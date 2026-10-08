ఆయిల్పామ్ సాగుపై ఫోకస్ చేస్తున్న ప్రభుత్వం - రైతులకు భారీగా ప్రోత్సాహకాలు
Oil Palm Cultivation in Telangana : ఎల్నినో ప్రభావంతో వరి, పత్తి వంటి పంటలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఆయిల్పామ్ను పండిస్తున్నారు. ఒక్కసారి మొక్క నాటితే దాదాపు 30, 40 ఏళ్లు దిగుబడులు వస్తాయి.
Published : October 8, 2026 at 1:19 PM IST
Oil Palm Cultivation in Telangana : ఆయిల్పామ్ సాగుపై రాష్ట్ర సర్కారు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఎల్నినో నేపథ్యంలో వరి, పత్తి వంటి పంటలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఆయిల్ పామ్ సాగు విస్తీర్ణం పెంచే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. దీనిపట్ల ఆసక్తి ఉన్న అన్నదాతలకు పామాయిల్ సాగుపై అవగాహన కల్పిస్తూ, ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది. సాగు నీటి వసతి, నాట్లకు సంబంధించిన సాయం, సూక్ష్మ సేద్యం వంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది. వాటితో పాటు మార్కెటింగ్, ప్రాసెసింగ్ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేస్తూ రైతులకు మెరుగైన ఆదాయం అందేలా చర్యలు చేపడుతోంది.
72 శాతం స్వయం సమృద్ధి సాధించడమే లక్ష్యం
వంట నూనెల దిగుమతులు తగ్గించి, దేశీయంగా ఉత్పత్తి పెంచాలనే ఉద్దేశంతో ఆయిల్పామ్ సాగును కేంద్రం భారీగా ప్రోత్సహిస్తోంది. 2021లో నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్-ఆయిల్పామ్(ఎన్ఎంఈవో)-(ఓపీ) పథకానికి రూ.11 వేల కోట్లకు పైగా కేటాయించింది. 2030-31 నాటికి వంట నూనెల విషయంలో 72 శాతం స్వయం సమృద్ధి సాధించడం ఈ మిషన్ లక్ష్యం. అందుకు అనుగుణంగానే 2025-26లో కొత్తగా 52,113 హెక్టార్ల విస్తీర్ణం పామాయిల్ సాగు కిందకు వచ్చింది. భవిష్యత్లో 10 లక్షల హెక్టార్లకు సాగును పెంచి ముడి పామాయిల్ ఉత్పత్తి 28 లక్షల టన్నులకు చేర్చాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. ఆ దిశగానే అన్ని రాష్ట్రాల రైతులకు రాయితీలు, ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది.
ఏపీ, తెలంగాణ మొదటి వరుసలో
దేశంలో ఆయిల్ పామ్ సాగు, ఉత్పత్తిలో ప్రధానంగా 3 రాష్ట్రాలే దాదాపు 98 శాతం వాటా కలిగి ఉన్నాయి. అందులో ఏపీ, తెలంగాణ మొదటి వరుసలో ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత కేరళం మూడో స్థానంలో ఉంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అసోం, మణిపూర్, నాగాలాండ్ వంటి రాష్ట్రాలు పామాయిల్ విస్తీర్ణం పెంచే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో అత్యంత వేగంగా సాగు విస్తీర్ణం పెంచుతున్న రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచింది.
