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పెరిగిన బంగారం ధరలతో తగ్గిన కొనుగోళ్లు - శ్రావణ మాసంలో పసిడి కొనగలమా?

ఏప్రిల్‌- జూన్ త్రైమాసికంలో తగ్గినట్లు అంచనా - 6% తగ్గినట్లు ప్రపంచ స్వర్ణ మండలి వెల్లడి - ఆషాఢ మాసంలో మరింత తగ్గిన కొనుగోళ్లు - క్రమంగా పెరుగుతున్న పసిడి ధరలే కారణం

Gold Demand Updates ETV Bharat Idi Sangathi
Gold Demand Updates ETV Bharat Idi Sangathi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 5:12 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 5:17 PM IST

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Gold Demand Updates ETV Bharat Idi Sangathi: సహజ సిద్ధమైన లోహం, పెట్టుబడికి నమ్మకమైన సాధనం బంగారం. చెప్పాలంటే పేద, మధ్యతరగతి వారు గర్వంగా భావించే ఐశ్వర్యం కూడా. ప్రపంచంలో విలువ తగ్గని వస్తువు ఏదైనా ఉందంటే అది కచ్చితంగా స్వర్ణమే అవుతుంది. అందుకే, పసిడికి అంతటి డిమాండ్‌. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, యుద్ధాలతో గత కొద్ది కాలంగా బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఒకానొక సందర్భంలో 10 గ్రాముల పసిడి ధర లక్షా 80 వేలకు పైగా దాటింది. ఆ తర్వాత క్రమంగా తగ్గుతూ లక్షా 40 వేల వరకు వచ్చింది. ఈ మధ్యకాలంలో మళ్లీ ధరల్లో పెరుగుదల మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం కొనుగోళ్లు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఏప్రిల్‌-జూన్ త్రైమాసికంలో 6% తగ్గాయని డబ్లూసీజీ వెల్లడించింది. మరి, కొనుగోళ్లు తగ్గడానికి అసలు కారణాలు ఏంటి? మరికొద్ది రోజుల్లోనే శ్రావణ మాసం రానుండటంతో మళ్లీ పసిడి విక్రయాలు పెరిగే అంచనాలు ఉన్నాయా? ధరలు మళ్లీ రికార్డు స్థాయికి చేరుతాయా.

సందర్భం ఏదైనా సరే చేతిలో కాస్త నగదు ఉంటే సరి ఎంతో కొంత గోల్డ్‌ కొనాలి అనే అలోచన చాలా మందిలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అక్షయ తృతీయ, దంతేరాస్‌, పండగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్లలో పసిడి కొనుగోళ్ల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. పేద వాళ్ల నుంచి బాగా పైసలు ఉన్నవారి వరకు అందరూ వారి స్థోమతకు తగ్గట్టు పసిడిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఐతే, ప్రస్తుతం అటువంటి పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. అందుకు కారణం పెరుగుతున్న బంగారం ధరలే. సామాన్యులకు అందనంత దూరంలో బంగారం ధరలు లక్షా 40 వేల పైన తచ్చాడుతున్నాయి. దీంతో బంగారం కొనడం స్థాయికి మించిన భారంగా అనిపిస్తోందనే అభిప్రాయాలు పేద, మధ్య తరగతి వర్గాల నుంచి వ్యక్తం అవుతున్నాయి. దీంతో పసిడి కొనుగోళ్లలో వేగం తగ్గింది. అందులో ప్రస్తుతం ఆషాడ మాసం కావడం, శభకార్యాలు ఎక్కువగా లేకపోవడంతో బంగారం విక్రయాలు మందకొండిగా ఉన్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

పెరిగిన బంగారం ధరలతో తగ్గిన కొనుగోళ్లు - శ్రావణ మాసంలో పసిడి కొనగలమా? (ETV Bharat)

6శాతం పడిపోయి డిమాండ్​: బంగారం కొనుగోళ్లకు దూరం ఉండాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఏడాదిపాటు విక్రయాలు ఆపాలని సూచించారు. ఇది గోల్డ్ కొనుగోళ్లపై ప్రభావం చూపించిందని మార్కెట్ నిపుణలు చెబుతున్నారు. దాంతోపాటు పెరిగిన ధరలు కూడా ఈసారి బంగారం గిరాకీపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపించాయి. పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల సమయంలోనూ పరిమితంగానే స్వర్ణం కొనుగోళ్లు జరిగినట్లు మార్కెట్ లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఏప్రిల్‌- జూన్‌ త్రైమాసికంలో భారత్‌లో పసిడికి డిమాండ్‌ 6శాతం పడిపోయి 131.4 టన్నులుగా ఉందని ప్రపంచ స్వర్ణ మండలి - WCG వెల్లడించింది. 2025 ఇదే త్రైమాసికంలో అమ్ముడైన 139.7 టన్నుల బంగారంతో పోలిస్తే తక్కువ విక్రయాలు జరిగాయన్నమాట.

