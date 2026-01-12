ETV Bharat / opinion

వైభవంగా గండికోట ఉత్సవాలు - రాష్ట్ర పండుగగా జరుపుతున్న ప్రభుత్వం

11వ శతాబ్దంలో నిర్మితమైన గండికోట - 1980లో గండికోట పురావస్తుశాఖ పరిధిలోకి - ఈ నెల 11, 12, 13వ తేదీల్లో గండికోట ఉత్సవాలు - అడాప్ట్ ఏ హెరిటేజ్ పథకంలో గండికోటకు స్థానం

Gandikota Festival 2026
Gandikota Festival 2026 (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 5:05 PM IST

Gandikota Festival 2026 : 9 శతాబ్దాల చరిత్ర. వారసత్వ సంపదకు తార్కాణం. గ్రాండ్‌ క్యానియన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియాగా గొప్ప పేరు. గండికోట గురించే ఇదంతా. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా దక్షిణ భారతంలోనే అత్యద్భుత పర్యాటక ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందింది గండికోట. ఇంత ప్రసిద్ధి పొందిన ఈ ప్రదేశాన్ని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించింది. ఇప్పుడు పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు 3 రోజుల పాటు ఘనంగా గండికోట ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తోంది.

వేడుకలు మొదలు : శత్రుదుర్భేద్యమైన ప్రాకారాలు. రాజసం ఉట్టిపడే నిర్మాణాలు. చూపు తిప్పనివ్వని ఎర్రమల కొండలు. మరో వైపు పచ్చదనం. ఇదీ గండికోట. దక్షిణ భారత దేశ చరిత్రలో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది ఈ చారిత్రక నిర్మాణం. 11వ శతాబ్దంలో నిర్మితమైన ఈ కోట ఇప్పటికీ చెక్కుచెదరకుండా ఆనాటి కళా వైభవానికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. ఇప్పుడు 3 రోజుల ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నెల 11, 12, 13వ తేదీల్లో గండికోట ఉత్సవాలు జరపాలని ప్రభుత్వం ముందుగానే నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే వేడుకలు మొదలయ్యాయి.

వైభవంగా గండికోట ఉత్సవాలు - రాష్ట్ర పండుగగా జరుపుతున్న ప్రభుత్వం (ETV)

పెన్నానదికి 300 అడుగుల ఎత్తులో : వైఎస్‌ఆర్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు నుంచి 14 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది గండికోట. కల్యాణి చాళుక్య రాజైన కాకరాజు ఈ కోటను నిర్మించినట్లు చారిత్రక ఆనవాళ్లు తెలియజేస్తున్నాయి. నాటి రాజులు శత్రు దుర్బేధ్యంగా ఈ కోటను ఎత్తైన గోడలతో చుట్టూ కోట నిర్మించుకున్నారు. పెన్నానదికి 300 అడుగుల ఎత్తులో నిర్మితమైంది ఈ కోట. పైగా అంతా మట్టితోనే నిర్మించారు. ఓవైపు అందమైన అటవీ ప్రాంతం. మరోవైపు ఎత్తైన ఎర్రమల కొండలు, మధ్యలో కొండలను చీల్చుకుంటూ వెళ్లే పెన్నానది ప్రవాహం. ఇవన్నీ చూడ ముచ్చటగా ఉంటాయి. పెన్నానది పారుతూ ఏర్పడిన గండి కారణంగా దీన్ని గండికోట అని పిలుస్తారని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. ఈ కోటకు జలదుర్గం, గిరిదుర్గం, వనదుర్గం అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. గ్రాండ్ క్యానియన్ ఆఫ్ ఇండియాగానూ ప్రసిద్ధికెక్కింది గండికోట.

విజయనగర రాజులు, గోల్కొండ నవాబులు : కాకతీయులు, పెమ్మసాని వంశీయులు, విజయనగర రాజులు, గోల్కొండ నవాబులు, ఆంగ్లేయులు ఈ కోట నుంచే పరిపాలన సాగించారనేది చరిత్రకారుల మాట. దాదాపు 673 సంవత్సరాల పాటు రాజులు, మొఘల్ చక్రవర్తులు, ఆంగ్లేయులు గండికోట నుంచి పాలించారు. 1980లో గండికోట పురావస్తుశాఖ పరిధిలోకి వచ్చింది. పెన్నా, చిత్రావది నదుల మధ్య 2 ఎర్రటి కొండలు చీల్చుకుంటూ వెళ్లే చోట గండికోట నిర్మించారు. ఇంతటి ప్రాశస్త్యం ఉంది కాబట్టే 2014లో సీఎం చంద్రబాబు గండికోట ఉత్సవాలు ప్రభుత్వ పరంగా నిర్వహించేందుకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఆయన స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. ఆ ఏడాది సెప్టెంబరులో 3 రోజుల పాటు గండికోట ఉత్సవాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఏటా ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని అప్పుడే నిర్ణయించారు. ఈ ఏడాది 3 రోజుల పాటు నిర్వహించే గండికోట ఉత్సవాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 3 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసింది.

టూరిస్టులను ఆకర్షించే విధంగా ఏర్పాట్లు : ఓ ప్రాంతం పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే టూరిస్టులను ఆకర్షించే విధంగా రకరకాల ఏర్పాట్లు చేయాలి. వాళ్లలో ఆసక్తి కలిగించాలి. అదే చేస్తోంది ఏపీ ప్రభుత్వం. గండికోటకు వచ్చిన పర్యాటకులను అలరించే విధంగా అడ్వెంచరస్ స్పోర్ట్స్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. అదే సమయంలో ఈ ప్రాంతాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చేందుకు భారీగానే ఖర్చు చేస్తున్నారు. మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు నిధులు కేటాయిస్తున్నారు.