ఏటా సుమారు 2 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందుకోసం నర్సరీలు, యాంత్రీకరణ, సూక్ష్మ సేద్యంపై రాయితీలు సహా అనేక ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది. ఒక్కసారి మొక్క నాటితే దాదాపు 30 నుంచి 40 ఏళ్ల వరకు దిగుబడులు వస్తాయి. ఒక ఎకరా తోట ద్వారా ఏడాదికి సగటున 10 నుంచి 12 టన్నుల గెలల దిగుబడి వస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆయిల్పామ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ బంచ్ ధర రూ.20 వేలకు పైగానే ఉంటుంది. అంటే ఎకరాకు అన్ని ఖర్చులు మినహాయిస్తే ఏటా రూ.లక్షా 50 వేల నుంచి రూ.2 లక్షల ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. సూక్ష్మ నీటి పారుదల సదుపాయం ఉంటే ఇతర పంటల కంటే పామాయిల్ సాగులో 40 శాతం నీరు ఆదా చేయవచ్చు. అలాగే అంతర పంటలుగా కూరగాయలు, పూలు, ఇతర పైర్లు సాగు చేయవచ్చు. ఈ విషయాలన్నింటిపై ప్రభుత్వం రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తోంది.
"పత్తిలో పామాయిల్ వేయొచ్చని చెప్పాను. మిర్చీలో కూడా వేయొచ్చని చెప్పాను. ఆఖరికి వరి పొలంలో కూడా వేసుకోవచ్చని చెప్పాను. మూడు సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు వేసిన వాళ్లను, పంట వచ్చిన వాళ్లను అడగండి. ఆ పంట ఒకరోజు నీళ్లు లేకపోయినా బతుకుతుంది." - తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి
వందలాది మందికి ఉపాధి
పామాయిల్ సాగు పెంచడానికి తెలంగాణ కో ఆపరేటివ్ ఆయిల్ సీడ్స్ గ్రోవర్స్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్ సంస్థ ప్రత్యేక ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తోంది. కేవలం సాగుకే పరిమితం కాకుండా పారిశ్రామికాభివృద్ధితో అనుసంధానించడంపై దృష్టి సారించింది. పండించిన పంటను తక్షణమే ప్రాసెసింగ్ చేయాల్సి ఉండటంతో ప్రతి సాగు జోన్లో ప్రాసెసింగ్ మిల్లుల ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తోంది. ఒక్కో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ద్వారా రైతులకు నేరుగా తమ పంటను ప్రాసెస్ చేయవచ్చు.
అదే సందర్భంలో పరోక్షంగా వందలాది మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. తద్వారా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది. రాష్ట్ర సర్కారు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాతో పాటు వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల, నారాయణపేట, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, జనగామ, సిద్దిపేట వంటి జిల్లాల్లో పామాయిల్ సాగు ఆశాజనకంగా సాగుతోంది. ఆయిల్ ఫెడ్ నేరుగా రంగంలోకి దిగడం సత్ఫలితాలు ఇస్తోంది.
17,090 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సాగు నమోదు
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఆయిల్ పామ్ కంపెనీలు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ తెలిపింది. ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో 85 వేల ఎకరాలలో ఆయిల్ పామ్ సాగు విస్తరణే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఐతే, ఇప్పటి వరకు కేవలం 17,090 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సాగు నమోదైంది. త్వరితగతిన నిర్దేశిత లక్ష్యాన్ని చేరుకునేలా ప్రణాళికలు వేసుకోవాలని సూచించింది. అందుకు సంబంధించి పలుమార్లు కంపెనీలతో సమావేశాలు నిర్వహించింది. సంస్థల పనితీరులో పురోగతి కనిపంచాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ విషయంపై నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది.
కొత్త ప్యాకేజింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటు
రాష్ట్రంలో దాదాపు 3.5 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్పామ్ సాగవుతోంది. విస్తీర్ణం మరింత పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆయిల్పామ్ గెలల లభ్యత పెరగనుంది. గెలలు శుద్ధి చేసి ముడి పామాయిల్గా మార్చేందుకు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అప్పారావుపేట, అశ్వరావుపేటతోపాటు సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెటలో ఆయిల్పామ్ కర్మాగారాలు ఉన్నాయి. ముడి నూనెను శుద్ధి చేసి వినియోగదారులకు అందించేందుకు రిఫైనరీలు, ఆధునిక ప్యాకేజింగ్ కేంద్రాలు కావాలి.
