పాత ఆటోలను ఈవీలుగా మార్చుకునే అవకాశం - ప్రభుత్వం నుంచి రూ.లక్షన్నర ప్రోత్సాహకం - ఈ స్కీమ్ గురించి తెలుసా?
క్యూర్ పరిధిలోని ఆటోలను ఈవీలుగా మార్చేలా చర్యలు తీసుకున్న ప్రభుత్వం - అమల్లోకి రానున్న ఎలక్ట్రిక్ కన్వర్షన్ స్కీమ్-2026 - ఎలక్ట్రిక్ కిట్లు లేదా కొత్త ఈవీ ఆటోల కొనుగోళ్లకు రూ.లక్షన్నర సబ్సిడీ
Published : August 29, 2026 at 7:33 PM IST
Auto Rikshaws Retrofitting Scheme In Telangana : తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్-2047. ఈ భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. తగ్గట్టుగానే పక్కా ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్తోంది. అందులో భాగంగానే కాలుష్యాన్ని క్రమంగా త్గగించి నెట్ జీరో సాధించాలని చూస్తోంది. ఇప్పటికే విద్యుత్ వాహనాలకు రాయితీలు అందిస్తున్న సర్కార్ ఇప్పుడు మరో అడుగు ముందుకు వేసింది. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ (క్యూర్) పరిధిలోని వేలాది ఆటోలను ఎలక్ట్రిక్గా మార్చేందుకు కొత్త పథకాన్ని ప్రకటించింది. అదే తెలంగాణ ఆటోరిక్షా ఎలక్ట్రిక్ కన్వర్షన్ స్కీమ్-2026. ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు కూడా జారీ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం పెట్రోల్, డీజిల్తో నడిచే ఆటోలకు ఈవీ కిట్లు అమర్చుకుంటే ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వనుంది. వాటి స్థానంలో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలు కొనుగోలు చేసినా సబ్సిడీ అందించనుంది.
నిత్యం 1,500 కొత్త వాహనాలు రోడ్లపైకి : హైదరాబాద్లో వాహనాల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతోంది. 90 లక్షలకు పైగా వాహనాలు ఇవాళ నగరంలోని రోడ్లపైన నిత్యం తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. రోజుకు తక్కువలో తక్కువ 15 వందల వాహనాలు కొత్తగా రోడ్లపైకి వస్తున్నాయి. ఈ స్థాయిలో వాహనాలు పెరుగుతున్నాయంటే అదే స్థాయిలో కాలుష్యం కూడా పెరుగుతున్నట్టే లెక్క. ఇప్పుడిప్పుడే కొందరు విద్యుత్ వాహనాల వైపు మళ్లుతున్నా ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరగాల్సిన అవసరం స్పష్టంగానే కనబడుతోంది. అందుకే ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఈవీలపై రాయితీలు అందిస్తోంది. ఫలితంగా గతంతో పోల్చి చూస్తే ఈవీల రిజిస్ట్రేషన్లు పెరిగాయి.
వ్యక్తిగత వాహనాలతో పాటు ప్రజా రవాణాలోనూ విద్యుత్ వాహనాల సంఖ్యను పెద్ద ఎత్తున పెంచాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూస్తోంది. అందులో భాగంగానే విద్యుత్ బస్లు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు ఆటోలనూ ఎలక్ట్రిక్ వైపు మళ్లించేలా సరికొత్త పథకాన్ని రూపొందించింది. తెలంగాణ ఆటోరిక్షా ఎలక్ట్రిక్ కన్వర్షన్ స్కీమ్-2026 పేరుతో విద్యుత్ ఆటోల సంఖ్య పెంచేందుకు సిద్ధమైంది.
రెండు కాంపోనెంట్స్ కింద రాయితీలు : క్యూర్ పరిధిలోని ఆటో రిక్షాలను వేలాది సంఖ్యలో ఎలక్ట్రిక్గా మార్చాలన్నది ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ స్కీమ్ లక్ష్యం. ఇందుకోసం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖల నుంచి రూ.200 కోట్ల బడ్జెట్ను ప్రకటించింది. ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ప్రస్తుతం పెట్రోల్, డీజిల్తో నడుస్తున్న 18,766 ఆటోలను పూర్తి ఎలక్ట్రిక్గా మార్చేందుకు ఈ పథకం తీసుకొచ్చింది. క్యూర్ ప్రాంతంలో డీజిల్ ఆటోలు 11,254, పెట్రోల్ ఆటోలు 7,512 ఆటోల స్థానంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కొనుగోలు చేయొచ్చు. లేదంటే పాత ఆటోలను ఎలక్ట్రిక్ కిట్లతో రెట్రోఫిట్ చేసుకోవచ్చు. డ్రైవర్ రెండింట్లో ఏదైనా ఎంపిక చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది. ఆటోడ్రైవర్లకు రాజీవ్ యువ వికాసంలో భాగంగా ఈ ప్రయోజనం లభించనుంది. అయితే ఇందులో రెండు కాంపోనెంట్స్ కింద రాయితీలు అందించనుంది.
