పురుషుల్లోనే అధికంగా గుండె సమస్యలు - ఆహారపు అలవాట్లలే కీలకం
ప్రాసెస్డ్ఫుడ్స్కు అలవాటు పడుతున్న జనం - 2023లో గుండె జబ్బులతోనే ప్రపంచంలో 59 లక్షల మందికి పైగా మృతి - ఆహారపు అలవాట్లే ఆరోగ్యానికి కీలకం అంటున్న నిపుణులు
Published : April 25, 2026 at 4:25 PM IST
Report On Heart Disease Telugu : మానవుడి శరీరంలో ఏ అవయవం పనిచేయకపోయిన కొద్దిరోజులు జీవించి ఉండేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. గుండె విషయంలో అలా కాదు. అగితే ఆయుష్షు తీరినట్టే. అలాంటి గుండెకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అందులో ఆహారపు అలవాట్లది ప్రధానపాత్ర అని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పెరిగిపోతున్న గుండె సంబంధిత సమస్యలే అందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. ఫలితంగా హార్ట్ సంబంధిత మరణాల సంఖ్య ఏటికేడు పెరుగుతూ పోతోంది. చైనాలోని బీజింగ్ చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్కు చెందిన పరిశోధకులు 33 ఏళ్ల కాలంలో 13 ఆహార సంబంధిత సమస్యసపై రీసెర్చ్ చేశారు. ఆ పరిశోధన వివరాలు ది ఇన్నోవేషన్ న్యూట్రిషన్ జర్నల్లో గ్లోబల్ బర్డెన్ ఆఫ్ డిసీజ్ స్టడీ-2023 పేరుతో ప్రచురితం అయ్యాయి. కొన్నాళ్లుగా గుండె సంబంధిత సమస్యలకు ఆహారపు అలవాట్లే కారణం అనేది ఆ నివేదిక సారాంశం.
మరణాల్లో భారత్కు రెండో స్థానం : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెబుతున్న నివేదికల ప్రకారం ఏటా కోటి 79 లక్షల మంది గుండె సంబంధిత సమస్యలతో మరణిస్తున్నారు. అంటే ప్రపంచంలోని అన్ని మరణాల్లో హార్ట్కి సంబంధించినవే సుమారు 30% ఉండటం గమనార్హాం. అందులో చెడు ఆహారపు అలవాట్లు ఉన్నవారే అధికంగా ఉన్నారు. గ్లోబర్ బర్డెన్ ఆఫ్ డిసీజ్ స్టడీ ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2023లో దాదాపు 59 లక్షలకు పైగా సంభవించిన మరణాలుకు ఆహారపు అలవాట్లే ప్రధాన కారణమని వెల్లడించింది. అందులో చైనాలో అత్యధికంగా 13.6 లక్షల మంది చనిపోగా 11.1 లక్షల మరణాలతో భారత్ రెండో స్థానంలో ఉండటం మరింత ఆందోళనకరం.
ఉరుకులు పరుగుల జీవితం, మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా జనాలు సరైన ఆహారపు అలవాట్లు పాటించకపోవడమే గుండెజబ్బులు, పక్షవాతానికి ప్రధాన కారణమని ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. రోజువారీ ఆహారంలో మితిమీరిన ఉప్పు వినియోగంతో పాటు పండ్లు, తృణధాన్యాలు, పోషకాహారాలు వంటివి తక్కువగా తీసుకోవడం గుండె జబ్బులకు దారితీస్తోందని అధ్యయనం హెచ్చరించింది. అంటే మనం ఎలాంటి తిండి తింటున్నామో, అది ప్రాణాలకు ఎలా ముప్పుగా మారుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఆహారంపై శ్రద్ధ లేకపోవడంతో : గుండె సంబంధిత సమస్యలు మహిళల్లో కంటే పురుషుల్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని అమెరికాలోని నార్త్ వెస్ట్రన్ విశ్వవిద్యాలయ వైద్య కళాశాల అధ్యయనం వెల్లడించింది. గుండెకు రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే ధమనులు మూసుకుపోవడం మహిళల కన్నా కొన్నేళ్ల ముందే పురుషులలో మొదలవుతుందని వివరించింది. 30 ఏళ్ల వయసు నుంచే ఈ సమస్య ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొంది. పురుషులు ఎందుకు ఈ సమస్య బారిన పడుతున్నారు అనడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వారికి ఆహారం తీసుకోవడం పట్ల శ్రద్ధ లేకపోవడం. ఫలితంగా గుండెపోటు, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఐతే, ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఒకటుంది. ఈ మధ్య కాలంలో మహిళలు కూడా ఉద్యోగ జీవితంలో తలమునకలు కావడంతో దురలవాట్లు పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో వారు కూడా ఇలాంటి సమస్యల బారిన పడుతున్నారని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రశ్నార్థకంలో కుటుంబ భవిష్యత్తు : గుండె సంబంధిత వ్యాధుల వల్ల సంభవించే ఆకస్మిక మరణాలు ఏటా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. పలు అధ్యయనాల ప్రకారం 2012 నుంచి 2030 వరకు గుండె వ్యాధుల వల్ల భారత్ 2.29 లక్షల కోట్ల డాలర్ల మేర ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందనే అంచనాలున్నాయి. దీనివల్ల ఉత్పాదకత, పనితీరు దెబ్బతినడంతో జీడీపీ వృద్ధి మందగిస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ అందరం ఒక విషయం గమనించాలి. ఒక గుండె జబ్బు మరణం, లేదా హార్ట్ఎటాక్ మరణం కేవలం ఒక వ్యక్తి ప్రాణనష్టం మాత్రమే కాదు. అది ఒక కుటుంబ భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకంలో పడేస్తుంది. పరోక్షంగా దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని దెబ్బ తీస్తుందని నిపుణలు చెబుతున్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వాలు కూడా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవసరమైతే, పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని అంటున్నారు. అప్పుడే గుండె సంబంధిత మరణాలు తగ్గే అవకాశం ఉందని వివరిస్తున్నారు.
