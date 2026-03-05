నాటి యుద్ధ గీతాల నుంచి నేటి వార్ మీమ్స్ దాకా : సమాచార మాధ్యమాలు ఎలా రూపాంతరం చెందాయి ?

ETV Bharat / opinion

యుద్ధాలతో ముడిపడిన రచనా వ్యాసంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు- అలనాడు రాజ్యాల మధ్య ప్రత్యక్ష యుద్ధాలు- నేడు అన్నీ పరోక్ష యుద్ధాలే- డ్రోన్లు, మిస్సైళ్లతో దేశాల పరస్పర దాడులు

A collage of memes
A collage of memes (Etv Bharat)
By Bilal Bhat

Published : March 5, 2026 at 8:04 PM IST

5 Min Read
Ancient Ballads To New Memes On War : మనం చరిత్ర పుటలను పరిశీలిస్తే ఎన్నో యుద్ధాలతో ముడిపడిన చాలా ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుస్తాయి. గతంలో సైనికుల వీరత్వాన్ని, రాజ్యాల యుద్ధ విజయాలను కీర్తించడానికి యుద్ధ గీతాలను, పద్యాలను పాడేవారు. దేశాలను, దేశ భక్తులను గౌరవించడానికి ఇవే శక్తివంతమైన సాధనాలుగా ఉపయోగపడేవి. ఇక రాజకీయ ప్రత్యర్థులను ఎగతాళి చేయడానికి, అణచివేతకు పాల్పడే నిరంకుశ పాలకులను ఖండించడానికి వ్యంగ్య రచనలు చేసేవారు. గతం గతః. మీడియా టెక్నాలజీ దినదినాభివృద్ధి చెందుతుండటంతో ఈ వ్యక్తీకరణల రూపం మారిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రజల్లో దేశభక్తిని రేకెత్తించడానికి కృత్రిమ మేధస్సు(ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ - ఏఐ), యానిమేషన్, ఇతర డిజిటల్ సాధనాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. రాజకీయ అభిప్రాయాలు, సామాజిక విమర్శలను వ్యక్తీకరించడానికి మీమ్స్, మోషన్ గ్రాఫిక్స్ వాడుతున్నారు. వీటన్నింటిని త్వరగా ప్రజల వద్దకు చేరవేయడానికి సోషల్ మీడియా వేదికలు వారధులుగా నిలుస్తున్నాయి.

మెదడే మూలం
కాలం మారింది. మనుషుల అలవాట్లు మారాయి. యుద్ధాలు చేసే తీరు మారింది. కానీ మనిషి మెదడు నిర్మాణ స్వరూపం మారలేదు. వివిధ సందర్భాల్లో మనిషి వ్యక్తం చేసే ఎమోషన్స్ మారలేదు. అవసరాలకు అనుగుణంగా మనిషి స్పందించే తీరు మారలేదు. ఈ అంశాలన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకొని అధునాతన మెషీన్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీలను, ఏఐ మోడల్స్‌ను రూపొందించారు. ఈ కొత్త టెక్నాలజీలన్నీ మనిషి మెదడు పనితీరు గురించి లోతుగా అర్థం చేసుకొని రూపొందించినవే.

అలనాడు యుద్ధాలపై రచనలు ఇలా
ప్రాచీన కాలంలో మీడియా అంటే కవులు, కళాకారులు, రచయితలే. వీరు యుద్ధాలను ప్రత్యక్షంగా చూసి లేదా యుద్ధాల ప్రభావానికి గురైన వ్యక్తులతో మాట్లాడి సేకరించిన సమాచారంతో రచనలను చేసేవారు. యుద్ధంలో పాల్గొన్న రాజ్యాల సైనికులు, పాలకుల భావోద్వేగాలను, ఆయా రాజ్యాల ప్రజల స్పందనలను ఈ రచనల్లో హైలైట్ చేసేవారు. కవులు ఈ వివరాలను యుద్ధ గీతాలు, పద్యాల రూపంలో వినసొంపుగా, లయబద్ధంగా కూర్చేవారు. యుద్ధ క్షేత్రంలోని ఉత్సాహం, నిరాశ, ఆవేశం, ఆవేదన, భయం, ఓటమి, గెలుపు, బీభత్సం వంటివన్నీ తమ రచనల్లో కళ్లకు కట్టేలా అక్షరబద్ధం చేసేవారు. దీనివల్ల ఆయా రచనల్లో వాస్తవికత ఉండేది. వాటిలోని పాత్రల డైలాగ్‌లలో జీవకళ ఉట్టిపడేది.

