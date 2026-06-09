చిన్న వర్షానికే హైదరాబాద్ అస్తవ్యస్తం - వానాకాలం వస్తోందంటేనే ఆందోళన
భాగ్యనగరంలో ఇబ్బందులు రాకుండా హైడ్రా ప్రణాళికలు - 1,450 మంది ఆపదమిత్ర వాలంటీర్లు సిద్ధం - 24 గంటల పాటు అందుబాటులో రెస్క్యూ టీమ్స్ - నగరంలో మొత్తం 899 స్పాట్స్ గుర్తించిన హైడ్రా
Published : June 9, 2026 at 9:26 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 9:53 PM IST
Hydra Precautions For Monsoon : వర్షాలకు వేళైంది. నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రాన్ని ఇప్పుడిప్పుడే తాకుతున్నాయి. అయితే వానలు కురుస్తున్నాయంటే ఓ వైపు సంతోషంగానే ఉన్నా మరోవైపు మాత్రం ఆందోళనే. మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగర వాసులకు వర్షాకాలం వస్తోంది అంటేనే ఈ గండం ఎలా దాటాలని అనుకుంటారు. చిన్న వర్షానికే రోడ్లన్నీ జలమయం అవుతాయి. వరద నీరు వచ్చి ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలుగుతుంది. వర్షంలో తడుస్తూనే గంటల కొద్దీ రోడ్లపై గడపాల్సి వస్తుంది. హైడ్రా మాత్రం ఈ సారి ఇలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపడుతున్నామనే చెబుతోంది. ఎక్కడైతే సమస్య తీవ్రంగా ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాలను గుర్తించి ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించనుంది. మూడు కార్పొరేషన్లు కూడా తగ్గట్టుగానే సన్నద్ధమవుతున్నాయి. కాకపోతే వారు గ్రౌండ్లెవెల్లో నెలకొన్న అస్తవ్యస్త పరిస్థితుల్ని ఎంత వరకు పరిష్కరించగలరు అన్న అంశంపైనే ఈ వర్షాకాలం హైదరాబాద్ భవితవ్యం ఆధారపడనుంది.
899 స్పాట్స్ గుర్తించిన హైడ్రా : వర్షం పడితే ఇలా ఉంటుంది హైదరాబాద్ పరిస్థితి దారుణంగా మారుతుంది. ఇదేమీ కొత్త సమస్య కాదు. ఏటా వర్షాలు పడుతూనే ఉంటాయి. ప్రతిసారీ ఇలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి. ఈ సారి మాత్రం నగరవాసులు ఇలా అవస్థలు పడకుండా ప్రత్యేక కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది హైడ్రా. ఏటా డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ అందుబాటులో ఉంటూ కొంత వరకూ చర్యలు చేపడుతున్నా అవి చాలడం లేదు. అందుకే ఈ సారి పూర్తిగా ప్లాన్ మార్చింది హైడ్రా. ఎక్కడైతే నీరు ఎక్కువగా నిలిచిపోయే అవకాశముంది? ఏయే ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి భారీగా నీరు వచ్చి చేరే ముప్పు ఉంది? అని అధ్యయనం చేసింది. ఆ వివరాల ఆధారంగానే నగరంలో మొత్తం 899 స్పాట్స్ గుర్తించింది. గత అనుభవాలు దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ జాబితా సిద్ధం చేసుకుంది. ఈ సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై జీహెచ్ఎంసీతో పాటు మల్కాజిగిరి నగరపాలక సంస్థ, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశాయి.
అందుబాటులోకి ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్ : నగరంలో మొత్తంగా 899 సమస్యాత్మక ప్రాంతాలను గుర్తించగా అందులో 257 చోట్ల నీళ్లు భారీగా నిలిచిపోయే అవకాశాలున్నాయని నిర్ధరణకు వచ్చింది హైడ్రా. అందుకే ఆ ప్రాంతాలపై ఎక్కువ దృష్టి సారించనుంది. ఈ సారి వర్షాకాల ప్రణాళికల కోసం 6 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ ఎప్పటికప్పుడు సిబ్బందితో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు.
ఈ సారి మొత్తం 3మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో మొత్తంగా 300 మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది హైడ్రా. అంతేకాదు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో 24 గంటల పాటు మొబైల్ ఎమర్జెన్సీ రెస్క్యూ టీమ్స్ అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ఎక్కడైతే నీరు ఎక్కువగా నిలిచిపోయే అవకాశముందో ఆయా ప్రాంతాల్లో యుటిలిటీ వెహికిల్స్ను సిద్ధంగా ఉంచనుంది. ఇందులో అన్ని రకాల పరికరాలు ఉంటాయి. షిఫ్ట్కు కనీసం నలుగురు ప్రత్యేక సిబ్బంది ఉంటూ అవసరమైన చోట్ల సహాయక చర్యలు చేపడుతుంది.