రూ.లక్షన్నర సబ్సిడీ పొందొచ్చు : కాంపోనెంట్-ఏ కింద రెట్రో ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. రెట్రో ఫిట్ అంటే ప్రస్తుతం పెట్రోల్, డీజిల్తో నడిచే ఆటోలకు ఈవీ కిట్లు అమర్చుకోవడం. ఇలా చేస్తే గరిష్ఠంగా రూ.లక్షన్నర వరకూ ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. ఇక కాంపోనెంట్-బీ కూడా ఉంది. ఉన్న ఆటోలకు రెట్రో ఫిట్ కాకుండా కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలను కొనుగోలు చేయాలని అనుకుంటే ఈ కేటగిరీ పరిధిలోకి వస్తారు. అలాంటప్పుడు విద్యుత్ ఆటో కొనుగోలు చేసినందుకు ప్రభుత్వం తరపున రూ.లక్షన్నర వరకూ సబ్సిడీ లభిస్తుంది.
కేటగిరీ ఆధారంగా బెనిఫిట్స్ : సింగిల్ స్కీమ్-మల్టిపుల్ ఫండింగ్ స్ట్రీమ్స్ మోడల్లో ఈ పథకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయనుంది. క్యూర్ పరిధిలోని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలకు ఈ స్కీమ్ వర్తించనుంది. రవాణాశాఖ కమిషనర్ ఈ స్కీమ్ అమలుకు సంబంధించిన పూర్తి బాధ్యతలు తీసుకుంటారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖల నుంచి కేటాయించిన బడ్జెట్ మొత్తం రవాణాశాఖకు బదిలీ అవుతుంది. లబ్ధిదారులు ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తారో పరిశీలించి అందుకు అనుగుణంగా నిధులు విడుదల చేస్తారు.
"ఆటో కార్మికుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని హైదరాబాద్లో తిరిగే ఆటోలకు రూ.లక్షన్నరతో రెట్రోఫిట్మెంట్ లేదా కొత్త ఆటోల కొనుగోలుకు ప్రోత్సహిస్తున్నాం. పెట్రోల్, డీజిల్ ఆటోలను పూర్తిగా తగ్గించాలని కార్మికులకు ఈ ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నాం" - పొన్నం ప్రభాకర్, రవాణా శాఖ మంత్రి
మూడు కమిటీలతో స్కీం అమలు : ఈ స్కీమ్ సరిగ్గా అమలవుతోందో లేదా అని పర్యవేక్షించేందుకు మూడంచెల కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం. ఇందులో రాష్ట్ర స్థాయి స్టీరింగ్ కమిటీ, స్కీమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కమిటీ, డిస్ట్రిక్ట్ సాంక్షన్ కమిటీ ఉన్నాయి. వీటిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో సమన్వయం కోసం రోడ్లు భవనాలు, రవాణాశాఖల ప్రత్యేక కార్యదర్శి అధ్యక్షతన స్టీరింగ్ కమిటీ ఉంటుంది. అదే సమయంలో పథకం అమలు కోసం రవాణాశాఖ కమిషనర్ అధ్యక్షతన మరో కమిటీ పని చేస్తుంది. జిల్లాస్థాయిలో అర్హుల ఎంపిక, దరఖాస్తుల పరిశీలన, మంజూరు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి కలెక్టర్ల అధ్యక్షతన జిల్లా మంజూరు కమిటీ ఉంటుంది.
రెట్రో ఫిట్ అంటున్నాం సరే. మరి ఏయే సంస్థలకు చెందిన ఈవీ కిట్లు ఆటోలకు అమర్చుకోవాలి? ఈ విషయంపైనా ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో వివరణ ఇచ్చింది. రవాణాశాఖ కమిషనర్ ప్రభుత్వం ఆమోదించిన తయారీ సంస్థలకు చెందిన కిట్స్ మాత్రమే ఫిట్ చేస్తారు. ఈ కిట్లు ఎంత ధర ఉంటాయి? ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జ్లు ఎంత అనేది రవాణాశాఖ కమిషనర్ నిర్ణయిస్తారు. ఏ సంస్థ తక్కువ ధరను కోట్ చేస్తే దాన్నే ఫైనల్ చేస్తారు.