కొనుగోళ్లు తగ్గినప్పటికీ పసిడి ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడంతో విలువ పరంగా చూసుకుంటే గిరాకీ 50శాతం పెరిగింది. వివరంగా చెప్పాలంటే విలువ పరంగా కొనుగోళ్లు 1,32,500 కోట్ల నుంచి 1,98,100 కోట్ల రూపాయలకు చేరినట్లు ప్రపంచ స్వర్ణ మండలి తెలిపింది. అలాగే, ఆభరణాలకు గిరాకీ 88.8 టన్నుల నుంచి 15% తగ్గి 75.1 టన్నులకు పరిమితమైంది. పెట్టుబడులు అంటే నాణేలు, బిస్కెట్ల రూపంలో గిరాకీ 9% పెరిగి 50.3 టన్నులకు చేరింది. దేశీయ పసిడి ఈటీఎఫ్‌ల్లోకి నికరంగా 4.2 టన్నుల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. వీటితో పాటు 2026లో భారత్‌లో పుత్తడి డిమాండ్‌ 650 నుంచి 750 టన్నుల మధ్య ఉంటుందని ప్రపంచ స్వర్ణ మండలి అంచనా వేసింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే పెరిగిన ధరల కారణంగా పసిడి కొనుగోళ్లు తగ్గినప్పటికీ పెట్టుబడులు పెరిగాయనేది సుస్పష్టం.

అక్రమ మార్గంలో: కేంద్రం బంగారం దిగుమతులపై సుంకాన్ని 6% నుంచి 15శాతానికి పెంచడంతో కొనుగోళ్లపై ప్రభావం చూపిస్తోంది. అప్పటికే స్వర్ణం ధరలకు రెక్కలు రావడం, అందులోనూ కేంద్రం పన్నులు పెంచడం వల్ల అక్రమ మార్గాలకు తావిస్తోంది. అదేలాగంటే పన్నుల భారాన్ని తగ్గించుకోవడం కోసం దేశంలోకి అక్రమ మార్గంలో బంగారం రావడం గణనీయంగా పెరిగింది. స్వయంగా ప్రపంచ స్వర్ణ మండలి ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. అనధికారికంగా అంటే బిల్లు లేకుండా బంగారం కొనుగోళ్లు పెరిగాయని వివరించింది. దీనివల్ల అక్రమార్కులు భారీగా లాభాలు పొందుతుండగా, పన్నులు చెల్లించి వ్యాపారం చేసే వ్యవస్థీకృత వర్తకులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని తెలిపింది. సుంకాలు పెంచినప్పటి నుంచి అక్రమ మార్గంలో దేశంలోకి వస్తున్న బంగారాన్ని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ఎజెన్సీలు రెట్టింపు స్థాయిలో పట్టుకున్నారని స్పష్టం చేసింది. దీనిపై కేంద్రం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన అవసరం ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

సేఫ్ అసెట్‌: మరి, బంగారం ధరలు పెరగడానికి, కొనుగోళ్లు తగ్గడానికి కారణాలు ఏంటనే విషయాన్ని ఒకసారి చూద్దాం. ఐతే, బంగారం ధరలు పెరగడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో మొదటగా మాట్లాడుకోవాల్సింది పసిడిపై పెట్టుబడి గురించి. గోల్డ్ అనేది ఎంతో నమ్మకమైన పెట్టుబడిగా ఉంది ఉంటోది కూడా. అందుకే, ప్రజలతో పాటు ప్రపంచ దేశాలు బంగారాన్ని అధికంగా కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. అందులోనూ అమెరికా డాలర్లపై ఎక్కువగా ఆధారపడవద్దనే ఉద్దేశంతో ప్రపంచ బ్యాంకు నుంచి అన్ని దేశాలు రికార్డు స్థాయిలో పసిడిని కొనుగోళ్లు చేసి తమ నిల్వలు పెంచుకుంటున్నాయి. వీటికితోడు అంతర్జాతీయ పరిణామాలు స్వర్ణం ధరల పెరుగుదలకు కారణం అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, శాంతి చర్చలు, ఒప్పందాలు అంటూనే అమెరికా-ఇరాన్ పరస్పర దాడులు, ట్రంప్ విధుస్తున్న సుంకాలు, తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలతో పసిడి ధరల పెరుగుతున్నట్లు విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఫలితంగా చాలామంది స్వర్ణాన్ని సేఫ్ అసెట్‌గా భావించి ఎక్కువగా పెట్టుబడులు పెట్టి ప్రత్యక్ష కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉంటున్నారు.

