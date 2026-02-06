కొబ్బరి రైతులకు గుడ్న్యూస్ - అభివృద్ధికి రూ.350 కోట్లు కేటాయింపు
పంటలకు ఊతమిచ్చేలా కేంద్ర బడ్జెట్లో నిధులు - కేంద్రం భరోసాతో కొబ్బరి తోటలకు కొత్త ఊపిరి - అధిక డిమాండ్ ఉన్న పంటల అభివృద్ధికి 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్లో 350 కోట్ల నిధుల కేటాయింపు
Published : February 6, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : February 6, 2026 at 3:37 PM IST
From Budget - 2026 Coconut, Coco Cultivation Gets Benefit In State : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగయ్యే పంటల్లో కొబ్బరి తోటలు ఒకటి. ముఖ్యంగా కోనసీమ జిల్లాలు కొబ్బరి తోటలకు నెలవు. ఐతే, కొన్నాళ్లుగా ఆ సాగు తగ్గిపోతుంది. ఒకప్పుడు కొబ్బరి తోటలతో కళకళలాడిన కోనసీమ ప్రాంతం, ఇప్పుడు వెలవెలబోతోంది. కారణాలు ఏవైనా గడిచిన పదేళ్లలో కొన్ని లక్షల చెట్లు తొలగించిన, మోడుబారిన పరిస్థితి. కొన్నిప్రాంతాల్లో తోటలు పూర్తిగా కనుమరుగయ్యాయి.
కోకో పంటల పరిస్థితి కూడా ఇంచు మించు అలానే ఉంది. సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్లో అధిక డిమాండ్ ఉన్న కొబ్బరి, కోకో వంటి పంటలకు ఊతం ఇచ్చేలా కేంద్రప్రభుత్వం కేటాయింపులు చేసింది. ఈ పంటల అభివృద్ధికి వివిధ పథకాలు అమలు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. మరి, కేంద్రం భరోసాతో కొబ్బరి తోటలకు కొత్త ఊపిరి రానుందా? సాగు విస్తీర్ణం ఎంత వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది? రైతులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి?
బడ్జెట్లో 350 కోట్ల నిధులు కేటాయింపు : రాష్ట్రంలో కొబ్బరి తోటలు అత్యధికంగా సాగు చేసేది కోనసీమ జిల్లాల్లోనే. అక్కడ ఏ పల్లెలో చూసినా కొబ్బరి తోటలు కళకళలాడుతాయి. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే కోనసీమ అందాలకు కొబ్బరి తోటలే నిదర్శనం అన్నట్లుగా ఉంటుంది. ఐతే, ప్రస్తుత పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. వందల ఎకరాల్లో తోటలు మాయం అవుతున్నాయి. లక్షలాది చెట్లు నేలకూలుతున్నాయి. దిగుబడి తగ్గడం, మద్దతు ధర లభించక పోవడం వంటి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొబ్బరి తోటలకు ఊతం ఇచ్చేలా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అధిక డిమాండ్ ఉన్న పంటల అభివృద్ధికి 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్లో 350 కోట్ల నిధులు కేటాయిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఉత్పాదకత పెంచేందుకు ప్రత్యేక పథకాలు అమలు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం కొబ్బరి పంటల విస్తరణ కోసం కొత్తతోటలకు హెక్టార్కు 8 వేల నుంచి 10 వేల 400 వరకు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్లో అయితే హెక్టా ర్కు 35వేల వరకు రాయితీ ఇస్తున్నారు. రీప్లాంటింగ్కు కూడా కొంత సాయం ఉంది. ఆ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఎంత మేరకు పెంచుతున్నారన్నది చూడాల్సి ఉంది.