సాహస క్రీడలకు వేదికగా : గండికోట ఉత్సవాల్లో భాగంగా పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతి పంచేందుకు అన్ని విధాలా ఏర్పాట్లు చేసింది టూరిజం శాఖ. సాహస క్రీడలకూ ఇది వేదికగా నిలుస్తోంది. రకరకాల సాహస క్రీడలు నిర్వహించేందుకు వీలుగా ఉందీ ప్రాంతం. అందుకే ఇక్కడ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేశారు. ర్యాప్లింగ్, క్లైంబింగ్, ట్రెక్కింగ్ వంటి ప్రదేశాలకు అందమైన కొండలు నెలవుగా మారాయి. పెన్నానదిలో వాటర్ స్పోర్ట్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. వీటితోపాటు ప్యారామోటర్, హెలికాప్టర్ రైడ్ లాంటివీ ఉన్నాయి. అందుకే పర్యాటకులు ఇక్కడికి వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

అడాప్ట్ ఏ హెరిటేజ్​లో స్థానం : కేంద్ర పర్యాటకశాఖ అమలు చేస్తున్న "అడాప్ట్ ఏ హెరిటేజ్" పథకంలో గండికోట స్థానం దక్కించుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా చారిత్రక వారసత్వ కట్టడాలు, స్మారక చిహ్నాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు ఈ పథకం ఉపయోగపడుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కేంద్ర పర్యాటక శాఖ పరిధిలో ఉన్న 135 చారిత్రక కట్టడాల్లో గండికోటను ఎంపిక చేసి ఐదేళ్ల పాటు అభివృద్ధి చేయడానికి కేంద్రం చొరవ చూపించింది. ఈ గండికోటలో 101 కోట బురుజులు ఉండేవని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. 20 అడుగుల ఎత్తైన ప్రధాన ద్వారం, 40 అడుగుల ఎత్తుతో నిర్మించిన ప్రాకారాలు ఉన్నాయి. కోట ప్రాకారాలను ఎలాంటి పునాదులు లేకుండానే నిర్మించడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. కోట చుట్టూ 3 రాతి ప్రాకారాలు నిర్మించారు. కోట పొడవు 1200 మీటర్లు కాగా, వెడల్పు 800 మీటర్లు.

రెండు కొండల మధ్య పెన్నానది ప్రవాహం : కోట లోపలికి వెళ్లగానే ఎర్ర చెరువు, పక్కనే జుమ్మా మసీదు దర్శనమిస్తాయి. జుమ్మా మసీదును దాటుకుని వెళ్తే రెండు కొండల మధ్య పెన్నానది ప్రవాహం కనిపిస్తుంది. ఈ కోటలో ప్రముఖంగా రంగనాయకస్వామి ఆలయం, మాధవరాయస్వామి ఆలయంతో పాటు 21 దేవాలయాలు ఉన్నాయి. ఇంతటి ప్రాశస్త్యం ఉన్న కోటలో మౌలిక వసతులు కొంత మెరుగు పడితే బాగుంటుందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తవుతున్నాయి. అయితే..గండికోటకు కేటాయించిన 79 కోట్ల రూపాయల నిధులను స్పెషల్ అసిస్టెంట్ టు స్టేట్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్...స్యాస్కీ ద్వారా విడుదల చేశారు. ఈ నిధులతో గండికోటను పర్యాటక పరంగా అభివృద్ధి చేయడానికి రాష్ట్ర పర్యాటకశాఖ టెండర్లు పిలవగా ప్రస్తుతం పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.

మౌలిక వసతుల కల్పన : గండికోటకు వచ్చే పర్యాటకులకు సరైన నడకదారి ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు లోయలో బోటు షికారు కోసం ప్రత్యేకంగా నిధులు ఖర్చు చేస్తున్నారు. పర్యాటకులు ఉండేందుకు వీలుగా త్వరలోనే ఇక్కడ వసతులు ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఇందుకోసమూ భారీగానే నిధులు కేటాయిస్తున్నారు. గండికోటలో దర్శనీయ స్థలాలైన రంగనాథస్వామి, జుమ్మా మసీదు, ఇతర రాజుల నివాసాలు, కోనేరును మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు 15 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వెచ్చించనున్నారు. వారాంతంలో ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులు, విద్యార్థుల కోసం టెంట్లు, గుడారాలతో కూడిన మౌలిక వసతులు, క్యాంప్ ఫైర్ నిర్వహించుకునే విధంగా వసతులు కల్పించనున్నారు.

సినీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులతో కాన్సర్ట్ : ఇక 3 రోజుల ఉత్సవాల్లో భాగంగా సినీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులతో కాన్సర్ట్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటితోపాటు గండికోట థీమ్ సాంగ్, లేజర్ షో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. గండికోట ముఖ ద్వారం వద్ద 4 వేల మంది కూర్చుని వీక్షించే విధంగా వేదిక, సభా స్థలి సిద్ధం చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ ఏర్పాట్లను దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇటీవలే గండికోట ఉత్సవాల పోస్టర్లను బీసీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి సవిత విడుదల చేశారు.

ఏటా గండికోట ఉత్సవాలను నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తున్నా, మౌలిక వసతులు సరిగ్గా లేక పర్యాటకుల సందడి తగ్గిందన్న అభిప్రాయం ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. గండికోటకు పర్యాటక శోభ తెచ్చేందుకు చొరవ చూపుతోంది.

