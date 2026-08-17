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రూపాయి ఖర్చు లేకుండా పారిశ్రామికవేత్తగా - చిరుధాన్యాల ఆహార తయారీలో ఉచిత శిక్షణ

పది మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే స్థాయికి ఎదగాలన్నది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరిక - కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్‌లో చిరుధాన్యాల ద్వారా ఆహార తయారీలో శిక్షణ

KVK Incubation Centers
KVK Incubation Centers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 7:36 PM IST

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KVK Incubation Centers : పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలనుకుంటున్నారా? మీలో వ్యాపారం చేయాలన్న తపన, సంకల్పం ఉన్నాయా? ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతూ ప్రోత్సాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? వ్యాపారం ఎలా ప్రారంభించాలో అర్థం కావటం లేదా? అలాంటి వారి కోసమే ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయకుండా ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చి పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎలా ఎదగాలో నేర్పుతోంది. ఇందుకోసం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్‌లో చిరుధాన్యాల ద్వారా ఆహార తయారీలో శిక్షణ ఇస్తోంది. తద్వారా ప్రజలకు ఆరోగ్యకర ఆహారాన్ని చేరువ చేయడంతో పాటు పారిశ్రామికవేత్తలను తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది.

విలువలతో కూడిన వ్యాపారం : ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూడడం కాదు. పది మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే స్థాయికి ఎదగాలన్నది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరిక. అందులో భాగంగానే ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్త రావాలని ఆయన ఆకాంక్షిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ మాటలు చెప్పినంత తేలిక కాదు. పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగి వ్యాపార రంగంలో రాణించాలంటే ఎంతో కష్టపడాలి. తగినంత ప్రోత్సాహం లభించాలి. వ్యాపారం ఎలా చేయాలో తెలియాలి. విలువలతో కూడిన వ్యాపారం చేస్తూనే లాభాలు ఎలా సంపాదించాలో నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే ఈ రంగంలో రాణించగలరు. నలుగురికి ఉపాధి చూపలగలరు. దీనిపై కసరత్తు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామాల నుంచి నగరాల వరకు ఔత్సాహికులను ప్రోత్సహించేందుకు సరికొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందుకోసం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్‌లో చిరుధాన్యాల ద్వారా ఆహార తయారీలో శిక్షణ ఇస్తోంది.

ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా పారిశ్రామికవేత్తగా - చిరుధాన్యాల ఆహార తయారీలో ఉచిత శిక్షణ (ETV Bharat)

ఎవరైనా పారిశ్రామికవేత్తలుగా : వ్యాపారం చేయటానికి వయసుతో, కులంతో, ప్రాంతంతో, లింగంతో పని లేదు. ఎవరైనా పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగవచ్చు. దానికి సరైన ప్రోత్సాహం కావాలి. అందుకోసమే ప్రతి జిల్లాలోనూ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు - కేవీకేల్లో ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కేంద్రాలకు అవసరమైన అత్యాధునిక పరికరాలను సుమారు 25 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి నాబార్డు సంస్థ ఏర్పాటు చేసింది. ఇక్కడ ఎవరైనా తమ పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఒక్కో బ్యాచ్​లో 25 మందికి చోటు కల్పిస్తారు. వీరికి 2 వారాల పాటు నిపుణులు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. ఈ శిక్షణలో ఎన్నో విషయాలు నేర్పుతారు. విజయవంతంగా శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నవారికి సర్టిఫికేట్ సైతం ఇస్తారు. ఇది భవిష్యత్తులో ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.

ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లలో శిక్షణ : ప్రస్తుత కాలంలో బయట దొరుకుతున్న ఆహారం వల్ల ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. మన ఇంట్లో తయారు చేస్తున్న వంటలు సైతం మంచివో కావో తెలియని పరిస్థితి. ఇలాంటి వాటి వల్ల చిన్నపిల్లలు సహా పెద్దల వరకు ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. బీపీ, షుగర్, ఊబకాయం, కొలెస్ట్రాల్, థైరాయిడ్ లాంటి అనారోగ్య సమస్యలకు గురవతున్నారు. మనం తింటున్న ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ వల్ల మరింత ముప్పు వాటిల్లుతోంది. వీటికి భిన్నంగా ఆరోగ్యకరమైన వంటలను ఎలా తయారు చేయాలి, వాటిని ఆదాయ మార్గంగా ఎలా మలచుకోవాలి అనే దానిపై ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ప్రధానంగా చిరుధాన్యాలతో జబ్బులు రాని ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసుకోవటంపై, వాటికి మార్కెట్ కల్పించటంపై ఇక్కడ ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

మిల్లెట్స్​తో రుచికరమైన వంటలు : చిరుధాన్యాలు పండించే రైతులను మరింత ప్రోత్సహించటం, వాటికి మార్కెటింగ్ కల్పించటం ద్వారా ఆదాయాన్ని పొందేందుకు ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. చిరు ధాన్యాలు ఎలా పండించాలి, వాటికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఎలాంటి చీడపీడలు వస్తాయి, ఎలా సంరక్షించుకోవాలి. వంటి వాటి నుంచి శిక్షణ ప్రారంభిస్తారు. చిరు ధాన్యాల వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి? నేటి పరిస్థితుల్లో మనిషి ఆరోగ్యానికి ఎలా మేలు చేస్తాయి? ఇంట్లో మనం వండుతున్న ఆహారానికి బదులుగా మిల్లెట్స్​తో రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన వంటలను ఏ విధంగా వండాలి వంటి వాటిని మొదట ఇక్కడ నేర్పిస్తారు.

