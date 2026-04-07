పారిశ్రామిక ప్రగతి పరుగులు - మేనకూరు సెజ్‌లో పరిశ్రమల ఏర్పాటు

యువత సొంతూళ్లోనే ఉద్యోగాలు పొందేలా ఒక కుటుంబం ఒక పారిశ్రామికవేత్త ప్రత్యేక కార్యక్రమం - సీఎం చొరవతో 5వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటు - పకడ్బందీగా అమలవుతున్న పారిశ్రామికవాడ కార్యక్రమం

Published : April 7, 2026 at 5:42 PM IST

Choose ETV Bharat

Industrial Development In AP : ప్రపంచ ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రం. నిత్యం భక్తకోటి జనంతో అలరారే ఆలయం శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం. ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతటి పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. మరి అలాంటి క్షేత్రం ఉన్న తిరుపతి జిల్లాను పారిశ్రామిక అభివృద్ధి పరంగా కూడా పరుగులు పెట్టించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కృత నిశ్చయంతో పని చేస్తోంది. కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టేలా తగిన వసతులు కల్పిస్తోంది. ఫలితంగా ఇప్పటికే శ్రీసిటీలోని స్పెషల్‌ ఎకనామిక్ జోన్‌ -సెజ్‌లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలు తమ శాఖలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నాయి. దాంతోపాటు కూటమి అవలంబిస్తున్న స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌తో మేనకూరు సెజ్‌లో ఉత్పత్తులు ప్రారంభించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల ఏర్పాటు కూడా చురుగ్గా సాగుతోంది.

కూటమి ప్రభుత్వంతో పారిశ్రామికాభివృద్ధికి వైభవం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైసీపీ పాలనలో పారిశ్రామికాభివృద్ధి ఆగిపోయింది. తిరుపతి జిల్లా కూడా అందుకు అతీతం కాదు. వైసీపీ పాలకులు కంపెనీల ఏర్పాటును గాలికి వదిలేయడం వల్ల వచ్చిన పెట్టుబడులూ వెనక్కి వెళ్లిన పరిస్థితి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక పారిశ్రామిక అభివృద్ధిపై ఆశలు చిగురించాయి. సర్కారు కూడా పారిశ్రామిక ప్రగతి పరుగులు పెట్టించేలా ప్రణాళికలు రచించడమే గాక వాటిని సమగ్రంగా అమలు చేస్తోంది.

ఫలితంగా తిరుపతి జిల్లా పారిశ్రామికంగా గణనీయమైన ప్రగతి సాధిస్తోంది. సీఎం చంద్రబాబు చొరవతో నాయుడుపేట - మేనకూరు ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి - సెజ్​కి మహర్దశ పట్టింది. దాదాపు 5 వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసిన మేనకూరు సెజ్‌లో పరిశ్రమల ఏర్పాటు శరవేగంగా సాగుతోంది. అలాగే, నియోజక వర్గానికి ఒక సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు కూటమి రూపొందించిన ప్రణాళిక పనులూ చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలతో తిరుపతి జిల్లా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది.

ఒక కుటుంబం - ఒక పారిశ్రామికవేత్త : ఒకప్పుడు ఉపాధి కోసం చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వంటి నగరాలకు వలస వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది తిరుపతి జిల్లా ప్రజలకు. అలా వెళ్లిన వారిలో చాలామంది ఆయా ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిపోయారు కూడా. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాలని భావించింది కూటమి సర్కారు. యువత సొంతూళ్లోనే ఉద్యోగాలు పొందేలా ఒక కుటుంబం - ఒక పారిశ్రామికవేత్త అనే నినాదంతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం మొదలు పెట్టింది. ఇంటికో పారిశ్రామిక వేత్తను తయారు చేసి రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి బాటలు వేయాలనే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తోంది. అందులో భాగంగానే నియోజకవర్గానికి ఒక పారిశ్రామికవాడ కార్యక్రమం తిరుపతి జిల్లాలో పకడ్బందీగా అమలవుతోంది. ఇప్పటికే రేణిగుంట విమానాశ్రయం సమీపంలో ఎలక్ట్రానిక్‌ మానుఫ్యాక్చరింగ్‌ క్లస్టర్‌ - EMC-1, EMC-2, EMC-3లు ఏర్పాటయ్యాయి. సత్యవేడు నియోజకవర్గంలో శ్రీసిటీ సెజ్‌ ద్వారా వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో వందల పరిశ్రమలు నిర్మాణం జరుగుతోంది.

ఉత్పత్తి ప్రారంభించిన అంతర్జాతీయ సంస్థలు : సూళ్లూరుపేట, శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గాల్లో దాదాపు 200 ఎకరాల్లో ఇండస్ట్రియల్‌ పార్క్‌ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గంలో బంగారమ్మపేట, సిరసనంబేడు, పెళ్లకూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల పార్కు పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. 58 ఎకరాల విస్తీర్ణంతో పారిశ్రామిక వాడను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. తొలివిడతలో భాగంగా 22 ఎకరాల్లో రహదారులు, డ్రైనేజీ, విద్యుత్ వంటి మౌలిక వసతులు కల్పిస్తున్నారు. మిగతా పనులు కూడా త్వరగా పూర్తి చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఫలితంగా హీరో మోటో కార్ప్‌, అపోలో టైర్స్‌, కజారియా టైల్స్‌ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు తిరుపతి జిల్లాలో ఉత్పత్తి పనులు ప్రారంభించాయి.

