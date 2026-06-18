అంతుపట్టని మిస్టరీగా చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి మిస్సింగ్ కేసు - శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తున్న రెస్క్యూ టీమ్స్
ఇంకా కొలిక్కి రాని చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్య కేసు - పెంపుడు కుక్క మృతితో మరింత సంక్లిష్టం - ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతోనూ గాలింపు చర్యలు - డ్రోన్ కెమెరాలతో అణువణువు అన్వేషణ
Published : June 18, 2026 at 6:25 PM IST
Gnaneswari Missing Case Updates : ఆ పాప ఎక్కడుంది? ఇన్నాళ్లైనా ఎందుకు జాడ దొరకడం లేదు? ఆ కుక్క ఎలా చని పోయింది? అడవిలో అన్వేషణ ఇంకా ఎన్నాళ్లు? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రోజురోజుకీ ఉత్కంఠ. అంతకు మించి సందేహాలు, ఆందోళనలు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కాకినాడ జిల్లా తుని ప్రాంతానికి చెందిన చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి మిస్సింగ్ కేసులో ఎన్నో మలుపులు. కనిపించకుండా పోయిన రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఎన్నో పరిణామాలు. ఈ నెల 6వ తేదీన అదృశ్యమైన చిన్నారి. ఇప్పటికే పది రోజులు గడిచాయి. అయినా కేసులో ఎలాంటి పురోగతి కనిపించడం లేదు. పోలీసు బృందాలు అడవిని జల్లెడ పడుతున్నాయి. డ్రోన్లతోనూ అన్వేషిస్తున్నారు. ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించినా చిన్న ఆధారమూ దొరకడం లేదు. చివరకు పాప అదృశ్యమైన ప్రాంతాల్లోని చెరువుల్లోనూ గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎప్పుడు తమ బిడ్డ కనిపిస్తుందా? ఆ బోసి నవ్వులు ఎప్పుడు చూస్తామా అని తల్లిదండ్రులు కళ్లలో వత్తులు వేసుకుని, గంపెడాశతో ఎదురు చూస్తున్నారు.
తండ్రి కోసం పరుగులు : ఈ కేసు వివరాలు చూస్తే కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం దొండవాక పంచాయతీ సీహెచ్ అగ్రహారంలో గణేష్, భవాని దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. పెద్ద కుమార్తె జ్ఞానేశ్వరి. ఇంట్లో అందరూ ప్రేమగా జాను అని పిలుచుకుంటారు. గ్రామ శివారులోని పామాయిల్ తోటలో కాపలాదారులుగా పని చేస్తున్నారు గణేష్, భవాని. ఈ నెల 6న ఉదయం 11 గంటల 15నిమిషాల సమయంలో తోటలో పని చేయించేందుకు తండ్రి గణేష్ వెళ్తుండగా చిన్నారి కూడా వెంట వెళ్లింది. అరగంట తర్వాత మరో వ్యక్తితో కలిసి ద్విచక్రవాహనంపై చిన్నారిని తీసుకువచ్చి తోటలో ఇంటి వద్ద 11.30కు తల్లికి అప్పగించి తిరిగి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో నాన్నా, నాన్నా అంటూ చిన్నారి మారాం చేసింది.
తల్లి భవానీ వద్ద ఉంటుందని భావించిన గణేష్ అక్కడి నుంచి మళ్లీ తోటలోకి వెళ్లిపోయాడు. ఈ సమయంలో చిన్నారి తండ్రి కోసం ఇంటికి అనుకుని ఉన్న మార్గంలో నుంచి పరుగులు తీసింది. ఇంట్లో పెంచుకుంటున్న కుక్క కూడా వెంటే వెళ్లింది. అప్పటికి సమయం మధ్యాహ్నం 12 గంటలు. అలా అదృశ్యమైన రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి ఇప్పటికీ కనిపించలేదు. సీసీ కెమెరాలో ఈ దృశ్యాలు రికార్డ్ అయ్యాయి. పాప ఎంతకీ కనిపించకపోవడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆందోళన మొదలైంది.
ఆ అరగంటలో ఏం జరిగింది? : ఇక్కడ గమనించాల్సిందేంటే 11.30కు తండ్రి ఇంటి వద్ద వదిలి వెళ్తే 12గంటలకు చిన్నారి అదృశ్యమైంది. అంటే, మధ్యలో 30 నిముషాల సమయంలోనే మిస్ అయింది. ఈ అర గంటలో ఏం జరిగి ఉంటుంది? పాప ఎక్కడికి వెళ్లి ఉంటుంది? అన్నవే అంతు తేలని ప్రశ్నలు. పాప కనిపించడం లేదని తెలియగానే స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు. అప్పటికే పోలీసులకూ సమాచారం అందింది, వాళ్లూ వచ్చి తోట అంతా వెతికారు. గ్రామమంతా గాలించారు. కానీ చిన్నారి జాను ఆచూకీ మాత్రం తెలియరాలేదు.
