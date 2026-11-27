తిరుమల వెంకన్నకు ఒకటిన్నర టన్నుల ఆభరణాలు - దేవుడి ఖజానాకు మరిన్ని విరాళాలు
Gold Ornaments Donation : తిరుమల వెంకన్నకు ఎంతోమంది ఎన్నో రకాల ఆభరణాలు విరాళమిచ్చారు. తాజాగా మరో 121కిలోల ఆభరణాలు ఆయన చెంతకు చేరాయి. అయితే శ్రీనివాసుడి దగ్గర ఎంత సంపద ఉందో చూద్దాం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 3:19 PM IST
అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకుడు అడగడుగు దండాల వాడు తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరుడు. జగద్రక్షకుడైన ఆ శ్రీవారి క్షణకాల దర్శనమే జన్మజన్మల పుణ్యఫలం. కోట్లాది మందికి ఆరాధ్య దైవమైన ఆ వెంకన్న స్వామి సిరుల దేవుడు కూడా. ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్న దేవాలయంగా తిరుమల వెలుగొందడానికి కారణం ఆయనకు ఉన్న అపార సిరిసంపదలే. శ్రీవారి వద్ద నగదు, నగలు, వచ్చే విరాళాల గురించి వర్ణించాలంటే మాటలు చాలవు.
ఈ క్రమంలోనే చెన్నైకి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త వర్థమాన్ జైన్ 121 కేజీల బంగారు ఆభరణాలను స్వామి వారికి సమర్పించారు. తిరుమల చరిత్రలోనే వెంకన్నకు భక్తులు ఇచ్చిన కానుకల్లో ఇదే అతి పెద్దది కావడం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో స్వామి వారికి ఇప్పటి వరకు ఎవరెవరు ఎన్ని ఆభరణాలు విరాళంగా సమర్పించారు ఆయన వద్ద ప్రస్తుతం ఏయే నగల సంపద ఉందో చూద్దాం.
సొగసు చూడ తరమా !: ఆ రూపం అపురూపం. ఆ దృశ్యం కమనీయం. ఆ వైభవం వర్ణణాతీతం. నిలువెల్లా ఆభరణాలు ధరించి భక్తులకు నేనున్నానంటూ అభయ హస్తంతో దర్శనమిచ్చే ఆ తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సొగసు గురించి వర్ణించాలంటే మాటలు చాలవు. అలంకార ప్రియుడైన శ్రీవారి నిండైన రూపం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. సకల సిరిసంపదలతో తులతూగుతున్న ఆ వెంకన్న దేవుడి ఖజానాలో మరిన్ని అపురూప ఆభరణాలు వచ్చి చేరాయి. చెన్నైకి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త వర్థమాన్ జైన్ 121కేజీల స్వర్ణాభరణాలను స్వామి వారికి సమర్పించారు.
జైన్, ఆయన సోదరుడు అనురాగ్ సింగ్ ప్రారంభించిన కంపెనీ 15వ వార్షికోత్సవ నేపథ్యంలో ఈ భూరి విరాళాన్ని స్వామికి సమర్పించారు. న్యూయార్క్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఈక్విటీ సంస్థకు తమ కంపెనీని విక్రయించగా వచ్చిన సొమ్ములో కొంత మొత్తాన్ని విరాళం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్న జైన్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులను సంప్రదించారు. శ్రీవారు నిత్యం 120 కిలోల మేర ఆభరణాలను ధరిస్తూ ఉండగా జైన్ సమర్పించిన కానుకలు కూడా దాదాపు అంతే కావడం విశేషం. ఆభరణాల తయారీ ఖర్చులతో కలిపి మొత్తం విలువ రూ.207.60 కోట్లు.
చంద్రబాబు సమక్షంలో 33 రకాల ఆభరణాలు : జైన్ అందచేసిన బంగారు ఆభరణాలు సాధారణంగా కాకుండా టీటీడీ అధికారులు, ఆలయ అర్చకులు, బొక్కసం అధికారుల ప్రత్యేక సూచనల మేరకు తయారు చేయించారు. శ్రీవారి మూలవిరాట్టుకు శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు అలంకరించేలా మొత్తం 46 రకాల ఆభరణాలను ప్రముఖ జ్యూవెలరీ సంస్థ ద్వారా రూపొందించారు . బంగారు కిరీటం, శంఖుచక్రాలు, కటి వరద హస్తాలు, స్వర్ణ వడ్డాణం, బంగారు పాదుకలు ఇలా అన్ని ఆభరణాలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమక్షంలో శ్రీవారికి సమర్పించారు. మొత్తం ఆభరణాలు 46 కాగా, ఆభరణాల రకాలు 33. శ్రీవారి ఆభరణాలకు వినియోగించిన బంగారం 106 కిలోలు. మిగిలిన 15 కిలోల బంగారంతో తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి స్వర్ణ వస్త్రం తయారు చేయనున్నారు. వజ్రాల మొత్తం బరువు 238.2 క్యారెట్లు.