"ప్రభుత్వాలు ఫుడ్ క్వాలిటీ పైన కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. దీంతో కల్తీ ఆహార సమస్య తగ్గుతుంది. ప్రభుత్వం ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని నిపేందుకు అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి. బీపీ, షుగర్, ఒబెసిటీ వంటి వ్యాధులపై అవగాహన కల్పించాలి. వీటిద్వారా హృదయ సంబంధ రోగాలు వస్తాయని ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి" - డా.రాహుల్ చౌదరి కొంగర, కార్డియాలజిస్ట్
చెడు కొలెస్ట్రాల్తో ముప్పు : ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుకున్న విషయాలన్ని బట్టి చూస్తే మనుషుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు పెరిగిపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఆహారపు అలవాట్లే అనేది సుస్పష్టం. అవేంటో మనకు కూడా తెలుసు. ముఖ్యంగా డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ అయిన సమోసా, పకోడి, బుజియా వంటివి హార్ట్కి హాని కలిగిస్తాయి. ఎందుకంటే, వీటిని ఎక్కువగా రీయూజ్డ్ లేదా హైడ్రోజనరేటేడ్ నూనేలో వేయిస్తారు. వీటిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా ఉంటుంది. మైదపిండితో తయారయ్యే ఆహార పదార్థాలు, బట్టర్ నాన్, పరోటా, బేకరీలో ఉండే బిస్కెట్లు, పాస్తా వంటివి తీసుకోవడం గుండెకి ముప్పే. వీటిలో ఎటువంటి ఫైబర్, క్యాలరీస్ ఉండవు. గీ, బట్టర్ వంటివి కూడా ప్రమాదకరమే అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు.
మోతాదుకు మించి వినియోగం : ఎందుకంటే, చాలావరకు వంటల్లో రుచి కోసం వీటిని మోతాదుకు మించి వినియోగిస్తున్నారు. ఇందులో ఫ్యాట్ శాతం అధికంగా ఉండటంతో ఆరోగ్యానికి హానికరంగా మారుతునంది. ఇక భోజనం చేసే సమయంలో చాలామందికి పచ్చళ్లు, పాపడ్ వంటివి తినడం అలవాటు. ఐతే, ఇవి కూడా మితిమీరితే గుండెకు ముప్పే. వీటితో పాటు మనమెంతో ఇష్టంగా తినే గులాబ్ జామ్, జిలేబీ, రసగుళ్ల వంటి తిపిశాతం ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు తీసుకోవద్దని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఎక్కువగా రైస్ తీసుకోవడం కూడా గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు కారణం అంటున్నారు.
"ఫాస్ట్ఫుడ్స్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, బిర్యానీ, రాత్రులు ఆలస్యంగా తినడం ఇవన్నీ కూడా గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు కారణాలు. వీటిలో ఫ్యాట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫాస్ట్ ఫుడ్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్లో ఇవన్నీ జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ. గర్భిణులు మద్యపానం, ధూమపానం చేస్తే పుట్టే బిడ్డల్లో గుండెలో రంధ్రాలు ఏర్పడటం, గుండెలో గదులు ఏర్పడకపోవడం వంటి అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి" - డా. రవికాంత్ అత్తులూరి, కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్
వైద్యపరీక్షలే కీలకం : గుండె సంబంధిత సమస్యలకు ఆహారపు అలవాట్లతో పాటు మద్యపానం, ధూమపానం వంటి చెడు వ్యసనాలు గుండెకు చిల్లుపెడుతున్నాయి. టోబాకో, గంజాయి వంటివి గుండె జబ్బులను మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుస్తున్నాయి. ఫలితంగా కోరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, పెరిఫెరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజ్, రుమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ వంటి జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటితో పాటు గుండె జబ్బులకు మరికొన్ని కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. అధిక రక్తపోటు, డయాబెటిస్, కొలస్ట్రాల్తో పాటు వంశపారపర్యంగా కూడా గుండె జబ్బుల బారిన పడే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అందుకే, ఎప్పటికప్పుడు వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుని, తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఆహారపు అలవాట్లే గుండెకు శ్రీరామ రక్ష : గుండె జబ్బులు బారిన పడొద్దంటే కచ్చితంగా సరైనా అరోగ్య ప్రమాణాలు పాటించాలనేది వైద్య నిపుణులు చెబుతున్న మాట. అందులో ప్రధానంగా పోషకాలు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో చిరుతిళ్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్స్, డీ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్కి దురంగా ఉండటమూ అంతే ముఖ్యం. పండ్లు, పచ్చి కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాల విషయంలో ఎక్కువగా ఒత్తిడికి గురికావద్దు.
బీపీ, షుగర్ నియంత్రణలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. సరైన నిద్ర ఉండాలి. రోజు వ్యాయామం చేయాలి. అలాగని శరీరాన్ని ఎక్కువగా కష్టపెడితే గుండెపై ఒత్తిడి పడే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా ఏదైన పనిచేస్తున్నప్పుడు లేదా నడుస్తున్నప్పుడు ఆయాసం రావడం, ఛాతీలో బరువుగా అనిపించడం, ఎడమ చేయి లేదా దవడ లాగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే కార్డియాలజిస్ట్ని సంప్రదించాలి. మొత్తంగా చెప్పాలంటే గుండె జబ్బుల బారిన పడుకుండా ఉండాలంటే మంచి ఆహారపు అలవాట్లే హార్ట్కి శ్రీరామ రక్ష అని గ్రహించాలి.