Ancient Ballads To New Memes On War
మీమ్ (ETV BHARAT)

సోషల్ మీడియా - డిజిటల్ ఆర్ట్
నేటి టెక్నాలజీ సృష్టించిన గొప్ప సమాచార మాధ్యమం సోషల్ మీడియా. దీని ద్వారా ప్రజలంతా తమ అభిప్రాయాలను పంచుకోవచ్చు. నెటిజన్లు వ్యంగ్యం, హాస్యం కోసం మీమ్స్‌‌‌తో పోస్ట్‌లు పెడుతుంటారు. ఒకవేళ యుద్ధం వల్ల వినాశనం జరిగితే తమ విచారాన్ని వ్యక్తం చేసేలా షార్ట్‌లు, రీల్స్ వంటివి పోస్ట్ చేస్తారు. తాజా సమాచారంతో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్‌లు పెడుతూ నెటిజన్లను ఆకట్టుకోవడం ఒక డిజిటల్ ఆర్ట్. ఈ పోస్ట్‌లకు ఆకర్షితమయ్యే నెటిజన్లలో కొందరు వాటిని చూస్తారు. మరికొందరు చూశాక, లైక్ చేస్తారు. ఇంకొందరు చూశాక, కామెంట్స్ పెడతారు. తద్వారా తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరుస్తారు.కొన్నిసార్లు పోస్ట్ చేసిన వ్యక్తి అభిప్రాయంతో నెటిజన్లు విభేదించే అవకాశాలూ ఉంటాయి. ఇలా విభేదించే క్రమంలోనూ నెటిజన్లు మీమ్స్ వినియోగిస్తారు.

ట్రెండింగ్ ట్యాగ్స్ - మీమ్స్ వెబ్‌సైట్స్
"యుద్ధ సమయంలో హాస్యం" (Humour during war), "మూడో ప్రపంచ యుద్ధం మీమ్స్" (World war III memes) వంటి ట్యాగ్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. యుద్ధం జరుగుతున్న దేశాలతో పాటు ఇతర దేశాల్లోని జెన్ జీ యువతరం ఈ ట్యాగ్‌లతో పెద్దఎత్తున పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు. ఓ వైపు రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై సోషల్ మీడియాలో వివిధ రకాల వ్యాఖ్యానాలు ప్రచారమవుతుండగా, మరోవైపు వార్ మీమ్స్ (Warmemes) లాంటి వెబ్‌సైట్లు దీనిపై మీమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. కొన్ని వెబ్‌సైట్లు ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికాలకు అనుకూలంగా, మరికొన్ని ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికాలను వ్యతిరేకిస్తూ మీమ్స్‌తో పాటు వివిధ ఫార్మాట్లలో కంటెంట్‌ను తయారు చేస్తున్నాయి. ఇందుకోసం అధునాతన టెక్నాలజీని, టూల్స్‌ను, టెక్నిక్‌‌లను వినియోగిస్తున్నారు. తమతమ అవసరాలను బట్టి పొగడ్తలు, తెగడ్తల కోసం వీటిని వాడుకుంటున్నారు.