పలు శాఖలతో సంప్రదింపులు : మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లోనే దాదాపు 188 నీళ్లు నిలిచే ప్రాంతాలు ఉన్నట్టు గుర్తించారు. అందులో 69 ప్రాంతాల్లో సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. ఇక్కడ దాదాపు 12 హైడ్రా డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ టీమ్స్ను సిద్ధంగా ఉంచనున్నారు. అంతే కాదు. 74 మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్, 175 మంది సిబ్బంది అక్కడే క్షేత్రస్థాయిలో పని చేసే విధంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
ఎక్కడా సమన్వయ లోపం లేకుండా మున్సిపల్ అధికారులు, ట్రాఫిక్ పోలీస్, వాటర్ బోర్డ్, నీటిపారుదల, విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు జరపాలని సూచించారు హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్. వీటితో పాటు మరో సమస్యపైనా దృష్టి పెట్టింది హైడ్రా. కూలిపోయే దశలో ఉన్న భవనాలు, భారీ అడ్వర్టైజింగ్ హోర్డింగ్లను గుర్తించింది. ఈదురు గాలులు వచ్చినప్పుడు, భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు వీటివల్ల ప్రమాదాలు జరుగు తున్నాయి. ఇలాంటి అవకాశాలు ఉన్న చోట్ల ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోనున్నారు. అవసరమైతే డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ టీమ్స్ సంఖ్యనూ పెంచనున్నారు.
నీటిని దారి మళ్లించే చర్యలు : జీహెచ్ఎంసీ కూడా ఎక్కడెక్కడ నీళ్లు ఎక్కువగా నిలిచిపోతున్నాయో గుర్తించింది. జంట నగరాల్లో దాదాపు 140 ప్రాంతాలను గుర్తించి అక్కడ ఎక్కువ మంది సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. వీటిలో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది ఐటీ కారిడార్ హాట్స్పాట్స్ గురించే. హైటెక్ సిటీ మెయిన్ రోడ్, మైండ్ స్పేస్ జంక్షన్ అండర్పాస్ వద్ద భారీ స్థాయిలో వర్షపు నీరు నిలిచిపోతోంది. అక్కడే ఎక్కువ సిబ్బందిని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
ఇక కొన్ని ప్రాంతాల్లో రహదారుల పక్కన పేరుకుపోయిన చెత్తను, నాలాల్లోని వ్యర్థాలు, పూడిక మట్టి, కంకర, రాళ్లు, ఇసుకను తొలగించనున్నారు. నీరు నిలిచే ప్రాంతాల వద్ద ప్రత్యేకంగా సిబ్బందికి విధులు కేటాయించనున్నారు. ఆ సిబ్బంది అక్కడే ఉంటూ వర్షాలు పడినప్పుడు నీటిని దారి మళ్లించే చర్యలు చేపడతాయి. 3 కార్పొరేషన్లలో కలిపి 889 స్టాటిక్ సర్వైలెన్స్ బృందాలను నియమించుకుంటున్నాయి. హైడ్రా ఆధ్వర్యంలో 3 వందల డివిజన్లలో 51 బృందాలు 24 గంటల పాటు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.
ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ : సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కూడా కమిషనరేట్ పరిధిలో దాదాపు 53 ప్రాంతాలను గుర్తించారు. ఈ అన్ని చోట్లా ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ను అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. ఇక్కడే దాదాపు 6 డీఆర్ఎఫ్ వాహనాలు ఉంటాయి. చెట్లు పడిపోయినా, నీళ్లు నిలిచిపోయినా వెంటనే అప్రమత్తం అవుతుంది సిబ్బంది. వర్షాలు పడిన ప్రతిసారీ సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో రోడ్లు, ఫ్లై ఓవర్లు నీటితో నిండిపోతున్నాయి. ఇక ఈ ప్రాంతాల్లోని రకరకాల నిర్మాణాలను వర్షాలు భారీగా కురవక ముందే పూర్తి చేయాలని సూచిస్తున్నారు పోలీసులు. ఇదే సమయంలో రోడ్లపై రద్దీ తక్కువగా ఉండేలా చూడనున్నారు. ఐటీ సంస్థలు ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వెసులుబాటు ఇవ్వాలని చెబుతున్నాయి.
అందుబాటులో హెవీ మెషినరీని : ఇక చెరువుల పరిసర ప్రాంతాలపైనా ఈ సారి ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ చేయనున్నారు. చాలా సందర్భాల్లో చెరువుల్లో నీరు నిండినప్పుడు నీటి మట్టం పెరిగి ఆ నీరంతా పక్కనే ఉన్న కాలనీల్లోకి చేరుతోంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగానే హైడ్రా ఈ సారి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టనుంది. నగర పరిధిలో దాదాపు 30 నుంచి 40 చెరువులను గుర్తించింది. వాటిలో నీటి మట్టం పెరిగినప్పుడు నీటిని వేరే చోటకు తరలించే విధంగా ఫ్లడ్ గేట్స్ పెట్టాలని చూస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి. నీటిపారుదల అధికారులతో సంప్రదింపులు కొనసాగుతున్నాయి.