ధర ఎంతైనా సబ్సిడీలో తేడా ఉండదు : ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ కిట్స్కు ఓ రకంగా, స్వాపబుల్ బ్యాటరీ కిట్స్ అంటే మార్చుకునేందుకు వీలుగా ఉండే కిట్స్కు మరో రకంగా ధరలు నిర్ణయిస్తారు. టెక్నికల్గా క్వాలిఫై అయిన సంస్థకు కోట్ చేసిన ఆ ధరలు సంవత్సరం పాటు అదే విధంగా ఉంటాయి. అయితే ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసిన ఆయా సంస్థల్లో ఒకదాన్ని లబ్ధిదారు ఎంచుకున్నారని అనుకుందాం. ఒకవేళ ఆ సంస్థకు చెందిన ఈవీ కిట్ ధర ఎంత ఉన్నా ప్రభుత్వం మాత్రం గరిష్ఠంగా రూ.లక్షన్నర మాత్రమే ఆర్థిక సాయం అందిస్తుంది. అంటే మిగతాది లబ్ధిదారులే భరించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రభుత్వం అందించే ఆర్థిక సాయం పోగా ఇంకా ఎంత చెల్లించాలి అనేది ముందుగానే వివరాలు అందిస్తారు. దాన్ని బట్టి ఆ కిట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇదంతా కాంపోనెంట్-ఏ పరిధిలోని అంశం. మరి కాంపోనెంట్-బీ పరిస్థితేంటి? దీనిపైనా ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టత ఇచ్చింది ప్రభుత్వం. ఎలక్ట్రిక్ ఆటో ఏ మోడల్ది కొనుగోలు చేసినా గరిష్ఠంగా ప్రభుత్వం నుంచి రూ.లక్షన్నర వరకూ సబ్సిడీ అందుతుంది. మిగతాది లబ్ధిదారులే చెల్లించాలి.
డూప్లికేషన్ జరగకుండా డిజిటల్ సాఫ్ట్వేర్ మాడ్యూల్ : ఈ స్కీమ్ను పక్కాగా అమలు చేసేందుకు ఎలక్ట్రిక్ ఆటోల డీలర్స్ అందరూ ఎక్స్షో రూమ్ ధర, ఆన్రోడ్ ధరతో పాటు బ్యాటరీ కెపాసిటీ, బ్యాటరీ వారంటీ లాంటి వివరాలన్నీ అప్డేట్ చేయాలి. సాఫ్ట్వేర్ మాడ్యూల్లో ఈ వివరాలన్నీ డిస్ప్లే అయ్యే విధంగా చూడాలి. తద్వారా ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ఈ వివరాలను ఓసారి చెక్ చేసుకుని నచ్చిన మోడల్ను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తరవాత ప్రభుత్వం అందించే రూ.లక్షన్నర సబ్సిడీని ఆన్రోడ్ ప్రైస్లో మినహాయించాల్సి ఉంటుంది. మిగతా ఎంత మొత్తం ఉంటే అంత కొనుగోలుదారులే చెల్లించాలి.
"డీజిల్తో నడిచే పాత ఆటోలను ఈవీలుగా మార్చుకునేందుకు ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది. ఈ స్కీమ్కు సంబంధించి పూర్తిగా కంప్యూటరైజ్డ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కాలుష్యం తగ్గించాలన్న లక్ష్యాన్ని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అదే సమయంలో వాహనదారులపై భారం పడకూడకుండా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీల వర్గాల ఆధారంగా సబ్సిడీ అందించనుంది. అన్ని రకాలుగా పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాతే పలు సంస్థల ఈవీ ఆటోలను కొనుగోలు చేసేలా జాబితా సిద్ధం చేస్తాం. వాహనదారులు వారి నుంచే రెట్రోఫిట్మెంట్, కొత్త ఆటోను కొనుగోలు చేయాలి" - వెంకటరమణ, హైదరాబాద్ జాయింట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్
ఇక ఈ స్కీమ్ అమల్లో ఎలాంటి అవతకవకలు లేకుండా డూప్లికేషన్ జరగకుండా ప్రత్యేకంగా డిజిటల్ సాఫ్ట్వేర్ మాడ్యూల్ తయారు చేయనున్నారు. ఈ వివరాలన్నీ రవాణాశాఖ కమిషనర్ పర్యవేక్షిస్తారు. ఇక్కడ మరో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలు కొనుగోలు చేసేటట్టైతే పాత ఆటోల ఇంజిన్స్ను సురక్షితంగా నిర్వీర్యం చేయాలి. అవే ఇంజిన్లు మళ్లీ మార్కెట్లోకి రాకుండా ఆపరేషనల్ స్ర్కాపింగ్ ప్రోటోకాల్ అనుసరిస్తారు.