వర్థమాన్ జైన్ సమర్పించిన కానుకలు టీటీడీ చరిత్రలోనే అతి పెద్దదని ఆలయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. జైన్ అందించిన ఆభరణాల విలువ భారీగానే ఉన్నా శ్రీవారి వద్ద ఇప్పటికే అపారమైన ఆభరణ సంపద ఉంది. స్వామిపై తమకు ఉన్న అపార భక్తి ప్రవత్తులను చాటుకుంటూ పల్లవ, చోళ, చేర, పాండ్య రాజుల కాలం నుంచి మైసూర్, మరాఠా రాజులు వరకు అనేక ఆభరణాలు, కానుకలు, ఆస్తులు శ్రీవారికి సమర్పించుకున్నారు.
తిరుమల శ్రీవారి గర్భాలయంలోని మూలవిరాట్టుతో పాటు, నిత్యం ఉత్సవాల్లో పాల్గొనే ఉత్సవమూర్తుల అలంకరణకు టీటీడీ వద్ద ఇప్పటికే ఒకటిన్నర టన్నుల ఆభరణాలు, 12 టన్నుల బంగారం ఉంది. మరో పది టన్నుల వెండి ఆభరణాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. టీటీడీ పేరిట దాదాపు 12 టన్నుల బంగారం బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లుగా నిక్షిప్తమై ఉంది. కేవలం బంగారం పరంగా చూస్తేనే వీటి విలువ వేల కోట్ల రూపాయలకు పైమాటే. ఈ ఆభరణాల్లో పొదిగిన అత్యంత అరుదైన వజ్రాలు, రత్నాలు, కెంపులు, పచ్చల విలువను కూడా కలిపితే వీటి విలువ మరింత అధికమవుతుంది. ఇవన్నీ వందల ఏళ్ల నుంచి భక్తులు, రాజులు ఒక్కొక్కటిగా సమర్పించినవే. కానీ ఒకేసారి 121 కేజీల సెట్ రావడం మాత్రం ఇదే ప్రథమం.
"ఆభరణాలను సమర్పించడం అనేది సాక్షాత్తు భగవంతుని (శ్రీవారి) కోసం కాదు. భారతదేశంలో ఒక దేవాలయం వందలాది రకాల వృత్తులలో నిమగ్నమైన ప్రజల జీవనోపాధికి మూలాధారంగా పనిచేస్తుంది. అందుకే ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు" - రాణి సదాశివమూర్తి, వేద పండితులు
ముఖ్యమైన ఆభరణాలు ఇలా : శ్రీవారికి ప్రతి శుక్రవారం అభిషేకం నిర్వహించిన తర్వాత, రత్నఖచిత, వజ్ర వైఢూర్యాలు పొదిగిన బంగారు ఆభరణాలను అలంకరిస్తారు. నిత్యం స్వామివారి అలంకరణలో ఉపయోగించే వీటిని నిత్యాభరణాలు అని పిలుస్తారు. వీటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన ఆభరణాలు చూస్తే వజ్రాల శంఖుచక్రాలు, రత్నాల శంఖుచక్రాలు, రత్నాల కర్ణపత్రాలు, రత్నాల మకరకంటి, రత్నాల కటి హస్తం, రత్నాల వైకుంఠ హస్తం, ఆకాశరాజు కిరీటం, వజ్ర అశ్వత్థపత్ర హారం, ఏడు పేటల కంఠి, చంద్రవంక కంఠి, సాలిగ్రామ హారం, సూర్య కఠారి, స్వర్ణ యజ్ఞోపవీతం, తులసీ పత్రహారం, పులిగోరు హారం, సహస్రనామ మాల, వక్షస్థల లక్ష్మి, లక్ష్మీ హారాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం టీటీడీ వద్ద ఇలాంటి ఆభరణాలు మూడు జతలకు పైగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవసరాలకు అనుగుణంగా అర్చకులు వీటిని మార్పిడి చేస్తూ స్వామివారిని అలంకరిస్తుంటారు. ఇప్పుడు జైన్ సమర్పించిన 121 కేజీల కొత్త సెట్ చేరికతో శ్రీవారి నిత్యాభరణాల జాబితాలో మరో అద్భుతమైన సెట్ జతగా చేరింది.