1.26 లక్షల ఎకరాల్లో కొబ్బరి సాగు : దేశంలో అత్యధికంగా కొబ్బరిని సాగు చేస్తున్న రాష్ట్రాల్లో కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ 4వ స్థానంలో ఉంది. రాష్ట్రంలో కొబ్బరి తోటలు సాగుచేసే మొత్తంలో అధిక భాగం కోనసీమలోనే పండుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 2.80 లక్షల ఎకరాల్లో కొబ్బరి తోటలు ఉన్నాయి. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, కాకినాడ, అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం విజయనగరం, ఏలూరు తదితర జిల్లాల్లో కొబ్బరి తోటల సాగు అధికంగా ఉంది. కోనసీమలోనే 1.26 లక్షల ఎకరాల్లో కొబ్బరి సాగులో ఉన్నట్లు అంచనా.
భూసారం తగ్గి పెట్టుబడి పెరిగి : కొబ్బరి తోటలతో కళకళలాడిన కోనసీమ ప్రాంతం, ఇప్పుడు వెలవెలబోతోంది. నేటితరం వ్యవసాయం రంగంపై ఆసక్తి చూపకపోవడం, దశాబ్దాల కిందటి తోటలతో చెట్ల వయసు పెరిగి పంట దిగుబడి పూర్తిగా తగ్గిపోవడం, తెగుళ్లు, పురుగులతో చాలావరకు చెట్లు చనిపోవడం ఇలా ఎన్నో కారణాలు. మరోవైపు రొయ్యల చెరువుల ప్రభావంతో ఉప్పునీరు కమ్మేస్తూ చాలాచెట్లు తల వాల్చేస్తున్నాయి. కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. పైగా సముద్ర జలాల ప్రభావంతో తీరప్రాంతాల్లో ఉన్న వేల ఎకరాల్లో కొబ్బరి తోటలు మోడు వారుతున్నాయి. రైతుకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోంది. తుపాన్లు, వాతావరణ పరిస్థితులు సైతం కొబ్బరి సాగుకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయి. అలాగే, ఏళ్ల తరబడి ఒకే పంట ఉండటం, సరైన సాగు విధానాలు పాటించకపోవడంతో భూసారం తగ్గి పెట్టుబడి పెరుగుతోంది. అది కూడా కొబ్బరి తోటల సాగు తగ్గుముఖం పట్టడానికి కారణంగా నిలుస్తోంది.
60 వేల మందికి లబ్ది : ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బడ్జెట్లో కొబ్బరితోటల అభివృద్ధి గురించి ప్రత్యేక ప్రస్తావించడం కొత్త ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది. ప్రభుత్వం చొరవతో కొబ్బరి అభివృద్ధి బోర్డుకి కేటాయించే నిధులు పెరగనున్నాయి. మన కొబ్బరిని అంతర్జాతీయ బ్రాండ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు చర్యలు చేపట్టనున్నారు. అందులో భాగంగా కేంద్రం నిధులతో పాతవి, దిగుబడి తక్కువగా ఇచ్చేవాటిని తొలగించి కొత్తగా మొక్కలు నాటుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. దానిద్వారా అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలను ఎంపిక చేసుకుని నాటుకునేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. కొబ్బరి బీమాని పటిష్ఠంగా అమలు చేయగలిగితే కర్షకులకు ఆదాయం భద్రత కలుగుతుంది. ఎగుమతులు పెరిగితే విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు, కొబ్బరి ఆధారిత పరిశ్రమలు, పీచు ఉత్పత్తులకు ప్రోత్సాహం అందనుంది. తద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తం గా కొబ్బరి తోటల సాగు పెరగడంతో పాటు 60 వేల మందికి లబ్ది కలుగుతుందని వ్యవసాయ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అత్యధికంగా కొబ్బరి ఉత్పత్తిదారుగా భారత్ ఉంది. తద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా 3 కోట్ల మందికి జీవనోపాధి లభిస్తోంది. 2026 పద్దులో కేంద్రం ప్రోత్సహకాలు ప్రకటించడంతో కొబ్బరి మార్కెట్ మరింత వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. దాదాపు కోటి మంది రైతుల ఆర్థిక, జీవనోపాధి మెరుగవుతోందని పలు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తద్వారా ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా గ్లోబల్ మార్కెట్ని చేరుకోవడం సులభం అవుతుందని వ్యవసాయవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