మరో వారం లేదా పది రోజుల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేసే వీలున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇక కేబీఆర్ పార్క్ పరిసర ప్రాంతాలు, జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 45, బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 1లో ఎక్కువ లోతులో వర్షపు నీరు నిలిచిపోయే అవకాశాలున్నాయి. కొత్త ఫ్లైఓవర్స్ కోసం ఇక్కడ భారీగా తవ్వాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ నీరు నిలిచిపోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోనున్నారు. మలక్పేట్ గంజ్, రాణిగంజ్ లాంటి లోతట్టు ప్రాంతాల్లో హెవీ మెషినరీని అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. నీరు నిలిచిపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు పంప్లతో తొలగించనున్నారు.
ట్రాఫిక్ పోలీసుల సహకారం : కొన్ని చోట్ల ఈదురు గాలులు వచ్చినప్పుడు చెట్లు కూలిపోతున్నాయి. వీటి వల్ల చాలా సందర్భాల్లో ట్రాఫిక్కు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. అందుకే ఈ సారి హైడ్రా కొత్త ప్రణాళికతో ముందుకొచ్చింది. భారీ చెట్ల కొమ్మలను నరికి వేయనున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల చెట్లు ఒకే వైపు ఒరగకుండా ఉంటాయి. బరువు తగ్గడం వల్ల గాలి వచ్చినా కూలిపోవు. ఇక ఈ సారి యంత్రాలనూ అప్గ్రేడ్ చేయనున్నారు. గతంలో తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న నీటి పంపులనే వాడే వారు.
ఈ సారి మాత్రం ఏకంగా 25 హచ్పీ పంపులను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని చెబుతోంది హైడ్రా. వీటి ద్వారా ఎక్కువ మొత్తంలో వర్షపు నీటిని పంప్ చేయవచ్చు. ఎవరికీ ఇబ్బంది లేని చోట్ల ఈ నీరంతా విడుదల చేస్తారు. ఇందుకోసం ట్రాఫిక్ పోలీసుల సహకారం తీసుకుంటారు. ఎక్కువ మంది సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండడం వల్ల నగరవాసులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు సమస్యను పరిష్కరించుకునేందుకు వీలవుతుంది.
పోలీసులు, మున్సిపల్ అధికారులు సంయుక్తంగా తనిఖీలు : ఈ సారి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల సిబ్బంది, ట్రాఫిక్ పోలీసులతో పాటు ఆపద మిత్ర వాలంటీర్ల సహకారమూ తీసుకోనున్నారు. దాదాపు 1,450 మంది వాలంటీర్లు సిద్ధంగా ఉన్నారు. వరద మరీ ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే దానిపై ఇప్పటికే వీరందరికీ శిక్షణ అందించారు. ఇక హైదరాబాద్లోని నీటి నిల్వ ప్రాంతాల్లో మోటార్లను సిద్ధంగా ఉంచాలని, వాటితోనే వరద నీటిని దిగువకు మళ్లించాలన్నది ప్రణాళిక.
ఇప్పటికే హైడ్రా, కార్పొరేషన్ల వద్ద 12, 25, 8, 10, 6.5 హెచ్పీ మోటార్లు 235 ఉన్నాయి. మరో ఇరవై 25 హెచ్పీ మోటార్లను, 12.5 హెచ్పీ మోటార్లు 150, 6 బోట్లను కొనాలని అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పోలీసులు, మున్సిపల్ అధికారులు సంయుక్తంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. మల్కం చెరువు, బయో డైవర్సిటీ జంక్షన్, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ రోడ్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు.
వర్షపు నీటిని సరైన విధంగా పంపింగ్ : వర్షాకాలంలో నగర వాసులు ఏటా ఇబ్బందులు పడడాన్ని గుర్తించే ఈ ప్లాన్ సిద్ధం చేశామని అంటోంది హైడ్రా. అటు మున్సిపల్ అధికారులు కూడా హైడ్రాకు సహకరించేందుకు ముందు కొచ్చారు. క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందిని పెంచుకోవడం నుంచి వర్షపు నీటిని సరైన విధంగా పంపింగ్ చేయడం వరకూ అన్ని దశల్లోనూ అప్రమత్తంగా ఉంటామని చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ అనుకున్నట్టుగా జరిగితే చాలా వరకూ సమస్యలు తీరిపోయినట్టే.
ఎప్పటికపుడు అప్రమత్తంగా ఉండడానికి కమాండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ను యాక్టివ్ చేస్తున్నాం. ఐఎండీ ఇచ్చిన ఫోర్ కాస్ట్లో వర్షాలు తక్కువగా ఉన్న పడిన రోజుల్లో మాత్రం ఉద్ధృతంగా పడుతుంది. ఐదు, పది సెంటి మీటర్లు పడితే మాత్రం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది
వర్షాకాలం ప్లాన్ సిద్ధం చేసిన హైడ్రా - 899 స్పాట్లు గుర్తింపు