తిరుమల శ్రీవారికి కానుకలు సమర్పించడం అనేది ఈనాటిది కాదు. పురాణ కాలంలో ఆకాశరాజు చేయించిన బంగారు కిరీటం నుంచి బ్రిటిష్ పాలకులు, మొఘల్ చక్రవర్తులు, నేటి తరం పారిశ్రామికవేత్తల వరకు ఎందరో స్వామివారికి తమ భక్తిని కానుకల రూపంలో చాటుకున్నారు. పురాణ కథనాల ప్రకారం సాక్షాత్తు శ్రీనివాసుడి మామగారైన ఆకాశరాజు, స్వామివారికి మొట్టమొదటగా బంగారు కిరీటాన్ని చేయించి సమర్పించారు. ఆ తర్వాత 12వ శతాబ్దం వరకు స్వామివారికి పలు దశల్లో బంగారు ఆభరణాలు అందినప్పటికీ, వాటికి సంబంధించిన లిఖితపూర్వక ఆధారాలు లేవు.
12వ శతాబ్దం నుంచి శ్రీవారికి భారీ ఎత్తున స్వర్ణాభరణాలు, భూములు విరాళంగా అందినట్లు ఆలయ శాసనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఆధునిక చరిత్రలోకి వస్తే విదేశీ పాలకులు సైతం శ్రీవారి మహిమకు దాసోహం అయ్యారు. బ్రిటీష్ పాలనలో చిత్తూరు కలెక్టర్గా పనిచేసిన సర్ థామస్ మన్రో స్వామివారికి ఒక పెద్ద బంగారు గంగాళాన్ని కానుకగా ఇచ్చారు. మొఘల్ చక్రవర్తులైన అక్బర్, జహంగీర్ ముద్రలతో కూడిన 500 బంగారు నాణేల దండను సమర్పించారు. స్వామి వారి ఖజానాలో కింగ్ జార్జ్, విక్టోరియా రాణి చిత్రాలు ఉన్న 492 నాణేల హారాలు కూడా ఉన్నాయి.
ప్రముఖులు సమర్పించిన ఆభరణాలు : ఇటీవలి కాలంలో ప్రముఖులు, పారిశ్రామికవేత్తలు సమర్పించిన భారీ విరాళాలను చూస్తే 2003లో లలిత జ్యూవెలరీ అధినేత కిరణ్ 108 బంగారు పుష్పాలను అందజేశారు. గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన షేక్ హుస్సేన్ సాహెబ్ సహస్ర కళాభిషేకం కోసం 108 బంగారు పుష్పాలను సమర్పించారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తరఫున 5.2 కోట్ల రూపాయల విలువైన 19.072 కిలోల బరువున్న రెండు స్వర్ణాభరణాలను అందజేశారు. మాజీ ఎంపీ మేకపాటి రాజమోహన్రెడ్డి 20 కేజీల బంగారు పీతాంబరాలను బహూకరించారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర హేచరీస్ సంస్థ 13 కేజీల కిరీటాన్ని అందించగా ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త సంజీవ్ గోయెంకా గతంలో 10 కేజీల బంగారు కిరీటాన్ని, అలాగే గతేడాది మే నెలలో బంగారు కటి, వరద హస్తాలను కానుకగా ఇచ్చారు.
ఎన్ఆర్ఐ రామలింగరాజు 11 కోట్ల రూపాయల విరాళంతో నూతన సహస్రనామ కాసుల హారాన్ని తయారు చేయించి సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా స్వామివారికి అందజేశారు. లలిత్ బాసిన్ బంగారు గంగాళం, పాత్రలు ఇవ్వగా తమిళనాడుకు చెందిన తంగదొరై పలుమార్లు విలువైన ఆభరణాలు సమర్పించారు. 2021లో ఎం అండ్ సీ ప్రాపర్టీస్ సంస్థ 3.604 కేజీల బంగారు బిస్కెట్లు ఇవ్వగా, అదే ఏడాది అజ్ఞాత భక్తుడు 5.3 కిలోల బంగారు కటి, వరద హస్తాలను అందజేశారు. ఆపద మొక్కులవాడు, అనాథరక్షకుడు అయిన ఆ ఏడుకొండలవాడికి భక్తులు సమర్పించే ప్రతి కానుక వెనుక ఒక అపారమైన భక్తి భావం దాగి ఉంటుంది. నేడు సమర్పించిన 121 కేజీల స్వర్ణాభరణాల సెట్, ఆ భక్తి పరంపరలో ఒక సువర్ణాధ్యాయంగా నిలిచిపోనుంది.
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