ప్రాంతాన్ని జల్లెడ పట్టిన పోలీసులు : ఈ వెతుకులాటలో ఉండగానే మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా జోరు వాన మొదలైంది. దాదాపు 2 గంటల పాటు ఏకధాటిగా కురిసింది. కొంత దూరం వరకూ వెళ్లి అంతా వెనుదిరిగారు. తల్లిదండ్రుల్లో గుబులు అంతకంతకూ పెరిగింది. ఈ ఘటనను పోలీసులు అత్యంత ప్రాధాన్యంగా తీసుకున్నారు. సుమారు 200 మంది సిబ్బంది 10 బృందాలుగా ఏర్పడి గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. వీరితో పాటు ఎస్డీఆర్ఎఫ్, రెస్క్యూ టీమ్, డ్రోన్ కెమెరాలు, డాగ్ స్క్వాడ్ సాయంతో ప్రత్యేక బృందాలు అన్ని కలిసి తోట పరిసర ప్రాంతాలను జల్లెడ పట్టాయి.
పెంపుడు కుక్క ద్వారా కనిపెట్టాలని : చిన్నారితో పాటు కనిపించకుండా పోయిన పెంపుడు కుక్క 3 రోజుల తర్వాత యజమాని ఇంటి వద్దకు తిరిగి వచ్చింది. కుక్క రాకతో అంతా ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమయ్యారు. ఆందోళన చెందిన ఆ కుక్క చిన్నారి తల్లి భవానిపై దాడి చేసి స్వల్పంగా గాయపర్చింది. తరవాత అక్కడి నుంచి తిరిగి కొండ ప్రాంతానికి పరుగులు తీసింది. పట్టుకునేందుకు బలగాలు ప్రయత్నించినా కుదరలేదు. డాగ్ స్క్వాడ్ ద్వారా రాత్రి వరకు తోట, కొండ ప్రాంతంలో గాలించినా జాడ కనిపించలేదు. ఆ మరుసటి రోజు రాత్రి కుక్క తిరిగి వచ్చింది. ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన డాగ్ క్యాచర్ బృందం చాకచక్యంగా పట్టుకుంది. తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నట్టు గుర్తించిన అధికారులు ఓరోజు పూర్తిగా దానికి విశ్రాంతి ఇచ్చారు. పశు వైద్యులు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చారు. హైదరాబాద్ నుంచి తీసుకువచ్చిన జీపీఎస్ ట్రాకర్ను కుక్కకి అమర్చారు.
చనిపోయిన కుక్కకు పోస్ట్మార్టం : కుక్కకు అమర్చిన ట్రాకర్ ద్వారా పాప ఎక్కడికి వెళ్లిందో తెలుసుకోవాలని అధికారులు భావించారు. అయితే ఆ కుక్క పామాయిల్ తోట, గ్రామంలో పలు ప్రాంతాల్లో సుమారు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల మేర సంచరించగా అది వెళ్లిన ప్రాంతాలన్నింటినీ పోలీసులు, డాగ్ స్క్వాడ్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించింది. అయినా చిన్నారి ఆచూకీకి సంబంధించిన ఎలాంటి ఆధారాలూ లభించలేదు. దర్యాప్తులో కీలక ఆధారంగా మారుతుందని భావించిన పెంపుడు కుక్క ఉన్నట్టుండి మృతి చెందింది. రెండు రోజుల పాటు ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్లే చనిపోయి ఉండొచ్చని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. కుక్క ఎందుకు చనిపోయింది అని కచ్చితంగా తెలుసుకునేందుకు పోస్ట్మార్టం పూర్తి చేశారు. పలు భాగాల నుంచి నమూనాలు సేకరించారు. వీటిని విశాఖ పట్నంలోని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపించారు. తుది నివేదిక వచ్చాకే దీనిపై ఓ స్పష్టత వచ్చే అవకాశముంది.
అడవంతా అన్వేషణ : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, హోంమంత్రి అనిత ఆదేశాలతో ప్రత్యేక గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. అదనంగా 30 మంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది అందుబాటులోకి వచ్చింది. వన్యప్రాణుల పర్యవేక్షణ, సహాయం, సంరక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన హనుమాన్ బృందంతో పాటు అటవీశాఖకు చెందిన వాహనాల్లో పామాయిల్ తోట వద్దకు చేరుకున్నారు. తోట, కొండ ప్రాంతాన్ని అణువణువు గాలించారు. అత్యాధునిక థర్మల్ డ్రోన్ల సహాయంతో పర్యవేక్షించారు. కొండపై అనుమానం ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి అక్కడకు చేరుకుని పరిశీలించారు. మానవ ప్రయత్నంతో పాటు, సాంకేతికత ఆధారంగా అన్ని కోణాల్లో విచారిస్తున్నారు. ఎక్కడా ఎలాంటి ఆనవాళ్లూ దొరకలేదు.