మేనకూరు సెజ్​ను పూర్తి చేసేలా చర్యలు : నియోజకవర్గానికి ఒక పారిశ్రామిక వాడ ఏర్పాటుపై సీఎం చంద్రబాబు ఎప్పటి నుంచో దృష్టి సారించారు. అందులో భాగంగానే 2014 -19 సమయంలో నాయుడుపేట సమీపంలో మేనకూరు సెజ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత అధికారం చేపట్టిన వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డి 5 ఏళ్ల కాలంలో మేనకూరు సెజ్‌ను ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదు. నిధులు కేటాయించలేదు. ఫలితంగా ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడే అన్నట్టు తయారైంది పరిస్థితి. 2024లో కూటమి అధికారంలోకి రావడంతో మళ్లీ పారిశ్రామిక ప్రగతికి బాటలు పడ్డాయి. కూటమి వచ్చి రావడంతోనే మేనకూరు సెజ్​ను పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ప్రభుత్వం చొరవతో మేనకూరు సెజ్‌లో చిన్న పరిశ్రమలతో పాటు బహుళజాతి సంస్థలు కూడా తమ శాఖల ఏర్పాటుకు ముందుకు వస్తున్నాయి. ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్, ఆదిత్య బిర్లా, గ్రీన్ లామ్, అరబిందో ఫార్మా, గ్లాస్క్‌ ఇండస్ట్రీలు సహా ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థల అనుబంధ పరిశ్రమలు ఏర్పాటవుతున్నాయి.

"నాయుడుపేట ఇండస్ట్రీయల్ పార్క్​, మేనకూరు స్పెషల్​ ఎకనామికల్ జోన్ మొత్తానికి 4,600 ఎకరాలకు పైగా ఇండస్ట్రీయల్ పార్క్, స్పెషల్ ఎకనామికల్ జోన్ ​ఉంది. ఇప్పటికే 70శాతం పైగా అలార్ట్స్​మెంట్​ కూడా అయిపోయాయి. మేనకూరు సెజ్​లో ఆటోమొబైల్ అనుబంధ సంస్థలు, గ్లాస్, ఎనర్జీ, పెట్రోలియం అనుబంధ కంపెనీలు వస్తున్నాయి" - వెంకటేశ్వర్‍, తిరుపతి జిల్లా కలెక్టర్

దిగుమతి, ఎగుమతి చేసేందుకు ఆస్కారం : తిరుపతి జిల్లా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి అనేక అనుకూలతలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వేల ఎకరాల భూములు అందుబాటులో ఉన్నాయి. జాతీయ రహదారులు, సాగర మాల ప్రాజెక్టు అనుసంధానంతో పాటు తిరుపతి, చెన్నై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు తిరుపతి జిల్లాకు సానుకూలాంశాలు. అలాగే, కృష్ణపట్నం, చెన్నై ఓడరేవులు సమీపంలో ఉండటం తిరుపతి జిల్లాకు వరంగా మారింది. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల దిగుమతి, ఎగుమతి చేసేందుకు రవాణా సౌకర్యాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ సౌకర్యాలన్నీ ఉండటం వల్ల సంస్థలు ఇక్కడ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి.

రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద ఇండస్ట్రియల్ హబ్‌ : పరిశ్రమలకు అవసరమైన నీటి కోసం తెలుగు గంగా జలాలను తరలించి స్థానిక చెరువులను నింపేందుకు ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు చేపట్టింది. ఫలితంగా భవిష్యత్తులో కలకత్తా - చెన్నై హైవేకి సమీపంలో ఉన్న మేనకూరు సెజ్‌ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద ఇండస్ట్రియల్ హబ్‌గా మారనుంది. ఇప్పటికే కొన్ని సంస్థలు ఉత్పత్తులను ప్రారంభించగా వచ్చే ఏడాదిన్నరలో 150 కి పైగా కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. జిల్లాలోని శ్రీసిటీలో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమొబైల్‌ విడిభాగాలు, ఎఫ్‌ఎంసీజీ, ఆహారశుద్ధి కేంద్రాలతోపాటు ఫాక్స్‌కాన్, కోల్‌గేట్, పెప్సికో తదితర ఎంఎన్​సీ యూనిట్‌లు ఉన్నాయి. ఈ తరహాలోనే మేనకూరు సెజ్‌ను కూడా అభివృద్ధి చేసి తిరుపతి జిల్లాను పారిశ్రామిక హబ్‌గా మార్చాలని భావిస్తోంది కూటమి సర్కారు. ఫలితంగా యువతకు స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