బంగారం పెరుగుదలకు రూపాయి క్షీణత కూడా ఒక కారణమే. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ క్రమంగా క్షీణిస్తోంది. ప్రస్తుతం డాలర్‌ విలువ 95 రూపాలయకు పైగానే ఉంది. ఒక సందర్భంలో 98 రూపాయలకు చేరింది. ఇది బంగారం ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారత్‌లో గోల్డ్‌ వినియోగం ఎక్కువ. ఏటా 700 నుంచి 800 వరకు వినియోగం జరుగుతోంది. ఐతే, అందులో దేశీయంగా ఉత్పత్తి అయ్యేది పరిమితమే. ఈ మధ్య కాలంలో అధికంగా చర్చకు వస్తున్న చమురు కంటే బంగారాన్నే దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. భారత్‌ 85 శాతం వరకు విదేశాల నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటుండగా 90 శాతానికి పైగా బంగారం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. అంటే భారత్ దిగుమతి చేసుకుంటున్న వాటిలో పసిడి ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. బంగారం, ముడి చమురుకు అమెరికన్‌ డాలర్లలోనే చెల్లింపులు చేయాలి. అంటే మనం ఎంత ఎక్కువగా ఈ రెండూ దిగుమతి చేసుకుంటే ఆమేర మన ఖజానాలోని విదేశీ మారకపు నిల్వలు బయటకు వెళ్తాయి. దీంతో దిగుమతుల భారం అధికమై రూపాయి విలువ క్షీణించడం, గోల్డ్ ధరలు పెరగడం జరుగుతోంది.

ఇలా బంగారం ధరలు పెరిగి, కొనుగోళ్లు తగ్గిపోతున్న పరిస్థితి కనపడుతున్న తరుణంలో ప్రత్యక్ష కొనుగోళ్లు తగ్గి పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి. చాలామంది డిజిటల్ గోల్డ్ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌లలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. బాండ్స్, మ్యూచ్‌వల్ ఫండ్స్‌లో బంగారంపై ఇన్‌వెస్ట్ చేస్తున్నారు. బంగారు షాపుల్లో కూడా విక్రయాలు పెరగడానికి అనుకుణంగా స్కీమ్‌లు ప్రవేశపెడుతున్నారు. 10 గ్రాములు బంగారం కాకుండా 1 గ్రామ్ గోల్డ్‌ స్కీమ్స్ తీసుకోస్తున్నారు. దాంతోపాటు నెలవారీ స్కీమ్స్‌ కూడా వచ్చాయి. అలాగే, జనాలు కూడా పెద్ద మొత్తంలో నగదు పెట్టి బంగారం కొనడం కంటే, ఉన్న అభరణాలనే ప్రస్తుతానికి అనుగుణంగా సరికొత్త డిజైన్లతో తయారు చేయించుకుంటున్నారు. బరువైన నగల స్థానంలో చూసేందుకు పెద్దగా ఉండి బరువు తక్కువగా ఉండే ఎలక్ట్రోఫార్డ్మ్‌ ఆభరణాలు విక్రయిస్తున్నారు. అంతేకాదు, రోజు వేసుకునే ఆభరణాల కోసం 18 క్యారెట్ల బంగారం వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు.

సాధారణంగానే ఏ సీజన్‌లో అయిన డిమాండ్ తగ్గని వస్తువు బంగారు. అందులోనూ శ్రావణ మాసం వచ్చిందటే చాలు బంగారం కొనుగోళ్లు అమాంతం పెరిగిపోతాయి. అందుకు ప్రధాన కారణం. శ్రావణ మాసంలో ఎక్కువగా పెళ్లిళ్ల ముహుర్తాలు ఉంటాయి. ఐతే, శ్రావణ మాసానికి ఇంకా పది రోజులు ఉంది. ఈ మాసంలోనే పెళ్లిళ్లు, పండుగలు కూడా వస్తాయి. వాటితో పాటు గృహ ప్రవేశాలు, వ్రతాలు, ఇతర శుభకార్యాలకు శ్రావణ మాసాన్ని మంచి సమయంగా భావిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే, అది పెరుగుతున్న ధరలను బట్టి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

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Last Updated : August 3, 2026 at 5:17 PM IST

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