నిరంతరాయంగా ఏడెనిమిది రోజులుగా ఇక్కడ గాలిస్తున్నాం. డ్రోన్ల ద్వారా పరిశీలిస్తున్నాం. ఇక్కడ దట్టంగా కొండ ప్రాంతాలున్నాయి. పాప తనంతట తానే నడుచుకుంటూ బయటకి వెళ్లడం ఆమె తల్లి భవానీ చూశారు. కంచె దగ్గర తాతబాబు అనే వ్యక్తి కూడా చూశాడు. అక్కడి వరకు వచ్చిందంటే బయటకు వెళ్లి ఉంటుందన్న కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. సీడీఆర్లు అమర్చాం. టవర్ డంప్ చేసి అనుమానంగా ఉన్న వారిని విచారిస్తున్నాం. పాప ఆచూకీ తెలిపిన వారికి రూ.లక్ష బహుమతి అందజేస్తామని కూడా ప్రకటించాం - బిందు మాధవ్, కాకినాడ ఎస్పీ
గ్రామ పరిధిలో సీసీ కెమెరాలు లేనందున : సాంకేతికత ఆధారంగా ఆ ప్రాంతంలో తిరిగిన వాహనాలు, వ్యక్తులు, ఫోన్స్ కాల్స్ తదితర వాటిపై దృష్టి పెట్టి అన్ని ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించారు. 7 టవర్ల పరిధిలో సుమారు 4,800 ఫోన్ కాల్స్ విశ్లేషించారు. వీరిలో కొందరు అనుమానితులను గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. వీరిని విచారిస్తున్నారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కూడా బృందాలు గాలింపు చేస్తున్నాయి. అయితే, గ్రామ పరిధిలో ప్రధాన రహదారిలో ఎక్కడా సీసీ కెమెరాలు లేకపోవడం దర్యాప్తునకు ఇబ్బందికరంగా మారింది. నాలుగు వైపులా ఉండే దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న కెమెరాలు పరిశీలించారు. ఇక ఈ ప్రాంతమంతా దట్టమైన అడవి కావడం, వన్యమృగాలు సంచరించే ఆస్కారం ఉండడం వల్ల గాలింపు చర్యలు సంక్లిష్టంగా మారుతున్నాయి.
తల్లిదండ్రులకు ధైర్యం చెబుతూ : పోలీసు బృందాలు తమ వంతు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాయి. గ్రామస్థుల నుంచి వివరాలు సేకరించారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి పోలీసులు ఆరా తీశారు. పోలీసులకు సవాల్గా మారిన ఘటనపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. చిన్నారి అదృశ్యమైన తోట, కొండ ప్రాంతాన్ని అటవీ, పోలీసు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఇతర బలగాలు జల్లెడ పడుతూనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ జంతువులు తిరుగుతున్న ఆనవాళ్లు లేవు. దర్యాప్తుపై జిల్లా ఎస్పీ బిందుమాధవ్ సమీక్షించారు. తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి వివరాలు సేకరించి వారికి ధైర్యం చెప్పారు.
ఏ దారీ కూడా కనిపించడం లేదు. ఎవరైనా తనకు తెలిసిన వారు అయితేనే పాప దగ్గరికి వెళ్తుంది. కొత్తవారి వద్దకు తొందరగా వెళ్లదు. కానీ అందరితోనూ కలిసిపోతుంది. పాపకు రెండేళ్లు పూర్తియి మూడో సంవత్సరంలో పడి ఒక నెల అవుతోంది. తను ఇప్పటికీ పాలు తాగేది. మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో? ఏం చేస్తుందో అని ఆలోచించుకుంటేనే భయంగా ఉంది. ఏదో రకంగా, ఎవరికో ఒకరి కంట పడుతుంది, తీసుకొస్తారు అన్న ఆశ మాత్రం ఉంది - భవాని, జ్ఞానేశ్వరి తల్లి
బొమ్మలను ఏర్పాటు చేసి : దర్యాప్తులో భాగంగా తోట, కొండ ప్రాంతం సరిహద్దు కంచె వద్ద చిన్నారి అదృశ్యమైందని భావిస్తున్న ప్రదేశంలో ఇనుప కంచెకు రెండు బొమ్మలను పోలీసులు అమర్చారు. వాటిల్లో కొంత మాంసాహారం పెట్టి ఈ ప్రాంతంలో అడవి జంతువులు ఏమైనా ఉన్నాయా అని తెలుసుకునేందుకు కెమెరాల ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అడవి జంతువులు, కొండ చిలువ వంటివి ఏవైనా ఉంటే మాంసాహారం వాసనకు ఈ బొమ్మల వద్దకు వచ్చే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు. చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీ కోసం పోలీసులు, విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు, గ్రామస్థులు విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు. చిన్నారి ఎక్కడుందన్న ప్రశ్నకు మాత్రం ఇంకా సమాధానం దొరకలేదు. చిన్నారి తల్లి బాధతో తల్లడిల్లుతోంది. బిడ్డ ఎక్కడుందోనని కన్నీరు మున్నీరవుతోంది. జ్ఞానేశ్వరి ఎక్కడున్నా క్షేమంగా తిరిగి రావాలని గ్రామస్థులు ప్రార్థిస్తున్నారు.
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