హైదరాబాద్లో రోజుకు 34 టన్నుల సామర్థ్యంతో పనిచేసే వంట నూనెల ప్యాకేజింగ్ ప్లాంట్ ఉంది. పెరుగుతున్న విస్తీర్ణానికి ఇది సరిపోదు. అందుకే, ప్రభుత్వం భారీ సామర్థ్యంతో మరో కొత్త ప్యాకేజింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేసింది. శివరాంపల్లిలో రూ.27 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ మెగా పామాయిల్ ప్యాకింగ్ ప్లాంట్ గంటకు 200 టన్నుల ప్యాకేజింగ్ సామర్థ్యంతో పని చేస్తుంది. ప్రాసెసింగ్ నుంచి ప్యాకేజింగ్ వరకు అన్నీ యంత్రాలతో నిర్వహించేలా ప్లాంట్ రూపొందించారు. త్వరలో ఇది అందుబాటులోకి రానుంది.
లక్ష టన్నులు చేరవచ్చనే అంచనాలు
రాష్ట్రంలో ఏటా 5 లక్షల టన్నుల వంట నూనెల వినియోగం జరుగుతుంది. ఆ డిమాండ్ మేరకు ఆయిల్ఫెడ్ ఆధ్వర్యంలో విజయ హైదరాబాద్ బ్రాండ్ పేరిట పామాయిల్, పొద్దుతిరుగుడు, వేరుశనగ, రైస్బ్రాన్, కొబ్బరి, అల్లం, దీపం నూనెలు ఉత్పత్తి చేసి విక్రయిస్తున్నారు. కానీ, అవసరాలు పూర్తి స్థాయిలో తీరడం లేదు. అందుకే కొత్త మెగా ప్యాకేజింగ్ ప్లాంట్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత విజయ బ్రాండ్ నూనెల ఉత్పత్తి రోజుకు 60 వేల టన్నులు పెంచాలనేది లక్ష్యం. అలాగే పామాయిల్ రిఫైనరీలు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే నూనెల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఏకంగా లక్ష టన్నులు చేరవచ్చనే అంచనాలు ఉన్నాయి.
14 కంపెనీలు అనుసంధానం
రాష్ట్రంలో ఆయిల్పామ్ సాగు, ప్రాసెసింగ్ కార్యక్రమం కింద 14 కంపెనీలు అనుసంధానమై ఉన్నాయి. జిల్లాల వారీగా ఆయిల్పామ్ సాగు, విస్తీర్ణం, ఉత్పత్తి, రాయితీలకు సంబంధించి కంపెనీలకు కేటాయించిన ప్రాంతాలు, భవిష్యత్ ఫ్రెష్ ఫ్యూట్ బంచెస్ లభ్యత సమాచారం రిలయన్స్కు అందించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. రిలయన్స్ ప్రతినిధి బృందం కోదాడ, హుజూర్నగర్, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, కొత్తగూడెం ప్రాంతాల్లో పర్యటించి ఆయిల్పామ్ తోటలు, ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుపై ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయనుంది.
ఈ ప్రణాళిక కార్యరూపం దాల్చితే కోదాడ-హుజూర్నగర్-సూర్యాపేట ప్రాంతం "ఫార్మ్ టు ఇండస్ట్రీ ఆయిల్పామ్ కారిడార్"కు కేంద్ర బిందువుగా మారనుంది. అంతేకాదు, తదుపరి దశలో ఖమ్మం, కొత్తగూడెం జిల్లాలు అనుసంధానించేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఆయిల్ఫెడ్కు సంబంధించిన కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులు, ఫ్యాక్టరీ జోన్లు, ప్రైవేటు, కార్పోరేట్ సంస్థల పరం కాకుండా చూడాలని రైతులు, రైతుసంఘాల నేతలు కోరుతున్నారు.
ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల కురవని వర్షాలు - వ్యవసాయ రంగానికి సవాల్