగతిని సాధిస్తామని మేము ఆశిస్తున్నాం. అన్ని ఓవర్హెడ్ ట్యాంకులకు కనెక్షన్లు కల్పించేందుకు కూడా మేము ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం". -లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, నరసరావుపేట ఎంపీ
పాత ట్యాంకులను పైప్లైన్లతో అనుసంధానం : కృష్ణానది నీటిని శుద్ధి చేసి పంపింగ్ కేంద్రాల ద్వారా మాచర్ల నియోజకవర్గంలోని మాచర్ల, వెల్దుర్తి, దుర్గి, కారంపూడి మండలాలతో పాటు గురజాల, పెదకూరపాడు నియోజకవర్గాలకు తరలించడానికి భారీ డయామీటర్ కలిగిన ప్రధాన పైప్లైన్లను వేస్తున్నారు. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ పరిధిలో ఇప్పటికే వందలాది కిలోమీటర్ల మేర ప్రధాన పైప్లైన్ నెట్వర్క్ పూర్తి చేశారు. ప్రతి గామానికి నీరు అందించాలనే లక్ష్యంతో మండలాల వారీగా ఎత్తయిన ఓవర్హెడ్ ట్యాంకుల నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న పాత ట్యాంకులను పైప్లైన్లతో అనుసంధానం చేస్తున్నారు. పలు గ్రామాల్లో భూగర్భంలో పైప్లైన్లు వేసి నేరుగా ప్రతి ఇంటికీ కుళాయి కనెక్షన్ ఇచ్చే పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి.
2027 మార్చి నాటికి పల్నాడు జిల్లాలోని 3 నియోజకవర్గాల్లోని ప్రతి పల్లెకు, ప్రతి ఇంటికి సురక్షిత తాగు సరఫరా చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందుకు అనుగుణంగా కలెక్టర్, జిల్లా అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు మెగా వాటర్ గ్రిడ్ పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మెగా వాటర్ గ్రిడ్ పనుల పురోగతిపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక సమీక్షలు నిర్వహించారు. జల్ జీవన్ మిషన్ కింద చేపట్టిన అమరజీవి జలధార మెగా వాటర్గ్రిడ్ ప్రాజెక్టులు నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తిచేయాలని ఆదేశించారు. పనులు పరిశీలించేందుకు క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు చేపడతానని, స్వయంగా పనుల నాణ్యతను పరిశీలిస్తానని, పనుల్లో అలసత్వానికి తావు ఇవ్వరాదని అధికారులకు సూచించారు. ఫలితంగా పనులు శరవేగంగా సాగుతుండటంతో పాటు నాణ్యతా ప్రమాణాలతో జరుగుతున్నాయి.
40 ఏళ్ల ప్రజల అవసరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి : మెగా వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు తొలి దశలో భాగంగా పల్నాడు జిల్లాలోని మాచర్ల, గురజాల, పెదకూరపాడు నియోజకవర్గాల్లోని 10 మండలాలు, 363 గ్రామాల్లో సుమారు 6.50 లక్షల నుంచి 8 లక్షల మంది ప్రజలకు తాగునీరు అందనుంది. ఈ పథకం కింద 94,479 గృహాలకు నేరుగా ఫంక్షనల్ హౌస్హోల్డ్ ట్యాప్ కనెక్షన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందుకోసం సుమారు 1,500 కిలోమీటర్ల పొడవైన పైప్లైన్ నెట్వర్క్, ఆధునిక పంపింగ్, శుద్దీకరణ వ్యవస్థల ద్వారా రోజుకు దాదాపు 160 మిలియన్ లీటర్ల నీటిని ఆయా గ్రామాలకు సరఫరా చేసేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
అమరజీవి జలధార జల్జీవన్ మిషన్ ద్వారా ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న మెగా వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే పల్నాడు ప్రజలు తాగునీటి కష్టాలు తీరనున్నాయి. ప్రైవేట్ ట్యాంకర్లపై ఆధారపడే అవస్థల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ముుఖ్యంగా ఫ్లోరైడ్ రహిత స్వచ్ఛమైన నీరు లభించనుంది. తీవ్ర నీటి ఎద్దడి, భూగర్భ జలాల్లో ఫ్లోరైడ్ సమస్యల నేపథ్యంలో రానున్న 40 ఏళ్లు ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అమరజీవి జలధార మెగా వాటర్ గ్రిడ్ ఈ ప్రాజెక్టు రూపకల్పన చేశారు. ఫలితంగా పల్నాడు ప్రాంత ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరగనుందని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వీలైనంత త్వరగా పనులు పూర్తి చేసి నీరు అందించాలని కోరుతున్నారు.
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