గ్లోబల్ మార్కెట్లో డిమాండ్ : కోకో పంట విషయానికి వస్తే, అధిక డిమాండ్ కలిగిన పంటల్లో ఇది కూడా ఉంది. ఇది ప్రధానంగా చాక్లెట్ల తయారీలో ఉపయోగించే వాణిజ్య పంట. కోకో గింజల పౌడర్ వివిధ రకాల చాక్లెట్లు తయారీలో ఉపయోగపడుతుంది. మిల్క్ షేక్స్, ఎనర్జీ డ్రింక్స్లోనూ ఉపయోగిస్తారు. అందుకే, కోకో డిమాండ్ కలిగిన పంట. 2024-25లో రాష్ట్రంలో 35వేల 200లకు పైగా హెక్టార్లలో కోకో పంటలు వేశారు. రాష్ట్రంలో కోకో సాగు అత్యధికంగా ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లో ఉంది. ఆయిల్పామ్, కొబ్బరిలో అంతర పంటగా వేస్తున్నారు. గతేడాది ధరలు తగ్గడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కిలోకు 50 రూపాయలు అదనపు ధర ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం ప్రోత్సాహంతో రాష్ట్రంలో కోకో సాగు విస్తరించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల విదేశాల నుంచి దిగుమతులు తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది. అదే సందర్భంలో గ్లోబల్ మార్కెట్లో మన కోకో ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరిగొచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల అభివృద్ధి : కోకో సాగు విస్తీర్ణం మరింత పెంచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇటీవల జరిగిన కోకో కాన్క్లేవ్లో ఆహార సంస్కరణలు, ధరల నిర్ణాయక పద్ధతులు, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల విషయంపై దృష్టి సారించింది. స్థానిక ఉపాధి పెంపొందించేలా మహిళాస్వయం సహాయక సంఘాలు చాక్లెట్ తయారీ యూనిట్లు స్థాపించడానికి అవసరమైన సాయం అందిస్తోంది. తద్వారా కోకో ఉత్పత్తిలో స్వయం సమృద్ధి, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల అభివృద్ధి, 2030 నాటికి అంతర్జాతీయ ప్రీమియం బ్రాండ్గా తీర్చిదిద్దడం, ఎగుమతుల పెంపువంటి విషయాల్లో రాష్ట్ర సర్కారు కార్యాచరణ, కేంద్ర బడ్జెట్ దోహదం చేయనుంది.
హెక్టారుకు 56 వేల వరకు రాయితీ : రాష్ట్రంలో పండే జీడిమామిడి సాగుకు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది. 2024-25లో రాష్ట్రం లో లక్షా 36 వేలకు పైగా హెక్టార్లలో జీడిపంట సాగయింది. శ్రీకాకుళం సహా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో అధికంగా ఈ పంట వేశారు. ప్రస్తుతం బడ్జెట్ కేటాయింపులతో ఆ విస్తీర్ణం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కేంద్రం మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్- MIDH కింద కోకో సాగు విస్తరణకు హెక్టారుకు 12,000 నుంచి 20,000 వరకు రాయితీ ఇస్తోంది. మొక్కల ఎదుగుదల దశల బట్టి నిధులు విడుదల చేస్తోంది. అంతేగాక, కొబ్బరి రైతులకు ఎకరాకు 10,400 రూపాయల నుంచి 12 వేల వరకు వరకు రాయితీ ఉంది. మొత్తంగా హెక్టారుకు 56 వేల వరకు రాయితీ అందేలా 2025 లో కొబ్బరి అభివృద్ధి బోర్టు మార్పులు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం ప్రోత్సాహకాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చర్యలు సరిగ్గా అమలుకు నోచుకుంటే అధిక డిమాండ్ కలిగి కొబ్బరి, కోకో, జీడిపంటల్లో పురోగతి సాధించవచ్చు.
కేంద్ర బడ్జెట్లో కొబ్బరి, కోకో పంటలకు ప్రోత్సాహకాలు - కొత్తగా నాటుకోవచ్చు