ఇలా ఆదాయం : ఇంట్లో తయారు చేసే మిల్లెట్స్ రుచులే కాకుండా బయట లభ్యమవుతున్న వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా అలాంటి పదార్థాలనే ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు బేకరీలు, ఐస్‌క్రీం పార్లళ్లు, కూల్‌డ్రింక్ షాపుల్లో లభించే బిస్కెట్స్, క్యాండీలు, చాక్లెట్స్, మిల్క్ షేక్స్ వివిధ రకాల ఐస్‌క్రీమ్స్, లస్సీలు తదితరాల తయారీని ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా నేర్పిస్తారు. ఇలా మిల్లెట్స్ వినియోగించి తయారు చేసే వంటల వల్ల ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని ప్రజలకు అందించినట్లు అవుతుంది. చిన్నారుల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా వాటి ద్వారా ఆదాయాన్ని పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

కుటుంబంలో ఒకరు : స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047లో భాగంగా ప్రతీ ఒక్క కుటుంబంలో ఒకరిని ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌గా తయారు చేయాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్య ఉద్దేశం. అందులో భాగంగా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్‌లో ఇస్తున్న శిక్షణలో వంటలు తయారు చేయటాన్ని నేర్పించాక పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసేందుకు అవసరమైన ప్రాజెక్టు రిపోర్టు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి. ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. బ్యాంకులను ఎలా సంప్రదించాలి. లోన్ సౌకర్యం ఎలా పొందాలి అనే విషయాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు. లోగో ఎలా తయారు చేసుకోవాలి పరిశ్రమకు అవసరమైన పరికరాలను ఎక్కడ కొనుగోలు చేయాలి. వాటిని ఎలా నిర్వహించాలి. మార్కెటింగ్, పబ్లిసిటీ ఎలా చేసుకోవాలి. ఎంత మందికి ఉపాధి కల్పించవచ్చు. ఇలా అన్ని విషయాలను కూలంకషంగా నేర్పుతారు. మొదట్లో ఏమీ తెలియనివారు సైతం. అన్ని విషయాలను నేర్చుకున్న తర్వాతే బయటకు వెళతారు.

వ్యాపార రంగంలో నిలదొక్కుకునేంత వరకు : శిక్షణ పూర్తైపోయింది. ఇక వెళ్లిపోండి అంటూ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్‌లో చేతులు దులుపుకోరు. వారు వ్యాపార రంగంలో నిలదొక్కుకునేంత వరకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. చిన్న మొత్తంలో మొదట వ్యాపారం ప్రారంభించాలని భావించే వారు ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్​ను ఉచితంగా ఉపయోగించుకుని వారు నిలదొక్కుకుని, ధైర్యం వచ్చేంత వరకు ఉత్పత్తులను తయారు చేసుకోవచ్చు. వాటిని నిపుణుల సలహాలతో మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఆత్మవిశ్వాసం కలిగేంత వరకు ఇక్కడే ఉండవచ్చు.

రూ. 10 లక్షల వరకు సబ్సిడీ : ఈ శిక్షణలో బ్యాంక్ అధికారులు సైతం లోన్ సౌకర్యాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు. లోన్ పొందాలంటే బ్యాంకులను ఎలా సంప్రదించాలి దాన్ని ఎలా పొందాలి. అనే విషయాలను తెలియజేస్తారు. ప్రధాన మంత్రి ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ - పీఎమ్ఎఫ్​ఎమ్​ఈ పథకం ద్వారా రుణ సదుపాయం కల్పిస్తున్నారు. అసంఘటిత రంగంలో ఉన్న చిన్న స్థాయి ఆహార శుద్ధి వ్యాపారాలు, నిరుద్యోగులు లేదా ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించి, వారిని వ్యవస్థీకృతంగా మార్చడం ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం. గరిష్ఠంగా 50 లక్షల రూపాయల వరకు లోన్ ఇస్తున్నారు. ఇందులో రూ. 10 లక్షల వరకు సబ్సిడీ లభిస్తుంది. కొత్తగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలని అనుకున్న వారు లేదా ఇప్పటికే ఉన్న ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్‌ను విస్తరించాలని అనుకునేవారికి ఈ పథకం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. బ్యాంకులకు నమ్మకం కలిగిస్తే చాలు లోన్ మంజూరు చేస్తాయి.

ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ఉద్యోగాలు దొరకడం కష్టతరంగా మారింది. ఎంతటి ఉన్నత చదువులు చదివినా కొలువులు దొరకాలంటే తీవ్రంగా పోటీ పడాలి. ఈ పరిస్థితుల్లో సొంతంగా వ్యాపారం చేసి జీవితంలో స్థిరపడాలని భావించే వారికి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్‌ గొప్ప వరమై నిలుస్తున్నాయి.

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