నాటి యుద్ధగీతాలు vs నేటి టెక్ కంటెంట్
ప్రాచీన కాలపు యుద్ధ గీతాలు, నేటి కాలపు టెక్ ఆధారిత కథనాలకు మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ అంటే ప్రజలను చేరుకునే శక్తి. ఈతరం కథనాలు, వ్యక్తీకరణలు వాయు వేగంతో లక్షలాది, కోట్లాది మందిని చేరుకోగలవు. ప్రాచీన కాలంలో యుద్ధగీతాల వంటి రచనలు లక్షలాది మందికి చేరేందుకు ఎన్నో ఏళ్ల సమయం పట్టేది. ఈక్రమంలో భారీ వ్యయప్రయాసలు ఉండేవి. కానీ ప్రాచీన కాలపు రచనల జీవితకాలం చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే వాటిని రాసింది బోట్స్, లార్జ్ ల్యాంగ్వేజ్ మోడల్స్ (ఎల్ఎల్‌ఎం) కాదు. నిజమైన మనుషులే ఎంతో శ్రమించి వాటిని కళాత్మకంగా కూర్చారు. ఇప్పటి సోషల్ మీడియా కంటెంట్, డిజిటల్ ఆర్ట్ జీవిత కాలం అతి స్వల్పం. ఎందుకంటే దీన్ని టెక్ టూల్స్‌ సాయంతో అవలీలగా తయారు చేస్తున్నారు. దీంతోపాటు ఏదైనా కంటెంట్, పోస్ట్ పాతబడితే దాన్ని ఎక్కువ మందికి పుష్ చేయడానికి సోషల్ మీడియా యాప్స్, వెబ్‌సైట్లలోని అల్‌గారిథమ్‌లు అస్సలు ఆసక్తి చూపించవు. కొత్త కంటెంట్, కొత్త పోస్ట్, ట్రెండింగ్ టాపిక్‌లకే అవి పెద్దపీట వేస్తాయి.

Ancient Ballads To New Memes On War
మీమ్ (ETV BHARAT)

యుద్ధ క్షేత్రం లేదు: ముఖాముఖి యుద్ధం లేదు
నాడు, నేడు యుద్ధం చేసే తీరులో మార్పు వచ్చింది. యుద్ధంలో వినియోగించే ఆయుధ టెక్నాలజీలో మార్పు వచ్చింది. కానీ ఈ యుద్ధాల వల్ల ప్రజలు ఎదుర్కొనే నష్టాలు, కష్టాలు అస్సలు మారవు. ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాల మధ్య యుద్ధాలు జరిగితే డ్రోన్లు, మిస్సైళ్లతో దాడులు చేసుకుంటున్నారు. గతంలోలా ఒక నిర్దిష్ట యుద్ధ క్షేత్రం అనేది లేదు. దీనివల్ల బాధిత ప్రజల కష్ట,నష్టాల గురించి దాడి చేసే దేశం తెలుసుకోలేదు, అర్థం చేసుకోలేదు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ప్రస్తుతం చాలావరకు యుద్ధాలు పరోక్షంగానే జరుగుతున్నాయి. ఇక ఇదే సమయంలో యుద్ధంలో లేని దేశాల ప్రజలు కూడా తమ సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌ల ద్వారా ఈ యుద్ధాల్లో భాగమైపోతున్నారు. ఏదో ఒక దేశం పక్షాన తమ వాణిని వినిపిస్తున్నారు. ఈ కంటెంట్ క్రియేషన్ కోసం ఎన్నో టెక్ టూల్స్‌ను వినియోగిస్తున్నారు.

అల్గారిథమే అన్నీ డిసైడ్ చేస్తుంది
ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలోని కంటెంట్ విధిని నిర్ణయించేది అల్గారిథమ్. ఏ కంటెంట్ నాణ్యమైంది ? ఏ కంటెంట్ నాసిరకం ? అది ఎంతమందికి చేరాలి ? ఎంత వేగంగా నెటిజన్లకు చేరాలి ? అనేది అల్గారిథమ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సోషల్ మీడియా యూజర్ల ఆలోచనా విధానం, అభిరుచులు, ఆసక్తులు, వినియోగ సరళిని బట్టి ఈ అల్గారిథమ్‌లో ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు, చేర్పులు జరుగుతుంటాయి. ఈ మార్పులు ప్రజల్లో మానసిక స్థిరత్వాన్ని తెచ్చేందుకు, మానవత్వాన్ని పెంపొందించేందుకు బాటలు వేస్తాయని ఆశిద్దాం.