ఆమోదిత కిట్లనే వినియోగించాలి : రోజూ కనీసం 50 కిలోమీటర్లకు పైగా తిరిగే పెట్రోల్ వాహనాలకు రెట్రోఫిట్ చేసుకుంటే గిట్టుబాటు అవుతుందన్నది ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణుల సలహా. కనీసం 7 నుంచి 8 ఏళ్లు దాటిన వాహనం మంచి కండిషన్లో ఉంటే సీఎన్జీ లేదా ఈవీ కిట్లు అమర్చుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇలా కన్వర్షన్ చేయించినప్పుడు ఫ్రేమ్, ఛాసిస్ దృఢంగా ఉన్నాయా అని చూసుకోవాలి. అవసరమైతే వర్క్షాప్ల్లో వాహన కండిషన్ తనిఖీ చేయించాలి. ఏ ఈవీ కిట్లు అమర్చినా గుర్తింపు పొందిన రెట్రోఫిట్ కేంద్రాలనే సంప్రదించాలి. రోడ్డు రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ లేదా ఆర్టీఓ ఆమోదించిన కిట్లను ఉపయోగించే గ్యారేజీలలోనే కన్వర్షన్ చేయించుకుంటే మంచిది.
సంస్థే ఆటోను టెస్ట్ చేస్తుంది : కేంద్ర మోటారు వాహన నిబంధన ప్రకారం వాహనంలో చేయబోయే మార్పులతో సంబంధిత ఆర్టీవో కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆర్సీ, లైసెన్స్, ఎలక్ట్రిక్ కిట్ వివరాలు సమర్పించి ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాతే ఆథరైజ్డ్ సెంటర్లో మార్పులు చేసుకోవాలి. కిట్ అమర్చిన తరవాత వెహికిల్ ఎలా పని చేస్తోందనేది ఆ సంస్థే తనిఖీ చేస్తుంది. అప్పుడే కన్వర్షన్ సర్టిఫికేట్ అందిస్తుంది. ఈ సర్టిఫికేట్ను ఆర్టీవో ఆఫీస్లు సబ్మిట్ చేస్తే అప్పుడ ఆర్సీలో ఫ్యుయెల్ టైప్ను ఈవీగా మార్చి ధ్రువీకరిస్తారు. అప్పుడే వాహనం ఈవీగా మారిపోయినట్టు లెక్క.
ఈ ప్రాంతాల్లో కన్వర్షన్ సెంటర్లు : ప్రస్తుతానికి ఉన్న సమాచారం ప్రకారం హైదరాబాద్లో ఈవీ కన్వర్షన్ సెంటర్స్ ఇప్పుడిప్పుడే అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఎల్బీనగర్, బొల్లారం, తెల్లాపూర్లలో బైక్లు, ఆటోలకు కన్వర్షన్ చేసే సెంటర్స్ ఉన్నాయి. వీటి సంఖ్య క్రమంగా పెరిగే అవకాశముంది. హైదరాబాద్ను 2034 నాటికి గ్లోబల్ గ్రీన్ సిటీగా చేయాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ పెంచడంతో పాటు ప్రజా రవాణానూ పెద్ద ఎత్తున విద్యుత్ వైపు మళ్లించాలని చూస్తోంది. తద్వారా నగరంలో కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించాలని భావిస్తోంది.
ఈ ఏడాది చివరి వరకూ కొనసాగింపు : ప్రభుత్వం ఇప్పటికే విద్యుత్ వాహనాలకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీల నుంచి పూర్తిగా మినహాయింపు ఇచ్చింది. రోడ్ ట్యాక్స్ కూడా 100 శాతం మేర మినహాయింపు కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 31 వరకూ ఈ ప్రయోజనాలు అందుతాయని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఇప్పుడు ఈవీ ఆటోల కోసం ప్రత్యేకంగా పథకమే తీసుకురావడాన్ని బట్టి చూస్తే నెట్జీరో లక్ష్యానికి చేరువయ్యేందుకు గట్టిగానే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.
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